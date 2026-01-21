УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16420 відвідувачів онлайн
Трамп хоче бачити Гренландію в складі США
5 157 35

Гренландія має стати частиною Сполучених Штатів, - Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент цього тижня приїде до України

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Гренландія повинна бути частиною Сполучених Штатів, а також застеріг європейські країни від посилення військової присутності на острові.

Про це він заявив під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, Сполучені Штати просять союзників усвідомити стратегічну необхідність того, щоб Гренландія перебувала під контролем США.

Американський міністр зазначив, що в історії вже були приклади територіальних угод за участі Данії. Зокрема, він нагадав про придбання Сполученими Штатами Віргінських островів у Данії під час Першої світової війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європа може погодитися на передачу Гренландії Штатам, щоб заспокоїти Білий дім, - Bloomberg

Бессент також зробив суперечливу заяву щодо нейтрального статусу Данії у той період, згадавши, що країна, за його словами, продавала значні території.

Окремо міністр фінансів США розкритикував наміри європейських держав активізувати військову присутність у Гренландії. Він висловив сумнів у доцільності таких дій та охарактеризував їх як такі, що можуть мати хибний політичний сигнал.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У команді Трампа не дійшли згоди, як США мають посилювати контроль над Гренландією, - CNN

Плани США на Гренландію

  • На початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
  • Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
  • CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
  • Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
  • 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
  • У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС продовжує фінансувати військову машину РФ, купуючи російську нафту, - Бессент

Автор: 

