Трамп переконаний, що зробив для НАТО більше, "ніж будь-хто"

Президент США Дональд Трамп переконаний, що зробив для НАТО більше, ніж будь-хто "живий чи мертвий".

Про це він сказав під час промови у Білому домі, підбиваючи підсумки першого року на посаді за другої каденції, передає Цензор.НЕТ.

Як Трамп оцінив свій внесок 

Глава Білого дому похвалився тим, що він домігся збільшення видатків на оборону від країни НАТО з 2% до 5% ВВП.

"До речі, я зробив для НАТО більше, ніж будь-яка інша людина, жива чи мертва. Ніхто не зробив цього для НАТО. І я думаю, що в більшості випадків вони вам це скажуть", - заявив президент США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Давос-2026: Макрон прокоментував "злив" приватного листування Трампом

Витрати США на НАТО

Водночас Трамп занепокоєний, що США витрачають "величезні суми" на Альянс.

"Моє найбільше побоювання щодо НАТО полягає в тому, що ми витрачаємо на НАТО величезні суми грошей.І я знаю, що ми прийдемо їм на допомогу, але я справді сумніваюся, чи прийдуть вони нам на допомогу"", - додав американський політик.

  • Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що врегулювання війни Росії проти України має бути пріоритетом Європи, а не опір ідеї американського контролю над Гренландією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Час лестощів Трампу минув, - колишній генсек НАТО Расмуссен

Топ коментарі
+16
Тю. У нас є квартальний ******, який вважає, що для України зробив більше ніж будь-хто. 😁

Які часи - такі і лідори. Божевільня у Світовому маштабі.
20.01.2026 22:37 Відповісти
20.01.2026 22:37 Відповісти
+15
Трамп остаточно вирішив стати першим ****** Америки.
20.01.2026 22:34 Відповісти
20.01.2026 22:34 Відповісти
+8
Годі постити новини про клінічно хворого. ВІН ХВОРИЙ. Можливо з дитиснтва а можливо це вікове
20.01.2026 22:35 Відповісти
20.01.2026 22:35 Відповісти
Какое нафиг НАТО. Ого закончилось.
20.01.2026 22:32 Відповісти
20.01.2026 22:32 Відповісти
Мертві не потіють - Трамп
20.01.2026 22:33 Відповісти
20.01.2026 22:33 Відповісти
Зробив ***** - а ше наробить - шо хер перескочиш
20.01.2026 23:01 Відповісти
20.01.2026 23:01 Відповісти
Якщо для РОЗВАЛУ блоку НАТО - то все правильно... Більше Трампа, для цього, ніким не зроблено було...
20.01.2026 23:37 Відповісти
20.01.2026 23:37 Відповісти
Як мертвий, він зробив би значно більше, бо мертві не серуть.
20.01.2026 22:33 Відповісти
20.01.2026 22:33 Відповісти
Не Америки, а Трампонії.
21.01.2026 00:53 Відповісти
21.01.2026 00:53 Відповісти
З дитинства, мама казали
20.01.2026 22:56 Відповісти
20.01.2026 22:56 Відповісти
Дайте ему селёдки.
20.01.2026 22:37 Відповісти
20.01.2026 22:37 Відповісти
І мендальку в добавок.
20.01.2026 23:01 Відповісти
20.01.2026 23:01 Відповісти
Медальку він вже отримав. Від минулорічної лавреатки Премії Миру.
21.01.2026 11:15 Відповісти
21.01.2026 11:15 Відповісти
20.01.2026 22:37 Відповісти
Зеленський припустив, що не поїде до Давосу через кризу в енергетиці

