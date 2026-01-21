Трамп рассматривает дополнительные рычаги давления против стран, которые не поддерживают его планы в отношении Гренландии

Президент США не исключил дополнительных мер против оппонентов в отношении Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности применить дополнительные инструменты давления на страны, которые выступают против его инициативы по приобретению Гренландии, кроме уже объявленных торговых тарифов.

По словам Трампа, Вашингтон имеет достаточно рычагов для защиты собственных интересов.

"Если Верховный суд заблокирует тарифы, нам придется применить что-то другое. Посмотрим на лицензии, посмотрим на другие вещи", – заявил президент США.

Тарифы, лицензии и уверенность в поддержке Гренландии

Дональд Трамп подчеркнул, что именно тарифы являются, по его мнению, самым эффективным и быстрым механизмом давления. В то же время он не исключил использования регуляторных и административных ограничений, если этого потребует ситуация.

Президент также выразил убеждение, что население Гренландии в конечном итоге поддержит идею присоединения острова к Соединенным Штатам, несмотря на протесты и критику со стороны других государств.

По словам американского президента, он еще не имел прямых контактов с жителями острова, однако уверен в положительной реакции с их стороны после таких разговоров.

Реакция на критику Европы и вопросы безопасности

Комментируя свои посты в соцсети Truth Social о президенте Франции Эмманюэле Макроне и премьер-министре Великобритании Кире Стармере, Трамп отметил, что после этого не общался с ними напрямую. В то же время он заявил, что в целом имеет с европейскими лидерами "нормальные отношения".

Отдельно президент США раскритиковал планы Великобритании передать Маврикию острова архипелага Чагос, где расположена американская военная база Диего-Гарсия. По его мнению, такие решения вредят национальной безопасности США и являются еще одним аргументом в пользу приобретения Гренландии.

Также Трамп обнародовал фрагмент частной переписки с президентом Франции, в котором Макрон выражал непонимание действий Вашингтона в отношении Гренландии.

  • Президент Франции Эмманюэль Макрон уже прокомментировал обнародование президентом США Дональдом Трампом фрагментов их частной переписки и заявил, что не видит в этом оснований менять свою позицию.

Напомним, ранее Трамп призвал европейские страны сосредоточиться на войне России против Украины, а не на вопросе Гренландии.

Краснов розвалює США, Європу та НАТО. Таке у нього завдання. Все інше інформаційний шум.
21.01.2026 01:22 Ответить
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні у своїй промові на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що «старий порядок уже не повернеться» і закликав менш потужні країни об'єднатися, щоб відстоювати свої інтереси у боротьбі з найбільшими.

«Середні держави повинні діяти разом, бо якщо нас немає за столом, ми стаємо частиною меню», - заявив Карні у вівторок, додавши, що, на його думку, могутні країни використовують економічний примус, щоб отримати бажане.
Він також підтвердив готовність Канади надавати підтримку Гренландії, Данії та альянсу НАТО, чим викликав оплески зали.
21.01.2026 00:30 Ответить
У старого прикра клініка, на фоні розводів та приставань до жінок, Епштейна та судів!!
21.01.2026 00:27 Ответить
21.01.2026 00:27 Ответить
НІХТО НЕ ПІДТРИМАЄ з адекватних. Бо зараз ти береш собі 98% Данії, завтра взьмеш Мексику чи Канаду, а після завтра удариш по Китаю.

Це дипломатичний суїцид - як коли РФ анексувала Крим
21.01.2026 00:29 Ответить
ЕКСРАДНИК ТРАМПА ПРОГНОЗУЄ «ПОЛІТИЧНИЙ ЗЕМЛЕТРУС», ЯКЩО ТОЙ ЗАСТОСУЄ СИЛУ В ГРЕНЛАНДІЇ

Навіть республіканці проти.
Колишній радник з національної безпеки США Джон Болтон заявив, що в Сполучених Штатах станеться «політичний землетрус», якщо президент Дональд Трамп https://zn.ua/ukr/WORLD/jevropa-ne-mozhe-dozvoliti-sobi-jti-na-postupki-trampu-shchodo-hrenlandiji-ft-.html застосує військову силу проти Гренландії, https://thehill.com/homenews/administration/5697959-trump-greenland-military-force/ пише The Hill.

