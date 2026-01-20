Датский евродепутат Вистисен – Трампу на посягательство на Гренландию: "Идите к черту"

Ультраправый депутат Дании Андерс Вистисен с трибуны Европарламента нецензурно высказался в адрес президента США Дональда Трампа в ответ на его намерение захватить Гренландию.

Об этом он заявил на заседании Европарламента 20 января, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Заявление евродепутата

Датский парламентарий Вистисен рассуждал о претензиях США на Гренландию и заявил с трибуны Европарламента:

"Позвольте мне выразить это словами, которые Вы, возможно, поймете, господин президент, — идите к черту".

На это отреагировала спикер Европарламента Роберта Мецола, попросив не высказываться таким образом, поскольку это противоречит правилам парламента.

Что предшествовало?

Напомним, в прошлом году Андерс Вистисен резко ответил президенту США Дональду Трампу относительно его планов приобрести остров Гренландия.

