Украина не будет направлять военных в Гренландию, - Зеленский

Украина не будет направлять своих военных в Гренландию из-за полномасштабной войны, отсутствия запроса от Дании и того, что страна не является членом НАТО.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время онлайн-общения со СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Что касается наших военных, вы знаете, у нас война, все наши военные на фронте. У нас с Метте (Фредериксен, премьер Дании, - ред.) очень хорошие отношения. Она ко мне с таким вопросом не обращалась", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что решение вполне логичное, ведь "все понимают: Украина не в НАТО, нас не принимают в НАТО, все это понятно".

Что предшествовало?

Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.

Депутаты Европарламента уже заявили о готовности приостановить одобрение торгового соглашения между ЕС и США. Кроме того, президент Европейского совета Антониу Кошта объявил о созыве внеочередного заседания Европейского совета для координации дальнейших действий.

