УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8521 відвідувач онлайн
Новини Мирні перемовини переговори з РФ
3 977 55

Зарано говорити, що "мир настане завтра". Є стриманий оптимізм, - Буданов

Голова Офісу Президента Кирило Буданов відчуває стриманий оптимізм щодо мирного процесу у завершенні війни Росії проти України.

Про це він заявив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Стриманий оптимізм"

Буданов зазначив, що зараз робота над врегулюванням війни все ще триває, але казати, що "мир буде завтра" –– зарано.

"Я хочу сподіватися, що ми на шляху до кардинального вирішення нашої війни. Не можу сказати, що мир настане завтра. Якщо хтось так говорить — це точно неправда. Але для цього докладається багато зусиль. Ми рухаємося. Є стриманий оптимізм", - сказав глава ОП.

Водночас Буданов наголосив, що багато чого у цьому питанні залежить від РФ, подобається це комусь, чи ні.

Мирний процес

Очільник ОП наголосив, що некоректно казати, що Україна нібито не є частиною мирного процесу.

Буданов зазначив, що про присутність України на перемовинах свідчить робота української делегації з представниками США щодо мирної угоди, зокрема над гарантіями безпеки та "планом відновлення".

Також він заявив, що Україні потрібен справедливий мир, якого можна досягти за допомогою партнерів, тому Буданов закликав відкинути будь-які непорозуміння між союзниками.

Що передувало?

Автор: 

Буданов Кирило (614) перемовини (3728) війна в Україні (8172)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Балабол.
показати весь коментар
20.01.2026 19:55 Відповісти
+7
Піджак на ньому як сідло на корові
показати весь коментар
20.01.2026 20:02 Відповісти
+5
Та не бреши " баріста" кримський, не просто так Зеленський не збирається на форум, походу навпаки насувається *ОПа.
показати весь коментар
20.01.2026 19:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
то він ще не навчився...

наприклад, він каже
"...Мир настане завтра. Якщо хтось так говорить - це точно неправда. Але для цього докладається багато зусиль."

а звучить як
"...докладається багато зусиль для того, щоб мир завтра не настав..."

До кривих текстів Зе вже всі звикли.
Моляться тільки, щоб Зе не почав імпровізувати без бумажки...

д'Єрмак... його навіть студенти на попу посадили

а от Кірюні треба вчитися говорити правильно і точно... бо він не баба Ванга (тепер)
показати весь коментар
20.01.2026 20:17 Відповісти
Під час війни всю правду знати зайве, інакше думки у людей з'являться, - Буданов Джерело: https://censor.net/ua/n3545292
показати весь коментар
20.01.2026 20:20 Відповісти
Проте незнання не звільняє від відповідальності D
показати весь коментар
20.01.2026 20:30 Відповісти
А коли Ви в оточенні президента бачили не балаболок?
показати весь коментар
20.01.2026 21:29 Відповісти
показати весь коментар
Тут головне - не обмежувати себе будь-якими рамками і найперше - не стримувати той оптимізм. Не треба нам стриманого оптимізму! Даєш нестриманий!!! Нє?
показати весь коментар
20.01.2026 20:55 Відповісти
Так ти ж жінка сбушніка ******* шо лютий крайній срок. От пвздун як твій бос
показати весь коментар
20.01.2026 19:56 Відповісти
Він такого не казав. Казав у лютому - вікно можливостей.
показати весь коментар
20.01.2026 19:58 Відповісти
Буданов перетворюється на Люську Абдристовича. У того теж був оптимізм що рашисти до середини травня закінчаться і скоро захочуть міру. Але Люська Абдристовіч і в танку горів, і був подводнік і снайпер і льотчик тому з ним все ясно. Але те що Буданов перетворюється на ***** це даремно
показати весь коментар
20.01.2026 19:58 Відповісти
Це зелень так прибрала собі конкурента на виборах - він тепер замазаний, та хоча і був. Але тепер - все, дохла коняка
показати весь коментар
20.01.2026 20:00 Відповісти
Довго тримався, але все ж не втерпів. Пішов будангити.
показати весь коментар
20.01.2026 19:59 Відповісти
Тобто а ні шашликів,ані кави не буде?
показати весь коментар
20.01.2026 20:00 Відповісти
Шашлик вже був 2 травня в одесі
показати весь коментар
20.01.2026 20:01 Відповісти
Мабуть каву перенесли з Ялти в Сімферополь?
показати весь коментар
20.01.2026 20:01 Відповісти
показати весь коментар
А Перемога коли настане?
показати весь коментар
20.01.2026 20:02 Відповісти
Водночас Буданов наголосив, що багато чого у цьому питанні залежить від РФ, подобається це комусь, чи ні. Ну якщо мір залежить від московських нацистів, життя в селі залежить від маніяка, а психіка дітей в дитсадку залежить від педофіла то це прискорбно. Далі нема про що говорити. Навіщо тоді при скоєнні злочину викликати поліцію якщо все залежить від злочинця?
показати весь коментар
20.01.2026 20:02 Відповісти
Це від нього прививання вивченої безпомічності і меншовартості - пряма іпсоха на моцкву.
Доки ядерну зброю не зробим будем мучатись.
показати весь коментар
20.01.2026 20:06 Відповісти
А хто це у нас поліція світового масштабу, яку можна викликати при "скоєнні злочину"? Підкажіть-но.
показати весь коментар
20.01.2026 22:57 Відповісти
Зачекайте!
Зе!гніда гундосив, що мир та гарантії підписані на 90%!
Буданга, тиж якось роздуплись.....
показати весь коментар
20.01.2026 20:06 Відповісти
>> ... кардинального вирішення нашої війни.

