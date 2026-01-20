Возможностей НАТО будет достаточно, чтобы защитить Гренландию от РФ и Китая, - Каллас
Наращивание присутствия РФ и Китая в Арктике можно решить силами НАТО и европейских союзников.
Об этом заявила высокий представитель ЕС Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Что известно?
Она убеждена, что возможностей НАТО будет достаточно, чтобы защитить Гренландию от угроз со стороны РФ и Китая.
"Поскольку арктический лед тает, растет риск того, что Россия и Китай продолжат наращивать свое присутствие в регионе", - пояснила Каллас.
Дипломат отметила, что Россия на протяжении многих лет инвестирует в военные объекты на крайнем севере, а Китай расширяет свой флот судов с полярными возможностями.
"Но если есть опасения по поводу безопасности Гренландии, НАТО имеет все возможности, чтобы их решить", - считает Каллас.
Она также напомнила, что в течение последней недели ряд европейских стран направил военнослужащих для разведывательной миссии в Гренландию.
"Это присутствие направлено на сохранение региона безопасным, предсказуемым и стабильным. Оно никому не угрожает, поскольку оборона и защита Гренландии является общим делом для Европы и всего Альянса НАТО", - подытожила Каллас.
Что предшествовало?
- Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.
- Депутаты Европарламента уже заявили о готовности приостановить одобрение торгового соглашения между ЕС и США. Кроме того, президент Европейского совета Антониу Кошта объявил о созыве внеочередного заседания Европейского совета для координации дальнейших действий.
Тобто вибір простіший: або хай качає трамп+сім'я чи послати трампа нах*р.
Тож залишається лише галоперідол...
Витурити їх можна лише силою,бо це боротьба за вплив над Актикою і дорогоцінними копалинами острова.
Його слова дуже перекручують, його зображення змінюють на негативне.
Якось шукав твканал,по якому можна було подивитись бій Усика в прямому ефірі і натрапив на амер.канал з виступом Трампа- там його зображення в природніх тонах: і краватка не яскравочервона,і обличчя та волосся не риже.Означає,що нам спеціально підсовують такий образ,а ботва подоляка-зарівної широко розповсюджує його.
До речі,Порох ні разу не висловився щось проти Трампа,а лише хвалив відносини з ним,як був президентом.
Чиїсь слова-це приватні роздуми.
Світогляд такий,що війну треба закінчувати,бо на війні є близькі,а також загиблі на війні з рідні і без нього не обійтись в закінченні війни.
Єдине,чиї слова варті,так це слова Пороха про Трампа.