Мати вдома запас їжі на п’ять днів: влада Гренландії готує населення до можливого захоплення острова

Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив про необхідність підготовки населення та органів влади до можливого військового сценарію навколо острова на тлі заяв президента США Дональда Трампа.

Глава уряду наголосив, що ймовірність прямого військового конфлікту залишається низькою, однак її не можна повністю виключати. Саме тому, за його словами, влада зобов’язана діяти на випередження та інформувати громадян про можливі ризики.

Підготовка населення та дії влади

Єнс-Фредерік Нільсен повідомив, що уряд Гренландії ухвалив рішення створити спеціальну робочу групу. До неї увійдуть представники всіх ключових місцевих органів влади. Основне завдання групи — підготувати рекомендації для населення на випадок змін у безпековій ситуації.

Зокрема, влада планує поширити оновлені поради щодо базової готовності домогосподарств. Серед них — необхідність мати вдома запас продуктів харчування та води щонайменше на п’ять днів. Це, за словами уряду, стандартна запобіжна практика в умовах зростання геополітичної напруги.

"Малоймовірно, що буде військовий конфлікт, але його не можна виключати", – заявив прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен.

Політичний тиск і заяви США

Міністр фінансів Гренландії Муте Буруп Егеде зазначив, що острів перебуває під значним зовнішнім тиском. За його словами, і влада, і громадяни мають бути готовими до різних сценаріїв розвитку подій.

Раніше президент США Дональд Трамп зробив низку різких заяв щодо безпеки Гренландії. Він заявив, що НАТО протягом багатьох років попереджало Данію про зростання російської загрози в Арктичному регіоні. На думку Трампа, Копенгаген не вжив достатніх заходів, і тому "настав час змінити підхід" до безпеки острова.

Плани США на Гренландію

На початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

