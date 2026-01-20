Зеленский о переговорах: Тупика пока не вижу

Зеленский о переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не видит "тупика" в переговорах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами.

Продолжается работа над документами

"Тупика пока не вижу. Работают над документами. Как я говорил, уже такая достаточно тривиальная фраза: последняя миля - она даже сложнее. Тем не менее, это правда. Имеем то, что имеем. Что касается разговоров, так они постоянные, и точно не о тупике", - сказал президент.

По его словам, он уже несколько раз общался с секретарем СНБО Рустемом Умеровым, который на связи со спецпосланцем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Что предшествовало?

Топ комментарии
+26
https://t.me/spravagromad/50649 Майор ЗСУ, комбат Олексій ПЕТРОВ (Шалений Кіт):
Сьогодні - 4 роки найвідомішому номеру Зеленського - «Травневі шашлики».
Озираючись назад, щоразу задаєш собі купу питань, і кожне з них починається зі слова… «якби ж».
- Якби ж Зеленський не поперся в січні 2022 року кататися на лижах в Буковелі, а навпаки, вирішив перевірити стан справ на кордоні із тимчасово окупованим Кримом, то…
- Якби ж він не свистів на всю країну про ті довбані травневі шашлики (блювати ними будемо ще багато поколінь), а вніс у Верховну Раду затверджену власним підписом пропозицію про запровадження воєнного положення в окремих областях, то…
- Якби ж він послухав слова Голови ЦРУ, який особисто прилетів тоді в Київ, аби ознайомити президента України із трагедією, яка насувається. І не просто послухав, а порадився б із власними військовими про певний перелік дій на… випередження, то… Бо якщо тобі кажуть, що по вулиці начебто їздить банда грабіжників, то не зайвим буде дістати карабін з сейфу та докупити ще набоїв. Знадобиться чи ні, Бог зна, але якщо що… ти готовий.
І ще напевне ще з десяток інших «якби ж».
Але для всього цього, потрібно було лише одне. А саме, згадати, що ти президент країни, а не шоумен. На жаль, друга маска перемогла. На шоу ума вистачило, а на те, аби «дістати карабін з сейфу та спорядити всі магазини набоями», ні…
Який результат тієї політичної імпотенції? Аби отримати відповідь на це питання, варто прийти на будь-який цвинтар та подивиться на власні очі. Тут (на фото) похований мій бойовий побратим, Жека «Олівер» А ще десятки тих, кого я не знав і ніколи вже не узнаю. Так, їх вбили окупанти. Але якби ж тоді, у січні 2022 року, дехто згадав, що він Верховний Головнокомандувач країни, а не шоумен який вміє гарно читати написаний текст, то всі вони… і ще десятки (якщо вже не сотні) тисяч українців напевне б мали додатковий ШАНС залишитись в живих.
20.01.2026 14:55 Ответить
+21
не було зе коли слухати Бьйорнса, бо воно у буковелі на лижах тоді було...
а коли приїхало, то по суті обісрало інфу голови ЦРУ
якось так..
20.01.2026 15:04 Ответить
+20
зніми рожеві окуляри - ***** не веде жодних перемовин, а тупо угандошує Україну та Українців
20.01.2026 14:44 Ответить
зніми рожеві окуляри - ***** не веде жодних перемовин, а тупо угандошує Україну та Українців
20.01.2026 14:44 Ответить
Цікаве інше - він посилає до Америки вести перемовини громадянина США Умєрова, який має домовитись про мир з США, з якими Україна не воює!
Але суїціднікам73% ця ЗЕлокшина добре заходить вже котрий рік!
20.01.2026 15:28 Ответить
Лайк! Харошая шутєєчка!
21.01.2026 01:19 Ответить
Будем і далі ******* заплітати? - шоб тільки Трампа не роздраконити - таке - це і є глухий кут
20.01.2026 14:47 Ответить
Як можна побачити куток, у який упираєшся носом?
20.01.2026 14:48 Ответить
Круглоликий ти наш без Кута...
20.01.2026 14:49 Ответить
Ти і нападу не бачив, і баканова знайти не можеш, і де єрмак сховався не кажеш
20.01.2026 14:49 Ответить
Тупий кут тупому куту око не виклює.
20.01.2026 14:50 Ответить
глухого кота?...
20.01.2026 14:52 Ответить
https://t.me/spravagromad/50649 Майор ЗСУ, комбат Олексій ПЕТРОВ (Шалений Кіт):
Сьогодні - 4 роки найвідомішому номеру Зеленського - «Травневі шашлики».
Озираючись назад, щоразу задаєш собі купу питань, і кожне з них починається зі слова… «якби ж».
- Якби ж Зеленський не поперся в січні 2022 року кататися на лижах в Буковелі, а навпаки, вирішив перевірити стан справ на кордоні із тимчасово окупованим Кримом, то…
- Якби ж він не свистів на всю країну про ті довбані травневі шашлики (блювати ними будемо ще багато поколінь), а вніс у Верховну Раду затверджену власним підписом пропозицію про запровадження воєнного положення в окремих областях, то…