Знову дебільна термінологія. Цього разу від Буданоффа.
показати весь коментар
20.01.2026 20:08 Відповісти
праску із собою не взяв у відрядження - сорочка "не свіжа"...
показати весь коментар
20.01.2026 20:08 Відповісти
казки, є лише два варіанти закінчення цієї війни:
1) капітуляція
2) створення ядерної зброї

думай-те.
показати весь коментар
20.01.2026 20:10 Відповісти
Зараз знову скажуть що я це ти 🤣
Влада може повернути ядерку тільки під тиском Майдану, більше ніяк
показати весь коментар
20.01.2026 20:12 Відповісти
Кого повинна цікавити думка начальника канцелярії та ще й такого брехливого?
показати весь коментар
20.01.2026 20:11 Відповісти
песиміст - це поінформований оптиміст

а стриманий оптиміст - це пофігіст, який стрімить свою фізіономію в ютюбі
показати весь коментар
20.01.2026 20:12 Відповісти
Кави не буде?
показати весь коментар
20.01.2026 20:23 Відповісти
Больше поставлю на новую диссертацию, бо с предсказаниями не сложилось.
показати весь коментар
20.01.2026 20:32 Відповісти
Ракет власних ( не те що балістики а навіть ППО) немає, літаків ******** немає (ті же ф35 і 22 змінили би докорінно ситуацію) партнери правильно роблять що не дають такі високотехнологічні штуки, бо в Україні дуже багато бажаючих продати їх з потрохами кацапам.
показати весь коментар
20.01.2026 20:32 Відповісти
Кацап.
показати весь коментар
20.01.2026 20:49 Відповісти
Я українець взагалі то, а ти хто? " Ні роду не віку" бусярять людей теж кацапи, крадуть на всьому що можна (від двушок міндича, до 500 дронів в одного покидька) це теж кацапи?
показати весь коментар
20.01.2026 20:55 Відповісти
"Завтра настане сьогодні, а сьогодні - завтра" з цим висловом буданга і то буде більш розумніше дивитися.
показати весь коментар
20.01.2026 20:39 Відповісти
Тобто, кава у Ялті не завтра. 😁
Але дебіли слину можуть пускати вже сьогодні.
Ну з стриманим оптимізмом...
показати весь коментар
20.01.2026 20:47 Відповісти
Кофе в Криму вже попив у 2023?
показати весь коментар
20.01.2026 20:48 Відповісти
2-3 тижні, 2-3 місяці , десь я вже чув. Здасться парніша стукачок ти, арістович-2.
показати весь коментар
20.01.2026 20:49 Відповісти
Сказал сожитель помощника валуева,верим в ваш оптимизм.
показати весь коментар
20.01.2026 20:59 Відповісти
Я досі не розумію, що таке справедливий мир? Може мені хтось пояснить, чи це заміна поняття кордонів в 1991 року в які вже ніхто не вірить?
показати весь коментар
20.01.2026 21:03 Відповісти
А вони ще не придумали який сенс вкладати...
показати весь коментар
20.01.2026 21:12 Відповісти
ЛАВРОВ ПОРІВНЯВ ОКУПАЦІЮ КРИМУ З ПОСЯГАННЯМИ ТРАМПА НА За його словами, Росія чи Китай не планують захоплювати острів.

Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров заявив, що окупований Крим для росіян не менш важливий, ніж https://zn.ua/ukr/POLITICS/zelenskij-pro-hrenlandiju-amerika-maje-pochuti-jevropu.html Гренландія для Сполучених Штатів. Під час пресконференції він також додав, що у Москви чи Пекіну немає планів захоплювати данський острів, і про це знають у Вашингтоні.

ЛАВРОВ підтвердив вчорашню думку Портнікова - ТРАМП ДІЄ ПО ПІДРУЧНИКУ ХЙЛА

Вчорашня цікава розмова (надто песимістична , правда ) Аценюк- Портніков про Давос у т ч

Тобто , лавров сам Кримнаш визнав як зазіхання хйла на Крим?
показати весь коментар
20.01.2026 21:04 Відповісти
Процес завершення , врегалювання . А мені здавалося влада України повинна думати як виграти війну....
показати весь коментар
20.01.2026 21:11 Відповісти
А як ти бачиш перемогу?
показати весь коментар
20.01.2026 21:19 Відповісти
Якби на фронт пішли депутати, олігархи та їх діти, то мир настав би одразу
показати весь коментар
20.01.2026 21:17 Відповісти
Як це? Тобто Крим до кінця літа 22 не буде?
показати весь коментар
20.01.2026 21:18 Відповісти
Як і кава в Ялті.
Є стриманий оптимізм.
показати весь коментар
20.01.2026 22:09 Відповісти
Він став якось мутно виражатись…
показати весь коментар
20.01.2026 22:35 Відповісти
Нарешті дорвався до ефіру!! Арестович може відпочити!
показати весь коментар
20.01.2026 22:40 Відповісти
А що завхоз вже всі туалети в ОП забезпечив туалетним папіром,що говорить про глобальну політику? Потрібно було робити,коли був в ГРУ Щоб недопустити кривавого початку широкого вторгнення,а ти тоді також до шашликів готувався?
показати весь коментар
21.01.2026 00:06 Відповісти
Коли номера в отелях Ялти заказувати будемо?
показати весь коментар
21.01.2026 00:21 Відповісти
 
 