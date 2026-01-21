Трамп розглядає додаткові важелі тиску проти країн, які не підтримують його плани щодо Гренландії
Президент США Дональд Трамп заявив про готовність застосувати додаткові інструменти тиску на країни, які виступають проти його ініціативи щодо придбання Гренландії, окрім уже оголошених торгівельних тарифів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заявах журналістам у Білому домі.
За словами Трампа, Вашингтон має достатньо важелів для захисту власних інтересів.
"Якщо Верховний суд заблокує тарифи, нам доведеться застосувати щось інше. Подивимося на ліцензії, подивимося на інші речі", – заявив президент США.
Тарифи, ліцензії та впевненість у підтримці Гренландії
Дональд Трамп підкреслив, що саме тарифи є, на його думку, найефективнішим і найшвидшим механізмом тиску. Водночас він не виключив використання регуляторних та адміністративних обмежень, якщо цього вимагатиме ситуація.
Президент також висловив переконання, що населення Гренландії зрештою підтримає ідею приєднання острова до Сполучених Штатів, попри протести та критику з боку інших держав.
За словами американського президента, він ще не мав прямих контактів із жителями острова, однак упевнений у позитивній реакції з їхнього боку після таких розмов.
Реакція на критику Європи і питання безпеки
Коментуючи свої дописи у соцмережі Truth Social щодо президента Франції Емманюеля Макрона та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, Трамп зазначив, що після цього не спілкувався з ними безпосередньо. Водночас він заявив, що загалом має з європейськими лідерами "нормальні відносини".
Окремо президент США розкритикував плани Великої Британії передати Маврикію острови архіпелагу Чагос, де розташована американська військова база Дієго-Гарсія. На його думку, такі рішення шкодять національній безпеці США і є ще одним аргументом на користь придбання Гренландії.
Також Трамп оприлюднив фрагмент приватного листування з президентом Франції, у якому Макрон висловлював нерозуміння дій Вашингтона щодо Гренландії.
- Президент Франції Емманюель Макрон вже прокоментував оприлюднення президентом США Дональдом Трампом фрагментів їхнього приватного листування та заявив, що не бачить у цьому підстав змінювати свою позицію.
Нагадаємо, раніше Трамп закликав європейські країни зосередитися на війні Росії проти України, а не на питанні Гренландії.
Це дипломатичний суїцид - як коли РФ анексувала Крим
Навіть республіканці проти.
Колишній радник з національної безпеки США Джон Болтон заявив, що в Сполучених Штатах станеться «політичний землетрус», якщо президент Дональд Трамп https://zn.ua/ukr/WORLD/jevropa-ne-mozhe-dozvoliti-sobi-jti-na-postupki-trampu-shchodo-hrenlandiji-ft-.html застосує військову силу проти Гренландії, https://thehill.com/homenews/administration/5697959-trump-greenland-military-force/ пише The Hill.
«Я думаю, що навіть усередині Республіканської партії ми вже бачимо дедалі більше незгоди з цього приводу. І якщо Трамп справді застосує військову силу проти Гренландії, у Сполучених Штатах відбудеться політичний землетрус», - сказав Болтон в ефірі CNN, відповідаючи на запитання журналіста Джима Скіутто.
Болтон також зазначив, що «у найкращі дні Трамп просто байдуже ставиться до НАТО», тоді як https://zn.ua/ukr/POLITICS/karasin-stavlennja-trampa-do-sojuznikiv-cherez-hrenlandiju-zminit-situatsiju-v-nato.html президент дедалі більше дратує інших членів Альянсу своєю кампанією щодо придбання Гренландії.
«Він знову - і публічно - протягом останніх кількох тижнів заявляв, що це може бути вибір… між Гренландією і НАТО», - додав Болтон.
Упродовж другого президентського терміну Трамп загострив відносини як із союзниками, так і з противниками через свою зовнішню політику. Президент уже давно виявляв інтерес до Гренландії, однак останніми тижнями значно посилив тиск у спробах домогтися контролю над цим арктичним островом. Гренландія є територією Данії - давнього союзника США по НАТО.
Конгресмен-республіканець Майк Лоулер заявив, що адміністрації Трампа не слід навіть розглядати військовий варіант у питанні Гренландії.
«Якщо існує можливість домовитися про продаж - як це було свого часу з Аляскою чи під час Луїзіанської купівлі, - це не є чимось принципово новим. Чудово. Але застосування військової сили, на мою думку, має бути повністю зняте з порядку денного», - сказав Лоулер в ефірі програми The Situation Room на CNN.
У вівторок під час спілкування з журналістами у Білому домі за підсумками першого року його другого президентського терміну Дональд Трамп заявив, що https://zn.ua/ukr/usa/tramp-nato-bude-duzhe-zadovolenij-rishennjam-ssha-shchodo-hrenlandiji.html Північноатлантичний альянс «буде дуже задоволений» результатом його ініціатив щодо Гренландії, наполягаючи на необхідності встановлення американського контролю над островом.
«Середні держави повинні діяти разом, бо якщо нас немає за столом, ми стаємо частиною меню», - заявив Карні у вівторок, додавши, що, на його думку, могутні країни використовують економічний примус, щоб отримати бажане.
Він також підтвердив готовність Канади надавати підтримку Гренландії, Данії та альянсу НАТО, чим викликав оплески зали.
Тому й не висовується Рубіо, просто спостерігає на березі.
І поки у Трампа це буде виходити, його в США не зупинять.
Аналогічно і в РФ, поки путін наступає і захоплює нові землі, населення буде терпіти втрати військових РФ і зубожіння із -за війни.
