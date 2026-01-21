Новости Трамп хочет видеть Гренландию в США
11 019 37

Трамп анонсировал план США относительно Гренландии, который должен устроить НАТО

Гренландия и Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что США разработают план урегулирования собственности на Гренландию, который утешит НАТО.

Заявление Трамп сделал во время пресс-конференции в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что мы разработаем что-то, чем будет очень довольна НАТО и чем будем очень довольны мы, но это нужно нам из соображений безопасности. Это нужно нам для национальной безопасности и даже для мировой безопасности. Это очень важно", - заявил Трамп.

Подробностей об этом плане он не сообщил.

Читайте также: Иметь дома запас еды на пять дней: власти Гренландии готовят население к возможному захвату острова

Дополнительные рычаги давления

Также Трамп заявил о готовности применить дополнительные инструменты давления на страны, которые выступают против его инициативы по приобретению Гренландии, кроме уже объявленных торговых тарифов.

По его словам, именно тарифы являются самым эффективным и быстрым механизмом воздействия. В то же время он не исключил использования регуляторных и административных ограничений, если этого потребует ситуация.

Президент Америки также выразил убеждение, что население Гренландии в конечном итоге поддержит идею присоединения острова к Соединенным Штатам, несмотря на протесты и критику со стороны других государств.

По словам Дональда Трампа, он еще не имел прямых контактов с жителями острова, однако уверен в положительной реакции с их стороны после таких разговоров.

Читайте также: Возможностей НАТО будет достаточно, чтобы защитить Гренландию от РФ и Китая, - Каллас

Планы США на Гренландию

  • В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

Читайте также: Цены на нефть выросли на фоне ослабления доллара и событий вокруг Гренландии

щось не спостерігаються масові протести в США проти загарбницької політики Трампа, до речі, як і в росії їх не було. То ж громадяни Америки не проти відібрати у інших, а в даному випадку в ЄС, землю і ресурси заради власних прибутків.
21.01.2026 02:10 Ответить
Как лавров/путин.
Ведут войну ( тарифы, санкции, наезды и сканлалы) но сами говорят "мы за мир, мы за консируктивное бла бла бла
21.01.2026 01:56 Ответить
три іді* та ,сі , трамп ,та ху* ло ,вирішили геополітично розділи владу на Землі , поки вони не здохли , поспішають ,цікаво ,шо вони заберуть з собою в останню дорогу ? прокльони ...
21.01.2026 01:58 Ответить
21.01.2026 01:56 Ответить
Може пора Франції оголосити про приєднання штату Луїзіани до Франції заради національної безпеки? Цей штат їм належав
21.01.2026 09:33 Ответить
трахнутий на всю макітру старий пердун керує мега державою-дожилися
21.01.2026 10:50 Ответить
щось не спостерігаються масові протести в США проти загарбницької політики Трампа, до речі, як і в росії їх не було. То ж громадяни Америки не проти відібрати у інших, а в даному випадку в ЄС, землю і ресурси заради власних прибутків.
Та не те, щоб громадяни США не проти щось прихапати чуже. Така риса притаманна росіянам-це в них всі іхня історія побудована на захопленні чужих земель. Тому росіянці зараз і не протестують проти цього і підримують і цю загарбницьку війну путіна проти Украіни, бо це ім подобається -бо це в них у крові- поцупити чуже,вони живуть цим...... А у американців немає ж протестів проти загарбницьких планів Трампа по тій простій причині- що більшість з них просто зациклена на своєму замкнутомі колі- Робота/Карьера/Бізнес- Дім- Родина/Діти. Все. Тому Більшість з них навіть не цікавляться ні політикою, ні історією, ні навіть географією...І ім по великому рахунку у більшості уся ця возня до лампочки....У пересічних американців зовсім інші інтереси.... Вони починають хоча б чим цікавитись коли дорожчає бензін на заправках і ростуть ціни в магазинах...
21.01.2026 02:40 Ответить
про "дім -роботу " можна сказати так про населення будь-якої держави. Якщо подивитися як відбуваються вибори в США, то складається враження, що населення там глибоко залучене в політичний процес. Чи може в США нема реальної демократії, яку вони усім несли десятиліттями, а лише яскраве шоу від багатих бідним? Це ж уже не секрет, що найбагатші люди США уже в своїх думках і навіть діях накладають лапу на Гренландію і її ресурси. До речі, в 2021 р Зеленський розказував, що гроші від наших ресурсів підуть на рахунки громадян України, які тут народяться, ніби готувався законопроект. Тепер частину ресурсів забрала росія, а ті, що лишилися дістануться американським багатіям.
21.01.2026 03:04 Ответить
Так ви маєте рацію про "дім -роботу " можна сказати так про населення будь-якої держави.Але на відміну від громадян інших краін побут і кар'єра є основними домінантами для пересічного американця. Багато американців свідомо обмежують споживання політичного контенту між виборами, щоб зберегти ментальне здоров'я і нервову систему, і живуть тільки у своєму закритому колі інтересів. Значна частина дорослих навіть не може назвати всі три гілки влади США, бо ім це просто не цікаво і не потрібно. Звісно ж під час виборів політична активність населення зростає, Але в цей час політика для багатьох - радше за все емоційна реакція на події під час виборчих циклів, бо вибори в США мають формат масштабного шоу або спортивних змагань. А якже ж вони тут ******* усілякі шоу !!! Це і створює ілюзію того, що населення тут глибоко залучене в політичний процес. При цьому лише глибоко залучена меншість (близько 15-20%) створює основний шум і балаган у соцмережах та медіа, тоді як ,,мовчазна більшість'' дійсно активізується лише в останні тижні перед голосуванням. І це не глибоке вивчення іми політичних програм , вони просто цікавляться лише тим, що безпосередньо може вплинути на їхній гаманець чи безпеку......
21.01.2026 04:40 Ответить
Все таки трамп рижа свиня. Справжня кабаняча поведінка.
21.01.2026 02:07 Ответить
Як це розуміти. Може ж таки хтось його скрутив та всадили волячу дозу Галоперидолу в сраку.
21.01.2026 02:10 Ответить
На початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу". - ДЛЯ ВІЛЬНОГО СВІТУ Трампа мають посадити в психушку або в тюрму хз
21.01.2026 02:26 Ответить
Треба думати він в своїй порожній голові з НАТО вийшов.
21.01.2026 02:30 Ответить
Огляд від ШІ:
У психіатрії нарцисизм - це Нарцисичний Розлад Особистості (НРЛ) (кластер B), що характеризується грандіозним почуттям власної значущості, потребою у захопленні, відсутністю емпатії та експлуатаційною поведінкою; це не просто самозакоханість, а стійкий патерн, що серйозно впливає на життя, причому існують різні типи (грандіозний, прихований), а лікування зазвичай включає психотерапію (КПТ, психоаналіз) та іноді медикаментозне підтримання.

