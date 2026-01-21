Трамп розглядає додаткові важелі тиску проти країн, які не підтримують його плани щодо Гренландії

Президент США не виключив додаткових заходів проти опонентів щодо Гренландії

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність застосувати додаткові інструменти тиску на країни, які виступають проти його ініціативи щодо придбання Гренландії, окрім уже оголошених торгівельних тарифів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його заявах журналістам у Білому домі.

За словами Трампа, Вашингтон має достатньо важелів для захисту власних інтересів.

"Якщо Верховний суд заблокує тарифи, нам доведеться застосувати щось інше. Подивимося на ліцензії, подивимося на інші речі", – заявив президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп переконаний, що зробив для НАТО більше, "ніж будь-хто"

Тарифи, ліцензії та впевненість у підтримці Гренландії

Дональд Трамп підкреслив, що саме тарифи є, на його думку, найефективнішим і найшвидшим механізмом тиску. Водночас він не виключив використання регуляторних та адміністративних обмежень, якщо цього вимагатиме ситуація.

Президент також висловив переконання, що населення Гренландії зрештою підтримає ідею приєднання острова до Сполучених Штатів, попри протести та критику з боку інших держав.

За словами американського президента, він ще не мав прямих контактів із жителями острова, однак упевнений у позитивній реакції з їхнього боку після таких розмов.

Читайте також: Час лестощів Трампу минув, - колишній генсек НАТО Расмуссен

Реакція на критику Європи і питання безпеки

Коментуючи свої дописи у соцмережі Truth Social щодо президента Франції Емманюеля Макрона та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, Трамп зазначив, що після цього не спілкувався з ними безпосередньо. Водночас він заявив, що загалом має з європейськими лідерами "нормальні відносини".

Окремо президент США розкритикував плани Великої Британії передати Маврикію острови архіпелагу Чагос, де розташована американська військова база Дієго-Гарсія. На його думку, такі рішення шкодять національній безпеці США і є ще одним аргументом на користь придбання Гренландії.

Також Трамп оприлюднив фрагмент приватного листування з президентом Франції, у якому Макрон висловлював нерозуміння дій Вашингтона щодо Гренландії.

  • Президент Франції Емманюель Макрон вже прокоментував оприлюднення президентом США Дональдом Трампом фрагментів їхнього приватного листування та заявив, що не бачить у цьому підстав змінювати свою позицію.

Нагадаємо, раніше Трамп закликав європейські країни зосередитися на війні Росії проти України, а не на питанні Гренландії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп після розмови із Рютте: США можуть забезпечити мир у всьому світі завдяки силі

+11
Краснов розвалює США, Європу та НАТО. Таке у нього завдання. Все інше інформаційний шум.
21.01.2026 01:22 Відповісти
+9
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні у своїй промові на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що «старий порядок уже не повернеться» і закликав менш потужні країни об'єднатися, щоб відстоювати свої інтереси у боротьбі з найбільшими.

«Середні держави повинні діяти разом, бо якщо нас немає за столом, ми стаємо частиною меню», - заявив Карні у вівторок, додавши, що, на його думку, могутні країни використовують економічний примус, щоб отримати бажане.
Він також підтвердив готовність Канади надавати підтримку Гренландії, Данії та альянсу НАТО, чим викликав оплески зали.
21.01.2026 00:30 Відповісти
+7
У старого прикра клініка, на фоні розводів та приставань до жінок, Епштейна та судів!!
21.01.2026 00:27 Відповісти
У старого прикра клініка, на фоні розводів та приставань до жінок, Епштейна та судів!!
21.01.2026 00:27 Відповісти
НІХТО НЕ ПІДТРИМАЄ з адекватних. Бо зараз ти береш собі 98% Данії, завтра взьмеш Мексику чи Канаду, а після завтра удариш по Китаю.

