Данський євродепутат Вістісен – Трампу на зазіхання щодо Гренландії: "Йдіть до біса"

Ультраправий депутат Данії Андерс Вістісен з трибуни Європарламенту нецензурно висловився на адресу президента США Дональда Трампа у відповідь на його намір захопити Гренландію.

Про це він заявив на засіданні Європарламенту 20 січня, передає Цензор.НЕТ.

Заява євродепутата

Датський парламентарій Вістісен розмірковував про претензії США на Гренландію і заявив з трибуни Європарламенту:

"Дозвольте мені висловити це словами, які Ви, можливо, зрозумієте, пане президенте — йдіть до біса".

На це відреагувала спікерка Європарламенту Роберта Мецола, попросивши не висловлюватися таким чином, оскільки це суперечить правилам парламенту.

Що передувало?

  • Нагадаємо, торік Андерс Вістісен різко відповів президенту США Дональду Трампу щодо його планів придбати острів Гренландія.

Топ коментарі
Ну і правильно . Пояснив іржавому - на його мові , на тій мові якою іржаве підрило розмовляє , і яку найкраще розуміє ,, що тут поганого .?
20.01.2026 19:35 Відповісти
Молодець! Хоч хтось не боїться правду казати бабуїну дементному!
20.01.2026 19:36 Відповісти
ну слова словами ..але після них треба бути готовим взяти зброю
20.01.2026 19:32 Відповісти
ну слова словами ..але після них треба бути готовим взяти зброю
20.01.2026 19:32 Відповісти
Це інше. Це психотехнології.
20.01.2026 19:36 Відповісти
Доречі, Данія один з наших найкращих союзників яка не дивлячись на свої невеликі розміри дала Україні дуже багато зброї і фінансової допомоги на відміну від твого Тромба
20.01.2026 20:57 Відповісти
а яким чином трампон став моїм, альо-на ?
20.01.2026 21:03 Відповісти
якби ще цей Вістінсен пішов би зі зброєю в руках захищати його землю то була б йому честь і хвала. а так просто балабольство людини яка точно знає що воювати не буде. я на таких надивився вже.
20.01.2026 19:34 Відповісти
ТРП - ПНХ
Демократія - ні взяти - ні надати...
20.01.2026 19:34 Відповісти
ЛАВРОВ ПОРІВНЯВ ОКУПАЦІЮ КРИМУ З ПОСЯГАННЯМИ ТРАМПА НА За його словами, Росія чи Китай не планують захоплювати острів.

Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров заявив, що окупований Крим для росіян не менш важливий, ніж https://zn.ua/ukr/POLITICS/zelenskij-pro-hrenlandiju-amerika-maje-pochuti-jevropu.html Гренландія для Сполучених Штатів. Під час пресконференції він також додав, що у Москви чи Пекіну немає планів захоплювати данський острів, і про це знають у Вашингтоні.

ЛАВРОВ підтвердив вчорашню думку Портнікова - ТРАМП ДІЄ ПО ПІДРУЧНИКУ ХЙЛА
20.01.2026 20:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=7UfMG_h4C2M&t=2729s

Вчорашня цікава розмова (надто песимістична , правда ) Аценюк- Портніков про давос у т ч
20.01.2026 21:00 Відповісти
Пропоную лайфхак.
Підсунути Трапу мапу, де кацапія підписана як Гренландія.
20.01.2026 19:42 Відповісти
Далі що ?
20.01.2026 19:44 Відповісти
Далі буде...
20.01.2026 19:46 Відповісти
Далі Данія робить ядерну зброю.
20.01.2026 19:51 Відповісти
Данія має хоча б один реактор-розмножувач для цього?
Ні, не так: Данія має хоча б один реактор?
20.01.2026 20:05 Відповісти
Данія має гроші.
20.01.2026 20:15 Відповісти
Ну все пабєділі 😸😎. Майже...
20.01.2026 19:46 Відповісти
Макрону нужно корабль в Гренландию послать с ЯО. Прапорщик краснофф сразу заткнётся!
20.01.2026 19:48 Відповісти
Що там на відео, в мене поганий Інтернет. Рудому вилупку сказали - факю
, містер президент, чи го ту дідько?
20.01.2026 19:55 Відповісти
Фак офф йому сказали...
20.01.2026 19:56 Відповісти
Буквально сказав Мр.Трамп-відЫбысь.
20.01.2026 20:06 Відповісти
США отримали чималі вигоди після 1 та 2 Світових,-економічні,фінансові та геополітичні. Тож навіщо приструняти кацапофюрера-коли можна розхитати весь континент і отримати казкові вигоди-бариші?
20.01.2026 19:57 Відповісти
це їхнє-корабель сша іди в *опу
20.01.2026 19:58 Відповісти
Точніще говорити "пішов ти *****", Fuck you
20.01.2026 20:17 Відповісти
Оце вже як на адресу руського корабля.
20.01.2026 21:24 Відповісти
Нам так само ,тре послати трампа і хрипатого , з їх кацапським "миром "--ідіть до біса !
20.01.2026 20:22 Відповісти
Вся фігня в тому, що гренландія має дуже велику юридичну автономію!
Може вийти зі складу Данії у будь який момент через референдум!

До речі. Крим досі має автономію, котру Україні нав'язали кацапи.
Котра досі не скасована радою в унітарній державі!
Забули, такого собі президента Криму, мєшкова?
Українці необучаємиє!!!!!
20.01.2026 20:46 Відповісти
Все вірно сказав. Тромб по іншому не розуміє. А президентка Європарламенту не права. Бо як бачимо лобизання з Тромбом довело світ до краю прірви. Якби всі з самого початку Тромба ставили на місце то воно б не відчуло себе повелителем всесвіту з безмежними можливостями і недоторканістю. А ще було б краще аби при захопленні Мадуро американці понесли великі втрати. Бо безкарність і легкість з якою америкоси провели спецоперацію, призвели Тромба в ейфорію. І тепер рижий обмудо думає що може захопити любу країну за 5 хвилин
20.01.2026 20:54 Відповісти
Правильно вказав маршрут... БО....«Якщо людина дебіл, то їй треба про це сказати, бо ВОНО ж не в курсі...» ... Кузьма Скрябін.
20.01.2026 21:05 Відповісти
Як би це трампону сказали німецькою,або французькою та англійською...Хоча і так,звісно,гарно.....
20.01.2026 22:44 Відповісти
що в цьому нецензурного??
21.01.2026 01:38 Відповісти
Вислів цього євродепутатата «https://t.me/nevzorovtv/31414 fuck off» - це не посил до біса (до чорта, тощо); це пряма адреса *****.