- Якби ж він послухав слова Голови ЦРУ, який особисто прилетів тоді в Київ, аби ознайомити президента України із трагедією, яка насувається. І не просто послухав, а порадився б із власними військовими про певний перелік дій на… випередження, то… Бо якщо тобі кажуть, що по вулиці начебто їздить банда грабіжників, то не зайвим буде дістати карабін з сейфу та докупити ще набоїв. Знадобиться чи ні, Бог зна, але якщо що… ти готовий.
І ще напевне ще з десяток інших «якби ж».
Але для всього цього, потрібно було лише одне. А саме, згадати, що ти президент країни, а не шоумен. На жаль, друга маска перемогла. На шоу ума вистачило, а на те, аби «дістати карабін з сейфу та спорядити всі магазини набоями», ні…
Який результат тієї політичної імпотенції? Аби отримати відповідь на це питання, варто прийти на будь-який цвинтар та подивиться на власні очі. Тут (на фото) похований мій бойовий побратим, Жека «Олівер» А ще десятки тих, кого я не знав і ніколи вже не узнаю. Так, їх вбили окупанти. Але якби ж тоді, у січні 2022 року, дехто згадав, що він Верховний Головнокомандувач країни, а не шоумен який вміє гарно читати написаний текст, то всі вони… і ще десятки (якщо вже не сотні) тисяч українців напевне б мали додатковий ШАНС залишитись в живих.
20.01.2026 14:55 Ответить
не було зе коли слухати Бьйорнса, бо воно у буковелі на лижах тоді було...
а коли приїхало, то по суті обісрало інфу голови ЦРУ
якось так..
20.01.2026 15:04 Ответить
"Так, їх вбили окупанти". Оце точно, не посперечаєшся. Окупанти завнішні і внутрішні.
20.01.2026 15:29 Ответить
За шоумена голосували "наймудріші люди на землі " Українці у 2019 році,чи вони на стільки були мудрими що не знали що зеленський це паяц,все життя виступав на сросії,поливав будом Українців та Україну у своїх виступах,під час окупації Криму розповідав про " отодвигают границы" стоячі на червоній площі, зеленський та весь той ******* що робиться в Україні це наслідки 2019 року голосування за Голобородько.
20.01.2026 15:39 Ответить
Всі ці якби ж, підпадають під ч.3 статті кримінального кодексу "Службова недбалість, що призвела до загибелі людей". Думаю саме тому влада дуже неохоче, а іноді навіть відверто вороже реагує на незручні запитання типу хто розмінував чонгар і т.п.
20.01.2026 18:54 Ответить
ВІН НЕАДЕКВАТ....ще і повністю промосковський по своїм ділам
20.01.2026 15:06 Ответить
Зрячі кути очко замилили, тому глухого кута не бачить зелена гундоса зе!гніда.
20.01.2026 15:13 Ответить
Да, тупика не видно, зато дурак прёт из всех щелей и зовут его Дональд...
20.01.2026 15:16 Ответить
Все почалося із зелено дурня
21.01.2026 04:04 Ответить
Та звісно не бачиш, бо кожного дня відправляв двушечку на мацкву. Але терпіли українськи всеодне підтримують те шо вони сидіть без тепла, світла, ППО - як казала одна людина - вони просто йьоб....і.
20.01.2026 15:23 Ответить
ВСЯ діяльність Зеленського, всі його адженди самітів з драфтовими рамками -- це один суцільний глухий кут.
20.01.2026 15:24 Ответить
Ти взагалі окрім бала що небудь бачиш?
20.01.2026 15:44 Ответить
посмотри утырок на города миллионники сегодня и увидишь
20.01.2026 15:48 Ответить
20.01.2026 15:49 Ответить
глухой кут - це абсолютне заперечення пу любих гарантій безпеки для України і наполягання на суцільній демілітаризації... і це вже сотні раз сказав сам пу і його пасіаюпаки
20.01.2026 15:59 Ответить
Твоєму зору довіряти не можна. Навіть поза межами країни всі бачили витвори зеленої влади.Тільки ти не бачив, що робиться у тебе за спиною. Зараз знову не бачиш, як твої професійні "дипломати-переговорники" завели переговори у глухий кут.
20.01.2026 16:01 Ответить
Взагалі нічого не бачиш бо не хочеш бачити, відвертаєшся і дивишся в іншу сторону а тут якісь тупі кути при гострому "розумі"
20.01.2026 16:18 Ответить
Глухий кут це коли під мільйон сзч , рф суне на всіх напрямках, а сирок і гоп зелена компанія каже все стабільно, все нормально, плануємо наступати, якось так.
20.01.2026 16:22 Ответить
в темноте то конечно плохо видно
20.01.2026 16:29 Ответить
Сліпий поводир узявся водити видющих.
20.01.2026 16:32 Ответить
У країні сліпців ще й сліпий поводир...
21.01.2026 03:50 Ответить
В Овальному кабінеті немає ніяких кутів. Там ходять по колу. Або по овалу.
20.01.2026 16:34 Ответить
Так може на дотик ?
20.01.2026 16:42 Ответить
та да , ти 🤡, ще ж не всю Україну здав ...
20.01.2026 17:01 Ответить
тр... ну дуже скромний джентельмен: відкрито сказав, що він сам є право і закон і.. властелін всесвіту, бо має силу силенну... тому міжн.право йому не потрібно, він сам особисто буде вирішувати правомірність застосування військ для перевиховання і примушення незгодних виконувати його волю...

