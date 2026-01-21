Гренландія має стати частиною Сполучених Штатів, - Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Гренландія повинна бути частиною Сполучених Штатів, а також застеріг європейські країни від посилення військової присутності на острові.

Про це він заявив під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

За його словами, Сполучені Штати просять союзників усвідомити стратегічну необхідність того, щоб Гренландія перебувала під контролем США.

Американський міністр зазначив, що в історії вже були приклади територіальних угод за участі Данії. Зокрема, він нагадав про придбання Сполученими Штатами Віргінських островів у Данії під час Першої світової війни.

Бессент також зробив суперечливу заяву щодо нейтрального статусу Данії у той період, згадавши, що країна, за його словами, продавала значні території.

Окремо міністр фінансів США розкритикував наміри європейських держав активізувати військову присутність у Гренландії. Він висловив сумнів у доцільності таких дій та охарактеризував їх як такі, що можуть мати хибний політичний сигнал.

Плани США на Гренландію

На початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.

