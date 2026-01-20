Крым не менее важен для безопасности России, чем Гренландия - для США, - Лавров

Сергей Лавров пригрозил миру ядерным оружием на Генассамблее ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Крым не менее важен для безопасности России, чем Гренландия - для Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское агентство РИА "Новости"

По словам Лаврова, на международной арене разрушены правила, которые ранее, по его мнению, формировали мировой порядок. Он утверждает, что сейчас доминирует принцип "кто сильнее - тот и прав", что, в частности, проявляется в противостоянии экономическому росту Китая.

"Крым не менее важен для безопасности Российской Федерации, чем Гренландия для Соединенных Штатов", - заявил российский министр.

В то же время Лавров высказал тезис, что "Гренландия не является естественной частью Дании", но подчеркнул, что Россия не намерена вмешиваться в нынешнюю ситуацию вокруг острова.

"НАТО переживает период вызовов, и Россия не заинтересована во вмешательстве в дела Гренландии", - добавил он, отметив, что ни Россия, ни Китай не имеют планов по захвату Гренландии.

По словам Лаврова, в Вашингтоне это понимают, а вопрос Гренландии должен решаться странами НАТО в рамках Альянса.

Что предшествовало?

  • Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.
  • Депутаты Европарламента уже заявили о готовности приостановить одобрение торгового соглашения между ЕС и США. Кроме того, президент Европейского совета Антониу Кошта объявил о созыве внеочередного заседания Европейского совета для координации дальнейших действий.

Автор: 

Гренландия (220) Крым (25868) Лавров Сергей (2392) США (29273)
Дякую нашим мага-американським "партнерам" і "союзникам". Дуже дякую.
показать весь комментарий
20.01.2026 12:51 Ответить
Наша пісня гарна й "нова" починаймо її знову.
показать весь комментарий
20.01.2026 13:12 Ответить
Виявляється, воля "кримського народу" ні прі чьом! Крим важливий "для безпеки расєї". Он воно як!!!
показать весь комментарий
20.01.2026 13:21 Ответить
Крим важливий не для безпеки росії, а для нараду росії: на Україну та країни ЄС та НАТО.
показать весь комментарий
20.01.2026 15:19 Ответить
В Кремле аподитуют стоя. Кто бы сомневался
показать весь комментарий
20.01.2026 12:52 Ответить
Коняці знову дали прострочений овес?
Тепер мабуть цілий день буде дристати в новинах
показать весь комментарий
20.01.2026 12:53 Ответить
Дали чи не дали овес, але дрістать будуть у нас від таких заяв.
показать весь комментарий
20.01.2026 13:16 Ответить
Ну, да! У вас же в Криму було тільки дві віслючі упряжки...
показать весь комментарий
20.01.2026 12:53 Ответить
ну так, Український Крим же межує із кацапською мацквою
мєрін ти юродивий
показать весь комментарий
20.01.2026 12:54 Ответить
Ну так і Гренландія від Вашингтона далеченько, хіба ні?
Але навіть тут мені на форумі унікуми доводять що Золотий Купол на захист американських срак важливіше за якесь там міжнародне право.
показать весь комментарий
20.01.2026 13:07 Ответить
З криму все ваше кацапське божевілля і почалось. Так що коняка запхай ніс уйлу в очко і нюхай далі.
показать весь комментарий
20.01.2026 12:54 Ответить
ТАК , ЦЕ вони наказали ,ЗЕЙЛУ З ********** ,РОЗМИНОВУВАТИ АКВАТОРИИ Мариуполя, Чонгар , Будуватидороги по напрямку наступу оркив , ЗАКРИВАТИ РАКЕТНИ ПРОГРАМИ????
показать весь комментарий
20.01.2026 12:54 Ответить
ОООООООООО!!! Я знав так і буде - донні легітимізує ВСІХ ТРАВИНОК.

