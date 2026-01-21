Трамп рассматривает дополнительные рычаги давления против стран, которые не поддерживают его планы в отношении Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности применить дополнительные инструменты давления на страны, которые выступают против его инициативы по приобретению Гренландии, кроме уже объявленных торговых тарифов.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлениях журналистам в Белом доме.

По словам Трампа, Вашингтон имеет достаточно рычагов для защиты собственных интересов.

"Если Верховный суд заблокирует тарифы, нам придется применить что-то другое. Посмотрим на лицензии, посмотрим на другие вещи", – заявил президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп убежден, что сделал для НАТО больше, "чем кто-либо"

Тарифы, лицензии и уверенность в поддержке Гренландии

Дональд Трамп подчеркнул, что именно тарифы являются, по его мнению, самым эффективным и быстрым механизмом давления. В то же время он не исключил использования регуляторных и административных ограничений, если этого потребует ситуация.

Президент также выразил убеждение, что население Гренландии в конечном итоге поддержит идею присоединения острова к Соединенным Штатам, несмотря на протесты и критику со стороны других государств.

По словам американского президента, он еще не имел прямых контактов с жителями острова, однако уверен в положительной реакции с их стороны после таких разговоров.

Читайте также: Время лести Трампу прошло, - бывший генсек НАТО Расмуссен

Реакция на критику Европы и вопросы безопасности

Комментируя свои посты в соцсети Truth Social о президенте Франции Эмманюэле Макроне и премьер-министре Великобритании Кире Стармере, Трамп отметил, что после этого не общался с ними напрямую. В то же время он заявил, что в целом имеет с европейскими лидерами "нормальные отношения".

Отдельно президент США раскритиковал планы Великобритании передать Маврикию острова архипелага Чагос, где расположена американская военная база Диего-Гарсия. По его мнению, такие решения вредят национальной безопасности США и являются еще одним аргументом в пользу приобретения Гренландии.

Также Трамп обнародовал фрагмент частной переписки с президентом Франции, в котором Макрон выражал непонимание действий Вашингтона в отношении Гренландии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон уже прокомментировал обнародование президентом США Дональдом Трампом фрагментов их частной переписки и заявил, что не видит в этом оснований менять свою позицию.

Напомним, ранее Трамп призвал европейские страны сосредоточиться на войне России против Украины, а не на вопросе Гренландии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп после разговора с Рютте: США могут обеспечить мир во всем мире благодаря силе