Віткофф і Кушнер у Давосі провели переговори з посланцем Путіна

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі зустрівся з посланцем російського диктатора Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим.

Про це, як пише Цензор.НЕТ, стверджує російське пропагандистське агентство ТАСС.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо про зустріч Віткоффа і Дмитрієва

Повідомляється, що у зустрічі також брав участь зять американського президента Джаред Кушнер.

Переговори Дмитрієва з представниками Дональда Трампа тривали понад дві години. На зустрічі йшлося про "план США" щодо завершення війни.

Віткофф, як передають російські ЗМІ, назвав переговори з представником Путіна "позитивними".

Сам Дмитрієв заявив, що зустріч пройшла "конструктивно", і що все більше людей "розуміють правильність" російської позиції щодо завершення війни в Україні.

Зеленський у Давос не поїхав

Тим часом президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що наразі не планує їхати на Всесвітній економічний форум у Давосі та залишається в Україні.

"Поки що у мене план як допомогти людям з енергетикою. Я провів відповідні консультації з штабом енергетичним. також онлайн, офлайн зустрічі. Це найголовніший зараз пріоритет. Безумовно, я обираю Україну в даному випадку, а не економічні форуми.

Водночас, за його словами, все може змінитись.

"Тому що для мене дуже важливо закінчити цю війну. І план процвітання, і гарантії безпеки дуже важливі два документи", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента України Кирило Буданов під час панельної дискусії на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявив, що Україна є безпосереднім учасником переговорного процесу щодо завершення російської війни проти неї, і в цьому процесі є реальний рух уперед, хоча говорити про швидкий мир поки що зарано.

