Возможностей НАТО будет достаточно, чтобы защитить Гренландию от РФ и Китая, - Каллас

Защита Гренландии: Каллас заявила, что это может сделать НАТО

Наращивание присутствия РФ и Китая в Арктике можно решить силами НАТО и европейских союзников.

Об этом заявила высокий представитель ЕС Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Что известно?

Она убеждена, что возможностей НАТО будет достаточно, чтобы защитить Гренландию от угроз со стороны РФ и Китая.

"Поскольку арктический лед тает, растет риск того, что Россия и Китай продолжат наращивать свое присутствие в регионе", - пояснила Каллас.

Дипломат отметила, что Россия на протяжении многих лет инвестирует в военные объекты на крайнем севере, а Китай расширяет свой флот судов с полярными возможностями.

Читайте: Глава Минфина Швеции об угрозах Трампа: Это новое дно

"Но если есть опасения по поводу безопасности Гренландии, НАТО имеет все возможности, чтобы их решить", - считает Каллас.

Она также напомнила, что в течение последней недели ряд европейских стран направил военнослужащих для разведывательной миссии в Гренландию.

"Это присутствие направлено на сохранение региона безопасным, предсказуемым и стабильным. Оно никому не угрожает, поскольку оборона и защита Гренландии является общим делом для Европы и всего Альянса НАТО", - подытожила Каллас.

Читайте: Украина не будет направлять военных в Гренландию, - Зеленский

Что предшествовало?

  • Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда европейских стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.
  • Депутаты Европарламента уже заявили о готовности приостановить одобрение торгового соглашения между ЕС и США. Кроме того, президент Европейского совета Антониу Кошта объявил о созыве внеочередного заседания Европейского совета для координации дальнейших действий.

Читайте также: Цены на нефть выросли на фоне ослабления доллара и событий вокруг Гренландии

Гренландія (220) НАТО (10574) Евросоюз (17998) Каллас Кая (411)
Топ комментарии
Трамп просто хоче викачати всі її надра, на безпеку йому плювати
20.01.2026 16:29 Ответить
БЛІН досить придурюватись чи грати в цю гру! Трамп все знає - йому треба копалини а не то шо там Китай чи РФ. І копалини він хоче БЕЗПЛАТНО, а не купляти в ДАнії - от і все щастя
20.01.2026 16:30 Ответить
Все чого хоче Тромб щоб йому всі платили данину. А що його васали будуть робити з рабами чи іншими державами йому глибоко насрати. Даже якщо Китай скаже що Тромб отримуватиме десятину від Тайваню після його захоплення Китаєм то Тромб з радістю вже б здав Тайвань з потрохами як і південну корею
20.01.2026 16:44 Ответить
Ну хай краще Трамп качає чим рашка.
20.01.2026 16:37 Ответить
Так не було варіанту "качає рашка", цей варіант вигадав трамп.

