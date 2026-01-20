Зеленський про перемовини: Глухого кута поки що не бачу
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі не бачить "глухого кута" у перемовинах.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Зеленський сказав під час спілкування із журналістами.
Триває робота над документами
"Глухого кута поки що не бачу. Працюють над документами. Як я казав, вже така достатньо тривіальна фраза: остання миля - вона навіть складніша. Тим не менш, це правда. Маємо те, що ми маємо. Що стосується розмов, так вони постійні, і точно не про глухий кут", - сказав президент.
За його словами, він вже декілька разів спілкувався з секретарем РНБО Рустемом Умєровим, який на зв’язку зі спецпосланцем президента США Стівом Віткофом і зятем Трампа Джаредом Кушнером.
Що передувало?
- Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що наразі не планує їхати на Всесвітній економічний форум у Давосі та залишається в Україні.
- Раніше Трамп заявив, що у Давосі планує провести зустрічі для обговорення питання щодо Гренландії.
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сподівається на зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Давосі, щоб переконати Вашингтон дотримуватися територіальної цілісності й суверенітету Гренландії та Данії.
- ЗМІ повідомляли, що Трамп планує зустрітися із Зеленським у Давосі.
Але суїціднікам73% ця ЗЕлокшина добре заходить вже котрий рік!
Сьогодні - 4 роки найвідомішому номеру Зеленського - «Травневі шашлики».
Озираючись назад, щоразу задаєш собі купу питань, і кожне з них починається зі слова… «якби ж».
- Якби ж Зеленський не поперся в січні 2022 року кататися на лижах в Буковелі, а навпаки, вирішив перевірити стан справ на кордоні із тимчасово окупованим Кримом, то…
- Якби ж він не свистів на всю країну про ті довбані травневі шашлики (блювати ними будемо ще багато поколінь), а вніс у Верховну Раду затверджену власним підписом пропозицію про запровадження воєнного положення в окремих областях, то…
- Якби ж він послухав слова Голови ЦРУ, який особисто прилетів тоді в Київ, аби ознайомити президента України із трагедією, яка насувається. І не просто послухав, а порадився б із власними військовими про певний перелік дій на… випередження, то… Бо якщо тобі кажуть, що по вулиці начебто їздить банда грабіжників, то не зайвим буде дістати карабін з сейфу та докупити ще набоїв. Знадобиться чи ні, Бог зна, але якщо що… ти готовий.
І ще напевне ще з десяток інших «якби ж».
Але для всього цього, потрібно було лише одне. А саме, згадати, що ти президент країни, а не шоумен. На жаль, друга маска перемогла. На шоу ума вистачило, а на те, аби «дістати карабін з сейфу та спорядити всі магазини набоями», ні…
Який результат тієї політичної імпотенції? Аби отримати відповідь на це питання, варто прийти на будь-який цвинтар та подивиться на власні очі. Тут (на фото) похований мій бойовий побратим, Жека «Олівер» А ще десятки тих, кого я не знав і ніколи вже не узнаю. Так, їх вбили окупанти. Але якби ж тоді, у січні 2022 року, дехто згадав, що він Верховний Головнокомандувач країни, а не шоумен який вміє гарно читати написаний текст, то всі вони… і ще десятки (якщо вже не сотні) тисяч українців напевне б мали додатковий ШАНС залишитись в живих.
а коли приїхало, то по суті обісрало інфу голови ЦРУ
якось так..
пу поділяє з тр ці "принципи" і згоден поділити з тр зони впливу на двох... але є ще і нехилий містер сі...
Україна - це пішак в грі тр... і розраховувати на дієвість і реальність гарантій безпеки від тр - це дуже самонадійно
...обіцяна тр допомога іранськім повстанцям... все ще в дорозі десь загубилась, а в венесуелі... на чолі держави права рука мадури... і т.д.
а Гренландія втратила віру в спокійне вільне від примусу життя.. а Канада - завбільше території сша, теж в небезпеці... і питання в землі зарито - це ресурси і корисні копалини
Воно сліпе, глухе,дурне, чи воно свідомо чекало параду на Хрещатику?
Якщо ні,то чому він не готувався до війни?!
Тут один з двух варіантв і обидва погані
І за обидва реба відповідати