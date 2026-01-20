Президент США Дональд Трамп переконаний, що зробив для НАТО більше, ніж будь-хто "живий чи мертвий".

Про це він сказав під час промови у Білому домі, підбиваючи підсумки першого року на посаді за другої каденції, передає Цензор.НЕТ.

Як Трамп оцінив свій внесок

Глава Білого дому похвалився тим, що він домігся збільшення видатків на оборону від країни НАТО з 2% до 5% ВВП.

"До речі, я зробив для НАТО більше, ніж будь-яка інша людина, жива чи мертва. Ніхто не зробив цього для НАТО. І я думаю, що в більшості випадків вони вам це скажуть", - заявив президент США.

Витрати США на НАТО

Водночас Трамп занепокоєний, що США витрачають "величезні суми" на Альянс.

"Моє найбільше побоювання щодо НАТО полягає в тому, що ми витрачаємо на НАТО величезні суми грошей.І я знаю, що ми прийдемо їм на допомогу, але я справді сумніваюся, чи прийдуть вони нам на допомогу"", - додав американський політик.

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що врегулювання війни Росії проти України має бути пріоритетом Європи, а не опір ідеї американського контролю над Гренландією.

