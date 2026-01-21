Трамп анонсував план США щодо Гренландії, який має влаштувати НАТО
Президент США Дональд Трамп заявив, що США розроблять план врегулювання власності на Гренландію, який втішить НАТО.
Заяву Трамп зробив під час прес-конференції в Білому домі, передає Цензор.НЕТ.
"Я думаю, що ми розробимо щось, чим буде дуже задоволене НАТО і чим будемо дуже задоволені ми, але це потрібно нам з міркувань безпеки. Це потрібно нам для національної безпеки і навіть для світової безпеки. Це дуже важливо", - заявив Трамп.
Подробиць щодо цього плану він не повідомив.
Додаткові важелі тиску
Також Трамп заявив про готовність застосувати додаткові інструменти тиску на країни, які виступають проти його ініціативи щодо придбання Гренландії, окрім уже оголошених торгівельних тарифів.
За його словами, саме тарифи є найефективнішим і найшвидшим механізмом впливу. Водночас він не виключив використання регуляторних та адміністративних обмежень, якщо цього вимагатиме ситуація.
Президент Америки також висловив переконання, що населення Гренландії зрештою підтримає ідею приєднання острова до Сполучених Штатів, попри протести та критику з боку інших держав.
За словами Дональда Трампа, він ще не мав прямих контактів із жителями острова, однак упевнений у позитивній реакції з їхнього боку після таких розмов.
Плани США на Гренландію
- На початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
- Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
- Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
- CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
- Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
- 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
- У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.
Ведут войну ( тарифы, санкции, наезды и сканлалы) но сами говорят "мы за мир, мы за консируктивное бла бла бла
Помните выступление перед европейцами Вэнса год назад?
Тогда все замерли от шока и ужаса.
Но прошел год и европейцы поняли, что пытался донести им Вэнс. Мир изменился. Места слабым в нем нет. Никакого верховенства права больше нет.
И не то чтобы Трамп с ним покончил единолично. Нет, разложение началось гораздо раньше, когда путину позволили «взять» Крым, например. Тогда ЕС была «на высоте» и лишь выразила «осуждение» и «озабоченность».
А Теперь, Европа встретила копье Трампа с открытым забралом и ртом. Все речи на форуме в Давосе сегодня так или иначе - о президенте США и его политике.
Евролидеры наперебой признают свою слабость, говорят о разрозненности, необходимости «собраться», объединиться, перестроиться, вооружиться, противостоять, и даже «не стать рабами», итд.
Европа встретила Трампа с открытым забралом, наиболее откровенным было выступление премьер-министра Бельгии Барта де Вевера: «Переговоры с путиным- не такая хорошая идея. Если ты хочешь говорить, говори тихо, но держи в руках большую палку. У нас нет большой палки. Мы можем только говорить тихо». «Нам нужны наши собственные технологические платформы для построения процветания завтрашнего дня. Если этого не будет, Трамп сможет делать с нами всё, что захочет. Он сможет играть с нами. Он сможет сделать нас рабами - потому что тогда мы действительно будем рабами. Люди хотят присоединиться к ЕС. Никто не хочет присоединиться к Китаю. Ни один сосед США не говорит: "Мы хотим присоединиться к США". Никто этого не хочет. Они хотят присоединиться к ЕС, просто потому что мы пользуемся уважением. У нас есть верховенство закона. Мы ведём себя сдержанно. Быть счастливым вассалом - это одно. Быть несчастным рабом - это совсем другое».
"Россия не представляет угрозы, если Запад един. Но мы не едины. Экономика россии очень слаба. Их военная угроза не очень реальна, при условии, если мы не разобщены".,- заявил Барт де Вевер.