МІНДІЧ-МАРОДЬОРІСТАЯ ОБОСРАТУШКА
20.01.2026 22:44 Відповісти
20.01.2026 22:44 Відповісти
Уявіть оце РИГОЗІЛЬОНЕ приїздить на всесвітній форум й воняє там - падайтє дапамогу на захист та відбудову енергетики , шаб спасті маї перевибари, бо моя мафія спздла все що змогла й втекла залишивші країну в холоді без світла й без засобів приготування їжі.
20.01.2026 22:49 Відповісти
20.01.2026 22:49 Відповісти
Для Європи він-таки дав підсрачника і в НАТО й поза НАТО подумати про свою самостійність, а не залежати від вибори лохторату США .
Дві гарні перемоги хйла по різні боки Атлантики - вибори-вибори -перзиденти....шоумени
20.01.2026 22:40 Відповісти
20.01.2026 22:40 Відповісти
Так - але він ше занурить Європу в льодяну купіль - коли анексує Гренландію
20.01.2026 22:45 Відповісти
20.01.2026 22:45 Відповісти
значущою була сьогодні заява головного достатньо поважного ( після Рубіо) його Міністра фінансів .
Хоча вчора ще було в ЗМІ що він за ГРЕНЛАНІДЯНАШ , а сьогодні..

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що політика американського президента Дональда Трампа не передбачає відмови від НАТО або розриву відносин з Європою. Дискусії навколо суверенітету Гренландії не мають сприйматися як сигнал про те, що Вашингтон змінив свій курс щодо України.

Його цитує https://apnews.com/article/denmark-greenland-trump-bessent-davos-******************************** Associated Press, інформує Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3596377

змішав усе в купу й Україну з ЄС й НАТО з Гренландіянаш...
20.01.2026 22:55 Відповісти
20.01.2026 22:55 Відповісти
Може це помста Норвегії за не надану його персону у списки кандидатів на премію миру ...
Послухайте Лаврова...
20.01.2026 22:57 Відповісти
20.01.2026 22:57 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/TeqgE8FX4Lk

Лавров про колоніальні корені Норвежські та Датські в Гренландії як у рашка ТІПА в Криму...

Тодііііі до чого тут США ? Він тролить Трампушу - тіпа не твоє тут коріння? А ми з Китаєм так і бить закриєм очі , але не чіпай КРИМНАШ,УКРАЇНУ -теж бувші колоніії...
20.01.2026 23:03 Відповісти
20.01.2026 23:03 Відповісти
А Норвегія (як країна), тут, до чого? Влада її не має ніякого стосунку до визначення Нобелівських лауреатів... Все визначено ще самим Нобелем, у заповіті - там "душеприказчиком" визначений спеціальний Комітет. Це самостійна структура, яка ніяким чином не відноситься до влади Норвегії...
21.01.2026 06:45 Відповісти
21.01.2026 06:45 Відповісти
Мінуточку. От Тру(м)п в США керує всім. Навіть Верховним судом, незважаючи на Конституцію. І до Федеральної резервної системи ручки протягує. Про виконавчі органи взагалі мови немає. А прем'єр в Норвегії не може покерувати Нобелівським комітетом? Слабак! Він ніколи не зможе зробити Норвегію великою. Знову.
21.01.2026 11:24 Відповісти
21.01.2026 11:24 Відповісти
Це якщо анексує ще і Щпіцберген.
20.01.2026 23:03 Відповісти
20.01.2026 23:03 Відповісти
В світлі загрози від раші,домігся збільшення видатків на оборону від європ.країн НАТО,а це вже немало.
20.01.2026 22:40 Відповісти
20.01.2026 22:40 Відповісти
Поки що домігся що ната домовилась домовлятись про збільшення видатків. Ну і 30 солдатів відправила на 2 дні
20.01.2026 22:43 Відповісти
20.01.2026 22:43 Відповісти
Коментувати трампа це марна трата часу він чи дурень чи прикидаєтся.
20.01.2026 22:45 Відповісти
20.01.2026 22:45 Відповісти
иди вже в дупу ,задрот
20.01.2026 22:49 Відповісти
20.01.2026 22:49 Відповісти

