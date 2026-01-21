ЄС продовжує фінансувати військову машину РФ, купуючи російську нафту, - Бессент

Євросоюз продовжує купувати російську нафту, чим живить військову машину диктатора Путіна.

Про це заявив міністр фінансів США Скот Бессент, передає Цензор.НЕТ.

"ЄС, через чотири роки після початку російсько-українського конфлікту, продовжує фінансувати російську військову машину, купуючи дешеву російську нафту.

У 2018 році президент Трамп попереджав європейців: не будуйте "Північний потік-2", не купуйте російську нафту. І вгадайте, що саме профінансувало, що саме дало Володимиру Путіну "воєнну касу" для фінансування цієї війни? Європейські закупівлі російської нафти", - пояснив він.

Відмова від російських енергоносіїв

Раніше Дональд Трамп не раз закликав країни Європи припинити купувати російську нафту та повторив свою вимогу на Генасамблеї ООН.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не відмовиться від купівлі російської нафти, навіть якщо про це попросить президент США Дональд Трамп, оскільки країна не має виходу до моря.

Міністр енергетики США Райт сказав, що Штати готові повністю замінити російські газ і нафту для Європи.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа остаточно припинить використання російського викопного палива до 2027 року.

