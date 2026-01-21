Європа може погодитися на передачу Гренландії Штатам, щоб заспокоїти Білий дім, - Bloomberg

У Європі можуть погодитися віддати Гренландію Сполученим Штатам, щоб заспокоїти Білий дім.

Один високопосадовець ЄС, який прибув у Давос, заявив, що багато його колег погоджуються з тим, що порядок після Другої світової війни закінчився, і що захоплення земель Трампом змінить світову політику.

"Він висловив побоювання, що європейські лідери можуть погодитися передати Гренландію в черговій спробі заспокоїти Білий дім", - пише видання.

За даними Bloomberg, на зустрічі європейських міністрів фінансів у Брюсселі в понеділок і вівторок чиновники були шоковані втратою американської підтримки і дружби та тим, як швидко це перетворилося на ворожість.

"Деякі з них заявили, що не впевнені, як реагувати на постійно мінливий шквал погроз і вимог, які, здається, не відповідають жодній логіці", - йдеться в матеріалі.

  • На початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
  • Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
  • CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
  • Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
  • 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
  • У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

+35
"Замирення агрессора" ніколи не працювало, але ніхто не забороняє ще разок пробігтися по граблям ... тож вперед 🤔
показати весь коментар
21.01.2026 11:17 Відповісти
+24
божжже... який тикончений, максимко... свою маму за скільки продаш?
показати весь коментар
21.01.2026 11:23 Відповісти
+16
Гітлеру Судети вже віддавали... Не забувай - Трамп не тільки на Гренландію "рота роззявляв". Там, після Гренландії, на черзі стане Мексіка, Канада, Панамський канал...
показати весь коментар
21.01.2026 11:33 Відповісти
Якщо не хочеш віддати все кацапам. То встигни віддати все сполученим штатам.
показати весь коментар
21.01.2026 12:16 Відповісти
І Норвегію також. А потім і Канаду, а чо такого.
показати весь коментар
21.01.2026 12:43 Відповісти
Гренландія початок ,,собіратєля зємєль,, Трампа. Цей лауреат Нобеля взятого на гоп-стоп у латиноамериканської жіночки, після Гренландії забажає французькі острови біля Канади та космічну стартову ділянку на екваторі у французьській Гвіані. Так само погано лежать європейські острови в Карибському басейні. Кюрасао, Аруба. Трамп скаже що США зможуть з тих островів контролювати вхід в панамський канал тож їм конче потрібен для безпеки. А хто не згоден тому все відключим. Врешті дійде й до самої Канади. Таких людей як Трамп треба відстрілювати ще на початку їх вибриків. Світ стане чистіше.
показати весь коментар
21.01.2026 12:52 Відповісти
Хай краще Штати нас заберуть без цих зелених ,голубих, рожевих ,та інших під@рів.....
показати весь коментар
21.01.2026 13:19 Відповісти
путін напав на Україну - Європа сидить тихо, "щоб не спровокувати ще більшу війну". Трамп кидає усіх з НАТО - Європа сидить тихо, бо треба щось робити, але дорого, лячно і ліньки! Трамп почав погрожувати Європі за Гренландію - віддамо нахер ту Гренландію, "лишбы небыло войны (где угодно пусть будет, но только не в Европе)".... питання - чому не здали Україну? Щоб стачувала свій людський ресурс, захищаючи Європу від приходу россії? "Хитрожопые однака, эти ребята- Европейцы"! Тут здаюьб Укпіїну, там Гренландію. Потім Арктика, Балиійські страни, Балкани.... ссикуни якісь
показати весь коментар
21.01.2026 13:34 Відповісти
Якщо між ганьбою і війною обирати ганьбу, то …
показати весь коментар
21.01.2026 13:40 Відповісти
В чому ганьба?
показати весь коментар
21.01.2026 14:22 Відповісти
в тому, щоб Європа "погодилася на передачу Гренландії, аби заспокоїти Білий Дім" . . .

Апетит же ж приходить під час їжі. Тоді через 5 хвилин буде "хотєлка №2".
путяра віджав Крим - що, заспокоївся ? Ні. Інше питання, могли чи не могли опиратися, але варто було хоч спробувати.
Гітлер дав таємну вказівку військам при вході у Рейнську демілітаризовану зону у разі спротиву негайно відступити. Спротива французи не виявили і Гітлер зрозумів, що можна борзіти.

Тобто бачимо вже 2 історичних приклади - давній і недавній. Чому Трамп має поступити по інакшому і "заспокоїтися" ? Якщо ******* бачить перед собою лоха і терпилу, то він буде його кошмарити, поки не отримає відсіч. Якось так мені то бачиться.
показати весь коментар
22.01.2026 17:34 Відповісти
А після гренландії чучало скаже що йому потрібна канада і т д.Постійно будете заспокоювати поїхавший білий дім???Вже один дім ви заспокоюєте з 14р видно як ваш спокій стає все спокійнішим!!!Ну дегенерати і сцикуни повні!
показати весь коментар
21.01.2026 13:48 Відповісти
Краще б Україну передали США .
показати весь коментар
21.01.2026 14:21 Відповісти
Та ти що! Зараз тут на тебе налетять місцеві історики, які тобі розкажуть про нашу славетну козацьку історію і про хрещення Русі Володимиром, в той час як на американському континенті жаби квакали )))
показати весь коментар
21.01.2026 14:25 Відповісти
Боже збав
показати весь коментар
23.01.2026 02:54 Відповісти
Так в Римської імперії теж була "славетна" історія і де Римська імперія ? Виживає сильніший ,а не "історичніший "
показати весь коментар
21.01.2026 14:49 Відповісти
Так Україна більшу частину своєї історії не мала незалежності ,а пристосовувалась то до поляків .то до кацапів.
показати весь коментар
21.01.2026 15:35 Відповісти
Так Польща має державність більшу частину своєї історії ,з перервами в 1795- 1918 і в 1939-1945 ,коли її територію поділили сусіди .
показати весь коментар
21.01.2026 16:23 Відповісти
