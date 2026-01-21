Трамп анонсував план США щодо Гренландії, який має влаштувати НАТО

Президент США Дональд Трамп заявив, що США розроблять план врегулювання власності на Гренландію, який втішить НАТО.

Заяву Трамп зробив під час прес-конференції в Білому домі, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що ми розробимо щось, чим буде дуже задоволене НАТО і чим будемо дуже задоволені ми, але це потрібно нам з міркувань безпеки. Це потрібно нам для національної безпеки і навіть для світової безпеки. Це дуже важливо", - заявив Трамп.

Подробиць щодо цього плану він не повідомив.

Додаткові важелі тиску

Також Трамп заявив про готовність застосувати додаткові інструменти тиску на країни, які виступають проти його ініціативи щодо придбання Гренландії, окрім уже оголошених торгівельних тарифів.

За його словами, саме тарифи є найефективнішим і найшвидшим механізмом впливу. Водночас він не виключив використання регуляторних та адміністративних обмежень, якщо цього вимагатиме ситуація.

Президент Америки також висловив переконання, що населення Гренландії зрештою підтримає ідею приєднання острова до Сполучених Штатів, попри протести та критику з боку інших держав.

За словами Дональда Трампа, він ще не мав прямих контактів із жителями острова, однак упевнений у позитивній реакції з їхнього боку після таких розмов.

Плани США на Гренландію

На початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

