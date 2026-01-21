Новости
Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, - Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент на этой неделе приедет в Украину

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов, а также предостерег европейские страны от усиления военного присутствия на острове.

Об этом он заявил во время Всемирного экономического форума в Давосе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

По его словам, Соединенные Штаты просят союзников осознать стратегическую необходимость того, чтобы Гренландия находилась под контролем США.

Американский министр отметил, что в истории уже были примеры территориальных соглашений с участием Дании. В частности, он напомнил о приобретении Соединенными Штатами Виргинских островов у Дании во время Первой мировой войны.

Бессент также сделал противоречивое заявление о нейтральном статусе Дании в тот период, упомянув, что страна, по его словам, продавала значительные территории.

Отдельно министр финансов США раскритиковал намерения европейских государств активизировать военное присутствие в Гренландии. Он выразил сомнение в целесообразности таких действий и охарактеризовал их как такие, которые могут иметь ложный политический сигнал.

Планы США на Гренландию

  • В начале января 2025 года Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".
  • Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.
  • Глава МИД Дании Расмуссен , в свою очередь, заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.
  • CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен на приобретение Гренландии, чем в первый срок.
  • Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.
  • 5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".
  • В ноябре парламент Гренландии принял закон, который ограничивает право иностранцев на покупку недвижимости на острове. Это произошло на фоне роста интереса США к приобретению недвижимости в Гренландии.

Адик, Геринг, Геббельс и другие в Аду аплодируют стоя.
Де поділися мудрі політики республіканці? Як так швидко кількість пройдисвітів в Білому дому перевищила всі межі і перетворила його на Білий дурдом.
І чим ця влада, яку вибрали америкоси, краща від кремлівського ху...йла. Такі ж під@раси.
Адик, Геринг, Геббельс и другие в Аду аплодируют стоя.
і прісоєдінівшийся к нім *****! )
І чого вже приховуватм - і Трамп.
ну да. та антипартійна група й рядом не валялась з сьоднішніми по кількості як члєнов, так і примкнувших ))
скотт бессент відкритий гей,його чоловік колишній прокурор нью-йорка,який мало бессента трахає,якщо цей покидьок кидає такі пред"яви,Боже, ХТО править америкою
..і йорбан
))) тоді він буде шєлєпін.
* шепілов, канешно ))
Вони хоч би спробували розшифрувати ту "стратегічну необхідність", думаю окрім ідіотського "кацапи і китай захоплять якщо воно не буде в США" інших більш адекватних причин придумати не вдасться
"життєвий простір" - все тут ясно. Нам треба більше земель для експлуатації бо ми не хочемо платити і домовлятись. Це вже все було в 30х роках але США любить робити ремейки
І чим ця влада, яку вибрали америкоси, краща від кремлівського ху...йла. Такі ж під@раси.
Де поділися мудрі політики республіканці? Як так швидко кількість пройдисвітів в Білому дому перевищила всі межі і перетворила його на Білий дурдом.
сенатори республіканці йому дадуть понюхать
трамп удєлал америку по большому! ))
Він буде нахиляти Європу допоки вони нахилятимуться. Кінцева мета - коліно-локтьова поза. Може ж зрозуміють, що не треба трампу в зуби дивитись.
Значить будуть брати військовим шляхом.
Що кацапи, що пєндоси- один хрін.
Стара мерзотна гомосятина.
А міністр фінансів при чому?
Щоб трампу дупу лизнути і показати свою лояльність?
Хочу быть царицей морской , завтра скажет хочу быть царицей Корсики и на додачу Мальты.
Шавка Трампа відробляє свої харчі. Хто їм заважає укласти економічну угоду і захищати свої інтереси?! Посягання на територіальну цілісність іншої країни союзника по НАТО-це ганебно і дико!
Трамп і команда без тормозів
Данії варто оголосити величезну суму за ту Гренландію - в стилі кілька трильйонів баксів. Там ж площа острова гігантська.
Тоді самі МАГА-виборці Трампа почнуть говорити, що нунах витрачати гроші на таке, а не на внутрішні потреби Штатів, як вони раніше говорили про допомогу Україні, Тайваню і тд... А тут вже і вибори до Сенату на носі, з виборцями адекватна частина республіканців сваритися не схоче!
Скот і в Америці скот.
Це все гучні заяви - в стилі ***** .. Такий собі - психологічний тиск . Мовляв - ми від вас не відстанемо , тому погоджуйтесь на здачу територій - добровільно примусово ..
Все ж сумніваюсь що іржавий - ввєдьот вайска . Говорять що влада США розділена у цьому питанні , і що Конгрес у більшості - проти анексії .
Кому як не тобі має бути відомо, що Конгрес до нового року навіть не розглядатиме позазаконність наказу Трампа щодо введення військ США на територію Гренландії??? І з процедурної причини - просто таке питання спікери обох палат не поставлять на обговорення!!!
Я знаю . Я й не мав на увазі голосування . Це було сказано так , між іншим .
Ніхера собі группенфюрер речь толкнул.....
Трамп меняет Европу на Гренландию.
это у них после ковида обострение?
Минулого року Венс, цього року Бессент.... щоб вони повиздихали!
Тварь. сша перетворились з світового поліцейського на світового терориста. Те що не змогли видурити тепер просто будуть окуповувати і забирати силою. Краще вже нехай сша розвалиться
Пандора відкрила свою скриню і світ летит у пекло,
ЗСУ, надішліть вже самокат цьому придурку.
Ракова пухлина?????

Почитайте, які розміри були у 13 колоній під час війни за Незалежність!! А потім новоутворення розлізлось від можа до можа !!!
Наприклад гібридна війна проти Мексики
та досить вже тої істерії. сказав Чуб, що не буде воювати за Гренландію. перепишуть її на США, він подякує, а ні, то запам'ятає це. )
