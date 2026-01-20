Зеленський про перемовини: Глухого кута поки що не бачу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі не бачить "глухого кута" у перемовинах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Зеленський сказав під час спілкування із журналістами.

Триває робота над документами

"Глухого кута поки що не бачу. Працюють над документами. Як я казав, вже така достатньо тривіальна фраза: остання миля - вона навіть складніша. Тим не менш, це правда. Маємо те, що ми маємо. Що стосується розмов, так вони постійні, і точно не про глухий кут", - сказав президент.

За його словами, він вже декілька разів спілкувався з секретарем РНБО Рустемом Умєровим, який на зв’язку зі спецпосланцем президента США Стівом Віткофом і зятем Трампа Джаредом Кушнером.

