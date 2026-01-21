Трамп рассматривает дополнительные рычаги давления против стран, которые не поддерживают его планы в отношении Гренландии
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности применить дополнительные инструменты давления на страны, которые выступают против его инициативы по приобретению Гренландии, кроме уже объявленных торговых тарифов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его заявлениях журналистам в Белом доме.
По словам Трампа, Вашингтон имеет достаточно рычагов для защиты собственных интересов.
"Если Верховный суд заблокирует тарифы, нам придется применить что-то другое. Посмотрим на лицензии, посмотрим на другие вещи", – заявил президент США.
Тарифы, лицензии и уверенность в поддержке Гренландии
Дональд Трамп подчеркнул, что именно тарифы являются, по его мнению, самым эффективным и быстрым механизмом давления. В то же время он не исключил использования регуляторных и административных ограничений, если этого потребует ситуация.
Президент также выразил убеждение, что население Гренландии в конечном итоге поддержит идею присоединения острова к Соединенным Штатам, несмотря на протесты и критику со стороны других государств.
По словам американского президента, он еще не имел прямых контактов с жителями острова, однако уверен в положительной реакции с их стороны после таких разговоров.
Реакция на критику Европы и вопросы безопасности
Комментируя свои посты в соцсети Truth Social о президенте Франции Эмманюэле Макроне и премьер-министре Великобритании Кире Стармере, Трамп отметил, что после этого не общался с ними напрямую. В то же время он заявил, что в целом имеет с европейскими лидерами "нормальные отношения".
Отдельно президент США раскритиковал планы Великобритании передать Маврикию острова архипелага Чагос, где расположена американская военная база Диего-Гарсия. По его мнению, такие решения вредят национальной безопасности США и являются еще одним аргументом в пользу приобретения Гренландии.
Также Трамп обнародовал фрагмент частной переписки с президентом Франции, в котором Макрон выражал непонимание действий Вашингтона в отношении Гренландии.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон уже прокомментировал обнародование президентом США Дональдом Трампом фрагментов их частной переписки и заявил, что не видит в этом оснований менять свою позицию.
Напомним, ранее Трамп призвал европейские страны сосредоточиться на войне России против Украины, а не на вопросе Гренландии.
Це дипломатичний суїцид - як коли РФ анексувала Крим
Навіть республіканці проти.
Колишній радник з національної безпеки США Джон Болтон заявив, що в Сполучених Штатах станеться «політичний землетрус», якщо президент Дональд Трамп https://zn.ua/ukr/WORLD/jevropa-ne-mozhe-dozvoliti-sobi-jti-na-postupki-trampu-shchodo-hrenlandiji-ft-.html застосує військову силу проти Гренландії, https://thehill.com/homenews/administration/5697959-trump-greenland-military-force/ пише The Hill.
«Я думаю, що навіть усередині Республіканської партії ми вже бачимо дедалі більше незгоди з цього приводу. І якщо Трамп справді застосує військову силу проти Гренландії, у Сполучених Штатах відбудеться політичний землетрус», - сказав Болтон в ефірі CNN, відповідаючи на запитання журналіста Джима Скіутто.
Болтон також зазначив, що «у найкращі дні Трамп просто байдуже ставиться до НАТО», тоді як https://zn.ua/ukr/POLITICS/karasin-stavlennja-trampa-do-sojuznikiv-cherez-hrenlandiju-zminit-situatsiju-v-nato.html президент дедалі більше дратує інших членів Альянсу своєю кампанією щодо придбання Гренландії.
«Він знову - і публічно - протягом останніх кількох тижнів заявляв, що це може бути вибір… між Гренландією і НАТО», - додав Болтон.
Упродовж другого президентського терміну Трамп загострив відносини як із союзниками, так і з противниками через свою зовнішню політику. Президент уже давно виявляв інтерес до Гренландії, однак останніми тижнями значно посилив тиск у спробах домогтися контролю над цим арктичним островом. Гренландія є територією Данії - давнього союзника США по НАТО.
Конгресмен-республіканець Майк Лоулер заявив, що адміністрації Трампа не слід навіть розглядати військовий варіант у питанні Гренландії.
«Якщо існує можливість домовитися про продаж - як це було свого часу з Аляскою чи під час Луїзіанської купівлі, - це не є чимось принципово новим. Чудово. Але застосування військової сили, на мою думку, має бути повністю зняте з порядку денного», - сказав Лоулер в ефірі програми The Situation Room на CNN.
У вівторок під час спілкування з журналістами у Білому домі за підсумками першого року його другого президентського терміну Дональд Трамп заявив, що https://zn.ua/ukr/usa/tramp-nato-bude-duzhe-zadovolenij-rishennjam-ssha-shchodo-hrenlandiji.html Північноатлантичний альянс «буде дуже задоволений» результатом його ініціатив щодо Гренландії, наполягаючи на необхідності встановлення американського контролю над островом.
«Середні держави повинні діяти разом, бо якщо нас немає за столом, ми стаємо частиною меню», - заявив Карні у вівторок, додавши, що, на його думку, могутні країни використовують економічний примус, щоб отримати бажане.
Він також підтвердив готовність Канади надавати підтримку Гренландії, Данії та альянсу НАТО, чим викликав оплески зали.
Тому й не висовується Рубіо, просто спостерігає на березі.
І поки у Трампа це буде виходити, його в США не зупинять.
Аналогічно і в РФ, поки путін наступає і захоплює нові землі, населення буде терпіти втрати військових РФ і зубожіння із -за війни.
Корупція, кумівство і зятівство, диктатура... все це країни третього світу... а США це світоч демократії