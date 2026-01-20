УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12992 відвідувача онлайн
Новини Окупація Криму Трамп хоче бачити Гренландію в складі США
3 569 35

Крим не менш важливий для безпеки Росії, ніж Гренландія - для США, - Лавров

Сергій Лавров пригрозив світу ядерною зброєю на Генасамблеї ООН

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Крим не менш важливий для безпеки Росії, ніж Гренландія - для Сполучених Штатів Америки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське агентство РИА "Новости"

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами Лаврова, на міжнародній арені зруйновано правила, які раніше, на його думку, формували світовий порядок. Він стверджує, що нині домінує принцип "хто сильніший - той і правий", що, зокрема, проявляється у протистоянні економічному зростанню Китаю.

"Крим не менш важливий для безпеки Російської Федерації, ніж Гренландія для Сполучених Штатів", - заявив російський міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава Мінфіну Швеції про погрози Трампа: Це нове дно

Водночас Лавров висловив тезу, що "Гренландія не є природною частиною Данії", але наголосив, що Росія не має намірів втручатися в нинішню ситуацію довкола острова.

"НАТО переживає період викликів, і Росія не зацікавлена у втручанні в справи Гренландії", - додав він, зазначивши, що ні Росія, ні Китай не мають планів щодо захоплення Гренландії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ціни на нафту зросли на тлі послаблення долара та подій навколо Гренландії

За словами Лаврова, у Вашингтоні це розуміють, а питання Гренландії має вирішуватися країнами НАТО в межах Альянсу.

Що передувало?

  • Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.
  • Депутати Європарламенту вже заявили про готовність призупинити схвалення торговельної угоди між ЄС та США. Крім того, президент Європейської ради Антоніу Кошта оголосив про скликання позачергового засідання Європейської ради для координації подальших дій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп опублікував повідомлення Макрона: Я не розумію, що ти робиш з Гренландією

Автор: 

Гренландія (227) Крим (14053) Лавров Сергій (1687) США (26370)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякую нашим мага-американським "партнерам" і "союзникам". Дуже дякую.
показати весь коментар
20.01.2026 12:51 Відповісти
Наша пісня гарна й "нова" починаймо її знову.
показати весь коментар
20.01.2026 13:12 Відповісти
Виявляється, воля "кримського народу" ні прі чьом! Крим важливий "для безпеки расєї". Он воно як!!!
показати весь коментар
20.01.2026 13:21 Відповісти
Крим важливий не для безпеки росії, а для нараду росії: на Україну та країни ЄС та НАТО.
показати весь коментар
20.01.2026 15:19 Відповісти
В Кремле аподитуют стоя. Кто бы сомневался
показати весь коментар
20.01.2026 12:52 Відповісти
Коняці знову дали прострочений овес?
Тепер мабуть цілий день буде дристати в новинах
показати весь коментар
20.01.2026 12:53 Відповісти
Дали чи не дали овес, але дрістать будуть у нас від таких заяв.
показати весь коментар
20.01.2026 13:16 Відповісти
Ну, да! У вас же в Криму було тільки дві віслючі упряжки...
показати весь коментар
20.01.2026 12:53 Відповісти
ну так, Український Крим же межує із кацапською мацквою
мєрін ти юродивий
показати весь коментар
20.01.2026 12:54 Відповісти
Ну так і Гренландія від Вашингтона далеченько, хіба ні?
Але навіть тут мені на форумі унікуми доводять що Золотий Купол на захист американських срак важливіше за якесь там міжнародне право.
показати весь коментар
20.01.2026 13:07 Відповісти
З криму все ваше кацапське божевілля і почалось. Так що коняка запхай ніс уйлу в очко і нюхай далі.
показати весь коментар
20.01.2026 12:54 Відповісти
ТАК , ЦЕ вони наказали ,ЗЕЙЛУ З ********** ,РОЗМИНОВУВАТИ АКВАТОРИИ Мариуполя, Чонгар , Будуватидороги по напрямку наступу оркив , ЗАКРИВАТИ РАКЕТНИ ПРОГРАМИ????
показати весь коментар
20.01.2026 12:54 Відповісти
ОООООООООО!!! Я знав так і буде - донні легітимізує ВСІХ ТРАВИНОК.

