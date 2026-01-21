Літак Трампа, що летів у Давос, повертається до США через проблеми з електропроводкою, - CNN

трамп не долетів у Давос

Борт президента США Дональда Трампа, що прямував на Всесвітній економічний форум у Давосі, був змушений повернутися до Сполучених Штатів через технічні проблеми.

Що про несправність відомо?

За словами представника Білого дому, літак Air Force One повертається на об'єднану базу Ендрюс через "незначну проблему з електропроводкою".

Очікується, що президент Дональд Трамп все ще поїде до Давосу, і він планує полетіти запасним літаком.

За даними пулу Білого дому, прессекретарка Керолайн Лівітт заявила, що екіпаж виявив "незначну проблему з електропроводкою" та повертається з міркувань безпеки.

Де зараз літак?

Дані відстеження польотів з відкритого джерела ADS-B Exchange показують, що літак зробив розворот над Атлантичним океаном поблизу Монтока, штат Нью-Йорк, поблизу найсхіднішого краю Лонг-Айленда.

Очікується, що Air Force One повернеться до JBA близько 23:00 за місцевим часом (близько 6 ранку за Києвом. - Ред). 

Я навіть здогадуюсь, де коротнуло)))
21.01.2026 06:53 Відповісти
у дупі у рудого
21.01.2026 06:55 Відповісти
+11
Знову Путіна "копіює"? Той теж, так само, "вертів хвостом", надаючи собі значущості, і змушуючи своїх "візаві" чекать його...
21.01.2026 06:56 Відповісти
Я навіть здогадуюсь, де коротнуло)))
21.01.2026 06:53
21.01.2026 06:53 Відповісти
у дупі у рудого
21.01.2026 06:55 Відповісти
Аж заискрился
21.01.2026 07:38 Відповісти
Одне жаль, що історія могла б піти в інший бік.
21.01.2026 08:04
21.01.2026 08:04 Відповісти
Надзюрив на центральний дрот?
21.01.2026 10:12 Відповісти
Тобто, на борту там був Трамп? Чи ні?
21.01.2026 06:56
21.01.2026 06:56 Відповісти
Очікується, що президент Дональд Трамп все ще поїде до Давосу, і він планує полетіти запасним літаком.
21.01.2026 06:58 Відповісти
Він в аеропорту в цей час коХВе пив...
21.01.2026 08:18
21.01.2026 08:18 Відповісти
Знову Путіна "копіює"? Той теж, так само, "вертів хвостом", надаючи собі значущості, і змушуючи своїх "візаві" чекать його...
21.01.2026 06:56
21.01.2026 06:56 Відповісти
ждун
21.01.2026 10:14 Відповісти
Техника, как и люди, иногда просто не выдерживает величия.
21.01.2026 06:56
21.01.2026 06:56 Відповісти
"Кирпич никогда ни с того ни с сего на голову не свалится ..."
21.01.2026 06:59
21.01.2026 06:59 Відповісти
Водочка под селедочку.
21.01.2026 07:06 Відповісти
не чокаясь
21.01.2026 07:08 Відповісти
И морфийком полирнуть. Підр він був. Но мав талант.
21.01.2026 07:15
21.01.2026 07:15 Відповісти
Нужно не китайские термотрубочки использовать а проверенную, синюю изоленту и клемники из карболита. Ну, тупые
21.01.2026 09:15
21.01.2026 09:15 Відповісти
Сполучені Штати Америки офіційно прийняли літак Boeing 747 вартістю 400 мільйонів доларів, який Катар подарував Трампу.