А Рубіо просто терпить ...Чекає поки з трампом згорить й Венс ( як мінімум восени за рез-татами ******** респів ),
Є у Юрія Ніколова учорашній блог про те , що каманада Трампа дозволяє- підгріває його хатєлкі ( насправді їхні) до повного дозрівання до статусу клієнта дурки - а потім цей діагноз врятує його ж від судової кари .
20.01.2026 23:08 Відповісти
20.01.2026 23:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=bCtHfOOQbmo

Трамп геть злетів з котушок. Косить під визнання себе неосудним - Юрій Ніколов
20.01.2026 23:12 Відповісти
20.01.2026 23:12 Відповісти
Від скромності не здохне.
20.01.2026 22:51 Відповісти
20.01.2026 22:51 Відповісти
Здивую всіх: серійний вбивця - маніяк Чикатило був впевнений, що очищує людство від біосміття. Правда, міліція в це не повірила, правда не одразу. На Трампа теж рано, чи пвзно знайдеться своя умовна міліція, чи умовні (а можливо і справжні) санітари.
20.01.2026 22:52 Відповісти
20.01.2026 22:52 Відповісти
Як поетично ви висловилися, аплодую стоячи.
20.01.2026 23:05 Відповісти
20.01.2026 23:05 Відповісти
Трамп багато в чому переконаний. Але в цьому цікаво буде розбиратись психіатрам.
20.01.2026 22:54 Відповісти
20.01.2026 22:54 Відповісти
Це правда. До сих пір НАТО існувало лише на папері і на американські гроші. ******** американський дєд змусив Європу платити і озброюватись
20.01.2026 22:59 Відповісти
20.01.2026 22:59 Відповісти
Підозрюю, що спецоперація по вербовці ФСБ-шниками Трампона мала кодову назву "Ідіот".
20.01.2026 23:02 Відповісти
20.01.2026 23:02 Відповісти
20.01.2026 23:33 Відповісти
20.01.2026 23:33 Відповісти
100%, показав всьому світу шо воно вже давно здохло
21.01.2026 00:03 Відповісти
21.01.2026 00:03 Відповісти
Як мертва людина може сказати скільки ти зробив для НАТО?
21.01.2026 00:07 Відповісти
21.01.2026 00:07 Відповісти
Оце точно. Вороги НАТО ще ніколи так не сміялися тепер з цієї вже нікчемної організації
21.01.2026 00:17 Відповісти
21.01.2026 00:17 Відповісти
Хто-небудь, зупиніть вже цього хворого на всю голову діда. Нівже ні в США ні в Європі не залишилось адекватних людей?
21.01.2026 00:30 Відповісти
21.01.2026 00:30 Відповісти
Ну, давайте об'єктивно: збадьорив.
21.01.2026 00:59 Відповісти
21.01.2026 00:59 Відповісти
Трамп, ты для россии сделал бОльше в подрыве НАТО, чем кто-либо за все время существования Альянса.
Больше, чем даже сама россия.
21.01.2026 04:31 Відповісти
21.01.2026 04:31 Відповісти
Бреше, ****, в темі про інші країни НАТО "я знаю, що ми прийдемо їм на допомогу", бо єдиний раз, коли країни НАТО один одному допомогали це було після теракту 11/09/2001року. Тоді більшість країн НАТО допомогли США знищити кубло терористів Бкн Ладена в Афганістані, де той заховався. Тому наступна побрехенька "але я справді сумніваюся, чи прийдуть вони нам на допомогу" легко спростовується.
20.01.2026 04:38 Відповісти
21.01.2026 04:38 Відповісти
https://t.me/in_factum/41412 Anders Fogh Rasmussen, колишній прем'єр Данії та колишній генеральний секретар НАТО, записав колонку для The Economist, яку розпочав спростуванням цієї брехні трампа:

"З 2002 по 2021 рік 52 труни, вкриті данським прапором, поверталися додому з Афганістану та Іраку. Там Данія зазнала більших втрат відносно чисельності населення, ніж будь-який інший член коаліції, окрім Грузії. Більших, ніж самі США."

Читайте весь текст за вищенаведеною ссиллю.
21.01.2026 05:07 Відповісти
21.01.2026 05:07 Відповісти
 
 