Новини Трамп хоче бачити Гренландію в складі США
11 019 37

Трамп анонсував план США щодо Гренландії, який має влаштувати НАТО

Гренландія і Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що США розроблять план врегулювання власності на Гренландію, який втішить НАТО.

Заяву Трамп зробив під час прес-конференції в Білому домі, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що ми розробимо щось, чим буде дуже задоволене НАТО і чим будемо дуже задоволені ми, але це потрібно нам з міркувань безпеки. Це потрібно нам для національної безпеки і навіть для світової безпеки. Це дуже важливо", - заявив Трамп.

Подробиць щодо цього плану він не повідомив.

Додаткові важелі тиску

Також Трамп заявив про готовність застосувати додаткові інструменти тиску на країни, які виступають проти його ініціативи щодо придбання Гренландії, окрім уже оголошених торгівельних тарифів.

За його словами, саме тарифи є найефективнішим і найшвидшим механізмом впливу. Водночас він не виключив використання регуляторних та адміністративних обмежень, якщо цього вимагатиме ситуація.

Президент Америки також висловив переконання, що населення Гренландії зрештою підтримає ідею приєднання острова до Сполучених Штатів, попри протести та критику з боку інших держав.

За словами Дональда Трампа, він ще не мав прямих контактів із жителями острова, однак упевнений у позитивній реакції з їхнього боку після таких розмов.

Плани США на Гренландію

  • На початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
  • Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
  • CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
  • Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
  • 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
  • У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

Гренландія (227) НАТО (7125) Трамп Дональд (8747)
Топ коментарі
щось не спостерігаються масові протести в США проти загарбницької політики Трампа, до речі, як і в росії їх не було. То ж громадяни Америки не проти відібрати у інших, а в даному випадку в ЄС, землю і ресурси заради власних прибутків.
21.01.2026 02:10 Відповісти
Как лавров/путин.
Ведут войну ( тарифы, санкции, наезды и сканлалы) но сами говорят "мы за мир, мы за консируктивное бла бла бла
21.01.2026 01:56 Відповісти
три іді* та ,сі , трамп ,та ху* ло ,вирішили геополітично розділи владу на Землі , поки вони не здохли , поспішають ,цікаво ,шо вони заберуть з собою в останню дорогу ? прокльони ...
21.01.2026 01:58 Відповісти
21.01.2026 01:56 Відповісти
Може пора Франції оголосити про приєднання штату Луїзіани до Франції заради національної безпеки? Цей штат їм належав
21.01.2026 09:33 Відповісти
трахнутий на всю макітру старий пердун керує мега державою-дожилися
21.01.2026 10:50 Відповісти
Та не те, щоб громадяни США не проти щось прихапати чуже. Така риса притаманна росіянам-це в них всі іхня історія побудована на захопленні чужих земель. Тому росіянці зараз і не протестують проти цього і підримують і цю загарбницьку війну путіна проти Украіни, бо це ім подобається -бо це в них у крові- поцупити чуже,вони живуть цим...... А у американців немає ж протестів проти загарбницьких планів Трампа по тій простій причині- що більшість з них просто зациклена на своєму замкнутомі колі- Робота/Карьера/Бізнес- Дім- Родина/Діти. Все. Тому Більшість з них навіть не цікавляться ні політикою, ні історією, ні навіть географією...І ім по великому рахунку у більшості уся ця возня до лампочки....У пересічних американців зовсім інші інтереси.... Вони починають хоча б чим цікавитись коли дорожчає бензін на заправках і ростуть ціни в магазинах...
21.01.2026 02:40 Відповісти
про "дім -роботу " можна сказати так про населення будь-якої держави. Якщо подивитися як відбуваються вибори в США, то складається враження, що населення там глибоко залучене в політичний процес. Чи може в США нема реальної демократії, яку вони усім несли десятиліттями, а лише яскраве шоу від багатих бідним? Це ж уже не секрет, що найбагатші люди США уже в своїх думках і навіть діях накладають лапу на Гренландію і її ресурси. До речі, в 2021 р Зеленський розказував, що гроші від наших ресурсів підуть на рахунки громадян України, які тут народяться, ніби готувався законопроект. Тепер частину ресурсів забрала росія, а ті, що лишилися дістануться американським багатіям.
21.01.2026 03:04 Відповісти
Так ви маєте рацію про "дім -роботу " можна сказати так про населення будь-якої держави.Але на відміну від громадян інших краін побут і кар'єра є основними домінантами для пересічного американця. Багато американців свідомо обмежують споживання політичного контенту між виборами, щоб зберегти ментальне здоров'я і нервову систему, і живуть тільки у своєму закритому колі інтересів. Значна частина дорослих навіть не може назвати всі три гілки влади США, бо ім це просто не цікаво і не потрібно. Звісно ж під час виборів політична активність населення зростає, Але в цей час політика для багатьох - радше за все емоційна реакція на події під час виборчих циклів, бо вибори в США мають формат масштабного шоу або спортивних змагань. А якже ж вони тут ******* усілякі шоу !!! Це і створює ілюзію того, що населення тут глибоко залучене в політичний процес. При цьому лише глибоко залучена меншість (близько 15-20%) створює основний шум і балаган у соцмережах та медіа, тоді як ,,мовчазна більшість'' дійсно активізується лише в останні тижні перед голосуванням. І це не глибоке вивчення іми політичних програм , вони просто цікавляться лише тим, що безпосередньо може вплинути на їхній гаманець чи безпеку......
21.01.2026 04:40 Відповісти
Все таки трамп рижа свиня. Справжня кабаняча поведінка.
21.01.2026 02:07 Відповісти
Як це розуміти. Може ж таки хтось його скрутив та всадили волячу дозу Галоперидолу в сраку.
21.01.2026 02:10 Відповісти
На початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу". - ДЛЯ ВІЛЬНОГО СВІТУ Трампа мають посадити в психушку або в тюрму хз
21.01.2026 02:26 Відповісти
Треба думати він в своїй порожній голові з НАТО вийшов.
21.01.2026 02:30 Відповісти
Огляд від ШІ:
У психіатрії нарцисизм - це Нарцисичний Розлад Особистості (НРЛ) (кластер B), що характеризується грандіозним почуттям власної значущості, потребою у захопленні, відсутністю емпатії та експлуатаційною поведінкою; це не просто самозакоханість, а стійкий патерн, що серйозно впливає на життя, причому існують різні типи (грандіозний, прихований), а лікування зазвичай включає психотерапію (КПТ, психоаналіз) та іноді медикаментозне підтримання.