Лавров правий - що то що то окупація і різниці нема
показать весь комментарий
20.01.2026 12:55 Ответить
демократ Обама теж про Крим казав, позжеє, що він російськомовний.
показать весь комментарий
20.01.2026 12:55 Ответить
Тобто стара болотяна кляча надає згоду на анексію Гренландії..то і чим трамп та ко краща за ***** та к?
показать весь комментарий
20.01.2026 12:55 Ответить
"За словами лаврова, на міжнародній арені зруйновано правила, які раніше, на його думку, формували світовий порядок" - а хто ж приклав до цього своє брудне копито а, калантарян?
показать весь комментарий
20.01.2026 12:57 Ответить
навіть чекісти вже відкрито говорять:

- так, вкрали Крим

- але дуже треба розділити цю ганьбу ще з якимось невдахою. І здається такий невдаха сам знайшовся
показать весь комментарий
20.01.2026 12:58 Ответить
Потужно так смурна лошадь висралась.
показать весь комментарий
20.01.2026 13:00 Ответить
Найважливішим для безпеки кремлядєй буде посадити все населення планети на підвал.
показать весь комментарий
20.01.2026 13:00 Ответить
Тайвань теж важливий для безпеки Китаю. Газа важлива для безпеки Ірану. Польща важлива для безпеки Бульборашки. Зараз новий лозунк вбивць, педофілів, і мародерів все що вони роблять це заради своєї безпеки
показать весь комментарий
20.01.2026 13:01 Ответить
Газа важлива для безпеки Ірану

Они же, вроде, не граничат. Если только Ирак перепрыгнуть
показать весь комментарий
20.01.2026 13:23 Ответить
все виглядає вкрай кумедно , як би не було так сумно . Оцініть РІВЕНЬ компромату у )(уйла на Трамдона , що останній готовий захопити іншу країну , розвалити блок нато , аби на його прикладі ЛЕГАЛІЗУВАТИ все те , що натворила росія !!! Україну не переломали , то вибрали інший шлях . Да .... Тайваню тепер повна дупа .
показать весь комментарий
20.01.2026 13:01 Ответить
куля легко може зупинити і ссучєного дибіла лаврова, і йбанутого двбойопа путіна.
показать весь комментарий
20.01.2026 13:05 Ответить
І трампа
показать весь комментарий
20.01.2026 14:12 Ответить
Пробач, лавруша, але інтереси росії нікого не цікавлять.
показать весь комментарий
20.01.2026 13:07 Ответить
Трамп зробив пас на замовлення пині.
Але їм це не допоможе.
Я раніше міркував чи Трамп то агєнт Краснов чи клінічний ідіот.
Тепер зробив висновок, що 2 в 1. Клінічний ідіот агєнт Краснов.
Далі буде ще гірше, рік 2026 буде роком страшних кровавих комедій.
Але все завершиться хепіендом для України. Чомусь впевнений у цьому.
показать весь комментарий
20.01.2026 13:17 Ответить
Шкода що рожу лаврова порівнюють з мордою коня.Схожість 100% але коней жаль,бо це благородна тварина на відміну від харі лаврова-фон-рібентропа.Що касається Крима він є і буде українським.Краще ми дозволимо там мати американську базу чим мордора з рожами старої клячі лаврова і всякої паРашинської шелупені.
показать весь комментарий
20.01.2026 13:28 Ответить
Все поділили погани! Європу навпіл- Східну Європу путіну, Західну- Америці. Кремль веде Трампа і пише йому всі сценарії як швидше це зробити. Європейці щойно почали щось розуміти👿
показать весь комментарий
20.01.2026 13:30 Ответить
Вауу, новий аргумент, "природня частина"! Тобто навіть "історична справедливість" вже не підходить.
Європейці, ви частина євразійського континенту? Тоді ми йдемо до вас!
показать весь комментарий
20.01.2026 13:33 Ответить
Понятно... Рудий чорт, легалізує Гренландією *****...
показать весь комментарий
20.01.2026 13:59 Ответить
От тепер зрозуміло, про що домовився трумп з пиньою. Щоб Європа визнала крим расєянським, а той відступить від Гренландії.
показать весь комментарий
20.01.2026 14:07 Ответить
Тварі ви усі кацапськи , людожери та змії . Горіти вам яскравим полум'ям на землі та у пеклі.
показать весь комментарий
20.01.2026 14:34 Ответить
 
 