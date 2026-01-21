Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, - Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов, а также предостерег европейские страны от усиления военного присутствия на острове.

Об этом он заявил во время Всемирного экономического форума в Давосе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

По его словам, Соединенные Штаты просят союзников осознать стратегическую необходимость того, чтобы Гренландия находилась под контролем США.

Американский министр отметил, что в истории уже были примеры территориальных соглашений с участием Дании. В частности, он напомнил о приобретении Соединенными Штатами Виргинских островов у Дании во время Первой мировой войны.

Бессент также сделал противоречивое заявление о нейтральном статусе Дании в тот период, упомянув, что страна, по его словам, продавала значительные территории.

Отдельно министр финансов США раскритиковал намерения европейских государств активизировать военное присутствие в Гренландии. Он выразил сомнение в целесообразности таких действий и охарактеризовал их как такие, которые могут иметь ложный политический сигнал.

Планы США на Гренландию

В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

