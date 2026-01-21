Самолет Трампа, летевший в Давос, возвращается в США из-за проблем с электропроводкой, - CNN

Самолет президента США Дональда Трампа, направлявшийся на Всемирный экономический форум в Давосе, был вынужден вернуться в Соединенные Штаты из-за технических проблем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наCNN.

Что известно о неисправности?

По словам представителя Белого дома, самолет Air Force One возвращается на объединенную базу Эндрюс из-за "незначительной проблемы с электропроводкой".

Ожидается, что президент Дональд Трамп все же поедет в Давос, и он планирует полететь запасным самолетом.

По данным пула Белого дома, пресс-секретарь Кэролайн Ливитт заявила, что экипаж обнаружил "незначительную проблему с электропроводкой" и возвращается из соображений безопасности.

Где сейчас самолет?

Данные отслеживания полетов из открытого источника ADS-B Exchange показывают, что самолет сделал разворот над Атлантическим океаном вблизи Монтока, штат Нью-Йорк, недалеко от самого восточного края Лонг-Айленда.

Ожидается, что Air Force One вернется в JBA около 23:00 по местному времени (около 6 утра по Киеву. - Ред).