Це дипломатичний суїцид - як коли РФ анексувала Крим
21.01.2026 00:29 Відповісти
ЕКСРАДНИК ТРАМПА ПРОГНОЗУЄ «ПОЛІТИЧНИЙ ЗЕМЛЕТРУС», ЯКЩО ТОЙ ЗАСТОСУЄ СИЛУ В ГРЕНЛАНДІЇ

Навіть республіканці проти.
Колишній радник з національної безпеки США Джон Болтон заявив, що в Сполучених Штатах станеться «політичний землетрус», якщо президент Дональд Трамп https://zn.ua/ukr/WORLD/jevropa-ne-mozhe-dozvoliti-sobi-jti-na-postupki-trampu-shchodo-hrenlandiji-ft-.html застосує військову силу проти Гренландії, https://thehill.com/homenews/administration/5697959-trump-greenland-military-force/ пише The Hill.

«Я думаю, що навіть усередині Республіканської партії ми вже бачимо дедалі більше незгоди з цього приводу. І якщо Трамп справді застосує військову силу проти Гренландії, у Сполучених Штатах відбудеться політичний землетрус», - сказав Болтон в ефірі CNN, відповідаючи на запитання журналіста Джима Скіутто.

Болтон також зазначив, що «у найкращі дні Трамп просто байдуже ставиться до НАТО», тоді як https://zn.ua/ukr/POLITICS/karasin-stavlennja-trampa-do-sojuznikiv-cherez-hrenlandiju-zminit-situatsiju-v-nato.html президент дедалі більше дратує інших членів Альянсу своєю кампанією щодо придбання Гренландії.

«Він знову - і публічно - протягом останніх кількох тижнів заявляв, що це може бути вибір… між Гренландією і НАТО», - додав Болтон.

Упродовж другого президентського терміну Трамп загострив відносини як із союзниками, так і з противниками через свою зовнішню політику. Президент уже давно виявляв інтерес до Гренландії, однак останніми тижнями значно посилив тиск у спробах домогтися контролю над цим арктичним островом. Гренландія є територією Данії - давнього союзника США по НАТО.

Конгресмен-республіканець Майк Лоулер заявив, що адміністрації Трампа не слід навіть розглядати військовий варіант у питанні Гренландії.

«Якщо існує можливість домовитися про продаж - як це було свого часу з Аляскою чи під час Луїзіанської купівлі, - це не є чимось принципово новим. Чудово. Але застосування військової сили, на мою думку, має бути повністю зняте з порядку денного», - сказав Лоулер в ефірі програми The Situation Room на CNN.

У вівторок під час спілкування з журналістами у Білому домі за підсумками першого року його другого президентського терміну Дональд Трамп заявив, що https://zn.ua/ukr/usa/tramp-nato-bude-duzhe-zadovolenij-rishennjam-ssha-shchodo-hrenlandiji.html Північноатлантичний альянс «буде дуже задоволений» результатом його ініціатив щодо Гренландії, наполягаючи на необхідності встановлення американського контролю над островом.
21.01.2026 05:26 Відповісти
Трамп може просто дати команду свому куратору з кдб - "Окурку" щоб той запустив по них дрони.
21.01.2026 00:30 Відповісти
Ненароком один може змінити маршрут і "завдяки попутному вітрові " відвідати Мар-а-Лаго під час гри рудого ідіота в гольф , так теж може бути , тому не дуже тіш себе казковими сценаріями . Дронами можна гратися у два боки , а результат цих ігор може потішити не тільки чокнутого донні і ********** , а і демократичну частину юесей ((
21.01.2026 01:20 Відповісти
Було б просто чудово !
21.01.2026 01:24 Відповісти
Напиши Мадяру ......
21.01.2026 01:32 Відповісти
21.01.2026 00:30 Відповісти
це буквально те про що я писав на форумі на днях
21.01.2026 01:14 Відповісти
Ядерна зброя наразі найкраща ГАРАНТІЯ від Геноциду.
21.01.2026 01:19 Відповісти
Не факт . Як подумати , то достатньо провести евтаназію кількох хомо еректус , що у погоні за необмеженою владою деградували з хомо сапієнс ((
21.01.2026 01:26 Відповісти
Я думаю у Венса в кишені вже є на нього справочка , просто йому дають час, щоб зробив по-максимуму , те що задумане магацистами й скореговане рашистами .
Тому й не висовується Рубіо, просто спостерігає на березі.
21.01.2026 00:35 Відповісти
Aмериканцям подобається як Трамп нагинає інші країни.

І поки у Трампа це буде виходити, його в США не зупинять.

