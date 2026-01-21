Иметь дома запас еды на пять дней: власти Гренландии готовят население к возможному захвату острова
Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил о необходимости подготовки населения и органов власти к возможному военному сценарию вокруг острова на фоне заявлений президента США Дональда Трампа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Bloomberg.
Глава правительства подчеркнул, что вероятность прямого военного конфликта остается низкой, однако ее нельзя полностью исключать. Именно поэтому, по его словам, власти обязаны действовать на опережение и информировать граждан о возможных рисках.
Подготовка населения и действия властей
Йенс-Фредерик Нильсен сообщил, что правительство Гренландии приняло решение создать специальную рабочую группу. В нее войдут представители всех ключевых местных органов власти. Основная задача группы — подготовить рекомендации для населения на случай изменений в ситуации с безопасностью.
В частности, власти планируют распространить обновленные советы по базовой готовности домохозяйств. Среди них — необходимость иметь дома запас продуктов питания и воды как минимум на пять дней. Это, по словам правительства, стандартная предосторожность в условиях роста геополитической напряженности.
"Маловероятно, что будет военный конфликт, но его нельзя исключать", - заявил премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен.
Политическое давление и заявления США
Министр финансов Гренландии Муте Буруп Эгеде отметил, что остров находится под значительным внешним давлением. По его словам, и власти, и граждане должны быть готовы к различным сценариям развития событий.
Ранее президент США Дональд Трамп сделал ряд резких заявлений о безопасности Гренландии. Он заявил, что НАТО на протяжении многих лет предупреждало Данию о росте российской угрозы в Арктическом регионе. По мнению Трампа, Копенгаген не принял достаточных мер, и поэтому "пришло время изменить подход" к безопасности острова.
Планы США на Гренландию
- В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
Скоріше за все, Трамп зможе собі дозволити швидку операцію обмеженим контингентом (бажано без спротиву) в адміністративних центрах. Якщо це перетвориться за затяжну партизанську війну, йому *****.
