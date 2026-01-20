УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15849 відвідувачів онлайн
Новини Критика Трампа
5 712 38

Час лестощів Трампу минув, - колишній генсек НАТО Расмуссен

Експрем’єр Данії та колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен закликав Європейський Союз бути готовим до жорсткої економічної відповіді на дії Сполучених Штатів.

Про це він заявив в інтерв’ю агентству Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами Расмуссена, якщо США запровадять тарифи проти країн, які направили війська до Гренландії, ЄС має відповісти сильним економічним ударом.

"Час лестощів минув. Це не працює. Річ у тому, що Трамп поважає лише силу та міць. І єдність. Це саме те, що Європа повинна продемонструвати зараз", - наголосив він.

Расмуссен вважає, що наполягання Дональда Трампа на приєднанні Гренландії до США є найбільшим викликом для НАТО з моменту створення Альянсу у 1949 році.

Водночас він зазначив, що не має наміру критикувати нинішніх лідерів НАТО, зокрема генерального секретаря Марка Рютте, які публічно схвально висловлюються про Трампа. Однак, на його думку, ЄС має тримати напоготові інструмент боротьби з економічним примусом - так звану "базуку", яка дозволяє жорстко реагувати на зовнішній тиск.

Окремо Расмуссен запропонував план врегулювання кризи навколо Гренландії. Він передбачає оновлення угоди 1951 року між США та Данією щодо розміщення посиленої присутності НАТО на острові.

Також ініціатива включає інвестиційний пакт для американських і європейських компаній з видобутку корисних копалин у Гренландії та механізм "компенсації щодо стабілізації та стійкості", спрямований на запобігання китайським і російським інвестиціям у критичні сектори.

За словами Расмуссена, він планує обговорити цей план із делегатами під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Автор: 

Расмуссен Андерс Фог Трамп Дональд
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
То виходить, європейці кажуть Трампу приємні слова тільки щоб отримати свою вигоду, а насправді думають інакше? Ну я впевнений, що це вони тільки з Трампом так.
показати весь коментар
+10
Тож, не треба було ті лестощі й починати. Чим більше балуєш дитя, тим вередливіше воно стає.
показати весь коментар
+10
Річ у тому, що Трамп поважає лише силу та міць. І єдність. Це саме те, що Європа повинна продемонструвати зараз"

