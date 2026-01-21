Гренландія має стати частиною Сполучених Штатів, - Бессент
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Гренландія повинна бути частиною Сполучених Штатів, а також застеріг європейські країни від посилення військової присутності на острові.
Про це він заявив під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
За його словами, Сполучені Штати просять союзників усвідомити стратегічну необхідність того, щоб Гренландія перебувала під контролем США.
Американський міністр зазначив, що в історії вже були приклади територіальних угод за участі Данії. Зокрема, він нагадав про придбання Сполученими Штатами Віргінських островів у Данії під час Першої світової війни.
Бессент також зробив суперечливу заяву щодо нейтрального статусу Данії у той період, згадавши, що країна, за його словами, продавала значні території.
Окремо міністр фінансів США розкритикував наміри європейських держав активізувати військову присутність у Гренландії. Він висловив сумнів у доцільності таких дій та охарактеризував їх як такі, що можуть мати хибний політичний сигнал.
Плани США на Гренландію
- На початку січня 2025 року Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".
- Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.
- Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.
- CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.
- Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.
- 5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".
- У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Що кацапи, що пєндоси- один хрін.
Щоб трампу дупу лизнути і показати свою лояльність?
Тоді самі МАГА-виборці Трампа почнуть говорити, що нунах витрачати гроші на таке, а не на внутрішні потреби Штатів, як вони раніше говорили про допомогу Україні, Тайваню і тд... А тут вже і вибори до Сенату на носі, з виборцями адекватна частина республіканців сваритися не схоче!
Все ж сумніваюсь що іржавий - ввєдьот вайска . Говорять що влада США розділена у цьому питанні , і що Конгрес у більшості - проти анексії .
Почитайте, які розміри були у 13 колоній під час війни за Незалежність!! А потім новоутворення розлізлось від можа до можа !!!
Наприклад гібридна війна проти Мексики