«Я думаю, що навіть усередині Республіканської партії ми вже бачимо дедалі більше незгоди з цього приводу. І якщо Трамп справді застосує військову силу проти Гренландії, у Сполучених Штатах відбудеться політичний землетрус», - сказав Болтон в ефірі CNN, відповідаючи на запитання журналіста Джима Скіутто.

Болтон також зазначив, що «у найкращі дні Трамп просто байдуже ставиться до НАТО», тоді як https://zn.ua/ukr/POLITICS/karasin-stavlennja-trampa-do-sojuznikiv-cherez-hrenlandiju-zminit-situatsiju-v-nato.html президент дедалі більше дратує інших членів Альянсу своєю кампанією щодо придбання Гренландії.

«Він знову - і публічно - протягом останніх кількох тижнів заявляв, що це може бути вибір… між Гренландією і НАТО», - додав Болтон.

Упродовж другого президентського терміну Трамп загострив відносини як із союзниками, так і з противниками через свою зовнішню політику. Президент уже давно виявляв інтерес до Гренландії, однак останніми тижнями значно посилив тиск у спробах домогтися контролю над цим арктичним островом. Гренландія є територією Данії - давнього союзника США по НАТО.

Конгресмен-республіканець Майк Лоулер заявив, що адміністрації Трампа не слід навіть розглядати військовий варіант у питанні Гренландії.

«Якщо існує можливість домовитися про продаж - як це було свого часу з Аляскою чи під час Луїзіанської купівлі, - це не є чимось принципово новим. Чудово. Але застосування військової сили, на мою думку, має бути повністю зняте з порядку денного», - сказав Лоулер в ефірі програми The Situation Room на CNN.

У вівторок під час спілкування з журналістами у Білому домі за підсумками першого року його другого президентського терміну Дональд Трамп заявив, що https://zn.ua/ukr/usa/tramp-nato-bude-duzhe-zadovolenij-rishennjam-ssha-shchodo-hrenlandiji.html Північноатлантичний альянс «буде дуже задоволений» результатом його ініціатив щодо Гренландії, наполягаючи на необхідності встановлення американського контролю над островом.
21.01.2026 05:26 Ответить
Трамп може просто дати команду свому куратору з кдб - "Окурку" щоб той запустив по них дрони.
21.01.2026 00:30 Ответить
Ненароком один може змінити маршрут і "завдяки попутному вітрові " відвідати Мар-а-Лаго під час гри рудого ідіота в гольф , так теж може бути , тому не дуже тіш себе казковими сценаріями . Дронами можна гратися у два боки , а результат цих ігор може потішити не тільки чокнутого донні і ********** , а і демократичну частину юесей ((
21.01.2026 01:20 Ответить
Було б просто чудово !
21.01.2026 01:24 Ответить
Напиши Мадяру ......
21.01.2026 01:32 Ответить
21.01.2026 00:30 Ответить
це буквально те про що я писав на форумі на днях
21.01.2026 01:14 Ответить
Ядерна зброя наразі найкраща ГАРАНТІЯ від Геноциду.
21.01.2026 01:19 Ответить
Не факт . Як подумати , то достатньо провести евтаназію кількох хомо еректус , що у погоні за необмеженою владою деградували з хомо сапієнс ((
21.01.2026 01:26 Ответить
Я думаю у Венса в кишені вже є на нього справочка , просто йому дають час, щоб зробив по-максимуму , те що задумане магацистами й скореговане рашистами .
Тому й не висовується Рубіо, просто спостерігає на березі.
21.01.2026 00:35 Ответить
Aмериканцям подобається як Трамп нагинає інші країни.

І поки у Трампа це буде виходити, його в США не зупинять.

