Датский евродепутат Вистисен – Трампу на посягательство на Гренландию: "Идите к черту"
Ультраправый депутат Дании Андерс Вистисен с трибуны Европарламента нецензурно высказался в адрес президента США Дональда Трампа в ответ на его намерение захватить Гренландию.
Об этом он заявил на заседании Европарламента 20 января, передает Цензор.НЕТ.
Заявление евродепутата
Датский парламентарий Вистисен рассуждал о претензиях США на Гренландию и заявил с трибуны Европарламента:
"Позвольте мне выразить это словами, которые Вы, возможно, поймете, господин президент, — идите к черту".
На это отреагировала спикер Европарламента Роберта Мецола, попросив не высказываться таким образом, поскольку это противоречит правилам парламента.
Что предшествовало?
- Напомним, в прошлом году Андерс Вистисен резко ответил президенту США Дональду Трампу относительно его планов приобрести остров Гренландия.
Maksim Perepelitca
20.01.2026 19:35
Olena Teslenko
20.01.2026 19:36
Alex Hood
20.01.2026 19:32
ТРП - ПНХДемократія - ні взяти - ні надати...
Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров заявив, що окупований Крим для росіян не менш важливий, ніж https://zn.ua/ukr/POLITICS/zelenskij-pro-hrenlandiju-amerika-maje-pochuti-jevropu.html Гренландія для Сполучених Штатів. Під час пресконференції він також додав, що у Москви чи Пекіну немає планів захоплювати данський острів, і про це знають у Вашингтоні.
ЛАВРОВ підтвердив вчорашню думку Портнікова - ТРАМП ДІЄ ПО ПІДРУЧНИКУ ХЙЛА
Вчорашня цікава розмова (надто песимістична , правда ) Аценюк- Портніков про давос у т ч
Підсунути Трапу мапу, де кацапія підписана як Гренландія.
Ні, не так: Данія має хоча б один реактор?
, містер президент, чи го ту дідько?
Може вийти зі складу Данії у будь який момент через референдум!
До речі. Крим досі має автономію, котру Україні нав'язали кацапи.
Котра досі не скасована радою в унітарній державі!
Забули, такого собі президента Криму, мєшкова?
Українці необучаємиє!!!!!