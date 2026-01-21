Трамп розглядає додаткові важелі тиску проти країн, які не підтримують його плани щодо Гренландії

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність застосувати додаткові інструменти тиску на країни, які виступають проти його ініціативи щодо придбання Гренландії, окрім уже оголошених торгівельних тарифів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заявах журналістам у Білому домі.

За словами Трампа, Вашингтон має достатньо важелів для захисту власних інтересів.

"Якщо Верховний суд заблокує тарифи, нам доведеться застосувати щось інше. Подивимося на ліцензії, подивимося на інші речі", – заявив президент США.

Тарифи, ліцензії та впевненість у підтримці Гренландії

Дональд Трамп підкреслив, що саме тарифи є, на його думку, найефективнішим і найшвидшим механізмом тиску. Водночас він не виключив використання регуляторних та адміністративних обмежень, якщо цього вимагатиме ситуація.

Президент також висловив переконання, що населення Гренландії зрештою підтримає ідею приєднання острова до Сполучених Штатів, попри протести та критику з боку інших держав.

За словами американського президента, він ще не мав прямих контактів із жителями острова, однак упевнений у позитивній реакції з їхнього боку після таких розмов.

Реакція на критику Європи і питання безпеки

Коментуючи свої дописи у соцмережі Truth Social щодо президента Франції Емманюеля Макрона та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, Трамп зазначив, що після цього не спілкувався з ними безпосередньо. Водночас він заявив, що загалом має з європейськими лідерами "нормальні відносини".

Окремо президент США розкритикував плани Великої Британії передати Маврикію острови архіпелагу Чагос, де розташована американська військова база Дієго-Гарсія. На його думку, такі рішення шкодять національній безпеці США і є ще одним аргументом на користь придбання Гренландії.

Також Трамп оприлюднив фрагмент приватного листування з президентом Франції, у якому Макрон висловлював нерозуміння дій Вашингтона щодо Гренландії.

Президент Франції Емманюель Макрон вже прокоментував оприлюднення президентом США Дональдом Трампом фрагментів їхнього приватного листування та заявив, що не бачить у цьому підстав змінювати свою позицію.

Нагадаємо, раніше Трамп закликав європейські країни зосередитися на війні Росії проти України, а не на питанні Гренландії.