Тобто вибір простіший: або хай качає трамп+сім'я чи послати трампа нах*р.
20.01.2026 17:08 Ответить
А якщо сша приєднається до Сосії і Китаю про що ми зараз спостерігаємо?
20.01.2026 16:36 Ответить
США віджимає в рашки танкери,якось мало походить на приєднання
20.01.2026 16:38 Ответить
Все чого хоче Тромб щоб йому всі платили данину. А що його васали будуть робити з рабами чи іншими державами йому глибоко насрати. Даже якщо Китай скаже що Тромб отримуватиме десятину від Тайваню після його захоплення Китаєм то Тромб з радістю вже б здав Тайвань з потрохами як і південну корею
20.01.2026 16:44 Ответить
Що за вигадки? Нічого Тромб не здає,а навпаки поки що тільки прибирає до рук. А Корею взагалі то США вважає своєю,думаєш віддадуть?
20.01.2026 16:50 Ответить
4 з 700+.. не думаю шо це сильно вдарило по *****. Там зараз скандал іде. Китайози звинувачують ***** в договорняку з Трампом по зливу Мадурки...
20.01.2026 16:45 Ответить
Скільки, цілих 6? Це спектакль зрежисований у Москві. Щоб бачив світ як Раша ,,страждає.. Тим часом Краснов розвалює НАТО зсередини. З якою ціллю?
20.01.2026 18:59 Ответить
Від ідіота захистить лише галоперидол та ЗСУ.
20.01.2026 16:39 Ответить
ЗСУ не захистить... шо б там не казали, але армія США - величезна.
Тож залишається лише галоперідол...
20.01.2026 16:52 Ответить
А від США? Вистачить потужностей НАТО?
20.01.2026 16:44 Ответить
Ну судячи з того,скільки НАТО солдат перекинули захищати Гренландію, то на сміх курам, що вони там і від кого захистять.
20.01.2026 16:47 Ответить
Я думаю так.. поки на Гренландію ніхто не напав, то тих солдат достатньо....
20.01.2026 16:48 Ответить
Там,біля її берегів,вже присутні російські китайські надводні кораблі і підводні.
Витурити їх можна лише силою,бо це боротьба за вплив над Актикою і дорогоцінними копалинами острова.
20.01.2026 16:55 Ответить
Це слова Трампа, не повторюйте брехню цього самозакоханого придурка.
20.01.2026 17:12 Ответить
Слова Трампа щось ще вартують і підкріплені даними таємних служб його країни,слова зе-лише на смітник,що він довів численними своїми планами перемоги,гарантій і миру.
20.01.2026 17:21 Ответить
Слова Трампа протирічать правилам гуртожитка цивілізованого світу, який з таким трудом встановлювався після Другої Світової війни. Його слова і дії руйнують демократію і в США, якраз це біда, що на чолі такої країни, яку поважали за свободу і демократію, опинився самозакоханий неук-торгаш з авторитарними замашками.
20.01.2026 17:31 Ответить
Якщо вірити земарафону-то так.
Його слова дуже перекручують, його зображення змінюють на негативне.
Якось шукав твканал,по якому можна було подивитись бій Усика в прямому ефірі і натрапив на амер.канал з виступом Трампа- там його зображення в природніх тонах: і краватка не яскравочервона,і обличчя та волосся не риже.Означає,що нам спеціально підсовують такий образ,а ботва подоляка-зарівної широко розповсюджує його.
До речі,Порох ні разу не висловився щось проти Трампа,а лише хвалив відносини з ним,як був президентом.
20.01.2026 17:48 Ответить
Я земарафон і не дивлюся, наприклад на англомовному bbc.com часто транслюють наживо виступи, інтерв'ю Трампа, і не треба ідеально знати англійську, щоб зрозуміти примітивність його думок і звичайнісіньке хамство по відношенню до інших, як людей, так і країн. Почитайте або послухайте, що про нього пише і говорить його племінниця Mary L.Trump, до речі доктор-психіатр. Але все залежить від вашого світогляду, якщо вам близькі авторитарні режими і ви противник демократії, то продовжуйте захоплюватися такими як він.
20.01.2026 18:15 Ответить
Якщо можете щось заперечити-так...
Чиїсь слова-це приватні роздуми.
Світогляд такий,що війну треба закінчувати,бо на війні є близькі,а також загиблі на війні з рідні і без нього не обійтись в закінченні війни.
Єдине,чиї слова варті,так це слова Пороха про Трампа.
20.01.2026 18:23 Ответить
Гренландію треба захищати від Трампа, а не росії чи Китаю. На сайті BBC цікаве спостереження - здавалося б, росія не хотіла б анексії Гренландії США, але все навпаки - в провладних російських ЗМІ радіють цій захцянці Трампа, всіляко принижують Європу і вважають, що це б підвищило рейтинг республіканської партії США, яка їх очевидно повністю влаштовує невтручанням в загарбницькі війни росії.
20.01.2026 17:11 Ответить
Що вона несе
20.01.2026 19:17 Ответить
І без Гренландії,на Україні проблем більш,ніж достатньо: крім війни,ще й землетрус відбувся нині,в Мукачівському р-ні,3 бали.