Ключові ознаки НРЛ (за DSM-5):
Грандіозність: Перебільшене відчуття власної важливості та талантів, фантазії про необмежений успіх, владу.
Потреба у захопленні: Постійна жага до похвали, визнання та підтвердження своєї унікальності.
Відсутність емпатії: Нездатність розпізнавати або співпереживати почуттям інших.
Експлуатація: Використання інших для досягнення власних цілей без почуття провини.
Зарозумілість: Поведінка, що демонструє зверхність та право на особливе ставлення.
Чутливість до критики: Надмірна реакція гнівом, соромом чи агресією на негативні відгуки.
Унікальність: Переконаність у власній "особливості" та виключності.

Різновиди нарцисизму:
Грандіозний (явний): Відкрита зверхність, пошук уваги, маніпуляції.
Прихований (уявний): Невпевненість, сором'язливість, але з внутрішньою грандіозністю та потребою у захопленні.
Злоякісний: Поєднання нарцисизму з антисоціальними рисами.
21.01.2026 04:29 Ответить
Віе вже порозробляв аналогічний план для України. Зараз каже, що нікого той план не втішає
21.01.2026 04:43 Ответить
Якби у Трампа кукуха не поїхала, то США просили у Гренландії певну територію в оренду для розміщення військової бази.Тоді вже точно ні Росія, ні Китай не захопить Гренландію. А Україну Росія дуже хоче захопити, Путіну це давно сниться. Тому США потрібно розробляти план не по Гренландії, в по Україні.
21.01.2026 05:24 Ответить
https://t.me/nevzorovtv/31413 А.Невзоров:
Помните выступление перед европейцами Вэнса год назад?
Тогда все замерли от шока и ужаса.
Но прошел год и европейцы поняли, что пытался донести им Вэнс. Мир изменился. Места слабым в нем нет. Никакого верховенства права больше нет.
И не то чтобы Трамп с ним покончил единолично. Нет, разложение началось гораздо раньше, когда путину позволили «взять» Крым, например. Тогда ЕС была «на высоте» и лишь выразила «осуждение» и «озабоченность».
А Теперь, Европа встретила копье Трампа с открытым забралом и ртом. Все речи на форуме в Давосе сегодня так или иначе - о президенте США и его политике.
Евролидеры наперебой признают свою слабость, говорят о разрозненности, необходимости «собраться», объединиться, перестроиться, вооружиться, противостоять, и даже «не стать рабами», итд.
Европа встретила Трампа с открытым забралом, наиболее откровенным было выступление премьер-министра Бельгии Барта де Вевера: «Переговоры с путиным- не такая хорошая идея. Если ты хочешь говорить, говори тихо, но держи в руках большую палку. У нас нет большой палки. Мы можем только говорить тихо». «Нам нужны наши собственные технологические платформы для построения процветания завтрашнего дня. Если этого не будет, Трамп сможет делать с нами всё, что захочет. Он сможет играть с нами. Он сможет сделать нас рабами - потому что тогда мы действительно будем рабами. Люди хотят присоединиться к ЕС. Никто не хочет присоединиться к Китаю. Ни один сосед США не говорит: "Мы хотим присоединиться к США". Никто этого не хочет. Они хотят присоединиться к ЕС, просто потому что мы пользуемся уважением. У нас есть верховенство закона. Мы ведём себя сдержанно. Быть счастливым вассалом - это одно. Быть несчастным рабом - это совсем другое».
"Россия не представляет угрозы, если Запад един. Но мы не едины. Экономика россии очень слаба. Их военная угроза не очень реальна, при условии, если мы не разобщены".,- заявил Барт де Вевер.
21.01.2026 05:27 Ответить
