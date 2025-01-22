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Датский евродепутат Вистисен: "Гренландия не продается. Мистер Трамп, идите к чертям". ВИДЕО

Депутат Европарламента от Дании Андерс Вистисен резко ответил президенту США Дональду Трампу относительно его планов приобрести остров Гренландия.

Об этом он заявил на заседании Европарламента 21 января, передает Цензор.НЕТ.

Уважаемый президент Трамп, слушайте очень внимательно: Гренландия является частью Датского королевства уже 800 лет. Это целостная часть нашей страны. Остров не продается. Позвольте мне объяснить это словами, которые вы поймете: мистер Трамп, идите к черту", - сказал депутат.

В то же время вице-президент парламента Николае Стефанута осудил Вистисена за его высказывания "в центре демократии" и пообещал принять меры.

Отметим, что группа "Патриоты за Европу", куда входит Вистисен, была основана премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном - политическим союзником Трампа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Премьер-министр Гренландии Эгеде заявил, что собирается встретиться с Трампом

Трамп хочет купить Гренландию

Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от насильственного изменения границ в свете последних заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о претензиях на Гренландию.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что не стоит тратить время на обсуждение намерений новоизбранного американского президента Дональда Трампа установить контроль над Гренландией.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен относительно приобретения Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гренландия нужна США для борьбы с Россией и Китаем, - Трамп

Автор: 

Гренландия (84) Дания (593) Европарламент (1808) Трамп Дональд (5580)


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Топ комментарии
+13
Не все в світі рахується в грошах. Є якісь норми співіснування по ставленню до яких оцінюють і тебе.
Трампуша посилено робить вигляд що воно друге ху-йло. Це може дати певні дивіденди в короткостроковій перспективі але знищить репутацію США та нанесе колосальні збитки в майбутньому.
Але ж кловани на так довго не думають...
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22.01.2025 17:38
+10
повага Данії
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22.01.2025 17:34
+8
Трампа толерантно послали нах.
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22.01.2025 17:22
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Правила форума Совет форумчан
Чи буде тепер Трамп вводити війська в Гренландію? Новий очільник Пентагону не дав чіткої відповіді на запитання, буде він виконувати накази, що суперечать законам, або ні.
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22.01.2025 17:18 Ответить
Вони там вже давно розміщені , на Гренладії військова база США діюча , що туди іще вводити .
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22.01.2025 17:29 Ответить
Це лише початок. Скоро півсвіту буде рижого нафіг посилати.
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22.01.2025 17:49 Ответить
Не буде. Окрім зовсім недалеких.
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22.01.2025 18:08 Ответить
А як в Криму зробити. Наростити поза квотою, а потім - рє-фє-рєн-дум!
Все як учітєль завєщал.
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22.01.2025 18:00 Ответить
Так там без квоти як трампів прищ прилітав , то у аеропорту всі кепочками червоними махали і кликали трампа "ввєсті вайскау" ((
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22.01.2025 19:22 Ответить
Що цей депутат собі дозволяє, хіба ж можна так на другого за потужністю лідора **********?
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22.01.2025 17:38 Ответить
На другого
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22.01.2025 17:46 Ответить
Буде вводити війска, чи не буде, але накуй вже його послали.
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22.01.2025 17:48 Ответить
Трампа толерантно послали нах.
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22.01.2025 17:22 Ответить
А потрібно було б не телерантно.
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22.01.2025 17:32 Ответить
Так це тільки другий день президентства. Такими темпами через пару місяців його по морді битимуть.
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22.01.2025 17:49 Ответить
Можливо, але у старика доні є шанс паказать сібя ліхім кавбоєм, ну наприклад натовкти рило плєшиваму дзюдаісту. Ото було б кіно.
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22.01.2025 18:10 Ответить
Нічого собі толерантно, прямим текстом на всю Європу сказали "Ти, містер, від'їбися від Ґренляндії!"
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22.01.2025 17:48 Ответить
Ну хоч у когось в Європі є яйця. Не здивований що це націоналіст і "праворадикал".
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22.01.2025 17:27 Ответить
Група "Патріоти за Європу", куди входить Вістісен, була заснована премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном - політичним союзником Трампа.

