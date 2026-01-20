Украина не будет направлять военных в Гренландию, - Зеленский
Украина не будет направлять своих военных в Гренландию из-за полномасштабной войны, отсутствия запроса от Дании и того, что страна не является членом НАТО.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время онлайн-общения со СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"Что касается наших военных, вы знаете, у нас война, все наши военные на фронте. У нас с Метте (Фредериксен, премьер Дании, - ред.) очень хорошие отношения. Она ко мне с таким вопросом не обращалась", - отметил Зеленский.
Президент добавил, что решение вполне логичное, ведь "все понимают: Украина не в НАТО, нас не принимают в НАТО, все это понятно".
Что предшествовало?
- Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.
- Депутаты Европарламента уже заявили о готовности приостановить одобрение торгового соглашения между ЕС и США. Кроме того, президент Европейского совета Антониу Кошта объявил о созыве внеочередного заседания Европейского совета для координации дальнейших действий.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А то куди кінь копитом, то під нього і рак клешню.
а на допомогу Україні, яка вже стримує росію - грошей в трампа нема
Ми країна маленька, як у Німеччини немає п'ятнадцять шмигалєй.
Забувся, а хто відправив десятки тисяч найкращих підрозділів ЗСУ на смерть в Курську область?