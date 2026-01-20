Крим не менш важливий для безпеки Росії, ніж Гренландія - для США, - Лавров
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Крим не менш важливий для безпеки Росії, ніж Гренландія - для Сполучених Штатів Америки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське агентство РИА "Новости".
За словами Лаврова, на міжнародній арені зруйновано правила, які раніше, на його думку, формували світовий порядок. Він стверджує, що нині домінує принцип "хто сильніший - той і правий", що, зокрема, проявляється у протистоянні економічному зростанню Китаю.
"Крим не менш важливий для безпеки Російської Федерації, ніж Гренландія для Сполучених Штатів", - заявив російський міністр.
Водночас Лавров висловив тезу, що "Гренландія не є природною частиною Данії", але наголосив, що Росія не має намірів втручатися в нинішню ситуацію довкола острова.
"НАТО переживає період викликів, і Росія не зацікавлена у втручанні в справи Гренландії", - додав він, зазначивши, що ні Росія, ні Китай не мають планів щодо захоплення Гренландії.
За словами Лаврова, у Вашингтоні це розуміють, а питання Гренландії має вирішуватися країнами НАТО в межах Альянсу.
Що передувало?
- Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.
- Депутати Європарламенту вже заявили про готовність призупинити схвалення торговельної угоди між ЄС та США. Крім того, президент Європейської ради Антоніу Кошта оголосив про скликання позачергового засідання Європейської ради для координації подальших дій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тепер мабуть цілий день буде дристати в новинах
мєрін ти юродивий
Але навіть тут мені на форумі унікуми доводять що Золотий Купол на захист американських срак важливіше за якесь там міжнародне право.
Лавров правий - що то що то окупація і різниці нема
- так, вкрали Крим
- але дуже треба розділити цю ганьбу ще з якимось невдахою. І здається такий невдаха сам знайшовся
Они же, вроде, не граничат. Если только Ирак перепрыгнуть
Але їм це не допоможе.
Я раніше міркував чи Трамп то агєнт Краснов чи клінічний ідіот.
Тепер зробив висновок, що 2 в 1. Клінічний ідіот агєнт Краснов.
Далі буде ще гірше, рік 2026 буде роком страшних кровавих комедій.
Але все завершиться хепіендом для України. Чомусь впевнений у цьому.
Європейці, ви частина євразійського континенту? Тоді ми йдемо до вас!