Це все просто слова.
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22.01.2025 17:29 Ответить
Так там і так американська база є наскільки я розумію. Що тому Трампу не вистачає?
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22.01.2025 17:28 Ответить
"Двіжухи" ((((
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22.01.2025 17:30 Ответить
Земля завжди була єдиною цінністю, все інше може перетворитися на пил у лічені роки. Американські ліберали будуть говорити фі фі фі праативний Трамп, але потім у них цю Гренландію бульдозером не відбереш.
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22.01.2025 17:35 Ответить
бабла
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22.01.2025 22:49 Ответить
Только вступил в должность, а уже маленькая Дания нах послала 🤪
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22.01.2025 17:32 Ответить
Знову неспокійно в королівстві Данському
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22.01.2025 17:33 Ответить
повага Данії
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22.01.2025 17:34 Ответить
На переконання трампів, у цьому світі продаються всі і все. І трамп теж.
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22.01.2025 17:36 Ответить
У мене просковзує така підозра, що ті люди, які організовували вибори Трампа, мали метою протиставлення одному "їбонутому мізками" - іншого... Таким собі "клином, яким клин вибивають...". Якщо Путін грає на міжнародній арені роль такого собі "безбашеного", що веде себе за принципом - "Я їбонутий! Тримайте мене четверо, а п"ятий - за ноги!!!", то чому проти нього не виставить такого самого? У пожежників є такий метод: "Зустрічний пал" Це, коли назустріч лісовій чи степовій пожежі запускають зустрічну пожежу... Вони рухаються одна одній назустріч, а, зіткнувшись - згасають... Бо вигоряє горючий матеріал між ними. Метод небезпечний, але, у деяких випадках, спрацьовує...
Тут може буть те саме... Бо нахаби та "бєспрєдєльщики" часто втрачають рівновагу, зіткнувшись з ще більш "обезбашенним"...
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22.01.2025 17:38 Ответить
Є ймовірність, що при такому "зустрічному палі" вигорить вся планета...
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22.01.2025 17:41 Ответить
Чому ? Якщо шавки ввх унюхають смалене, так вони його самі в Гаагу на інвалідномсу візку в гамівній сорочці прикотять.
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22.01.2025 18:17 Ответить
Пан розмірковує як нормальна людина. "Його шавки" такими не є.
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22.01.2025 18:34 Ответить
Щоб він їх "спалив" та "здав, як склотару"?
"Русский писатель Михаил Салтыков-Щедрин: «Если русским предоставить выбрать себе предводителя, они выбирают самого лживого, подлого, жестокого, вместе с ним убивают грабят насилуют, впоследствии сваливают на него свою вину. Спустя время церковь провозглашает его святым».
Тому кацапня Путіна вб"є, а сама прикинеться "невинними жертвами тирана"...
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22.01.2025 21:26 Ответить
... Тобто після "пускай всє ідьот сваім чєрєдом", тоді все за Вашим сценарієм, а так уже неможна.
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23.01.2025 08:23 Ответить
..............................
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23.01.2025 12:15 Ответить
Інколи банан це просто банан.
Не треба шукати потайний сенс в тому що пояснюється звичайною тупістю...
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22.01.2025 17:42 Ответить
Можливо... Березовський теж був упевнений, що саджає в крісло президента РФ цілком керовану "табуретку"...
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22.01.2025 17:45 Ответить
Обидва з ядеркою...
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22.01.2025 21:08 Ответить
Не все в світі рахується в грошах. Є якісь норми співіснування по ставленню до яких оцінюють і тебе.
Трампуша посилено робить вигляд що воно друге ху-йло. Це може дати певні дивіденди в короткостроковій перспективі але знищить репутацію США та нанесе колосальні збитки в майбутньому.
Але ж кловани на так довго не думають...
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22.01.2025 17:38 Ответить
Розумна Ви людина,Андрій Місяць,ось що я Вам скажу... Приємно читати такі дописи. ☝
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22.01.2025 17:56 Ответить
Такі да, клоуни завсім думать не можуть.
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22.01.2025 18:19 Ответить
Такая карова нужна самаму )
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22.01.2025 17:39 Ответить
Трампутін ніби вигулькнув із дрімучого середньовіччя - забажав купити хутір разом з холопами?
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22.01.2025 17:47 Ответить
Ну нарешті знайшовся хоч один рішучий політик!
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22.01.2025 17:48 Ответить
Їх там лише 56000. Якщо їм дати по мільйону, то кожен проголосує за входження до США. Досить Європу годувати.
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22.01.2025 18:10 Ответить
"Нуук нє жєлаєт карміть нахлєбнікав із Євросоюза!!!1"
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22.01.2025 19:39 Ответить
Рівень нашого клоуна який Шольца ковбасою назвав.
Саме смішне буде коли Гренландія оголосить незалежність від Данії а потім увійде у склад США і Данія втратить гроші.
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22.01.2025 18:11 Ответить
Думаю що Трамп шукає причини щоб вийти з НАТО. Мовляв не хочете стати раком тоді не отримаєте військової допомоги від США. Нагадаємо як Трамп грозився Європі, що дозволить ***** захопити будь яку європейську країну яка йому не сподобається
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22.01.2025 18:12 Ответить
І що далі ?
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22.01.2025 18:20 Ответить
Греландія не продається ...це добре , але ставте віїськові бази США там, бо святе місце ,пустим не буває...можуть не запитувати вас , московія з пекіном ...свої бази втюхають ...все йде до цього !
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22.01.2025 18:36 Ответить
а якби трамп народився не в амеріці а в Бангладеш, і волею нагоди став президентом тієї країни - щоб він запропонував тоді Данії? Гординя - найтяжчий гріх. чую ця руда морда ще заявить про себе.
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22.01.2025 19:00 Ответить
Де посол я знаю, а де середній палець?
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22.01.2025 19:18 Ответить
"Гренландія є частиною Данського королівства вже 800 років."

Не бреши. Ви її "віджали" у Норвегії. То ж буде справедливо, якщо ви її втратите.
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22.01.2025 21:07 Ответить
 
 