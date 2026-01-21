Трамп анонсировал план США относительно Гренландии, который должен устроить НАТО
Президент США Дональд Трамп заявил, что США разработают план урегулирования собственности на Гренландию, который утешит НАТО.
Заявление Трамп сделал во время пресс-конференции в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.
"Я думаю, что мы разработаем что-то, чем будет очень довольна НАТО и чем будем очень довольны мы, но это нужно нам из соображений безопасности. Это нужно нам для национальной безопасности и даже для мировой безопасности. Это очень важно", - заявил Трамп.
Подробностей об этом плане он не сообщил.
Дополнительные рычаги давления
Также Трамп заявил о готовности применить дополнительные инструменты давления на страны, которые выступают против его инициативы по приобретению Гренландии, кроме уже объявленных торговых тарифов.
По его словам, именно тарифы являются самым эффективным и быстрым механизмом воздействия. В то же время он не исключил использования регуляторных и административных ограничений, если этого потребует ситуация.
Президент Америки также выразил убеждение, что население Гренландии в конечном итоге поддержит идею присоединения острова к Соединенным Штатам, несмотря на протесты и критику со стороны других государств.
По словам Дональда Трампа, он еще не имел прямых контактов с жителями острова, однако уверен в положительной реакции с их стороны после таких разговоров.
Планы США на Гренландию
- В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
Ведут войну ( тарифы, санкции, наезды и сканлалы) но сами говорят "мы за мир, мы за консируктивное бла бла бла
У психіатрії нарцисизм - це Нарцисичний Розлад Особистості (НРЛ) (кластер B), що характеризується грандіозним почуттям власної значущості, потребою у захопленні, відсутністю емпатії та експлуатаційною поведінкою; це не просто самозакоханість, а стійкий патерн, що серйозно впливає на життя, причому існують різні типи (грандіозний, прихований), а лікування зазвичай включає психотерапію (КПТ, психоаналіз) та іноді медикаментозне підтримання.
Ключові ознаки НРЛ (за DSM-5):
Грандіозність: Перебільшене відчуття власної важливості та талантів, фантазії про необмежений успіх, владу.
Потреба у захопленні: Постійна жага до похвали, визнання та підтвердження своєї унікальності.
Відсутність емпатії: Нездатність розпізнавати або співпереживати почуттям інших.
Експлуатація: Використання інших для досягнення власних цілей без почуття провини.
Зарозумілість: Поведінка, що демонструє зверхність та право на особливе ставлення.
Чутливість до критики: Надмірна реакція гнівом, соромом чи агресією на негативні відгуки.
Унікальність: Переконаність у власній "особливості" та виключності.
Різновиди нарцисизму:
Грандіозний (явний): Відкрита зверхність, пошук уваги, маніпуляції.
Прихований (уявний): Невпевненість, сором'язливість, але з внутрішньою грандіозністю та потребою у захопленні.
Злоякісний: Поєднання нарцисизму з антисоціальними рисами.
Помните выступление перед европейцами Вэнса год назад?
Тогда все замерли от шока и ужаса.
Но прошел год и европейцы поняли, что пытался донести им Вэнс. Мир изменился. Места слабым в нем нет. Никакого верховенства права больше нет.
И не то чтобы Трамп с ним покончил единолично. Нет, разложение началось гораздо раньше, когда путину позволили «взять» Крым, например. Тогда ЕС была «на высоте» и лишь выразила «осуждение» и «озабоченность».
А Теперь, Европа встретила копье Трампа с открытым забралом и ртом. Все речи на форуме в Давосе сегодня так или иначе - о президенте США и его политике.
Евролидеры наперебой признают свою слабость, говорят о разрозненности, необходимости «собраться», объединиться, перестроиться, вооружиться, противостоять, и даже «не стать рабами», итд.
Европа встретила Трампа с открытым забралом, наиболее откровенным было выступление премьер-министра Бельгии Барта де Вевера: «Переговоры с путиным- не такая хорошая идея. Если ты хочешь говорить, говори тихо, но держи в руках большую палку. У нас нет большой палки. Мы можем только говорить тихо». «Нам нужны наши собственные технологические платформы для построения процветания завтрашнего дня. Если этого не будет, Трамп сможет делать с нами всё, что захочет. Он сможет играть с нами. Он сможет сделать нас рабами - потому что тогда мы действительно будем рабами. Люди хотят присоединиться к ЕС. Никто не хочет присоединиться к Китаю. Ни один сосед США не говорит: "Мы хотим присоединиться к США". Никто этого не хочет. Они хотят присоединиться к ЕС, просто потому что мы пользуемся уважением. У нас есть верховенство закона. Мы ведём себя сдержанно. Быть счастливым вассалом - это одно. Быть несчастным рабом - это совсем другое».
"Россия не представляет угрозы, если Запад един. Но мы не едины. Экономика россии очень слаба. Их военная угроза не очень реальна, при условии, если мы не разобщены".,- заявил Барт де Вевер.
чтобы ни один танк не покинулне посылать свои войска в Гренландию, чтобы не злить Трампа.
Немає відповідної амуніції та підготовлених піхотинців.
Його безпека,паРаша хоче закріпити за собой Крим бо це ісконно їх земля.
Ти рвешся до копалин,в не до безпеки, в тебе нутро вонючого бізнесмена.
"И по досточке, по кирпичику растащили родимый завод"
Это как все эскимосы поддерживали самое прогрессивное государство СССР
Ещё Цой и Маклауд