Аналогічно і в РФ, поки путін наступає і захоплює нові землі, населення буде терпіти втрати військових РФ і зубожіння із -за війни.
21.01.2026 00:39 Відповісти
Про китайців вже мовчу. Ці готові знову горобців їсти.
21.01.2026 00:42 Відповісти
Не правда - дурнуваті центристи й велика частина просто демократів віддавших голоси Трампу, навряд чи дадуть респам більшість у Палаті. а чекати недовго вже - 8міс . Для нещасної України це жах . Але для соцопитувань про підтрмку Трампа - будуть результати , впевненна в нерадість йому...
21.01.2026 01:05 Відповісти
"Ці готові знову горобців їсти." У тебе застарілі уявлення про кулінарні уподобання китайців , мабуть , замолоду передивився совкової пропагади про Мао (( .
21.01.2026 01:46 Відповісти
"Aмериканцям подобається як Трамп нагинає інші країни." А як там уподобання американців щодо убивства Кеннеді ? Бо тут щось схоже на підході намальовується ..... емігранти дуже з цього приводу сльози литимуть ?
21.01.2026 01:44 Відповісти
У москалів Чукотку віджати очко жме.
21.01.2026 00:43 Відповісти
дурнуватий донні їм незабаром і аляску віддасть , нафіга йому чукотка .
21.01.2026 01:28 Відповісти
На місці макронів, я б зібрав колегію з відомих психіатрів і замовив експертне обстеження пацієнта по відеозаписах, а результати віддав її пресі.
21.01.2026 00:52 Відповісти
А ти його ідіотизму без довідки психіатра не бачиш ?
21.01.2026 01:31 Відповісти
Бачать всі, крім масаїв, важливо американцям (в першу чергу конгресменам) показати, що бачать, тоді до них прийде розуміння, що вже перебор, союзники і партнери надалі потакати ідіоту не збираються.
21.01.2026 20:49 Відповісти
"в першу чергу конгресменам" , так вони не тільки бачать , а іще і знають -отака воно як виявилося "американська система противаг " , то імпотент афроамериканець , то блідолиций ідіот зі штучною засмагоюю (((
21.01.2026 20:59 Відповісти
Так і бачать, і знають та поки всі гості роблять невимушену міну на витівки сина ідіота, батьки не реагують, але коли гості раптово прощаються в розпал вечірки, відправляють недоумка спати.
21.01.2026 21:37 Відповісти
Як воно в світі пазли складаються,що до нашого берега прибилось то гівно,то тріска: путін,Трамп,Орбан,Фіцо,Лукашенко,ЗЕленський.
21.01.2026 01:00 Відповісти
Коли Трумп поклав прилад на Україну, попри договори про партнерство, я був в а..уї, але тепер, коли він кладе на договір НАТО, я розумію, що він просто є.а.у.ий!!!!
21.01.2026 01:02 Відповісти
21.01.2026 01:22 Відповісти
що буде з нами, коли він нас нагне підтримати цей злочин??
21.01.2026 01:19 Відповісти
А як він вас нагне, якщо ви самі не нагнетеся? Такий же клоун, як і Зе. Порожнє місце. Послати і він піде.
21.01.2026 01:29 Відповісти
Сьогодні Датський міністр в своєму виступі в Давосі, тупо послав рудого недоумка нахєр прямим текстом
21.01.2026 01:58 Відповісти
Ох, тут би ще, на цій гілці, зустріти би ще хоч одного з сотні агітаторів за цього агента *****, які напередодні 06/11/2024року... Але:
Нема кому нагадати, нема кому по прикладу данського Прем'єра ***** послати. Не появляються сволочі....
Народ, самого активного з них Randall Flag da70119e (цей ще інколи появляється) раптом десь зустрінете - не забудьте послати. Він заслужив.
21.01.2026 04:54 Відповісти
Шантаж і залякування як прояви ******** демократії.
21.01.2026 07:34 Відповісти
Згідно з повідомленням агентства Reuters , президент Дональд Трамп заявив, що США не повинні проводити проміжні вибори цього року, через його досягнення на посаді.
Корупція, кумівство і зятівство, диктатура... все це країни третього світу... а США це світоч демократії
21.01.2026 09:37 Відповісти
 
 