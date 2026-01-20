Зеленский о переговорах: Тупика пока не вижу
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не видит "тупика" в переговорах.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами.
Продолжается работа над документами
"Тупика пока не вижу. Работают над документами. Как я говорил, уже такая достаточно тривиальная фраза: последняя миля - она даже сложнее. Тем не менее, это правда. Имеем то, что имеем. Что касается разговоров, так они постоянные, и точно не о тупике", - сказал президент.
По его словам, он уже несколько раз общался с секретарем СНБО Рустемом Умеровым, который на связи со спецпосланцем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил, что пока не планирует ехать на Всемирный экономический форум в Давосе и остается в Украине.
- Ранее Трамп заявил, что в Давосе планирует провести встречи для обсуждения вопроса о Гренландии.
- Канцлер Германии Фридрих Мерц надеется на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, чтобы убедить Вашингтон соблюдать территориальную целостность и суверенитет Гренландии и Дании.
- СМИ сообщали, что Трамп планирует встретиться с Зеленским в Давосе.
Але суїціднікам73% ця ЗЕлокшина добре заходить вже котрий рік!
Сьогодні - 4 роки найвідомішому номеру Зеленського - «Травневі шашлики».
Озираючись назад, щоразу задаєш собі купу питань, і кожне з них починається зі слова… «якби ж».
- Якби ж Зеленський не поперся в січні 2022 року кататися на лижах в Буковелі, а навпаки, вирішив перевірити стан справ на кордоні із тимчасово окупованим Кримом, то…
- Якби ж він не свистів на всю країну про ті довбані травневі шашлики (блювати ними будемо ще багато поколінь), а вніс у Верховну Раду затверджену власним підписом пропозицію про запровадження воєнного положення в окремих областях, то…
- Якби ж він послухав слова Голови ЦРУ, який особисто прилетів тоді в Київ, аби ознайомити президента України із трагедією, яка насувається. І не просто послухав, а порадився б із власними військовими про певний перелік дій на… випередження, то… Бо якщо тобі кажуть, що по вулиці начебто їздить банда грабіжників, то не зайвим буде дістати карабін з сейфу та докупити ще набоїв. Знадобиться чи ні, Бог зна, але якщо що… ти готовий.
І ще напевне ще з десяток інших «якби ж».
Але для всього цього, потрібно було лише одне. А саме, згадати, що ти президент країни, а не шоумен. На жаль, друга маска перемогла. На шоу ума вистачило, а на те, аби «дістати карабін з сейфу та спорядити всі магазини набоями», ні…
Який результат тієї політичної імпотенції? Аби отримати відповідь на це питання, варто прийти на будь-який цвинтар та подивиться на власні очі. Тут (на фото) похований мій бойовий побратим, Жека «Олівер» А ще десятки тих, кого я не знав і ніколи вже не узнаю. Так, їх вбили окупанти. Але якби ж тоді, у січні 2022 року, дехто згадав, що він Верховний Головнокомандувач країни, а не шоумен який вміє гарно читати написаний текст, то всі вони… і ще десятки (якщо вже не сотні) тисяч українців напевне б мали додатковий ШАНС залишитись в живих.
а коли приїхало, то по суті обісрало інфу голови ЦРУ
якось так..
пу поділяє з тр ці "принципи" і згоден поділити з тр зони впливу на двох... але є ще і нехилий містер сі...
Україна - це пішак в грі тр... і розраховувати на дієвість і реальність гарантій безпеки від тр - це дуже самонадійно
...обіцяна тр допомога іранськім повстанцям... все ще в дорозі десь загубилась, а в венесуелі... на чолі держави права рука мадури... і т.д.
а Гренландія втратила віру в спокійне вільне від примусу життя.. а Канада - завбільше території сша, теж в небезпеці... і питання в землі зарито - це ресурси і корисні копалини
Воно сліпе, глухе,дурне, чи воно свідомо чекало параду на Хрещатику?
Якщо ні,то чому він не готувався до війни?!
Тут один з двух варіантв і обидва погані
І за обидва реба відповідати