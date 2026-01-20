Віткофф і Кушнер у Давосі провели переговори з посланцем Путіна

Віткофф і Кушнер зустрілися у Давосі з Дмітрієвим

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі зустрівся з посланцем російського диктатора Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим.

Про це, як пише Цензор.НЕТ, стверджує російське пропагандистське агентство ТАСС.

Що відомо про зустріч Віткоффа і Дмитрієва

Повідомляється, що у зустрічі також брав участь зять американського президента Джаред Кушнер.

Переговори Дмитрієва з представниками Дональда Трампа тривали понад дві години. На зустрічі йшлося про "план США" щодо завершення війни.

Віткофф, як передають російські ЗМІ, назвав переговори з представником Путіна "позитивними".

Сам Дмитрієв заявив, що зустріч пройшла "конструктивно", і що все більше людей "розуміють правильність" російської позиції щодо завершення війни в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підписання плану відновлення України на $800 мільярдів у Давосі за участі Трампа скасовано, – Axios

Зеленський у Давос не поїхав

Тим часом президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що наразі не планує їхати на Всесвітній економічний форум у Давосі та залишається в Україні.

"Поки що у мене план як допомогти людям з енергетикою. Я провів відповідні консультації з штабом енергетичним. також онлайн, офлайн зустрічі. Це найголовніший зараз пріоритет. Безумовно, я обираю Україну в даному випадку, а не економічні форуми.

Водночас, за його словами, все може змінитись.

"Тому що для мене дуже важливо закінчити цю війну. І план процвітання, і гарантії безпеки дуже важливі два документи", - зазначив Зеленський.

  • Нагадаємо, керівник Офісу Президента України Кирило Буданов під час панельної дискусії на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявив, що Україна є безпосереднім учасником переговорного процесу щодо завершення російської війни проти неї, і в цьому процесі є реальний рух уперед, хоча говорити про швидкий мир поки що зарано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Давос-2026: Макрон прокоментував "злив" приватного листування Трампом

Лавров не прямо але опосередковано підтвердив - Кримнаш- й Гренландіянаш - це проекти хйла , а знчииииить....
"Хто першим встав того й капці?"

"Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров заявив, що окупований Крим для росіян не менш важливий, ніж https://zn.ua/ukr/POLITICS/zelenskij-pro-hrenlandiju-amerika-maje-pochuti-jevropu.html Гренландія для Сполучених Штатів. Під час пресконференції він також додав, що у Москви чи Пекіну немає планів захоплювати данський острів, і про це знають у Вашингтоні."



....Тобто Доні спздив проект хйла?
20.01.2026 22:27 Відповісти
Отримали вказівки від )(уйла.
20.01.2026 22:30 Відповісти
До речі цей дмітрієв уродженець Києва батьки якого і досі по моєму тут живуть ,це колоборант як і медвечук таких паскуд треба знищувати.
20.01.2026 22:43 Відповісти
Все! - українське питання можна закривати
20.01.2026 22:28 Відповісти
100% Україну роздерли США та росія
20.01.2026 22:32 Відповісти
Ага в 73% дебілів тут ні при чьом....
21.01.2026 10:47 Відповісти
Пашик ти ніякого відношення до України не маєш. сиди тихенько у свойому Штудгарті та прибирай гоменце за німцями . твоя думка нікому не цікава.
21.01.2026 16:18 Відповісти
Правда очі коле?
21.01.2026 18:30 Відповісти
Та отсосали,потужно... .
21.01.2026 09:33 Відповісти
Плідно та позитивно відсмоктали одне в одного, а нам своє робить.
20.01.2026 22:37 Відповісти
По ящику діамантів. Кожному
20.01.2026 22:40 Відповісти
Так може знайти його батьків і зробити їм колумбійський галстук і звісити за ноги з балкону? Або хоча б обміняти на наших людей.
21.01.2026 00:32 Відповісти
швидше в США або Москві. він з 90 в США навчався і працював
21.01.2026 05:17 Відповісти
А що там робив цей штрих?
Роісю ніхто не запрошував.

Чи за бажанням і представник ІДІЛ міг туди прибути і з кимось зустрічатися?
20.01.2026 22:51 Відповісти
Зятьков це прізвище чи титул?
20.01.2026 22:54 Відповісти
Ну це означає, що вони тепер затарились чорною ікрою щоб на рік обжиратись.
20.01.2026 22:59 Відповісти
дмитриев привёз пермские посикунчики. И хотя витков и кушнер религиозные евреи, они сожрали эти свиные пирожки за милую душу. Ещё и добавку попросили. Кремлёвского шефа нельзя обижать!
20.01.2026 23:29 Відповісти
А тепер на арені цирку ваші улюблені клоуни "Вітьок" і "Зятьок", зустрічайте!👏👏👏
21.01.2026 00:33 Відповісти
Та вони вже поріднидися. Нехай вже їдуть на кацапостан та починають вести бізнес відкрито,не ховаючись по кущах.