Новий літак стане третім переобладнаним для використання в якості Air Force One, замінивши два літаки, які використовувалися протягом 35 років і мали проблеми з технічним обслуговуванням.
Два модифіковані літаки серії Boeing 747-200B, що зараз використовуються, як президентські борти, були придбані ще у 1990 році за президентства Джорджа Буша-старшого.
21.01.2026 07:00 Відповісти
Два поверхи, п'ять «віталень» і спальня з ванною
21.01.2026 07:08
21.01.2026 07:08 Відповісти
Пентагон не давав оцінки термінів завершення переобладнання, але Білий дім хотів зробити це якнайшвидше, можливо, навіть до кінця 2025 року.
21.01.2026 07:31
21.01.2026 07:31 Відповісти
Пшонка-стайлер. Ракамакафон. (с)
21.01.2026 09:12 Відповісти
Не з електропроводкою там проблема а з так званим президентом.
21.01.2026 07:04
21.01.2026 07:04 Відповісти
тепер його треба відмивати
21.01.2026 07:04 Відповісти
Про це треба було подбати над океаном.
21.01.2026 14:34
21.01.2026 14:34 Відповісти
Він просто вдома корону забув от і повернувся... А історія з електропроводкою то щоб знову не було звинувачення що у діда деменція
21.01.2026 07:42
21.01.2026 07:42 Відповісти
Бл, ну шо за сцикло ? Міг би і ризикнути,чого боятися якщо ти прєзідєнт мііііра.
21.01.2026 07:13
21.01.2026 07:13 Відповісти
Юлін, пуйло ж було препіздентом міііііра..загін бабкопуйловців так верещали)))
21.01.2026 08:02
21.01.2026 08:02 Відповісти
Ну ************ мєндєчиха і про нинішнього несцикла так казала, ще й книжку про це написала.
21.01.2026 12:46
21.01.2026 12:46 Відповісти
Два брати дегенерати..
21.01.2026 13:21 Відповісти
Миші не знали, що це літак скаженного Донні
21.01.2026 07:22
21.01.2026 07:22 Відповісти
скаженої Дуні
21.01.2026 07:23 Відповісти
А може знали і недопрацювали
21.01.2026 08:02 Відповісти
Не тільки наш блазень ЗЕля, а ще набагато потужніший, хоч і старий пирдун Трампидло є ще тим шутом, який задовбав не тільки Україну своїми тупими висерами, а і всю Европу ( Орбан і якась Фіца туди не входять ) Ще і не на таке здатен. Тим паче проблеми з памятю у цієї старої повії Трампидла вже нікого не дивують. Так що його висер по літаку із цієї самої категорії брехні старого маразматика.
21.01.2026 07:30
21.01.2026 07:30 Відповісти
Трампо такі да, нахлобучив усіх, банкрут шо тіотку вжарив в ліфте де всіоґо 3 етажа, та піхій шо там якись закони діла помідори.Але якось не хочется бути 52 чи яким там штатом ЮС оф а декадент А, i то усе пурґа звісно.
21.01.2026 07:38
21.01.2026 07:38 Відповісти
Трампа мучить відсутність у нього Нобелівської премії... Однак, хай поки задовольниться званням "премії Жиріновського". Той теж озвучував неймовірну маячню, "промацуючи" межі між реальністю, та власними фантазіями...
21.01.2026 07:42
21.01.2026 07:42 Відповісти
Перельот - недольот
21.01.2026 07:44 Відповісти
Буде дубль 2 - Гренландія жде!
21.01.2026 08:03 Відповісти
Труна його не дочекається.
21.01.2026 08:35 Відповісти
Мабуть скрутка мідь з алюмінієм...савєцкая школа...
21.01.2026 07:55
21.01.2026 07:55 Відповісти
Тепер полетить власним золотим літаком.
21.01.2026 07:58
21.01.2026 07:58 Відповісти
В электрике бывает только две поломки. Нет напряжения, где должно быть и есть напряжение где его не должно быть.
А вообще, электротехника это наука о контактах
21.01.2026 09:22 Відповісти
Контактьори...
21.01.2026 17:48 Відповісти
Коли Трамп дізнався що Найвеличнійвшивий лідор ********** не полетить в Давос, то вирішив що форум буде порожнім без нього і розвернув свій літак.
21.01.2026 07:56
21.01.2026 07:56 Відповісти
Мрію щоб його літак не долітивь до місця призначення.
21.01.2026 07:57
21.01.2026 07:57 Відповісти
Пілотів та обслугу шкода..
21.01.2026 08:04 Відповісти
Це я тут вчора писав
21.01.2026 09:37 Відповісти
Без рудого дурвка форум буде нецікавий. А так Макрон його набив би.
21.01.2026 07:59
21.01.2026 07:59 Відповісти
От досада...
21.01.2026 08:01 Відповісти
what a pity
21.01.2026 08:03 Відповісти
Засцяв летіти рудий до Європи, бо там інша атмосфера. Журналісти теж інші , будуть задавати незручні запитання. Це в гамериці вже всі лягли під імператора світу , а сам світ до цього ще не готовий.
21.01.2026 08:03
21.01.2026 08:03 Відповісти
Там вже і без нього зятьок з кацапорилими про все домовився.
21.01.2026 08:06
21.01.2026 08:06 Відповісти
зятьок був тому же літаку
21.01.2026 08:13 Відповісти
То це падло ціну собі набиває-ставить в очерідь страждущих доторкнутись до сонцесяйного отморозка
21.01.2026 08:14
21.01.2026 08:14 Відповісти
Якщо все по чесноку було,то це знак
21.01.2026 08:19
21.01.2026 08:19 Відповісти
Natura abhorret vacuum
21.01.2026 08:38 Відповісти
Забув пігулки
21.01.2026 08:24 Відповісти
Передумав за Давос...
21.01.2026 08:39 Відповісти
21.01.2026 09:21 Відповісти
Це знак зверху що Тромбу шлях в Європу закритий. Нехай сидить на своєму острові разом з мексиканцями і кубинцями
21.01.2026 11:01
21.01.2026 11:01 Відповісти
Тобто не через величезний напис на горі «No Kings", шоби не образити інфантильного дурачка. Окей
21.01.2026 11:46
21.01.2026 11:46 Відповісти
 
 