пу поділяє з тр ці "принципи" і згоден поділити з тр зони впливу на двох... але є ще і нехилий містер сі...

Україна - це пішак в грі тр... і розраховувати на дієвість і реальність гарантій безпеки від тр - це дуже самонадійно

...обіцяна тр допомога іранськім повстанцям... все ще в дорозі десь загубилась, а в венесуелі... на чолі держави права рука мадури... і т.д.
а Гренландія втратила віру в спокійне вільне від примусу життя.. а Канада - завбільше території сша, теж в небезпеці... і питання в землі зарито - це ресурси і корисні копалини
20.01.2026 17:36 Ответить
Глухий кут = 21.04.2019
20.01.2026 17:40 Ответить
Это, как проктолог в "глубокой Попе"! - " Нет тут прямых углов! Не вижу. Одни завертосы."
20.01.2026 17:45 Ответить
Ти взагалі нічого не бачиш, тільки шашлики у травні...
20.01.2026 23:33 Ответить
Нелегітимний наркоша так накурився , що нічого не бачить.
21.01.2026 00:13 Ответить
Глухий кут це бюджет на 2026рік.
21.01.2026 00:24 Ответить
Глухий кут в перемовинах недалеко,він за горизонтом.Чим ближче підходиш,тим далі він буде.Перемовини такі без кінця.Працювати треба на знищення економіки паРаші і розвалу недоімперії.
21.01.2026 00:48 Ответить
Найвеличніший Нелох та мудрий наріт довели Україну до Глухого кута !!!
21.01.2026 03:57 Ответить
Да ты и начало войны в 2022 году не видел.
21.01.2026 04:20 Ответить
Коли вже увесь світ волав про війну, коли рашисти вже стояли біля наших кордонів, воно нічого не бачило й не чуло
Воно сліпе, глухе,дурне, чи воно свідомо чекало параду на Хрещатику?

Якщо ні,то чому він не готувався до війни?!
Тут один з двух варіантв і обидва погані
І за обидва реба відповідати
21.01.2026 05:48 Ответить
 
 