А продемонструвати подібне х***у, вони не бажають?
показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
Свіжовилуплений кацапе, пашьол вон сдєсь воткі нєту
показати весь коментар
20.01.2026 18:15 Відповісти
показати весь коментар
показати весь коментар
Тоб то, лизати утирку більш не будуть?
Якось це не по європейськи, якость це не толерантно.
показати весь коментар
20.01.2026 17:58 Відповісти
Як на них сходить прозріння,після статусу ЕКС
показати весь коментар
20.01.2026 17:59 Відповісти
ніхто не хоче статусу екс, тому поки ще ні - мовчать в ганчірку...
показати весь коментар
20.01.2026 18:05 Відповісти
Буде смішно, якщо це рудий нарцис об'єднає Європу та змусить їх створити армію ЄС...
показати весь коментар
20.01.2026 17:59 Відповісти
Нічого смішного, тепер це питання виживання. Нам те ж, треба переосмислити всі ті "гарантії безпеки" від штатів, коли вони так похеріли всі гарантії для союзників по НАТО, мабуть, вони стали досить дешевими, нічим не кращими за будапештський папірець...
показати весь коментар
20.01.2026 18:39 Відповісти
На то він колишній,бо говорить,що хоче.
По факту,ЄС під покровом США,на чолі яких президент Трамп,який відстоює свої національні інтереси і інтереси НАТО у питанні о.Грендандія.
Тут,якби вийти з війни і як заявляли вже євр.лідери,без амер.лідера не обійтись,що означає- не варто мзс влазити у внутрішні протиріччя країн Заходу.
показати весь коментар
20.01.2026 18:02 Відповісти
Поки ЄС показово не вижене нах Угорщину, цей віз може тільки розвалитись, а не продемонструвати силу...
показати весь коментар
20.01.2026 18:03 Відповісти
В Угорщини там номер шість. Поки не об'єднаються, і не проявлять волю, от і подивимось...
показати весь коментар
20.01.2026 18:41 Відповісти
Що ж, якщо Тампон рішуче налаштований на війну з Європою - єдиний вихід - об'єднатися з Китаєм. Або вдати це...
показати весь коментар
20.01.2026 18:08 Відповісти
дмітрієв, перелогінься. )
показати весь коментар
20.01.2026 18:59 Відповісти
Цілком можливо,що між Трампушкою і )(уйлом укладено пакт: трампушко має свободу дій в Гренландії,Канаді.Венесуелі тощо...в обмін на свободу дій Рашки в Україні. тим більше,що в Китаї ошелені тим,що Путін знав про акцію щодо Мадури....
показати весь коментар
20.01.2026 18:10 Відповісти
Так а що заважає європейцям заборонити свободу дій ерефії в Україні?
показати весь коментар
20.01.2026 18:17 Відповісти
Ой, расмусен такий брутальний, що капець.
Але саме при ньому НАТО нажралась свого ж гімна по повній!
Жмакати сідниці байдену, то героїчно було?
І звісно ж, критикувати керівництво расмусен не буде.
Грьобане лєвацьке толерастичне чмо по квоті, расмусен!
показати весь коментар
20.01.2026 18:14 Відповісти
поки що все це схоже на те, що трамп спішить купити гренландію перед тим, як США вийдуть з НАТО ...
показати весь коментар
20.01.2026 18:17 Відповісти
європа свій піструн в руках не може втримати, то що вони зроблять для віслюка доні?
показати весь коментар
20.01.2026 18:19 Відповісти
Колись аборигени з'їли Кука . Про це знав добре один Миклуха. Не знав Микола лише одного . Що буде з янкі вже без рудого ....Ти про свого "огризка" хвилюйся , а європейці якось самі із своїми проблемами розберуться .
показати весь коментар
20.01.2026 20:53 Відповісти
Рудий вкрай рибного супу поїв!
показати весь коментар
20.01.2026 18:32 Відповісти
Всі "колишні" вміють робити гучні заяви.
показати весь коментар
20.01.2026 18:34 Відповісти
Не треба було і починати лизати сраку рудого імбецила. Це не принесло абсолютно ніякої користі.
показати весь коментар
20.01.2026 18:38 Відповісти
Але, як що інстинкти вимагають лизати?
Проти природи не попреш...
показати весь коментар
20.01.2026 19:02 Відповісти
Потрібно з самого початку було Тромба ставити на місце а не піддакувати йому і сраку лизати. Тепер любуйтеся кого ви виростили. Я ще до виборів в сша казав що Тромб це новий диктатор і тиран. А тут розказували мовляв що американська система не дасть в сша виростити диктатора. Ну тепер полюбуйтесь
показати весь коментар
20.01.2026 19:22 Відповісти
Потрібно, щоб Європарламент та Рада Європейського Союзу прийняли рішення про виключення Угорщини, а то й в придачу Словаччини та Чехії з Євросоюзу. Готові кадри, які здатні замінити їх є - Норвегія та Гренландія.
показати весь коментар
20.01.2026 20:53 Відповісти
Ти іще про одну забаганку кацапа забувся - НАТу на граніци 96-го чи якого та "го " . Їм всього що і потрібно - скасувати одностайність прийняття рішень і всі кацаполизуни моментально стануть шовковими котиками. До речі - те саме у радбезі ООН і це буде дієвим органом .
показати весь коментар
20.01.2026 21:01 Відповісти
Лавров не прямо але опосередковано підтвердив - Кримнаш- й Гренландіянаш - це проекти хйла , а знчииииить....
"Хто першим встав тогой тапки?"

"Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров заявив, що окупований Крим для росіян не менш важливий, ніж https://zn.ua/ukr/POLITICS/zelenskij-pro-hrenlandiju-amerika-maje-pochuti-jevropu.html Гренландія для Сполучених Штатів. Під час пресконференції він також додав, що у Москви чи Пекіну немає планів захоплювати данський острів, і про це знають у Вашингтоні."
показати весь коментар
20.01.2026 22:20 Відповісти
....Тобто Доні спздив проект хйла?
показати весь коментар
20.01.2026 22:21 Відповісти
 
 