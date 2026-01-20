Данський євродепутат Вістісен – Трампу на зазіхання щодо Гренландії: "Йдіть до біса"

Ультраправий депутат Данії Андерс Вістісен з трибуни Європарламенту нецензурно висловився на адресу президента США Дональда Трампа у відповідь на його намір захопити Гренландію.

Про це він заявив на засіданні Європарламенту 20 січня, передає Цензор.НЕТ.

Заява євродепутата

Датський парламентарій Вістісен розмірковував про претензії США на Гренландію і заявив з трибуни Європарламенту:

"Дозвольте мені висловити це словами, які Ви, можливо, зрозумієте, пане президенте — йдіть до біса".

На це відреагувала спікерка Європарламенту Роберта Мецола, попросивши не висловлюватися таким чином, оскільки це суперечить правилам парламенту.

Що передувало?

Нагадаємо, торік Андерс Вістісен різко відповів президенту США Дональду Трампу щодо його планів придбати острів Гренландія.

