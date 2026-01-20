Трамп убежден, что сделал для НАТО больше, "чем кто-либо"

Президент США Дональд Трамп убежден, что сделал для НАТО больше, чем кто-либо "живой или мертвый".

Об этом он сказал во время речи в Белом доме, подводя итоги первого года на посту во время второго срока, передает Цензор.НЕТ.

Как Трамп оценил свой вклад 

Глава Белого дома похвастался тем, что он добился увеличения расходов на оборону от стран НАТО с 2% до 5% ВВП.

"Кстати, я сделал для НАТО больше, чем любой другой человек, живой или мертвый. Никто не сделал этого для НАТО. И я думаю, что в большинстве случаев они вам это скажут", - заявил президент США.

Расходы США на НАТО

В то же время Трамп обеспокоен тем, что США тратят "огромные суммы" на Альянс.

"Мое самое большое опасение в отношении НАТО заключается в том, что мы тратим на НАТО огромные суммы денег. И я знаю, что мы придем им на помощь, но я действительно сомневаюсь, придут ли они нам на помощь", - добавил американский политик.

  • Напомним, накануне Трамп заявил, что урегулирование войны России против Украины должно быть приоритетом Европы, а не сопротивление идее американского контроля над Гренландией.

Тю. У нас є квартальний ******, який вважає, що для України зробив більше ніж будь-хто. 😁

Які часи - такі і лідори. Божевільня у Світовому маштабі.
20.01.2026 22:37 Ответить
Трамп остаточно вирішив стати першим ****** Америки.
20.01.2026 22:34 Ответить
Годі постити новини про клінічно хворого. ВІН ХВОРИЙ. Можливо з дитиснтва а можливо це вікове
20.01.2026 22:35 Ответить
Какое нафиг НАТО. Ого закончилось.
20.01.2026 22:32 Ответить
Мертві не потіють - Трамп
20.01.2026 22:33 Ответить
Зробив ***** - а ше наробить - шо хер перескочиш
20.01.2026 23:01 Ответить
Якщо для РОЗВАЛУ блоку НАТО - то все правильно... Більше Трампа, для цього, ніким не зроблено було...
20.01.2026 23:37 Ответить
Як мертвий, він зробив би значно більше, бо мертві не серуть.
20.01.2026 22:33 Ответить
Не Америки, а Трампонії.
показать весь комментарий
21.01.2026 00:53 Ответить
З дитинства, мама казали
20.01.2026 22:56 Ответить
Дайте ему селёдки.
20.01.2026 22:37 Ответить
І мендальку в добавок.
20.01.2026 23:01 Ответить
Медальку він вже отримав. Від минулорічної лавреатки Премії Миру.
21.01.2026 11:15 Ответить
Зеленський припустив, що не поїде до Давосу через кризу в енергетиці

МІНДІЧ-МАРОДЬОРІСТАЯ ОБОСРАТУШКА
20.01.2026 22:44 Ответить
Уявіть оце РИГОЗІЛЬОНЕ приїздить на всесвітній форум й воняє там - падайтє дапамогу на захист та відбудову енергетики , шаб спасті маї перевибари, бо моя мафія спздла все що змогла й втекла залишивші країну в холоді без світла й без засобів приготування їжі.
20.01.2026 22:49 Ответить
Для Європи він-таки дав підсрачника і в НАТО й поза НАТО подумати про свою самостійність, а не залежати від вибори лохторату США .
Дві гарні перемоги хйла по різні боки Атлантики - вибори-вибори -перзиденти....шоумени
20.01.2026 22:40 Ответить
Так - але він ше занурить Європу в льодяну купіль - коли анексує Гренландію
20.01.2026 22:45 Ответить
значущою була сьогодні заява головного достатньо поважного ( після Рубіо) його Міністра фінансів .
Хоча вчора ще було в ЗМІ що він за ГРЕНЛАНІДЯНАШ , а сьогодні..

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що політика американського президента Дональда Трампа не передбачає відмови від НАТО або розриву відносин з Європою. Дискусії навколо суверенітету Гренландії не мають сприйматися як сигнал про те, що Вашингтон змінив свій курс щодо України.

Його цитує https://apnews.com/article/denmark-greenland-trump-bessent-davos-******************************** Associated Press, інформує Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3596377

змішав усе в купу й Україну з ЄС й НАТО з Гренландіянаш...
20.01.2026 22:55 Ответить
Може це помста Норвегії за не надану його персону у списки кандидатів на премію миру ...
Послухайте Лаврова...
20.01.2026 22:57 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/TeqgE8FX4Lk

Лавров про колоніальні корені Норвежські та Датські в Гренландії як у рашка ТІПА в Криму...

