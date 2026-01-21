Мати вдома запас їжі на п’ять днів: влада Гренландії готує населення до можливого захоплення острова

Гренландія готується до війни

Прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив про необхідність підготовки населення та органів влади до можливого військового сценарію навколо острова на тлі заяв президента США Дональда Трампа.

Глава уряду наголосив, що ймовірність прямого військового конфлікту залишається низькою, однак її не можна повністю виключати. Саме тому, за його словами, влада зобов’язана діяти на випередження та інформувати громадян про можливі ризики.

Підготовка населення та дії влади

Єнс-Фредерік Нільсен повідомив, що уряд Гренландії ухвалив рішення створити спеціальну робочу групу. До неї увійдуть представники всіх ключових місцевих органів влади. Основне завдання групи — підготувати рекомендації для населення на випадок змін у безпековій ситуації.

Зокрема, влада планує поширити оновлені поради щодо базової готовності домогосподарств. Серед них — необхідність мати вдома запас продуктів харчування та води щонайменше на п’ять днів. Це, за словами уряду, стандартна запобіжна практика в умовах зростання геополітичної напруги.

"Малоймовірно, що буде військовий конфлікт, але його не можна виключати", – заявив прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен.

Політичний тиск і заяви США

Міністр фінансів Гренландії Муте Буруп Егеде зазначив, що острів перебуває під значним зовнішнім тиском. За його словами, і влада, і громадяни мають бути готовими до різних сценаріїв розвитку подій.

Раніше президент США Дональд Трамп зробив низку різких заяв щодо безпеки Гренландії. Він заявив, що НАТО протягом багатьох років попереджало Данію про зростання російської загрози в Арктичному регіоні. На думку Трампа, Копенгаген не вжив достатніх заходів, і тому "настав час змінити підхід" до безпеки острова.

Плани США на Гренландію

  • На початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
  • Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
  • CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
  • Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
  • 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
  • У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

Бідні люди. Там навіть шашликів нема. Як вони там живуть?
21.01.2026 01:35 Відповісти
Який піздець, зупиніть планету я зійду.

Сподіваюся що його вгамують.
21.01.2026 01:43 Відповісти
Дональд Дак був розумніший за цього облізлого грифа - Трампа. Хто б його посадив в сарай і зачинив двері. Бо смердить падлом.
21.01.2026 01:48 Відповісти
А чинити спротив населення не збирається?
21.01.2026 01:30 Відповісти
Читай уважно - продукти на п'ять днів . Все розписано - Гренландія "за три дня" , а потім два дня на "жест доброї волі " ((
21.01.2026 01:39 Відповісти
Головне залишатися в містах а то ракети будуть повністю.
21.01.2026 06:38 Відповісти
Хто? Там усього 56 тисяч людей. Це ВСІХ УСЬОГО.
21.01.2026 10:25 Відповісти
А ти вважаєш, що США туди мільйон пошле? Чи захоплювати будуть безлюдні скелі?

Скоріше за все, Трамп зможе собі дозволити швидку операцію обмеженим контингентом (бажано без спротиву) в адміністративних центрах. Якщо це перетвориться за затяжну партизанську війну, йому *****.
21.01.2026 10:34 Відповісти
Трумп казав що сьорбають счі ((
21.01.2026 01:37 Відповісти
барбєкю роблять
21.01.2026 01:43 Відповісти
Ну точно не о шашлыках речь.
Браво!! С ними можно работать и вести разьяснение
21.01.2026 01:45 Відповісти
Шкода що він до Зе не подзвонив,міг би переписати рецепт маринаду до шашлику по Маріупольськи.Одразу видно що не професіонал,він що не розуміє що церез зайве нагнітання посилюється відтік грошей з Гренландії.
21.01.2026 02:07 Відповісти
А в Україні по іншому готовились. Мені подобається, як в Гренландії
21.01.2026 07:20 Відповісти
Мені цікаво - а що визначають "п"ять днів"? Перехідний період між початком окупації Гренландії, військами США, до підпорядкування їм місцевих органів влади? Іншого варіанту я не бачу... Тобто, виходячи з цього висновку, спираючись на Конвенцію, яка обумовлює умови ОКУПАЦІЇ, ці "п'ять днів" є саме тим, про що я сказав... Це саме "аварійний" варіант - якщо США "переступлять" через міжнародне право, і підуть на захоплення Гренландії військовим шляхом.
21.01.2026 08:02 Відповісти
Візьмуть по 100 -200 тисяч доларів на душу населення (стане 5-10 млрд) ,проведуть референдум - і все. Можливо ще куплять пару політиків тайно...