Гренландія (227) США (26382) Бессент Скот (108)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
показати весь коментар
показати весь коментар
показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Адик, Геринг, Геббельс и другие в Аду аплодируют стоя.
показати весь коментар
21.01.2026 11:47 Відповісти
і прісоєдінівшийся к нім *****! )
показати весь коментар
21.01.2026 11:53 Відповісти
І чого вже приховуватм - і Трамп.
показати весь коментар
21.01.2026 12:00 Відповісти
ну да. та антипартійна група й рядом не валялась з сьоднішніми по кількості як члєнов, так і примкнувших ))
показати весь коментар
21.01.2026 13:04 Відповісти
скотт бессент відкритий гей,його чоловік колишній прокурор нью-йорка,який мало бессента трахає,якщо цей покидьок кидає такі пред"яви,Боже, ХТО править америкою
показати весь коментар
21.01.2026 14:03 Відповісти
..і йорбан
показати весь коментар
21.01.2026 12:18 Відповісти
))) тоді він буде шєлєпін.
показати весь коментар
21.01.2026 13:00 Відповісти
* шепілов, канешно ))
показати весь коментар
21.01.2026 13:03 Відповісти
Вони хоч би спробували розшифрувати ту "стратегічну необхідність", думаю окрім ідіотського "кацапи і китай захоплять якщо воно не буде в США" інших більш адекватних причин придумати не вдасться
показати весь коментар
21.01.2026 11:49 Відповісти
"життєвий простір" - все тут ясно. Нам треба більше земель для експлуатації бо ми не хочемо платити і домовлятись. Це вже все було в 30х роках але США любить робити ремейки
показати весь коментар
21.01.2026 12:20 Відповісти
І чим ця влада, яку вибрали америкоси, краща від кремлівського ху...йла. Такі ж під@раси.
показати весь коментар
21.01.2026 11:50 Відповісти
Де поділися мудрі політики республіканці? Як так швидко кількість пройдисвітів в Білому дому перевищила всі межі і перетворила його на Білий дурдом.
показати весь коментар
21.01.2026 11:50 Відповісти
сенатори республіканці йому дадуть понюхать
показати весь коментар
21.01.2026 13:08 Відповісти
трамп удєлал америку по большому! ))
показати весь коментар
21.01.2026 11:52 Відповісти
Він буде нахиляти Європу допоки вони нахилятимуться. Кінцева мета - коліно-локтьова поза. Може ж зрозуміють, що не треба трампу в зуби дивитись.
показати весь коментар
21.01.2026 11:59 Відповісти
Значить будуть брати військовим шляхом.
Що кацапи, що пєндоси- один хрін.
показати весь коментар
21.01.2026 11:54 Відповісти
Стара мерзотна гомосятина.
показати весь коментар
21.01.2026 11:56 Відповісти
А міністр фінансів при чому?
Щоб трампу дупу лизнути і показати свою лояльність?
показати весь коментар
21.01.2026 11:57 Відповісти
Хочу быть царицей морской , завтра скажет хочу быть царицей Корсики и на додачу Мальты.
показати весь коментар
21.01.2026 11:59 Відповісти
Шавка Трампа відробляє свої харчі. Хто їм заважає укласти економічну угоду і захищати свої інтереси?! Посягання на територіальну цілісність іншої країни союзника по НАТО-це ганебно і дико!
показати весь коментар
21.01.2026 12:01 Відповісти
Трамп і команда без тормозів
показати весь коментар
21.01.2026 12:02 Відповісти
Данії варто оголосити величезну суму за ту Гренландію - в стилі кілька трильйонів баксів. Там ж площа острова гігантська.
Тоді самі МАГА-виборці Трампа почнуть говорити, що нунах витрачати гроші на таке, а не на внутрішні потреби Штатів, як вони раніше говорили про допомогу Україні, Тайваню і тд... А тут вже і вибори до Сенату на носі, з виборцями адекватна частина республіканців сваритися не схоче!
показати весь коментар
21.01.2026 12:03 Відповісти
Скот і в Америці скот.
показати весь коментар
21.01.2026 12:03 Відповісти
Це все гучні заяви - в стилі ***** .. Такий собі - психологічний тиск . Мовляв - ми від вас не відстанемо , тому погоджуйтесь на здачу територій - добровільно примусово ..
Все ж сумніваюсь що іржавий - ввєдьот вайска . Говорять що влада США розділена у цьому питанні , і що Конгрес у більшості - проти анексії .
показати весь коментар
21.01.2026 12:04 Відповісти
Кому як не тобі має бути відомо, що Конгрес до нового року навіть не розглядатиме позазаконність наказу Трампа щодо введення військ США на територію Гренландії??? І з процедурної причини - просто таке питання спікери обох палат не поставлять на обговорення!!!
показати весь коментар
21.01.2026 13:50 Відповісти
Я знаю . Я й не мав на увазі голосування . Це було сказано так , між іншим .
показати весь коментар
21.01.2026 16:36 Відповісти
Ніхера собі группенфюрер речь толкнул.....
показати весь коментар
21.01.2026 12:40 Відповісти
Трамп меняет Европу на Гренландию.
показати весь коментар
21.01.2026 12:42 Відповісти
это у них после ковида обострение?
показати весь коментар
21.01.2026 12:55 Відповісти
Минулого року Венс, цього року Бессент.... щоб вони повиздихали!
показати весь коментар
21.01.2026 13:46 Відповісти
Тварь. сша перетворились з світового поліцейського на світового терориста. Те що не змогли видурити тепер просто будуть окуповувати і забирати силою. Краще вже нехай сша розвалиться
показати весь коментар
21.01.2026 13:53 Відповісти
Пандора відкрила свою скриню і світ летит у пекло,
показати весь коментар
21.01.2026 15:01 Відповісти
ЗСУ, надішліть вже самокат цьому придурку.
показати весь коментар
21.01.2026 15:54 Відповісти
Ракова пухлина?????

Почитайте, які розміри були у 13 колоній під час війни за Незалежність!! А потім новоутворення розлізлось від можа до можа !!!
Наприклад гібридна війна проти Мексики
показати весь коментар
21.01.2026 16:17 Відповісти
та досить вже тої істерії. сказав Чуб, що не буде воювати за Гренландію. перепишуть її на США, він подякує, а ні, то запам'ятає це. )
показати весь коментар
21.01.2026 20:09 Відповісти
 
 