Аналогічно і в РФ, поки путін наступає і захоплює нові землі, населення буде терпіти втрати військових РФ і зубожіння із -за війни.
21.01.2026 00:39 Ответить
Про китайців вже мовчу. Ці готові знову горобців їсти.
21.01.2026 00:42 Ответить
Не правда - дурнуваті центристи й велика частина просто демократів віддавших голоси Трампу, навряд чи дадуть респам більшість у Палаті. а чекати недовго вже - 8міс . Для нещасної України це жах . Але для соцопитувань про підтрмку Трампа - будуть результати , впевненна в нерадість йому...
21.01.2026 01:05 Ответить
"Ці готові знову горобців їсти." У тебе застарілі уявлення про кулінарні уподобання китайців , мабуть , замолоду передивився совкової пропагади про Мао (( .
21.01.2026 01:46 Ответить
"Aмериканцям подобається як Трамп нагинає інші країни." А як там уподобання американців щодо убивства Кеннеді ? Бо тут щось схоже на підході намальовується ..... емігранти дуже з цього приводу сльози литимуть ?
21.01.2026 01:44 Ответить
У москалів Чукотку віджати очко жме.
21.01.2026 00:43 Ответить
дурнуватий донні їм незабаром і аляску віддасть , нафіга йому чукотка .
21.01.2026 01:28 Ответить
На місці макронів, я б зібрав колегію з відомих психіатрів і замовив експертне обстеження пацієнта по відеозаписах, а результати віддав її пресі.
21.01.2026 00:52 Ответить
А ти його ідіотизму без довідки психіатра не бачиш ?
21.01.2026 01:31 Ответить
Бачать всі, крім масаїв, важливо американцям (в першу чергу конгресменам) показати, що бачать, тоді до них прийде розуміння, що вже перебор, союзники і партнери надалі потакати ідіоту не збираються.
21.01.2026 20:49 Ответить
"в першу чергу конгресменам" , так вони не тільки бачать , а іще і знають -отака воно як виявилося "американська система противаг " , то імпотент афроамериканець , то блідолиций ідіот зі штучною засмагоюю (((
21.01.2026 20:59 Ответить
Так і бачать, і знають та поки всі гості роблять невимушену міну на витівки сина ідіота, батьки не реагують, але коли гості раптово прощаються в розпал вечірки, відправляють недоумка спати.
21.01.2026 21:37 Ответить
Як воно в світі пазли складаються,що до нашого берега прибилось то гівно,то тріска: путін,Трамп,Орбан,Фіцо,Лукашенко,ЗЕленський.
21.01.2026 01:00 Ответить
Коли Трумп поклав прилад на Україну, попри договори про партнерство, я був в а..уї, але тепер, коли він кладе на договір НАТО, я розумію, що він просто є.а.у.ий!!!!
21.01.2026 01:02 Ответить
21.01.2026 01:22 Ответить
що буде з нами, коли він нас нагне підтримати цей злочин??
21.01.2026 01:19 Ответить
А як він вас нагне, якщо ви самі не нагнетеся? Такий же клоун, як і Зе. Порожнє місце. Послати і він піде.
21.01.2026 01:29 Ответить
Сьогодні Датський міністр в своєму виступі в Давосі, тупо послав рудого недоумка нахєр прямим текстом
21.01.2026 01:58 Ответить
Ох, тут би ще, на цій гілці, зустріти би ще хоч одного з сотні агітаторів за цього агента *****, які напередодні 06/11/2024року... Але:
Нема кому нагадати, нема кому по прикладу данського Прем'єра ***** послати. Не появляються сволочі....
Народ, самого активного з них Randall Flag da70119e (цей ще інколи появляється) раптом десь зустрінете - не забудьте послати. Він заслужив.
21.01.2026 04:54 Ответить
Шантаж і залякування як прояви ******** демократії.
21.01.2026 07:34 Ответить
Згідно з повідомленням агентства Reuters , президент Дональд Трамп заявив, що США не повинні проводити проміжні вибори цього року, через його досягнення на посаді.
Корупція, кумівство і зятівство, диктатура... все це країни третього світу... а США це світоч демократії
21.01.2026 09:37 Ответить
 
 