Датский евродепутат Вистисен: "Гренландия не продается. Мистер Трамп, идите к чертям". ВИДЕО

Депутат Европарламента от Дании Андерс Вистисен резко ответил президенту США Дональду Трампу относительно его планов приобрести остров Гренландия.

Об этом он заявил на заседании Европарламента 21 января, передает Цензор.НЕТ.

Уважаемый президент Трамп, слушайте очень внимательно: Гренландия является частью Датского королевства уже 800 лет. Это целостная часть нашей страны. Остров не продается. Позвольте мне объяснить это словами, которые вы поймете: мистер Трамп, идите к черту", - сказал депутат.

В то же время вице-президент парламента Николае Стефанута осудил Вистисена за его высказывания "в центре демократии" и пообещал принять меры.

Отметим, что группа "Патриоты за Европу", куда входит Вистисен, была основана премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном - политическим союзником Трампа.

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Трамп хочет купить Гренландию

Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от насильственного изменения границ в свете последних заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о претензиях на Гренландию.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что не стоит тратить время на обсуждение намерений новоизбранного американского президента Дональда Трампа установить контроль над Гренландией.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен относительно приобретения Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

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