Цікаво, а якщо Данія оголосить військовий стан і розпочне супротив, а якщо не розпочне, то чому ? І ще, а Україні так можна
21.01.2026 05:42 Ответить
Рютте просил великие армии стран НАТО чтобы ни один танк не покинул не посылать свои войска в Гренландию, чтобы не злить Трампа.
Это для тех кто видит предвзятое отношение НАТО к нам
21.01.2026 09:33 Ответить
В НАТО відсутні військові ресурси, необхідні для бойових дій у Гренландії.
Немає відповідної амуніції та підготовлених піхотинців.
21.01.2026 22:19 Ответить
Вже за 24:години завершив війну в Україні,бо пуйло в тебе гарний хлопець.Що до зустрічі і розмови з жителями Гренландії,вони вже тебе послали.Ти відкриваєш скриньку Пандори : Китаю віддай Тайвань бо це
Його безпека,паРаша хоче закріпити за собой Крим бо це ісконно їх земля.
Ти рвешся до копалин,в не до безпеки, в тебе нутро вонючого бізнесмена.
21.01.2026 05:53 Ответить
.ер вам. Крым было в 14-Ом. Сейчас смотрят на Шпицберген, исконно русский остров Грунмант.
"И по досточке, по кирпичику растащили родимый завод"
21.01.2026 09:36 Ответить
Ну так, жителі Гренландії Трампа напрчюяму ще не прсилали. Трампуша, як істинний любитель садо-мазо (Епштейн би підтвердив) хоче бути посланим особисто, жорстко і надовго.
21.01.2026 06:07 Ответить
Ерунда. На узкой полоске суши живет 50 тысяч иждивенцев, которые получают от Дании по 2 штуки евро, в независимости от улова трески.
Это как все эскимосы поддерживали самое прогрессивное государство СССР
21.01.2026 09:41 Ответить
І що? Можна їх всіх депортувати, як кацапи кримських татар, чи чеченців? Ви мислите кацапськими критеріями? От багато людей тримають у квартирах маленьких песиків, яких треба годувати, вигулювати і одягати під час прогулянок, якщо на вулиці холодно, мало того, ці пес ки гризуть меблі і тапки і гадять у лотки. Але цих песикія ніхто не виганяє з квартир, не вбиває і все- таки годує.
21.01.2026 10:18 Ответить
Нет. Эти люди далеки от политики. У них самоопределение на ступеньку ниже они калаалиты. Они не видят себя ни датчанами, ни американцами. Это как предлагал наш президент, какая разница? Лишь бы был завоз, солярка для саней. Патроны и лекарства. Там рай потребления. Какая разница 2 штуки евро или 3 штуки баксов. Закрываются жизненные потребности и хватит. Новый айфон и лишние канистры с соляркой не нужны. А новые мотосани и так дадут. Самый счастливый народ
21.01.2026 13:28 Ответить
Якщо це так, то у Трампа проблем бути не мало б. А проблеми є. І навіть не від Данії, для якої Гренландія - це власне і є проблема, а від тих самих інуїтів.
21.01.2026 14:27 Ответить
Трамп може залишитися головою "Ради миру" навіть після закінчення президентського терміну - ЗМІ
21.01.2026 06:31 Ответить
як ленін ,всегда живой
21.01.2026 06:32 Ответить
Можно добавить?
Ещё Цой и Маклауд
21.01.2026 09:42 Ответить
я пропаную піндосам будувати Мовзолей для рудого
21.01.2026 06:34 Ответить
Буде брати Гренландію, як ***** Крим. Іншого вчителя рудий не має. Він все життя заздрив ***** та його безмежній владі. І от нарешті сам може робити все, що заманеться.
21.01.2026 07:57 Ответить
Так поки тебе, рудого чорта не було то ніякої проблеми власності й не було.
21.01.2026 08:13 Ответить
ДЕБІЛ!!!!
21.01.2026 08:39 Ответить
Ну якщо Україну не зміг змусити вийти з Донбасу, то яка тут може бути Гренландія? Кловун.
21.01.2026 08:48 Ответить
Тільки марення !
21.01.2026 09:16 Ответить
 
 