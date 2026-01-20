Время лести Трампу прошло, - бывший генсек НАТО Расмуссен

трамп

Экс-премьер Дании и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал Европейский Союз быть готовым к жесткому экономическому ответу на действия Соединенных Штатов.

По словам Расмуссена, если США введут тарифы против стран, направивших войска в Гренландию, ЕС должен ответить сильным экономическим ударом.

"Время лести прошло. Это не работает. Дело в том, что Трамп уважает только силу и мощь. И единство. Это именно то, что Европа должна продемонстрировать сейчас", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Норвегия отказалась присоединяться к "Совету мира" Трампа: "Ставит под сомнение роль ООН и действующее международное право"

Расмуссен считает, что настаивание Дональда Трампа на присоединении Гренландии к США является самым большим вызовом для НАТО с момента создания Альянса в 1949 году.

В то же время он отметил, что не намерен критиковать нынешних лидеров НАТО, в частности генерального секретаря Марка Рютте, которые публично одобрительно высказываются о Трампе. Однако, по его мнению, ЕС должен держать наготове инструмент борьбы с экономическим принуждением - так называемую "базуку", которая позволяет жестко реагировать на внешнее давление.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дания позволит Украине использовать F-16 против целей на территории РФ, - глава МИД Расмуссен

Отдельно Расмуссен предложил план урегулирования кризиса вокруг Гренландии. Он предусматривает обновление соглашения 1951 года между США и Данией о размещении усиленного присутствия НАТО на острове.

Также инициатива включает инвестиционный пакт для американских и европейских компаний по добыче полезных ископаемых в Гренландии и механизм "компенсации по стабилизации и устойчивости", направленный на предотвращение китайских и российских инвестиций в критические сектора.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для завершения войны и установления стабильного мира Украине необходимо установить плановую дату вступления в Альянс не позднее июля 2028 года, - бывший генсек НАТО Расмуссен

По словам Расмуссена, он планирует обсудить этот план с делегатами во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Топ комментарии
+10
То виходить, європейці кажуть Трампу приємні слова тільки щоб отримати свою вигоду, а насправді думають інакше? Ну я впевнений, що це вони тільки з Трампом так.
20.01.2026 17:55 Ответить
20.01.2026 17:55 Ответить
+10
Тож, не треба було ті лестощі й починати. Чим більше балуєш дитя, тим вередливіше воно стає.
20.01.2026 17:57 Ответить
20.01.2026 17:57 Ответить
+10
Річ у тому, що Трамп поважає лише силу та міць. І єдність. Це саме те, що Європа повинна продемонструвати зараз"

А продемонструвати подібне х***у, вони не бажають?
20.01.2026 17:57 Ответить
20.01.2026 17:57 Ответить
То виходить, європейці кажуть Трампу приємні слова тільки щоб отримати свою вигоду, а насправді думають інакше? Ну я впевнений, що це вони тільки з Трампом так.
20.01.2026 18:15 Ответить
20.01.2026 17:55 Ответить
Свіжовилуплений кацапе, пашьол вон сдєсь воткі нєту
20.01.2026 17:58 Ответить
20.01.2026 18:15 Ответить
Тож, не треба було ті лестощі й починати. Чим більше балуєш дитя, тим вередливіше воно стає.
20.01.2026 17:59 Ответить
20.01.2026 17:57 Ответить
Річ у тому, що Трамп поважає лише силу та міць. І єдність. Це саме те, що Європа повинна продемонструвати зараз"

