Крым не менее важен для безопасности России, чем Гренландия - для США, - Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Крым не менее важен для безопасности России, чем Гренландия - для Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское агентство РИА "Новости".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Лаврова, на международной арене разрушены правила, которые ранее, по его мнению, формировали мировой порядок. Он утверждает, что сейчас доминирует принцип "кто сильнее - тот и прав", что, в частности, проявляется в противостоянии экономическому росту Китая.

"Крым не менее важен для безопасности Российской Федерации, чем Гренландия для Соединенных Штатов", - заявил российский министр.

В то же время Лавров высказал тезис, что "Гренландия не является естественной частью Дании", но подчеркнул, что Россия не намерена вмешиваться в нынешнюю ситуацию вокруг острова.

"НАТО переживает период вызовов, и Россия не заинтересована во вмешательстве в дела Гренландии", - добавил он, отметив, что ни Россия, ни Китай не имеют планов по захвату Гренландии.

По словам Лаврова, в Вашингтоне это понимают, а вопрос Гренландии должен решаться странами НАТО в рамках Альянса.

Что предшествовало?

Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.

Депутаты Европарламента уже заявили о готовности приостановить одобрение торгового соглашения между ЕС и США. Кроме того, президент Европейского совета Антониу Кошта объявил о созыве внеочередного заседания Европейского совета для координации дальнейших действий.

