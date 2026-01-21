Новости Трамп хочет видеть Гренландию в США
2 081 25

Трамп прав в отношении Арктики, ее стоит защищать от влияния РФ и Китая, - Рютте

Рютте пытается уладить ситуацию с Гренландией

Генсек НАТО Марк Рютте отказался комментировать ситуацию между США и Данией по поводу Гренландии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews.

Что известно

Рютте отметил, что работает над этим вопросом непублично.

"Можете быть уверены, что я работаю над этим вопросом за кулисами. Мои заявления ничего не добавят", - отметил генсек Альянса.

Рютте считает, что единственным путем преодоления кризиса является "продуманная дипломатия".

По словам генсека НАТО, Штаты остаются преданными Альянсу, поскольку НАТО "имеет решающее значение не только для обороны Европы, но и для обороны США".

Рютте добавил, что США "нужна безопасная Арктика, безопасная Атлантика и безопасная Европа".

Также генсек НАТО заявил, что Трамп "прав" в отношении Арктики.

"Мы должны защищать Арктику от влияния России и Китая", - подытожил он.

Планы США на Гренландию

  • В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

Трамп хоче за давнім руснявим принципом "что охраняєм, то і імєєм".
21.01.2026 12:21 Ответить
Ще один хоче проскочити сухим між краплями дощу. Рютте крутиться, як вуж.
21.01.2026 15:07 Ответить
Ось і ще один міньєтчік - бажає щоб до клубу Епштейна його запросили.
21.01.2026 12:22 Ответить
безпека Арктики, безпека Атлантики та безпека Європи вирушується на полі бою в Україні тут і зараз
21.01.2026 12:24 Ответить
Так. Від цього залежить безпека Європи. Ліберастія ще обернеться великою кров'ю.
21.01.2026 12:24 Ответить
А що, в рамках НАТО неможливо захистити Гренландію від рашки та Китаю?
Бо виходить, що божевільний Трамп - це ще більша загроза ніж ху@ло та Сі.
21.01.2026 12:26 Ответить
Мабуть не виходить, бо Європа скоро посипеться. За кілька десятиліть населення стане кольоровим, можливо деякі країни оголосять шаріатський закон. Яке уже НАТО
21.01.2026 13:41 Ответить
Так загроза війни від правопівнів, а не від ліберастії.
21.01.2026 13:20 Ответить
Саме ліберасти причина усіх проблем у світі. Вони послабили країни аж до розвалу. Так само як робили наші, дозволяючи кацапам окупувати всі сфери, аби тебе фашиздом не назвали
21.01.2026 13:43 Ответить
Як запарєбрікаваї *********, одночасно забулькали з вигрібної ями, як по команді беседи!!!
І понесло по мережі, оті смердючі онучі срюскіх з мордовії та удмуртії….
21.01.2026 12:25 Ответить
щоб США було безпечно, потрібно дати багато зброї Україні - для розвали кацапстана, і не буде ніякої загрози зі сторони *****
21.01.2026 12:30 Ответить
Звісно,моржів,тюленів,білих ведмедів треба захищати від кацапів.
Українців..?
21.01.2026 12:31 Ответить
Попробую відповісти як розумному. Найкоротший шлях балістичних ракет від раші до США пролягає через Північний полюс і займає 35-40 хвилин. Збити БР простіше всього в космосі, на висоті 100+ км. На піку балістичної траекторії (параболи) швидкість її найменша. Там вона буде через 20 хв після старту. Щоб виявити запуск БР на півночі Гренландії була розвернута ще в часи холодної війни з сесесером база США раннього попередження з персоналом до 6к військовослужбовців. Це про безпеку і необхідність НАТО її укріплювати. До анексії Гренландії заяви Рюте відношення не мають.
21.01.2026 13:06 Ответить
Старайся.Я переконаний,що в твоєму випадку користувач Вікі набагато розумніший за двох-трьох тік-токерів.
Одного ти все ж бачу не розумієш-посада генсека НАТО певно зобов,язує цього чинушу мати чітку позицію щодо конфлікту всередині організації..
21.01.2026 18:29 Ответить
Спілкування з ****** негативно вплива на розум очільникі інших країн. Вони деградують та скочуються в середньовіччя.
21.01.2026 12:36 Ответить
Хоч щось робити, хоч Антарктику захищати, тільки не допомогати Україні ! Нехай віна самотужки воює !
21.01.2026 13:41 Ответить
А хто буде захищати Арктику від Америки?
21.01.2026 12:45 Ответить
білі ведмеді, моржі і тюлені. )
21.01.2026 16:59 Ответить
Підтакуючи напівзолілому мозку Трампа з бажаннями по Гренландії і контролю над Арктикою, втратите контроль над Чорним морем. Бо анексія Гренландії узаконює анексію Криму, і окупованих територій, а також Тайваню, і т.д.
21.01.2026 12:46 Ответить
Хитро)
21.01.2026 13:04 Ответить
Цікаво, скільки людей знає, що Гренландія, це не Арктика?
21.01.2026 13:21 Ответить
Рютте заявляє що Арктику потрібно захищати від ''ради миру'' Тромба?
Тобто ви одночасно хочете з Сосією і товаришувати і домовлятися, називаєте її партнером, допомагаєте їй не програти у війні і не розвалитися, щоб потім виділяти колосальні гроші на захист від тієї ж Сосії? Дядя, ти дебіл? Може ворога потрібно знищити а не тягнути його в свою хату?
21.01.2026 13:31 Ответить
Рютте такий же покидьок як і Трамп ! Антарктіку зараз треба захищати китайці замість Тайваню туди десант висадять !
21.01.2026 13:38 Ответить
Замість рації в Арктиці, краще б дав Україні кулемет
21.01.2026 14:16 Ответить
я давно казала ,як шо США не візьме під крило Гренландію ,то візмуть китай з руснею ...вони вже років 30 до цього готуються ...друге питання ,шоб цей малахольний трамп ,потім не запросив до компанії москву , як співласників Гренландії ...
21.01.2026 15:56 Ответить
 
 