Зарано говорити, що "мир настане завтра". Є стриманий оптимізм, - Буданов

Голова Офісу Президента Кирило Буданов відчуває стриманий оптимізм щодо мирного процесу у завершенні війни Росії проти України.

Про це він заявив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, інформує Цензор.НЕТ.

"Стриманий оптимізм"

Буданов зазначив, що зараз робота над врегулюванням війни все ще триває, але казати, що "мир буде завтра" –– зарано.

"Я хочу сподіватися, що ми на шляху до кардинального вирішення нашої війни. Не можу сказати, що мир настане завтра. Якщо хтось так говорить — це точно неправда. Але для цього докладається багато зусиль. Ми рухаємося. Є стриманий оптимізм", - сказав глава ОП.

Водночас Буданов наголосив, що багато чого у цьому питанні залежить від РФ, подобається це комусь, чи ні.

Мирний процес

Очільник ОП наголосив, що некоректно казати, що Україна нібито не є частиною мирного процесу.

Буданов зазначив, що про присутність України на перемовинах свідчить робота української делегації з представниками США щодо мирної угоди, зокрема над гарантіями безпеки та "планом відновлення".

Також він заявив, що Україні потрібен справедливий мир, якого можна досягти за допомогою партнерів, тому Буданов закликав відкинути будь-які непорозуміння між союзниками.

