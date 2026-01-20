Зеленский о переговорах: Тупика пока не вижу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не видит "тупика" в переговорах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами.

Продолжается работа над документами

"Тупика пока не вижу. Работают над документами. Как я говорил, уже такая достаточно тривиальная фраза: последняя миля - она даже сложнее. Тем не менее, это правда. Имеем то, что имеем. Что касается разговоров, так они постоянные, и точно не о тупике", - сказал президент.

По его словам, он уже несколько раз общался с секретарем СНБО Рустемом Умеровым, который на связи со спецпосланцем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Что предшествовало?

