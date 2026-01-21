Європа може погодитися на передачу Гренландії Штатам, щоб заспокоїти Білий дім, - Bloomberg

У Європі можуть погодитися віддати Гренландію Сполученим Штатам, щоб заспокоїти Білий дім.

Один високопосадовець ЄС, який прибув у Давос, заявив, що багато його колег погоджуються з тим, що порядок після Другої світової війни закінчився, і що захоплення земель Трампом змінить світову політику.

"Він висловив побоювання, що європейські лідери можуть погодитися передати Гренландію в черговій спробі заспокоїти Білий дім", - пише видання.

За даними Bloomberg, на зустрічі європейських міністрів фінансів у Брюсселі в понеділок і вівторок чиновники були шоковані втратою американської підтримки і дружби та тим, як швидко це перетворилося на ворожість.

"Деякі з них заявили, що не впевнені, як реагувати на постійно мінливий шквал погроз і вимог, які, здається, не відповідають жодній логіці", - йдеться в матеріалі.

Плани США на Гренландію

На початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

