Время лести Трампу прошло, - бывший генсек НАТО Расмуссен
Экс-премьер Дании и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал Европейский Союз быть готовым к жесткому экономическому ответу на действия Соединенных Штатов.
Об этом он заявил в интервью агентству Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Расмуссена, если США введут тарифы против стран, направивших войска в Гренландию, ЕС должен ответить сильным экономическим ударом.
"Время лести прошло. Это не работает. Дело в том, что Трамп уважает только силу и мощь. И единство. Это именно то, что Европа должна продемонстрировать сейчас", - подчеркнул он.
Расмуссен считает, что настаивание Дональда Трампа на присоединении Гренландии к США является самым большим вызовом для НАТО с момента создания Альянса в 1949 году.
В то же время он отметил, что не намерен критиковать нынешних лидеров НАТО, в частности генерального секретаря Марка Рютте, которые публично одобрительно высказываются о Трампе. Однако, по его мнению, ЕС должен держать наготове инструмент борьбы с экономическим принуждением - так называемую "базуку", которая позволяет жестко реагировать на внешнее давление.
Отдельно Расмуссен предложил план урегулирования кризиса вокруг Гренландии. Он предусматривает обновление соглашения 1951 года между США и Данией о размещении усиленного присутствия НАТО на острове.
Также инициатива включает инвестиционный пакт для американских и европейских компаний по добыче полезных ископаемых в Гренландии и механизм "компенсации по стабилизации и устойчивости", направленный на предотвращение китайских и российских инвестиций в критические сектора.
По словам Расмуссена, он планирует обсудить этот план с делегатами во время Всемирного экономического форума в Давосе.
А продемонструвати подібне х***у, вони не бажають?
Якось це не по європейськи, якость це не толерантно.
По факту,ЄС під покровом США,на чолі яких президент Трамп,який відстоює свої національні інтереси і інтереси НАТО у питанні о.Грендандія.
Тут,якби вийти з війни і як заявляли вже євр.лідери,без амер.лідера не обійтись,що означає- не варто мзс влазити у внутрішні протиріччя країн Заходу.
Але саме при ньому НАТО нажралась свого ж гімна по повній!
Жмакати сідниці байдену, то героїчно було?
І звісно ж, критикувати керівництво расмусен не буде.
Грьобане лєвацьке толерастичне чмо по квоті, расмусен!
Проти природи не попреш...
"Хто першим встав тогой тапки?"
"Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров заявив, що окупований Крим для росіян не менш важливий, ніж https://zn.ua/ukr/POLITICS/zelenskij-pro-hrenlandiju-amerika-maje-pochuti-jevropu.html Гренландія для Сполучених Штатів. Під час пресконференції він також додав, що у Москви чи Пекіну немає планів захоплювати данський острів, і про це знають у Вашингтоні."