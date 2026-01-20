Україна не направлятиме військових до Гренландії, - Зеленський
Україна не направлятиме своїх військових до Гренландії через повномасштабну війну, відсутність запиту від Данії та те, що країна не є членом НАТО.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування зі ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Що стосується наших військових, ви знаєте, у нас війна, всі наші військові на фронті. У нас з Метте (Фредеріксен, прем’єрка Данії, - ред.) дуже хороші відносини. Вона до мене з таким питанням не зверталася", - зазначив Зеленський.
Президент додав, що рішення цілком логічне, адже "всі розуміють: Україна не в НАТО, нас не беруть в НАТО, все це зрозуміло".
Що передувало?
- Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.
- Депутати Європарламенту вже заявили про готовність призупинити схвалення торговельної угоди між ЄС та США. Крім того, президент Європейської ради Антоніу Кошта оголосив про скликання позачергового засідання Європейської ради для координації подальших дій.
А то куди кінь копитом, то під нього і рак клешню.
а на допомогу Україні, яка вже стримує росію - грошей в трампа нема
Ми країна маленька, як у Німеччини немає п'ятнадцять шмигалєй.
Забувся, а хто відправив десятки тисяч найкращих підрозділів ЗСУ на смерть в Курську область?