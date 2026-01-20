Президент США Дональд Трамп убежден, что сделал для НАТО больше, чем кто-либо "живой или мертвый".

Об этом он сказал во время речи в Белом доме, подводя итоги первого года на посту во время второго срока, передает Цензор.НЕТ.

Как Трамп оценил свой вклад

Глава Белого дома похвастался тем, что он добился увеличения расходов на оборону от стран НАТО с 2% до 5% ВВП.

"Кстати, я сделал для НАТО больше, чем любой другой человек, живой или мертвый. Никто не сделал этого для НАТО. И я думаю, что в большинстве случаев они вам это скажут", - заявил президент США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Давос-2026: Макрон прокомментировал "слив" частной переписки Трампом

Расходы США на НАТО

В то же время Трамп обеспокоен тем, что США тратят "огромные суммы" на Альянс.

"Мое самое большое опасение в отношении НАТО заключается в том, что мы тратим на НАТО огромные суммы денег. И я знаю, что мы придем им на помощь, но я действительно сомневаюсь, придут ли они нам на помощь", - добавил американский политик.

Напомним, накануне Трамп заявил, что урегулирование войны России против Украины должно быть приоритетом Европы, а не сопротивление идее американского контроля над Гренландией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Время лести Трампу прошло, - бывший генсек НАТО Расмуссен