Європа може погодитися на передачу Гренландії Штатам, щоб заспокоїти Білий дім, - Bloomberg
У Європі можуть погодитися віддати Гренландію Сполученим Штатам, щоб заспокоїти Білий дім.
Про це пише видання Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Один високопосадовець ЄС, який прибув у Давос, заявив, що багато його колег погоджуються з тим, що порядок після Другої світової війни закінчився, і що захоплення земель Трампом змінить світову політику.
"Він висловив побоювання, що європейські лідери можуть погодитися передати Гренландію в черговій спробі заспокоїти Білий дім", - пише видання.
За даними Bloomberg, на зустрічі європейських міністрів фінансів у Брюсселі в понеділок і вівторок чиновники були шоковані втратою американської підтримки і дружби та тим, як швидко це перетворилося на ворожість.
"Деякі з них заявили, що не впевнені, як реагувати на постійно мінливий шквал погроз і вимог, які, здається, не відповідають жодній логіці", - йдеться в матеріалі.
Плани США на Гренландію
- На початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
- Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
- Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
- CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
- Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
- 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
- У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.
Апетит же ж приходить під час їжі. Тоді через 5 хвилин буде "хотєлка №2".
путяра віджав Крим - що, заспокоївся ? Ні. Інше питання, могли чи не могли опиратися, але варто було хоч спробувати.
Гітлер дав таємну вказівку військам при вході у Рейнську демілітаризовану зону у разі спротиву негайно відступити. Спротива французи не виявили і Гітлер зрозумів, що можна борзіти.
Тобто бачимо вже 2 історичних приклади - давній і недавній. Чому Трамп має поступити по інакшому і "заспокоїтися" ? Якщо ******* бачить перед собою лоха і терпилу, то він буде його кошмарити, поки не отримає відсіч. Якось так мені то бачиться.