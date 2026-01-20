Трамп переконаний, що зробив для НАТО більше, "ніж будь-хто"
Президент США Дональд Трамп переконаний, що зробив для НАТО більше, ніж будь-хто "живий чи мертвий".
Про це він сказав під час промови у Білому домі, підбиваючи підсумки першого року на посаді за другої каденції, передає Цензор.НЕТ.
Як Трамп оцінив свій внесок
Глава Білого дому похвалився тим, що він домігся збільшення видатків на оборону від країни НАТО з 2% до 5% ВВП.
"До речі, я зробив для НАТО більше, ніж будь-яка інша людина, жива чи мертва. Ніхто не зробив цього для НАТО. І я думаю, що в більшості випадків вони вам це скажуть", - заявив президент США.
Витрати США на НАТО
Водночас Трамп занепокоєний, що США витрачають "величезні суми" на Альянс.
"Моє найбільше побоювання щодо НАТО полягає в тому, що ми витрачаємо на НАТО величезні суми грошей.І я знаю, що ми прийдемо їм на допомогу, але я справді сумніваюся, чи прийдуть вони нам на допомогу"", - додав американський політик.
- Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що врегулювання війни Росії проти України має бути пріоритетом Європи, а не опір ідеї американського контролю над Гренландією.
Які часи - такі і лідори. Божевільня у Світовому маштабі.
Хоча вчора ще було в ЗМІ що він за ГРЕНЛАНІДЯНАШ , а сьогодні..
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що політика американського президента Дональда Трампа не передбачає відмови від НАТО або розриву відносин з Європою. Дискусії навколо суверенітету Гренландії не мають сприйматися як сигнал про те, що Вашингтон змінив свій курс щодо України.
Його цитує Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.
Лавров про колоніальні корені Норвежські та Датські в Гренландії як у рашка ТІПА в Криму...
Тодііііі до чого тут США ? Він тролить Трампушу - тіпа не твоє тут коріння? А ми з Китаєм так і бить закриєм очі , але не чіпай КРИМНАШ,УКРАЇНУ -теж бувші колоніії...
А Рубіо просто терпить ...Чекає поки з трампом згорить й Венс ( як мінімум восени за рез-татами ******** респів ),
Є у Юрія Ніколова учорашній блог про те , що каманада Трампа дозволяє- підгріває його хатєлкі ( насправді їхні) до повного дозрівання до статусу клієнта дурки - а потім цей діагноз врятує його ж від судової кари .
Трамп геть злетів з котушок. Косить під визнання себе неосудним - Юрій Ніколов
Больше, чем даже сама россия.
"З 2002 по 2021 рік 52 труни, вкриті данським прапором, поверталися додому з Афганістану та Іраку. Там Данія зазнала більших втрат відносно чисельності населення, ніж будь-який інший член коаліції, окрім Грузії. Більших, ніж самі США."
