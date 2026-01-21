РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15360 посетителей онлайн
Новости Всемирный экономический форум в Давосе
7 194 62

Самолет Трампа, летевший в Давос, возвращается в США из-за проблем с электропроводкой, - CNN

Трамп не долетел до Давоса

Самолет президента США Дональда Трампа, направлявшийся на Всемирный экономический форум в Давосе, был вынужден вернуться в Соединенные Штаты из-за технических проблем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наCNN.

Что известно о неисправности?

По словам представителя Белого дома, самолет Air Force One возвращается на объединенную базу Эндрюс из-за "незначительной проблемы с электропроводкой".

Ожидается, что президент Дональд Трамп все же поедет в Давос, и он планирует полететь запасным самолетом.

По данным пула Белого дома, пресс-секретарь Кэролайн Ливитт заявила, что экипаж обнаружил "незначительную проблему с электропроводкой" и возвращается из соображений безопасности.

Читайте также: Трамп анонсировал план США по Гренландии, который должен устроить НАТО

Где сейчас самолет?

Данные отслеживания полетов из открытого источника ADS-B Exchange показывают, что самолет сделал разворот над Атлантическим океаном вблизи Монтока, штат Нью-Йорк, недалеко от самого восточного края Лонг-Айленда.

Ожидается, что Air Force One вернется в JBA около 23:00 по местному времени (около 6 утра по Киеву. - Ред). 

Читайте: Трамп рассматривает дополнительные рычаги давления против стран, которые не поддерживают его планы в отношении Гренландии

Автор: 

Давос (417) самолет (3711) Трамп Дональд (8031)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Я навіть здогадуюсь, де коротнуло)))
показать весь комментарий
21.01.2026 06:53 Ответить
+17
у дупі у рудого
показать весь комментарий
21.01.2026 06:55 Ответить
Знову Путіна "копіює"? Той теж, так само, "вертів хвостом", надаючи собі значущості, і змушуючи своїх "візаві" чекать його...
показать весь комментарий
21.01.2026 06:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
21.01.2026 06:53 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2026 06:55 Ответить
Аж заискрился
показать весь комментарий
21.01.2026 07:38 Ответить
Одне жаль, що історія могла б піти в інший бік.
показать весь комментарий
21.01.2026 08:04 Ответить
Надзюрив на центральний дрот?
показать весь комментарий
21.01.2026 10:12 Ответить
Тобто, на борту там був Трамп? Чи ні?
показать весь комментарий
21.01.2026 06:56 Ответить
Очікується, що президент Дональд Трамп все ще поїде до Давосу, і він планує полетіти запасним літаком.
показать весь комментарий
21.01.2026 06:58 Ответить
Він в аеропорту в цей час коХВе пив...
показать весь комментарий
21.01.2026 08:18 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2026 06:56 Ответить
ждун
показать весь комментарий
21.01.2026 10:14 Ответить
Техника, как и люди, иногда просто не выдерживает величия.
показать весь комментарий
21.01.2026 06:56 Ответить
"Кирпич никогда ни с того ни с сего на голову не свалится ..."
показать весь комментарий
21.01.2026 06:59 Ответить
Водочка под селедочку.
показать весь комментарий
21.01.2026 07:06 Ответить
не чокаясь
показать весь комментарий
21.01.2026 07:08 Ответить
И морфийком полирнуть. Підр він був. Но мав талант.
показать весь комментарий
21.01.2026 07:15 Ответить
Нужно не китайские термотрубочки использовать а проверенную, синюю изоленту и клемники из карболита. Ну, тупые
показать весь комментарий
21.01.2026 09:15 Ответить
Сполучені Штати Америки офіційно прийняли літак Boeing 747 вартістю 400 мільйонів доларів, який Катар подарував Трампу.

