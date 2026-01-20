Новости Трамп хочет видеть Гренландию в США
Украина не будет направлять военных в Гренландию, - Зеленский

Украина не будет направлять своих военных в Гренландию из-за полномасштабной войны, отсутствия запроса от Дании и того, что страна не является членом НАТО.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время онлайн-общения со СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Что касается наших военных, вы знаете, у нас война, все наши военные на фронте. У нас с Метте (Фредериксен, премьер Дании, - ред.) очень хорошие отношения. Она ко мне с таким вопросом не обращалась", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что решение вполне логичное, ведь "все понимают: Украина не в НАТО, нас не принимают в НАТО, все это понятно".

Что предшествовало?

  • Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.
  • Депутаты Европарламента уже заявили о готовности приостановить одобрение торгового соглашения между ЕС и США. Кроме того, президент Европейского совета Антониу Кошта объявил о созыве внеочередного заседания Европейского совета для координации дальнейших действий.

на покупку гренландії в трампа гроші є, "щоб стримувати росію"

а на допомогу Україні, яка вже стримує росію - грошей в трампа нема
😀😊😅🤣говнокомандувач сказав, як відрізав!🤣
Про шашлики, про шашлики перед нападом не забудь, геостратег, плять...
Невже відрізав те, яке нижче пупа?!
Трамп витирає ноги об Зеленського а Зеленський неспроможний відправити у Гренландію бригаду офіцерів. У нас в батальйонах резерву тисячі офіцерів, можна з них кілька офіцерських батальйонів скомплектувати і відправити в Гренландію, все одно вони в тилу сидять і нічого не роблять на фронті!
а якщо рудий запросить долучитися?
На такий випадок у голобородька є резерв - армія "єрмаків, міндічів, круп, борисових, чернишових, галущенків та інших кровосісів. Цілий легіон набереться! Щоправда, "воювати" вони будуть в онлайн-режимі, але зарплатню і УБД отримуватимуть справжні
якраз чергова річниця була....
От тут краще б промовчав.
А то куди кінь копитом, то під нього і рак клешню.
А даремно. Можна було б дати просратись амерікосам фпв-дронами, вони ж то думають шо там 4 собачіх упряжки. Навчить місцевий гарнізон Гренландії керувать і збирать дрон з БЧ, як військові інструктори поїхать просто, оце був би нежданчік
Хворих 50+ хоче відіслати? Ти в зсу порядок наведи а не носа встромляє , у справи дорослих дядь.
Послав би Татарова з гранатометом.
Послать туда Зегевару, для разнообразия).
шоб його пінгвіни заклювали? А хто буде країною руководити?
Пингвина с фото сменить будет проще.
ніц йому не буде - нема пінгвінів у гренландії та не було
З якого дива? - батальйон/ вже мабуть дивізія/ з Монако з великим задоволенням розвіються в Гренландії - рекси
У дурдомі його місце!
Гундосий повний дебіл
Хіба, єрмака і петрова з івановим! І Ісландія, там недалеко...
Молодець, підкреслив що Україна - частина європейської сім'ї й приймає участь у її житті. А то москальське іпсо бреше, ніби Україні й посміхаються, аби тільки продовжувала стиратися в якості бар'єру між орками й ельфами. А це ж не так - ось і в питаннях Гренландії ми маємо вагу, ну й ЄС з НАТО на горизонті.
Отакої
На наступних виборах (якщо вони колись будуть) треба вибирати німого....
Що він несе ,за що Україні це посміховисько.
Даремно тільки валянки закупили і шапки-ушанки.
Оно вообще бредит? Какая Гренландия накуй? У тебя страну скоро в средневековье отправят. Оно себя де Голлем возомнило? Оно ******* не меньше чем трамбон. Но у последнего бабки, армия и ядерка есть чтоб куйней страдать. Может себе позволить. У тебя скоро страны не станет, ту ее клоун до ручки довел.
Він щосили гундосить , щоб показати що воно не пусте місце.
Пропоную відправити одну фламінгу, одну бабу ягу та одного шмигаля.
Ми країна маленька, як у Німеччини немає п'ятнадцять шмигалєй.
пропоную відіслати наших корупціонерів на цей острів, тоді Трамп не захоче її анексовувати.
Тоді там лід(льодовик) буде в дефіциті.
Ти диви, який мудрий політик. Вже вибив ворога з території України на кордони 1991 року і вивільнених від війни військових ЗСУ береже, бо той ''барига'' точно відправив би в Гренландію.
Забувся, а хто відправив десятки тисяч найкращих підрозділів ЗСУ на смерть в Курську область?
Малиш читає чергові чужі думки... при цьому молиться про себе: "Давайте дурні говоріть про Гренландію, про що завгодно говоріть, тільки не про баклана..."..
А що закуплені куртки рєзнікова не підійшли?
