Новини
Можливостей НАТО буде достатньо, щоб захистити Гренландію від РФ та Китаю, - Каллас

Захист Гренландії: Каллас заявила, що це може зробити НАТО

Нарощування присутності РФ та Китаю в Арктиці можна вирішити силами НАТО та європейських союзників.

Про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Що відомо?

Вона переконана, що можливостей НАТО буде достатньо, щоб захистити Гренландію від загроз з боку РФ та Китаю.

"Оскільки арктична крига тане, зростає ризик того, що Росія та Китай продовжать нарощувати свою присутність у регіоні", - пояснила Каллас.

Дипломатка зауважила, що Росія протягом багатьох років інвестує у військові об'єкти на крайній півночі, а Китай розширює свій флот суден із полярними можливостями.

"Але якщо є занепокоєння щодо безпеки Гренландії, НАТО має всі можливості, щоб їх вирішити", - вважає Каллас.

Вона також нагадала, що протягом останнього тижня низка європейських країн направила військовослужбовців для розвідувальної місії до Гренландії.

"Ця присутність спрямована на збереження регіону безпечним, передбачуваним і стабільним. Вона нікому не загрожує – оскільки оборона та захист Гренландії є спільною справою для Європи та всього Альянсу НАТО", - підсумувала Каллас.

Що передувало?

  • Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.
  • Депутати Європарламенту вже заявили про готовність призупинити схвалення торговельної угоди між ЄС та США. Крім того, президент Європейської ради Антоніу Кошта оголосив про скликання позачергового засідання Європейської ради для координації подальших дій.

Топ коментарі
Трамп просто хоче викачати всі її надра, на безпеку йому плювати
20.01.2026 16:29 Відповісти
БЛІН досить придурюватись чи грати в цю гру! Трамп все знає - йому треба копалини а не то шо там Китай чи РФ. І копалини він хоче БЕЗПЛАТНО, а не купляти в ДАнії - от і все щастя
20.01.2026 16:30 Відповісти
Все чого хоче Тромб щоб йому всі платили данину. А що його васали будуть робити з рабами чи іншими державами йому глибоко насрати. Даже якщо Китай скаже що Тромб отримуватиме десятину від Тайваню після його захоплення Китаєм то Тромб з радістю вже б здав Тайвань з потрохами як і південну корею
20.01.2026 16:44 Відповісти
"Трамп просто хоче викачати всі її надра"
і трахнути всіх пінгвінів до 16 років
20.01.2026 16:51 Відповісти
Ну хай краще Трамп качає чим рашка.
Так не було варіанту "качає рашка", цей варіант вигадав трамп.

Тобто вибір простіший: або хай качає трамп+сім'я чи послати трампа нах*р.
А якщо сша приєднається до Сосії і Китаю про що ми зараз спостерігаємо?
США віджимає в рашки танкери,якось мало походить на приєднання
Що за вигадки? Нічого Тромб не здає,а навпаки поки що тільки прибирає до рук. А Корею взагалі то США вважає своєю,думаєш віддадуть?
4 з 700+.. не думаю шо це сильно вдарило по *****. Там зараз скандал іде. Китайози звинувачують ***** в договорняку з Трампом по зливу Мадурки...
Скільки, цілих 6? Це спектакль зрежисований у Москві. Щоб бачив світ як Раша ,,страждає.. Тим часом Краснов розвалює НАТО зсередини. З якою ціллю?
Від ідіота захистить лише галоперидол та ЗСУ.
ЗСУ не захистить... шо б там не казали, але армія США - величезна.
Тож залишається лише галоперідол...
А від США? Вистачить потужностей НАТО?
Ну судячи з того,скільки НАТО солдат перекинули захищати Гренландію, то на сміх курам, що вони там і від кого захистять.
Я думаю так.. поки на Гренландію ніхто не напав, то тих солдат достатньо....
Там,біля її берегів,вже присутні російські китайські надводні кораблі і підводні.
Витурити їх можна лише силою,бо це боротьба за вплив над Актикою і дорогоцінними копалинами острова.
Це слова Трампа, не повторюйте брехню цього самозакоханого придурка.
Слова Трампа щось ще вартують і підкріплені даними таємних служб його країни,слова зе-лише на смітник,що він довів численними своїми планами перемоги,гарантій і миру.
Слова Трампа протирічать правилам гуртожитка цивілізованого світу, який з таким трудом встановлювався після Другої Світової війни. Його слова і дії руйнують демократію і в США, якраз це біда, що на чолі такої країни, яку поважали за свободу і демократію, опинився самозакоханий неук-торгаш з авторитарними замашками.
Якщо вірити земарафону-то так.
Його слова дуже перекручують, його зображення змінюють на негативне.
Якось шукав твканал,по якому можна було подивитись бій Усика в прямому ефірі і натрапив на амер.канал з виступом Трампа- там його зображення в природніх тонах: і краватка не яскравочервона,і обличчя та волосся не риже.Означає,що нам спеціально підсовують такий образ,а ботва подоляка-зарівної широко розповсюджує його.
До речі,Порох ні разу не висловився щось проти Трампа,а лише хвалив відносини з ним,як був президентом.
20.01.2026 17:48 Відповісти
Я земарафон і не дивлюся, наприклад на англомовному bbc.com часто транслюють наживо виступи, інтерв'ю Трампа, і не треба ідеально знати англійську, щоб зрозуміти примітивність його думок і звичайнісіньке хамство по відношенню до інших, як людей, так і країн. Почитайте або послухайте, що про нього пише і говорить його племінниця Mary L.Trump, до речі доктор-психіатр. Але все залежить від вашого світогляду, якщо вам близькі авторитарні режими і ви противник демократії, то продовжуйте захоплюватися такими як він.
Якщо можете щось заперечити-так...
Чиїсь слова-це приватні роздуми.
Світогляд такий,що війну треба закінчувати,бо на війні є близькі,а також загиблі на війні з рідні і без нього не обійтись в закінченні війни.
Єдине,чиї слова варті,так це слова Пороха про Трампа.
Гренландію треба захищати від Трампа, а не росії чи Китаю. На сайті BBC цікаве спостереження - здавалося б, росія не хотіла б анексії Гренландії США, але все навпаки - в провладних російських ЗМІ радіють цій захцянці Трампа, всіляко принижують Європу і вважають, що це б підвищило рейтинг республіканської партії США, яка їх очевидно повністю влаштовує невтручанням в загарбницькі війни росії.
Що вона несе
І без Гренландії,на Україні проблем більш,ніж достатньо: крім війни,ще й землетрус відбувся нині,в Мукачівському р-ні,3 бали.
