Иметь дома запас еды на пять дней: власти Гренландии готовят население к возможному захвату острова

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил о необходимости подготовки населения и органов власти к возможному военному сценарию вокруг острова на фоне заявлений президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє Bloomberg.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Глава правительства подчеркнул, что вероятность прямого военного конфликта остается низкой, однако ее нельзя полностью исключать. Именно поэтому, по его словам, власти обязаны действовать на опережение и информировать граждан о возможных рисках.

Подготовка населения и действия властей

Йенс-Фредерик Нильсен сообщил, что правительство Гренландии приняло решение создать специальную рабочую группу. В нее войдут представители всех ключевых местных органов власти. Основная задача группы — подготовить рекомендации для населения на случай изменений в ситуации с безопасностью.

В частности, власти планируют распространить обновленные советы по базовой готовности домохозяйств. Среди них — необходимость иметь дома запас продуктов питания и воды как минимум на пять дней. Это, по словам правительства, стандартная предосторожность в условиях роста геополитической напряженности.

"Маловероятно, что будет военный конфликт, но его нельзя исключать", - заявил премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен.

Политическое давление и заявления США

Министр финансов Гренландии Муте Буруп Эгеде отметил, что остров находится под значительным внешним давлением. По его словам, и власти, и граждане должны быть готовы к различным сценариям развития событий.

Ранее президент США Дональд Трамп сделал ряд резких заявлений о безопасности Гренландии. Он заявил, что НАТО на протяжении многих лет предупреждало Данию о росте российской угрозы в Арктическом регионе. По мнению Трампа, Копенгаген не принял достаточных мер, и поэтому "пришло время изменить подход" к безопасности острова.

Планы США на Гренландию

В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