Ключові ознаки НРЛ (за DSM-5):
Грандіозність: Перебільшене відчуття власної важливості та талантів, фантазії про необмежений успіх, владу.
Потреба у захопленні: Постійна жага до похвали, визнання та підтвердження своєї унікальності.
Відсутність емпатії: Нездатність розпізнавати або співпереживати почуттям інших.
Експлуатація: Використання інших для досягнення власних цілей без почуття провини.
Зарозумілість: Поведінка, що демонструє зверхність та право на особливе ставлення.
Чутливість до критики: Надмірна реакція гнівом, соромом чи агресією на негативні відгуки.
Унікальність: Переконаність у власній "особливості" та виключності.

Різновиди нарцисизму:
Грандіозний (явний): Відкрита зверхність, пошук уваги, маніпуляції.
Прихований (уявний): Невпевненість, сором'язливість, але з внутрішньою грандіозністю та потребою у захопленні.
Злоякісний: Поєднання нарцисизму з антисоціальними рисами.
21.01.2026 04:29 Відповісти
Віе вже порозробляв аналогічний план для України. Зараз каже, що нікого той план не втішає
21.01.2026 04:43 Відповісти
Якби у Трампа кукуха не поїхала, то США просили у Гренландії певну територію в оренду для розміщення військової бази.Тоді вже точно ні Росія, ні Китай не захопить Гренландію. А Україну Росія дуже хоче захопити, Путіну це давно сниться. Тому США потрібно розробляти план не по Гренландії, в по Україні.
21.01.2026 05:24 Відповісти
https://t.me/nevzorovtv/31413 А.Невзоров:
Помните выступление перед европейцами Вэнса год назад?
Тогда все замерли от шока и ужаса.
Но прошел год и европейцы поняли, что пытался донести им Вэнс. Мир изменился. Места слабым в нем нет. Никакого верховенства права больше нет.
И не то чтобы Трамп с ним покончил единолично. Нет, разложение началось гораздо раньше, когда путину позволили «взять» Крым, например. Тогда ЕС была «на высоте» и лишь выразила «осуждение» и «озабоченность».
А Теперь, Европа встретила копье Трампа с открытым забралом и ртом. Все речи на форуме в Давосе сегодня так или иначе - о президенте США и его политике.
Евролидеры наперебой признают свою слабость, говорят о разрозненности, необходимости «собраться», объединиться, перестроиться, вооружиться, противостоять, и даже «не стать рабами», итд.
Европа встретила Трампа с открытым забралом, наиболее откровенным было выступление премьер-министра Бельгии Барта де Вевера: «Переговоры с путиным- не такая хорошая идея. Если ты хочешь говорить, говори тихо, но держи в руках большую палку. У нас нет большой палки. Мы можем только говорить тихо». «Нам нужны наши собственные технологические платформы для построения процветания завтрашнего дня. Если этого не будет, Трамп сможет делать с нами всё, что захочет. Он сможет играть с нами. Он сможет сделать нас рабами - потому что тогда мы действительно будем рабами. Люди хотят присоединиться к ЕС. Никто не хочет присоединиться к Китаю. Ни один сосед США не говорит: "Мы хотим присоединиться к США". Никто этого не хочет. Они хотят присоединиться к ЕС, просто потому что мы пользуемся уважением. У нас есть верховенство закона. Мы ведём себя сдержанно. Быть счастливым вассалом - это одно. Быть несчастным рабом - это совсем другое».
"Россия не представляет угрозы, если Запад един. Но мы не едины. Экономика россии очень слаба. Их военная угроза не очень реальна, при условии, если мы не разобщены".,- заявил Барт де Вевер.
21.01.2026 05:27 Відповісти
