У команді Трампа не дійшли згоди, як США мають посилювати контроль над Гренландією, - CNN

В адміністрації Дональда Трампа визнають стратегічне значення Гренландії для безпеки США, але не підтримують ідею перетворення острова на ще один американський штат.

Один із радників президента зазначив, що у Білому домі не розглядають сценарій анексії Гренландії. "Але чи хочемо ми союзу з ними? Без сумніву", - сказав він.

На тлі посилення риторики Трампа щодо можливого захоплення арктичного острова та його відмови виключати військові методи, низка посадовців ставиться до такого підходу з обережністю. Замість цього союзники президента пропонують використовувати загрозу запровадження тарифів як інструмент тиску на Європу для отримання поступок.

За словами джерел, у команді Трампа розглядають варіант тиску на Данію з метою укладення угоди, яка не передбачатиме передачі всієї території. Зокрема, йдеться про можливість спільного управління Гренландією.

У неділю європейські лідери намагалися донести до Трампа, що розміщення військ у Гренландії не спрямоване проти США. Під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером Трамп визнав, що міг отримати "неправильну інформацію" щодо розгортання європейських сил, розповів британський посадовець.

Один із європейських чиновників зазначив, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає можливим досягнення компромісної угоди, яка дозволила б Трампу "вийти з ситуації". За інформацією CNN, Рютте також приватно обговорює ідею перегляду угоди 1951 року між США, Данією та Гренландією, зокрема з посиленими гарантіями недопущення китайських інвестицій на острові.

За словами посадовців, агресивні дії Трампа щодо Гренландії активізувалися після успішної військової операції США на початку місяця, спрямованої на захоплення лідера Венесуели Ніколаса Мадуро. Це, як зазначається, посилило уявлення президента про американську гегемонію в Західній півкулі.

Водночас деякі європейські посадовці висловили занепокоєння, що рішення Данії та інших країн НАТО направити війська для спільних навчань у Гренландії могло мати зворотний ефект і лише роздратувати Трампа, підштовхнувши його до більш рішучих дій.

Плани США на Гренландію

На початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

