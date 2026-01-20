Віткофф і Кушнер у Давосі провели переговори з посланцем Путіна
Спеціальний представник президента США Стів Віткофф на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі зустрівся з посланцем російського диктатора Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим.
Про це, як пише Цензор.НЕТ, стверджує російське пропагандистське агентство ТАСС.
Що відомо про зустріч Віткоффа і Дмитрієва
Повідомляється, що у зустрічі також брав участь зять американського президента Джаред Кушнер.
Переговори Дмитрієва з представниками Дональда Трампа тривали понад дві години. На зустрічі йшлося про "план США" щодо завершення війни.
Віткофф, як передають російські ЗМІ, назвав переговори з представником Путіна "позитивними".
Сам Дмитрієв заявив, що зустріч пройшла "конструктивно", і що все більше людей "розуміють правильність" російської позиції щодо завершення війни в Україні.
Зеленський у Давос не поїхав
Тим часом президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що наразі не планує їхати на Всесвітній економічний форум у Давосі та залишається в Україні.
"Поки що у мене план як допомогти людям з енергетикою. Я провів відповідні консультації з штабом енергетичним. також онлайн, офлайн зустрічі. Це найголовніший зараз пріоритет. Безумовно, я обираю Україну в даному випадку, а не економічні форуми.
Водночас, за його словами, все може змінитись.
"Тому що для мене дуже важливо закінчити цю війну. І план процвітання, і гарантії безпеки дуже важливі два документи", - зазначив Зеленський.
- Нагадаємо, керівник Офісу Президента України Кирило Буданов під час панельної дискусії на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявив, що Україна є безпосереднім учасником переговорного процесу щодо завершення російської війни проти неї, і в цьому процесі є реальний рух уперед, хоча говорити про швидкий мир поки що зарано.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Хто першим встав того й капці?"
"Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров заявив, що окупований Крим для росіян не менш важливий, ніж https://zn.ua/ukr/POLITICS/zelenskij-pro-hrenlandiju-amerika-maje-pochuti-jevropu.html Гренландія для Сполучених Штатів. Під час пресконференції він також додав, що у Москви чи Пекіну немає планів захоплювати данський острів, і про це знають у Вашингтоні."
....Тобто Доні спздив проект хйла?
ось думка Лаврова, чому Кримнаш=Гренландія наш - бо стратегічно важливі ?
Але й тут же каже - це історія перегляду колоніальних територій ...
Роісю ніхто не запрошував.
Чи за бажанням і представник ІДІЛ міг туди прибути і з кимось зустрічатися?