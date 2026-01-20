Крим не менш важливий для безпеки Росії, ніж Гренландія - для США, - Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Крим не менш важливий для безпеки Росії, ніж Гренландія - для Сполучених Штатів Америки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське агентство РИА "Новости".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами Лаврова, на міжнародній арені зруйновано правила, які раніше, на його думку, формували світовий порядок. Він стверджує, що нині домінує принцип "хто сильніший - той і правий", що, зокрема, проявляється у протистоянні економічному зростанню Китаю.

"Крим не менш важливий для безпеки Російської Федерації, ніж Гренландія для Сполучених Штатів", - заявив російський міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава Мінфіну Швеції про погрози Трампа: Це нове дно

Водночас Лавров висловив тезу, що "Гренландія не є природною частиною Данії", але наголосив, що Росія не має намірів втручатися в нинішню ситуацію довкола острова.

"НАТО переживає період викликів, і Росія не зацікавлена у втручанні в справи Гренландії", - додав він, зазначивши, що ні Росія, ні Китай не мають планів щодо захоплення Гренландії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ціни на нафту зросли на тлі послаблення долара та подій навколо Гренландії

За словами Лаврова, у Вашингтоні це розуміють, а питання Гренландії має вирішуватися країнами НАТО в межах Альянсу.

Що передувало?

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував запровадження з 1 лютого мит проти низки європейських країн, які не згодні з його позицією щодо Гренландії.

Депутати Європарламенту вже заявили про готовність призупинити схвалення торговельної угоди між ЄС та США. Крім того, президент Європейської ради Антоніу Кошта оголосив про скликання позачергового засідання Європейської ради для координації подальших дій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп опублікував повідомлення Макрона: Я не розумію, що ти робиш з Гренландією