А продемонструвати подібне х***у, вони не бажають?
20.01.2026 18:05 Ответить
20.01.2026 17:57 Ответить
Тоб то, лизати утирку більш не будуть?
Якось це не по європейськи, якость це не толерантно.
20.01.2026 17:59 Ответить
20.01.2026 17:58 Ответить
Як на них сходить прозріння,після статусу ЕКС
20.01.2026 18:39 Ответить
20.01.2026 17:59 Ответить
ніхто не хоче статусу екс, тому поки ще ні - мовчать в ганчірку...
20.01.2026 18:02 Ответить
20.01.2026 18:05 Ответить
Буде смішно, якщо це рудий нарцис об'єднає Європу та змусить їх створити армію ЄС...
20.01.2026 18:03 Ответить
20.01.2026 17:59 Ответить
Нічого смішного, тепер це питання виживання. Нам те ж, треба переосмислити всі ті "гарантії безпеки" від штатів, коли вони так похеріли всі гарантії для союзників по НАТО, мабуть, вони стали досить дешевими, нічим не кращими за будапештський папірець...
20.01.2026 18:41 Ответить
20.01.2026 18:39 Ответить
На то він колишній,бо говорить,що хоче.
По факту,ЄС під покровом США,на чолі яких президент Трамп,який відстоює свої національні інтереси і інтереси НАТО у питанні о.Грендандія.
Тут,якби вийти з війни і як заявляли вже євр.лідери,без амер.лідера не обійтись,що означає- не варто мзс влазити у внутрішні протиріччя країн Заходу.
20.01.2026 18:08 Ответить
20.01.2026 18:02 Ответить
Поки ЄС показово не вижене нах Угорщину, цей віз може тільки розвалитись, а не продемонструвати силу...
20.01.2026 18:59 Ответить
20.01.2026 18:03 Ответить
В Угорщини там номер шість. Поки не об'єднаються, і не проявлять волю, от і подивимось...
20.01.2026 18:10 Ответить
20.01.2026 18:41 Ответить
Що ж, якщо Тампон рішуче налаштований на війну з Європою - єдиний вихід - об'єднатися з Китаєм. Або вдати це...
20.01.2026 18:17 Ответить
20.01.2026 18:08 Ответить
дмітрієв, перелогінься. )
20.01.2026 18:14 Ответить
20.01.2026 18:59 Ответить
Цілком можливо,що між Трампушкою і )(уйлом укладено пакт: трампушко має свободу дій в Гренландії,Канаді.Венесуелі тощо...в обмін на свободу дій Рашки в Україні. тим більше,що в Китаї ошелені тим,що Путін знав про акцію щодо Мадури....
20.01.2026 18:17 Ответить
20.01.2026 18:10 Ответить
Так а що заважає європейцям заборонити свободу дій ерефії в Україні?
20.01.2026 18:19 Ответить
20.01.2026 18:17 Ответить
Ой, расмусен такий брутальний, що капець.
Але саме при ньому НАТО нажралась свого ж гімна по повній!
Жмакати сідниці байдену, то героїчно було?
І звісно ж, критикувати керівництво расмусен не буде.
Грьобане лєвацьке толерастичне чмо по квоті, расмусен!
20.01.2026 18:32 Ответить
20.01.2026 18:14 Ответить
поки що все це схоже на те, що трамп спішить купити гренландію перед тим, як США вийдуть з НАТО ...
20.01.2026 18:34 Ответить
20.01.2026 18:17 Ответить
європа свій піструн в руках не може втримати, то що вони зроблять для віслюка доні?
20.01.2026 18:38 Ответить
20.01.2026 18:19 Ответить
Колись аборигени з'їли Кука . Про це знав добре один Миклуха. Не знав Микола лише одного . Що буде з янкі вже без рудого ....Ти про свого "огризка" хвилюйся , а європейці якось самі із своїми проблемами розберуться .
20.01.2026 19:02 Ответить
20.01.2026 20:53 Ответить
Рудий вкрай рибного супу поїв!
20.01.2026 18:32 Ответить
20.01.2026 18:32 Ответить
Всі "колишні" вміють робити гучні заяви.
20.01.2026 18:34 Ответить
20.01.2026 18:34 Ответить
Не треба було і починати лизати сраку рудого імбецила. Це не принесло абсолютно ніякої користі.
20.01.2026 18:38 Ответить
20.01.2026 18:38 Ответить
Але, як що інстинкти вимагають лизати?
Проти природи не попреш...
20.01.2026 19:02 Ответить
20.01.2026 19:02 Ответить
Потрібно з самого початку було Тромба ставити на місце а не піддакувати йому і сраку лизати. Тепер любуйтеся кого ви виростили. Я ще до виборів в сша казав що Тромб це новий диктатор і тиран. А тут розказували мовляв що американська система не дасть в сша виростити диктатора. Ну тепер полюбуйтесь
20.01.2026 19:22 Ответить
20.01.2026 19:22 Ответить
Потрібно, щоб Європарламент та Рада Європейського Союзу прийняли рішення про виключення Угорщини, а то й в придачу Словаччини та Чехії з Євросоюзу. Готові кадри, які здатні замінити їх є - Норвегія та Гренландія.
20.01.2026 20:53 Ответить
20.01.2026 20:53 Ответить
Ти іще про одну забаганку кацапа забувся - НАТу на граніци 96-го чи якого та "го " . Їм всього що і потрібно - скасувати одностайність прийняття рішень і всі кацаполизуни моментально стануть шовковими котиками. До речі - те саме у радбезі ООН і це буде дієвим органом .
20.01.2026 21:01 Ответить
20.01.2026 21:01 Ответить
Лавров не прямо але опосередковано підтвердив - Кримнаш- й Гренландіянаш - це проекти хйла , а знчииииить....
"Хто першим встав тогой тапки?"

"Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров заявив, що окупований Крим для росіян не менш важливий, ніж https://zn.ua/ukr/POLITICS/zelenskij-pro-hrenlandiju-amerika-maje-pochuti-jevropu.html Гренландія для Сполучених Штатів. Під час пресконференції він також додав, що у Москви чи Пекіну немає планів захоплювати данський острів, і про це знають у Вашингтоні."
20.01.2026 22:20 Ответить
20.01.2026 22:20 Ответить
....Тобто Доні спздив проект хйла?
20.01.2026 22:21 Ответить
20.01.2026 22:21 Ответить
 
 