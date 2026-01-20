Можливостей НАТО буде достатньо, щоб захистити Гренландію від РФ та Китаю, - Каллас

Нарощування присутності РФ та Китаю в Арктиці можна вирішити силами НАТО та європейських союзників.

Про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Що відомо?

Вона переконана, що можливостей НАТО буде достатньо, щоб захистити Гренландію від загроз з боку РФ та Китаю.

"Оскільки арктична крига тане, зростає ризик того, що Росія та Китай продовжать нарощувати свою присутність у регіоні", - пояснила Каллас.

Дипломатка зауважила, що Росія протягом багатьох років інвестує у військові об'єкти на крайній півночі, а Китай розширює свій флот суден із полярними можливостями.

"Але якщо є занепокоєння щодо безпеки Гренландії, НАТО має всі можливості, щоб їх вирішити", - вважає Каллас.

Вона також нагадала, що протягом останнього тижня низка європейських країн направила військовослужбовців для розвідувальної місії до Гренландії.

"Ця присутність спрямована на збереження регіону безпечним, передбачуваним і стабільним. Вона нікому не загрожує – оскільки оборона та захист Гренландії є спільною справою для Європи та всього Альянсу НАТО", - підсумувала Каллас.

Що передувало?

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.

Депутати Європарламенту вже заявили про готовність призупинити схвалення торговельної угоди між ЄС та США. Крім того, президент Європейської ради Антоніу Кошта оголосив про скликання позачергового засідання Європейської ради для координації подальших дій.

