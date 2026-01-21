Літак Трампа, що летів у Давос, повертається до США через проблеми з електропроводкою, - CNN

Борт президента США Дональда Трампа, що прямував на Всесвітній економічний форум у Давосі, був змушений повернутися до Сполучених Штатів через технічні проблеми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Що про несправність відомо?

За словами представника Білого дому, літак Air Force One повертається на об'єднану базу Ендрюс через "незначну проблему з електропроводкою".

Очікується, що президент Дональд Трамп все ще поїде до Давосу, і він планує полетіти запасним літаком.

За даними пулу Білого дому, прессекретарка Керолайн Лівітт заявила, що екіпаж виявив "незначну проблему з електропроводкою" та повертається з міркувань безпеки.

Де зараз літак?

Дані відстеження польотів з відкритого джерела ADS-B Exchange показують, що літак зробив розворот над Атлантичним океаном поблизу Монтока, штат Нью-Йорк, поблизу найсхіднішого краю Лонг-Айленда.

Очікується, що Air Force One повернеться до JBA близько 23:00 за місцевим часом (близько 6 ранку за Києвом. - Ред).

