Время лести Трампу прошло, - бывший генсек НАТО Расмуссен

Экс-премьер Дании и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал Европейский Союз быть готовым к жесткому экономическому ответу на действия Соединенных Штатов.

Об этом он заявил в интервью агентству Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Расмуссена, если США введут тарифы против стран, направивших войска в Гренландию, ЕС должен ответить сильным экономическим ударом.

"Время лести прошло. Это не работает. Дело в том, что Трамп уважает только силу и мощь. И единство. Это именно то, что Европа должна продемонстрировать сейчас", - подчеркнул он.

Расмуссен считает, что настаивание Дональда Трампа на присоединении Гренландии к США является самым большим вызовом для НАТО с момента создания Альянса в 1949 году.

В то же время он отметил, что не намерен критиковать нынешних лидеров НАТО, в частности генерального секретаря Марка Рютте, которые публично одобрительно высказываются о Трампе. Однако, по его мнению, ЕС должен держать наготове инструмент борьбы с экономическим принуждением - так называемую "базуку", которая позволяет жестко реагировать на внешнее давление.

Отдельно Расмуссен предложил план урегулирования кризиса вокруг Гренландии. Он предусматривает обновление соглашения 1951 года между США и Данией о размещении усиленного присутствия НАТО на острове.

Также инициатива включает инвестиционный пакт для американских и европейских компаний по добыче полезных ископаемых в Гренландии и механизм "компенсации по стабилизации и устойчивости", направленный на предотвращение китайских и российских инвестиций в критические сектора.

По словам Расмуссена, он планирует обсудить этот план с делегатами во время Всемирного экономического форума в Давосе.