Лавров правий - що то що то окупація і різниці нема
показати весь коментар
20.01.2026 12:55 Відповісти
демократ Обама теж про Крим казав, позжеє, що він російськомовний.
показати весь коментар
20.01.2026 12:55 Відповісти
Тобто стара болотяна кляча надає згоду на анексію Гренландії..то і чим трамп та ко краща за ***** та к?
показати весь коментар
20.01.2026 12:55 Відповісти
"За словами лаврова, на міжнародній арені зруйновано правила, які раніше, на його думку, формували світовий порядок" - а хто ж приклав до цього своє брудне копито а, калантарян?
показати весь коментар
20.01.2026 12:57 Відповісти
навіть чекісти вже відкрито говорять:

- так, вкрали Крим

- але дуже треба розділити цю ганьбу ще з якимось невдахою. І здається такий невдаха сам знайшовся
показати весь коментар
20.01.2026 12:58 Відповісти
Потужно так смурна лошадь висралась.
показати весь коментар
20.01.2026 13:00 Відповісти
Найважливішим для безпеки кремлядєй буде посадити все населення планети на підвал.
показати весь коментар
20.01.2026 13:00 Відповісти
Тайвань теж важливий для безпеки Китаю. Газа важлива для безпеки Ірану. Польща важлива для безпеки Бульборашки. Зараз новий лозунк вбивць, педофілів, і мародерів все що вони роблять це заради своєї безпеки
показати весь коментар
20.01.2026 13:01 Відповісти
Газа важлива для безпеки Ірану

Они же, вроде, не граничат. Если только Ирак перепрыгнуть
показати весь коментар
20.01.2026 13:23 Відповісти
все виглядає вкрай кумедно , як би не було так сумно . Оцініть РІВЕНЬ компромату у )(уйла на Трамдона , що останній готовий захопити іншу країну , розвалити блок нато , аби на його прикладі ЛЕГАЛІЗУВАТИ все те , що натворила росія !!! Україну не переломали , то вибрали інший шлях . Да .... Тайваню тепер повна дупа .
показати весь коментар
20.01.2026 13:01 Відповісти
куля легко може зупинити і ссучєного дибіла лаврова, і йбанутого двбойопа путіна.
показати весь коментар
20.01.2026 13:05 Відповісти
І трампа
показати весь коментар
20.01.2026 14:12 Відповісти
Пробач, лавруша, але інтереси росії нікого не цікавлять.
показати весь коментар
20.01.2026 13:07 Відповісти
Трамп зробив пас на замовлення пині.
Але їм це не допоможе.
Я раніше міркував чи Трамп то агєнт Краснов чи клінічний ідіот.
Тепер зробив висновок, що 2 в 1. Клінічний ідіот агєнт Краснов.
Далі буде ще гірше, рік 2026 буде роком страшних кровавих комедій.
Але все завершиться хепіендом для України. Чомусь впевнений у цьому.
показати весь коментар
20.01.2026 13:17 Відповісти
Шкода що рожу лаврова порівнюють з мордою коня.Схожість 100% але коней жаль,бо це благородна тварина на відміну від харі лаврова-фон-рібентропа.Що касається Крима він є і буде українським.Краще ми дозволимо там мати американську базу чим мордора з рожами старої клячі лаврова і всякої паРашинської шелупені.
показати весь коментар
20.01.2026 13:28 Відповісти
Все поділили погани! Європу навпіл- Східну Європу путіну, Західну- Америці. Кремль веде Трампа і пише йому всі сценарії як швидше це зробити. Європейці щойно почали щось розуміти👿
показати весь коментар
20.01.2026 13:30 Відповісти
Вауу, новий аргумент, "природня частина"! Тобто навіть "історична справедливість" вже не підходить.
Європейці, ви частина євразійського континенту? Тоді ми йдемо до вас!
показати весь коментар
20.01.2026 13:33 Відповісти
Понятно... Рудий чорт, легалізує Гренландією *****...
показати весь коментар
20.01.2026 13:59 Відповісти
От тепер зрозуміло, про що домовився трумп з пиньою. Щоб Європа визнала крим расєянським, а той відступить від Гренландії.
показати весь коментар
20.01.2026 14:07 Відповісти
Тварі ви усі кацапськи , людожери та змії . Горіти вам яскравим полум'ям на землі та у пеклі.
показати весь коментар
20.01.2026 14:34 Відповісти
 
 