Цікаво, а якщо Данія оголосить військовий стан і розпочне супротив, а якщо не розпочне, то чому ? І ще, а Україні так можна
21.01.2026 05:42 Відповісти
Рютте просил великие армии стран НАТО чтобы ни один танк не покинул не посылать свои войска в Гренландию, чтобы не злить Трампа.
Это для тех кто видит предвзятое отношение НАТО к нам
21.01.2026 09:33 Відповісти
В НАТО відсутні військові ресурси, необхідні для бойових дій у Гренландії.
Немає відповідної амуніції та підготовлених піхотинців.
21.01.2026 22:19 Відповісти
Вже за 24:години завершив війну в Україні,бо пуйло в тебе гарний хлопець.Що до зустрічі і розмови з жителями Гренландії,вони вже тебе послали.Ти відкриваєш скриньку Пандори : Китаю віддай Тайвань бо це
Його безпека,паРаша хоче закріпити за собой Крим бо це ісконно їх земля.
Ти рвешся до копалин,в не до безпеки, в тебе нутро вонючого бізнесмена.
21.01.2026 05:53 Відповісти
.ер вам. Крым было в 14-Ом. Сейчас смотрят на Шпицберген, исконно русский остров Грунмант.
"И по досточке, по кирпичику растащили родимый завод"
21.01.2026 09:36 Відповісти
Ну так, жителі Гренландії Трампа напрчюяму ще не прсилали. Трампуша, як істинний любитель садо-мазо (Епштейн би підтвердив) хоче бути посланим особисто, жорстко і надовго.
21.01.2026 06:07 Відповісти
Ерунда. На узкой полоске суши живет 50 тысяч иждивенцев, которые получают от Дании по 2 штуки евро, в независимости от улова трески.
Это как все эскимосы поддерживали самое прогрессивное государство СССР
21.01.2026 09:41 Відповісти
І що? Можна їх всіх депортувати, як кацапи кримських татар, чи чеченців? Ви мислите кацапськими критеріями? От багато людей тримають у квартирах маленьких песиків, яких треба годувати, вигулювати і одягати під час прогулянок, якщо на вулиці холодно, мало того, ці пес ки гризуть меблі і тапки і гадять у лотки. Але цих песикія ніхто не виганяє з квартир, не вбиває і все- таки годує.
21.01.2026 10:18 Відповісти
Нет. Эти люди далеки от политики. У них самоопределение на ступеньку ниже они калаалиты. Они не видят себя ни датчанами, ни американцами. Это как предлагал наш президент, какая разница? Лишь бы был завоз, солярка для саней. Патроны и лекарства. Там рай потребления. Какая разница 2 штуки евро или 3 штуки баксов. Закрываются жизненные потребности и хватит. Новый айфон и лишние канистры с соляркой не нужны. А новые мотосани и так дадут. Самый счастливый народ
21.01.2026 13:28 Відповісти
Якщо це так, то у Трампа проблем бути не мало б. А проблеми є. І навіть не від Данії, для якої Гренландія - це власне і є проблема, а від тих самих інуїтів.
21.01.2026 14:27 Відповісти
Трамп може залишитися головою "Ради миру" навіть після закінчення президентського терміну - ЗМІ
21.01.2026 06:31 Відповісти
як ленін ,всегда живой
21.01.2026 06:32 Відповісти
Можно добавить?
Ещё Цой и Маклауд
21.01.2026 09:42 Відповісти
я пропаную піндосам будувати Мовзолей для рудого
21.01.2026 06:34 Відповісти
Буде брати Гренландію, як ***** Крим. Іншого вчителя рудий не має. Він все життя заздрив ***** та його безмежній владі. І от нарешті сам може робити все, що заманеться.
21.01.2026 07:57 Відповісти
Так поки тебе, рудого чорта не було то ніякої проблеми власності й не було.
21.01.2026 08:13 Відповісти
ДЕБІЛ!!!!
21.01.2026 08:39 Відповісти
Ну якщо Україну не зміг змусити вийти з Донбасу, то яка тут може бути Гренландія? Кловун.
21.01.2026 08:48 Відповісти
Тільки марення !
