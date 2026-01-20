Трамп убежден, что сделал для НАТО больше, "чем кто-либо"
Президент США Дональд Трамп убежден, что сделал для НАТО больше, чем кто-либо "живой или мертвый".
Об этом он сказал во время речи в Белом доме, подводя итоги первого года на посту во время второго срока, передает Цензор.НЕТ.
Как Трамп оценил свой вклад
Глава Белого дома похвастался тем, что он добился увеличения расходов на оборону от стран НАТО с 2% до 5% ВВП.
"Кстати, я сделал для НАТО больше, чем любой другой человек, живой или мертвый. Никто не сделал этого для НАТО. И я думаю, что в большинстве случаев они вам это скажут", - заявил президент США.
Расходы США на НАТО
В то же время Трамп обеспокоен тем, что США тратят "огромные суммы" на Альянс.
"Мое самое большое опасение в отношении НАТО заключается в том, что мы тратим на НАТО огромные суммы денег. И я знаю, что мы придем им на помощь, но я действительно сомневаюсь, придут ли они нам на помощь", - добавил американский политик.
- Напомним, накануне Трамп заявил, что урегулирование войны России против Украины должно быть приоритетом Европы, а не сопротивление идее американского контроля над Гренландией.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Які часи - такі і лідори. Божевільня у Світовому маштабі.
МІНДІЧ-МАРОДЬОРІСТАЯ ОБОСРАТУШКА
Дві гарні перемоги хйла по різні боки Атлантики - вибори-вибори -перзиденти....шоумени
Хоча вчора ще було в ЗМІ що він за ГРЕНЛАНІДЯНАШ , а сьогодні..
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що політика американського президента Дональда Трампа не передбачає відмови від НАТО або розриву відносин з Європою. Дискусії навколо суверенітету Гренландії не мають сприйматися як сигнал про те, що Вашингтон змінив свій курс щодо України.
Його цитує Associated Press, інформує Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3596377
змішав усе в купу й Україну з ЄС й НАТО з Гренландіянаш...
Послухайте Лаврова...
Лавров про колоніальні корені Норвежські та Датські в Гренландії як у рашка ТІПА в Криму...
Тодііііі до чого тут США ? Він тролить Трампушу - тіпа не твоє тут коріння? А ми з Китаєм так і бить закриєм очі , але не чіпай КРИМНАШ,УКРАЇНУ -теж бувші колоніії...
А Рубіо просто терпить ...Чекає поки з трампом згорить й Венс ( як мінімум восени за рез-татами ******** респів ),
Є у Юрія Ніколова учорашній блог про те , що каманада Трампа дозволяє- підгріває його хатєлкі ( насправді їхні) до повного дозрівання до статусу клієнта дурки - а потім цей діагноз врятує його ж від судової кари .
Трамп геть злетів з котушок. Косить під визнання себе неосудним - Юрій Ніколов
Больше, чем даже сама россия.
"З 2002 по 2021 рік 52 труни, вкриті данським прапором, поверталися додому з Афганістану та Іраку. Там Данія зазнала більших втрат відносно чисельності населення, ніж будь-який інший член коаліції, окрім Грузії. Більших, ніж самі США."
Читайте весь текст за вищенаведеною ссиллю.