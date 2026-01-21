Трамп анонсировал план США относительно Гренландии, который должен устроить НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что США разработают план урегулирования собственности на Гренландию, который утешит НАТО.

Заявление Трамп сделал во время пресс-конференции в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что мы разработаем что-то, чем будет очень довольна НАТО и чем будем очень довольны мы, но это нужно нам из соображений безопасности. Это нужно нам для национальной безопасности и даже для мировой безопасности. Это очень важно", - заявил Трамп.

Подробностей об этом плане он не сообщил.

Дополнительные рычаги давления

Также Трамп заявил о готовности применить дополнительные инструменты давления на страны, которые выступают против его инициативы по приобретению Гренландии, кроме уже объявленных торговых тарифов.

По его словам, именно тарифы являются самым эффективным и быстрым механизмом воздействия. В то же время он не исключил использования регуляторных и административных ограничений, если этого потребует ситуация.

Президент Америки также выразил убеждение, что население Гренландии в конечном итоге поддержит идею присоединения острова к Соединенным Штатам, несмотря на протесты и критику со стороны других государств.

По словам Дональда Трампа, он еще не имел прямых контактов с жителями острова, однако уверен в положительной реакции с их стороны после таких разговоров.

Планы США на Гренландию

В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