Новий літак стане третім переобладнаним для використання в якості Air Force One, замінивши два літаки, які використовувалися протягом 35 років і мали проблеми з технічним обслуговуванням.
Два модифіковані літаки серії Boeing 747-200B, що зараз використовуються, як президентські борти, були придбані ще у 1990 році за президентства Джорджа Буша-старшого.
показать весь комментарий
21.01.2026 07:00 Ответить
Два поверхи, п'ять «віталень» і спальня з ванною
показать весь комментарий
21.01.2026 07:08 Ответить
Пентагон не давав оцінки термінів завершення переобладнання, але Білий дім хотів зробити це якнайшвидше, можливо, навіть до кінця 2025 року.
показать весь комментарий
21.01.2026 07:31 Ответить
Пшонка-стайлер. Ракамакафон. (с)
показать весь комментарий
21.01.2026 09:12 Ответить
Не з електропроводкою там проблема а з так званим президентом.
показать весь комментарий
21.01.2026 07:04 Ответить
тепер його треба відмивати
показать весь комментарий
21.01.2026 07:04 Ответить
Про це треба було подбати над океаном.
показать весь комментарий
21.01.2026 14:34 Ответить
Він просто вдома корону забув от і повернувся... А історія з електропроводкою то щоб знову не було звинувачення що у діда деменція
показать весь комментарий
21.01.2026 07:42 Ответить
Бл, ну шо за сцикло ? Міг би і ризикнути,чого боятися якщо ти прєзідєнт мііііра.
показать весь комментарий
21.01.2026 07:13 Ответить
Юлін, пуйло ж було препіздентом міііііра..загін бабкопуйловців так верещали)))
показать весь комментарий
21.01.2026 08:02 Ответить
Ну ************ мєндєчиха і про нинішнього несцикла так казала, ще й книжку про це написала.
показать весь комментарий
21.01.2026 12:46 Ответить
Два брати дегенерати..
показать весь комментарий
21.01.2026 13:21 Ответить
Миші не знали, що це літак скаженного Донні
показать весь комментарий
21.01.2026 07:22 Ответить
скаженої Дуні
показать весь комментарий
21.01.2026 07:23 Ответить
А може знали і недопрацювали
показать весь комментарий
21.01.2026 08:02 Ответить
Не тільки наш блазень ЗЕля, а ще набагато потужніший, хоч і старий пирдун Трампидло є ще тим шутом, який задовбав не тільки Україну своїми тупими висерами, а і всю Европу ( Орбан і якась Фіца туди не входять ) Ще і не на таке здатен. Тим паче проблеми з памятю у цієї старої повії Трампидла вже нікого не дивують. Так що його висер по літаку із цієї самої категорії брехні старого маразматика.
показать весь комментарий
21.01.2026 07:30 Ответить
Трампо такі да, нахлобучив усіх, банкрут шо тіотку вжарив в ліфте де всіоґо 3 етажа, та піхій шо там якись закони діла помідори.Але якось не хочется бути 52 чи яким там штатом ЮС оф а декадент А, i то усе пурґа звісно.
показать весь комментарий
21.01.2026 07:38 Ответить
Трампа мучить відсутність у нього Нобелівської премії... Однак, хай поки задовольниться званням "премії Жиріновського". Той теж озвучував неймовірну маячню, "промацуючи" межі між реальністю, та власними фантазіями...
показать весь комментарий
21.01.2026 07:42 Ответить
Перельот - недольот
показать весь комментарий
21.01.2026 07:44 Ответить
Буде дубль 2 - Гренландія жде!
показать весь комментарий
21.01.2026 08:03 Ответить
Труна його не дочекається.
показать весь комментарий
21.01.2026 08:35 Ответить
Мабуть скрутка мідь з алюмінієм...савєцкая школа...
показать весь комментарий
21.01.2026 07:55 Ответить
Тепер полетить власним золотим літаком.
показать весь комментарий
21.01.2026 07:58 Ответить
В электрике бывает только две поломки. Нет напряжения, где должно быть и есть напряжение где его не должно быть.
А вообще, электротехника это наука о контактах
показать весь комментарий
21.01.2026 09:22 Ответить
Контактьори...
показать весь комментарий
21.01.2026 17:48 Ответить
Коли Трамп дізнався що Найвеличнійвшивий лідор ********** не полетить в Давос, то вирішив що форум буде порожнім без нього і розвернув свій літак.
показать весь комментарий
21.01.2026 07:56 Ответить
Мрію щоб його літак не долітивь до місця призначення.
показать весь комментарий
21.01.2026 07:57 Ответить
Пілотів та обслугу шкода..
показать весь комментарий
21.01.2026 08:04 Ответить
Це я тут вчора писав
показать весь комментарий
21.01.2026 09:37 Ответить
Без рудого дурвка форум буде нецікавий. А так Макрон його набив би.
показать весь комментарий
21.01.2026 07:59 Ответить
От досада...
показать весь комментарий
21.01.2026 08:01 Ответить
what a pity
показать весь комментарий
21.01.2026 08:03 Ответить
Засцяв летіти рудий до Європи, бо там інша атмосфера. Журналісти теж інші , будуть задавати незручні запитання. Це в гамериці вже всі лягли під імператора світу , а сам світ до цього ще не готовий.
показать весь комментарий
21.01.2026 08:03 Ответить
Там вже і без нього зятьок з кацапорилими про все домовився.
показать весь комментарий
21.01.2026 08:06 Ответить
зятьок був тому же літаку
показать весь комментарий
21.01.2026 08:13 Ответить
То це падло ціну собі набиває-ставить в очерідь страждущих доторкнутись до сонцесяйного отморозка
показать весь комментарий
21.01.2026 08:14 Ответить
Якщо все по чесноку було,то це знак
показать весь комментарий
21.01.2026 08:19 Ответить
Natura abhorret vacuum
показать весь комментарий
21.01.2026 08:38 Ответить
Забув пігулки
показать весь комментарий
21.01.2026 08:24 Ответить
Передумав за Давос...
показать весь комментарий
21.01.2026 08:39 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2026 09:21 Ответить
Це знак зверху що Тромбу шлях в Європу закритий. Нехай сидить на своєму острові разом з мексиканцями і кубинцями
показать весь комментарий
21.01.2026 11:01 Ответить
Тобто не через величезний напис на горі «No Kings", шоби не образити інфантильного дурачка. Окей
показать весь комментарий
21.01.2026 11:46 Ответить
 
 