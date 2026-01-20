Час лестощів Трампу минув, - колишній генсек НАТО Расмуссен
Експрем’єр Данії та колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен закликав Європейський Союз бути готовим до жорсткої економічної відповіді на дії Сполучених Штатів.
Про це він заявив в інтерв’ю агентству Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Расмуссена, якщо США запровадять тарифи проти країн, які направили війська до Гренландії, ЄС має відповісти сильним економічним ударом.
"Час лестощів минув. Це не працює. Річ у тому, що Трамп поважає лише силу та міць. І єдність. Це саме те, що Європа повинна продемонструвати зараз", - наголосив він.
Расмуссен вважає, що наполягання Дональда Трампа на приєднанні Гренландії до США є найбільшим викликом для НАТО з моменту створення Альянсу у 1949 році.
Водночас він зазначив, що не має наміру критикувати нинішніх лідерів НАТО, зокрема генерального секретаря Марка Рютте, які публічно схвально висловлюються про Трампа. Однак, на його думку, ЄС має тримати напоготові інструмент боротьби з економічним примусом - так звану "базуку", яка дозволяє жорстко реагувати на зовнішній тиск.
Окремо Расмуссен запропонував план врегулювання кризи навколо Гренландії. Він передбачає оновлення угоди 1951 року між США та Данією щодо розміщення посиленої присутності НАТО на острові.
Також ініціатива включає інвестиційний пакт для американських і європейських компаній з видобутку корисних копалин у Гренландії та механізм "компенсації щодо стабілізації та стійкості", спрямований на запобігання китайським і російським інвестиціям у критичні сектори.
За словами Расмуссена, він планує обговорити цей план із делегатами під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
А продемонструвати подібне х***у, вони не бажають?
Якось це не по європейськи, якость це не толерантно.
По факту,ЄС під покровом США,на чолі яких президент Трамп,який відстоює свої національні інтереси і інтереси НАТО у питанні о.Грендандія.
Тут,якби вийти з війни і як заявляли вже євр.лідери,без амер.лідера не обійтись,що означає- не варто мзс влазити у внутрішні протиріччя країн Заходу.
Але саме при ньому НАТО нажралась свого ж гімна по повній!
Жмакати сідниці байдену, то героїчно було?
І звісно ж, критикувати керівництво расмусен не буде.
Грьобане лєвацьке толерастичне чмо по квоті, расмусен!
Проти природи не попреш...
"Хто першим встав тогой тапки?"
"Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров заявив, що окупований Крим для росіян не менш важливий, ніж Гренландія для Сполучених Штатів. Під час пресконференції він також додав, що у Москви чи Пекіну немає планів захоплювати данський острів, і про це знають у Вашингтоні."