Тодііііі до чого тут США ? Він тролить Трампушу - тіпа не твоє тут коріння? А ми з Китаєм так і бить закриєм очі , але не чіпай КРИМНАШ,УКРАЇНУ -теж бувші колоніії...
20.01.2026 23:03 Ответить
А Норвегія (як країна), тут, до чого? Влада її не має ніякого стосунку до визначення Нобелівських лауреатів... Все визначено ще самим Нобелем, у заповіті - там "душеприказчиком" визначений спеціальний Комітет. Це самостійна структура, яка ніяким чином не відноситься до влади Норвегії...
21.01.2026 06:45 Ответить
Мінуточку. От Тру(м)п в США керує всім. Навіть Верховним судом, незважаючи на Конституцію. І до Федеральної резервної системи ручки протягує. Про виконавчі органи взагалі мови немає. А прем'єр в Норвегії не може покерувати Нобелівським комітетом? Слабак! Він ніколи не зможе зробити Норвегію великою. Знову.
21.01.2026 11:24 Ответить
21.01.2026 11:28 Ответить
Це якщо анексує ще і Щпіцберген.
20.01.2026 23:03 Ответить
В світлі загрози від раші,домігся збільшення видатків на оборону від європ.країн НАТО,а це вже немало.
20.01.2026 22:40 Ответить
Поки що домігся що ната домовилась домовлятись про збільшення видатків. Ну і 30 солдатів відправила на 2 дні
20.01.2026 22:43 Ответить
Коментувати трампа це марна трата часу він чи дурень чи прикидаєтся.
20.01.2026 22:45 Ответить
иди вже в дупу ,задрот
20.01.2026 22:49 Ответить

А Рубіо просто терпить ...Чекає поки з трампом згорить й Венс ( як мінімум восени за рез-татами ******** респів ),
Є у Юрія Ніколова учорашній блог про те , що каманада Трампа дозволяє- підгріває його хатєлкі ( насправді їхні) до повного дозрівання до статусу клієнта дурки - а потім цей діагноз врятує його ж від судової кари .
20.01.2026 23:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=bCtHfOOQbmo

Трамп геть злетів з котушок. Косить під визнання себе неосудним - Юрій Ніколов
20.01.2026 23:12 Ответить
Від скромності не здохне.
20.01.2026 22:51 Ответить
Здивую всіх: серійний вбивця - маніяк Чикатило був впевнений, що очищує людство від біосміття. Правда, міліція в це не повірила, правда не одразу. На Трампа теж рано, чи пвзно знайдеться своя умовна міліція, чи умовні (а можливо і справжні) санітари.
20.01.2026 22:52 Ответить
Як поетично ви висловилися, аплодую стоячи.
20.01.2026 23:05 Ответить
Трамп багато в чому переконаний. Але в цьому цікаво буде розбиратись психіатрам.
20.01.2026 22:54 Ответить
Це правда. До сих пір НАТО існувало лише на папері і на американські гроші. ******** американський дєд змусив Європу платити і озброюватись
20.01.2026 22:59 Ответить
Підозрюю, що спецоперація по вербовці ФСБ-шниками Трампона мала кодову назву "Ідіот".
20.01.2026 23:02 Ответить
20.01.2026 23:33 Ответить
100%, показав всьому світу шо воно вже давно здохло
21.01.2026 00:03 Ответить
Як мертва людина може сказати скільки ти зробив для НАТО?
21.01.2026 00:07 Ответить
Оце точно. Вороги НАТО ще ніколи так не сміялися тепер з цієї вже нікчемної організації
21.01.2026 00:17 Ответить
Хто-небудь, зупиніть вже цього хворого на всю голову діда. Нівже ні в США ні в Європі не залишилось адекватних людей?
21.01.2026 00:30 Ответить
Ну, давайте об'єктивно: збадьорив.
21.01.2026 00:59 Ответить
Трамп, ты для россии сделал бОльше в подрыве НАТО, чем кто-либо за все время существования Альянса.
Больше, чем даже сама россия.
21.01.2026 04:31 Ответить
Бреше, ****, в темі про інші країни НАТО "я знаю, що ми прийдемо їм на допомогу", бо єдиний раз, коли країни НАТО один одному допомогали це було після теракту 11/09/2001року. Тоді більшість країн НАТО допомогли США знищити кубло терористів Бкн Ладена в Афганістані, де той заховався. Тому наступна побрехенька "але я справді сумніваюся, чи прийдуть вони нам на допомогу" легко спростовується.
21.01.2026 04:38 Ответить
https://t.me/in_factum/41412 Anders Fogh Rasmussen, колишній прем'єр Данії та колишній генеральний секретар НАТО, записав колонку для The Economist, яку розпочав спростуванням цієї брехні трампа:

"З 2002 по 2021 рік 52 труни, вкриті данським прапором, поверталися додому з Афганістану та Іраку. Там Данія зазнала більших втрат відносно чисельності населення, ніж будь-який інший член коаліції, окрім Грузії. Більших, ніж самі США."

Читайте весь текст за вищенаведеною ссиллю.
21.01.2026 05:07 Ответить
 
 