Трамп прав в отношении Арктики, ее стоит защищать от влияния РФ и Китая, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте отказался комментировать ситуацию между США и Данией по поводу Гренландии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Рютте отметил, что работает над этим вопросом непублично.

"Можете быть уверены, что я работаю над этим вопросом за кулисами. Мои заявления ничего не добавят", - отметил генсек Альянса.

Рютте считает, что единственным путем преодоления кризиса является "продуманная дипломатия".

По словам генсека НАТО, Штаты остаются преданными Альянсу, поскольку НАТО "имеет решающее значение не только для обороны Европы, но и для обороны США".

Рютте добавил, что США "нужна безопасная Арктика, безопасная Атлантика и безопасная Европа".

Также генсек НАТО заявил, что Трамп "прав" в отношении Арктики.

"Мы должны защищать Арктику от влияния России и Китая", - подытожил он.

Планы США на Гренландию

В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

