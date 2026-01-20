Крым не менее важен для безопасности России, чем Гренландия - для США, - Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Крым не менее важен для безопасности России, чем Гренландия - для Соединенных Штатов Америки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское агентство РИА "Новости".
По словам Лаврова, на международной арене разрушены правила, которые ранее, по его мнению, формировали мировой порядок. Он утверждает, что сейчас доминирует принцип "кто сильнее - тот и прав", что, в частности, проявляется в противостоянии экономическому росту Китая.
"Крым не менее важен для безопасности Российской Федерации, чем Гренландия для Соединенных Штатов", - заявил российский министр.
В то же время Лавров высказал тезис, что "Гренландия не является естественной частью Дании", но подчеркнул, что Россия не намерена вмешиваться в нынешнюю ситуацию вокруг острова.
"НАТО переживает период вызовов, и Россия не заинтересована во вмешательстве в дела Гренландии", - добавил он, отметив, что ни Россия, ни Китай не имеют планов по захвату Гренландии.
По словам Лаврова, в Вашингтоне это понимают, а вопрос Гренландии должен решаться странами НАТО в рамках Альянса.
Что предшествовало?
- Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.
- Депутаты Европарламента уже заявили о готовности приостановить одобрение торгового соглашения между ЕС и США. Кроме того, президент Европейского совета Антониу Кошта объявил о созыве внеочередного заседания Европейского совета для координации дальнейших действий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тепер мабуть цілий день буде дристати в новинах
мєрін ти юродивий
Але навіть тут мені на форумі унікуми доводять що Золотий Купол на захист американських срак важливіше за якесь там міжнародне право.
Лавров правий - що то що то окупація і різниці нема
- так, вкрали Крим
- але дуже треба розділити цю ганьбу ще з якимось невдахою. І здається такий невдаха сам знайшовся
Они же, вроде, не граничат. Если только Ирак перепрыгнуть
Але їм це не допоможе.
Я раніше міркував чи Трамп то агєнт Краснов чи клінічний ідіот.
Тепер зробив висновок, що 2 в 1. Клінічний ідіот агєнт Краснов.
Далі буде ще гірше, рік 2026 буде роком страшних кровавих комедій.
Але все завершиться хепіендом для України. Чомусь впевнений у цьому.
Європейці, ви частина євразійського континенту? Тоді ми йдемо до вас!