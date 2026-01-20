Данський євродепутат Вістісен – Трампу на зазіхання щодо Гренландії: "Йдіть до біса"
Ультраправий депутат Данії Андерс Вістісен з трибуни Європарламенту нецензурно висловився на адресу президента США Дональда Трампа у відповідь на його намір захопити Гренландію.
Про це він заявив на засіданні Європарламенту 20 січня, передає Цензор.НЕТ.
Заява євродепутата
Датський парламентарій Вістісен розмірковував про претензії США на Гренландію і заявив з трибуни Європарламенту:
"Дозвольте мені висловити це словами, які Ви, можливо, зрозумієте, пане президенте — йдіть до біса".
На це відреагувала спікерка Європарламенту Роберта Мецола, попросивши не висловлюватися таким чином, оскільки це суперечить правилам парламенту.
Що передувало?
- Нагадаємо, торік Андерс Вістісен різко відповів президенту США Дональду Трампу щодо його планів придбати острів Гренландія.
Топ коментарі
+13 Maksim Perepelitca
показати весь коментар20.01.2026 19:35 Відповісти Посилання
+13 Olena Teslenko
показати весь коментар20.01.2026 19:36 Відповісти Посилання
+7 Alex Hood
показати весь коментар20.01.2026 19:32 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ТРП - ПНХДемократія - ні взяти - ні надати...
Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров заявив, що окупований Крим для росіян не менш важливий, ніж Гренландія для Сполучених Штатів. Під час пресконференції він також додав, що у Москви чи Пекіну немає планів захоплювати данський острів, і про це знають у Вашингтоні.
ЛАВРОВ підтвердив вчорашню думку Портнікова - ТРАМП ДІЄ ПО ПІДРУЧНИКУ ХЙЛА
Вчорашня цікава розмова (надто песимістична , правда ) Аценюк- Портніков про давос у т ч
Підсунути Трапу мапу, де кацапія підписана як Гренландія.
Ні, не так: Данія має хоча б один реактор?
, містер президент, чи го ту дідько?
Може вийти зі складу Данії у будь який момент через референдум!
До речі. Крим досі має автономію, котру Україні нав'язали кацапи.
Котра досі не скасована радою в унітарній державі!
Забули, такого собі президента Криму, мєшкова?
Українці необучаємиє!!!!!