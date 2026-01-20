Зарано говорити, що "мир настане завтра". Є стриманий оптимізм, - Буданов
Голова Офісу Президента Кирило Буданов відчуває стриманий оптимізм щодо мирного процесу у завершенні війни Росії проти України.
Про це він заявив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, інформує Цензор.НЕТ.
"Стриманий оптимізм"
Буданов зазначив, що зараз робота над врегулюванням війни все ще триває, але казати, що "мир буде завтра" –– зарано.
"Я хочу сподіватися, що ми на шляху до кардинального вирішення нашої війни. Не можу сказати, що мир настане завтра. Якщо хтось так говорить — це точно неправда. Але для цього докладається багато зусиль. Ми рухаємося. Є стриманий оптимізм", - сказав глава ОП.
Водночас Буданов наголосив, що багато чого у цьому питанні залежить від РФ, подобається це комусь, чи ні.
Мирний процес
Очільник ОП наголосив, що некоректно казати, що Україна нібито не є частиною мирного процесу.
Буданов зазначив, що про присутність України на перемовинах свідчить робота української делегації з представниками США щодо мирної угоди, зокрема над гарантіями безпеки та "планом відновлення".
Також він заявив, що Україні потрібен справедливий мир, якого можна досягти за допомогою партнерів, тому Буданов закликав відкинути будь-які непорозуміння між союзниками.
Що передувало?
- Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що наразі не планує їхати на Всесвітній економічний форум у Давосі та залишається в Україні.
- Раніше Трамп заявив, що у Давосі планує провести зустрічі для обговорення питання щодо Гренландії.
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сподівається на зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Давосі, щоб переконати Вашингтон дотримуватися територіальної цілісності й суверенітету Гренландії та Данії.
- ЗМІ повідомляли, що Трамп планує зустрітися із Зеленським у Давосі.
наприклад, він каже
"...Мир настане завтра. Якщо хтось так говорить - це точно неправда. Але для цього докладається багато зусиль."
а звучить як
"...докладається багато зусиль для того, щоб мир завтра не настав..."
До кривих текстів Зе вже всі звикли.
Моляться тільки, щоб Зе не почав імпровізувати без бумажки...
д'Єрмак... його навіть студенти на попу посадили
а от Кірюні треба вчитися говорити правильно і точно... бо він не баба Ванга (тепер)
Доки ядерну зброю не зробим будем мучатись.
Зе!гніда гундосив, що мир та гарантії підписані на 90%!
Буданга, тиж якось роздуплись.....
Знову дебільна термінологія. Цього разу від Буданоффа.
1) капітуляція
2) створення ядерної зброї
думай-те.
Влада може повернути ядерку тільки під тиском Майдану, більше ніяк
а стриманий оптиміст - це пофігіст, який стрімить свою фізіономію в ютюбі
Але дебіли слину можуть пускати вже сьогодні.
Ну з стриманим оптимізмом...
Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров заявив, що окупований Крим для росіян не менш важливий, ніж https://zn.ua/ukr/POLITICS/zelenskij-pro-hrenlandiju-amerika-maje-pochuti-jevropu.html Гренландія для Сполучених Штатів. Під час пресконференції він також додав, що у Москви чи Пекіну немає планів захоплювати данський острів, і про це знають у Вашингтоні.
ЛАВРОВ підтвердив вчорашню думку Портнікова - ТРАМП ДІЄ ПО ПІДРУЧНИКУ ХЙЛА
Вчорашня цікава розмова (надто песимістична , правда ) Аценюк- Портніков про Давос у т ч
Тобто , лавров сам Кримнаш визнав як зазіхання хйла на Крим?
Є стриманий оптимізм.