Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, - Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов, а также предостерег европейские страны от усиления военного присутствия на острове.
Об этом он заявил во время Всемирного экономического форума в Давосе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
По его словам, Соединенные Штаты просят союзников осознать стратегическую необходимость того, чтобы Гренландия находилась под контролем США.
Американский министр отметил, что в истории уже были примеры территориальных соглашений с участием Дании. В частности, он напомнил о приобретении Соединенными Штатами Виргинских островов у Дании во время Первой мировой войны.
Бессент также сделал противоречивое заявление о нейтральном статусе Дании в тот период, упомянув, что страна, по его словам, продавала значительные территории.
Отдельно министр финансов США раскритиковал намерения европейских государств активизировать военное присутствие в Гренландии. Он выразил сомнение в целесообразности таких действий и охарактеризовал их как такие, которые могут иметь ложный политический сигнал.
Планы США на Гренландию
- В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
- Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
- Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
- CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
- Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
- 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
- В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.
Що кацапи, що пєндоси- один хрін.
Щоб трампу дупу лизнути і показати свою лояльність?
Тоді самі МАГА-виборці Трампа почнуть говорити, що нунах витрачати гроші на таке, а не на внутрішні потреби Штатів, як вони раніше говорили про допомогу Україні, Тайваню і тд... А тут вже і вибори до Сенату на носі, з виборцями адекватна частина республіканців сваритися не схоче!
Все ж сумніваюсь що іржавий - ввєдьот вайска . Говорять що влада США розділена у цьому питанні , і що Конгрес у більшості - проти анексії .
Почитайте, які розміри були у 13 колоній під час війни за Незалежність!! А потім новоутворення розлізлось від можа до можа !!!
Наприклад гібридна війна проти Мексики