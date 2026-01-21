ЄС продовжує фінансувати військову машину РФ, купуючи російську нафту, - Бессент

У США критикують ЄС за купівлю російської нафти

Євросоюз продовжує купувати російську нафту, чим живить військову машину диктатора Путіна.

Про це заявив міністр фінансів США Скот Бессент, передає Цензор.НЕТ.

ЄС продовжує купувати російську нафту

"ЄС, через чотири роки після початку російсько-українського конфлікту, продовжує фінансувати російську військову машину, купуючи дешеву російську нафту.

У 2018 році президент Трамп попереджав європейців: не будуйте "Північний потік-2", не купуйте російську нафту. І вгадайте, що саме профінансувало, що саме дало Володимиру Путіну "воєнну касу" для фінансування цієї війни? Європейські закупівлі російської нафти", - пояснив він.

Відмова від російських енергоносіїв

Раніше Дональд Трамп не раз закликав країни Європи припинити купувати російську нафту та повторив свою вимогу на Генасамблеї ООН.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не відмовиться від купівлі російської нафти, навіть якщо про це попросить президент США Дональд Трамп, оскільки країна не має виходу до моря.

Міністр енергетики США Райт сказав, що Штати готові повністю замінити російські газ і нафту для Європи.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа остаточно припинить використання російського викопного палива до 2027 року.

Топ коментарі
Євросоюз продовжує купувати російську нафту...
Україна продовжує транспортувати російську нафту...
У чому різниця?
21.01.2026 09:53 Відповісти
На жаль-це правда, гірка!
21.01.2026 09:44 Відповісти
Не повторюйте пропаганду росії про якісь лгбт. Така категорія людей є в кожній країні і це природа. Але чомусь найбільше їх на росії, вони про це мовчать і займаються цими справами тайно, їх там називають *******
21.01.2026 10:16 Відповісти
На жаль-це правда, гірка!
21.01.2026 09:44 Відповісти
Ну так власний комфорт завжди на першому місці. А дисципліна - вже десь там на останньому.
21.01.2026 09:45 Відповісти
Європа фінансує майбутні бомбардування по країнах ЄС. Най фінансує, стара курва.
21.01.2026 09:49 Відповісти
Але чомусь прилітає тільки по Україні, при чому прилітають ракети 2026 року (тобто ніякого загашникп для війни з нато немає)
21.01.2026 09:56 Відповісти
ну так це поки що так є. не забуваймо про ультиматум ху йла від грудня 21-го року про забаирання манатків НАТО на кордони 97-го року. і за цей час не раз кацапи про нього нагадували. і ще не раз нагадають. і можуть нагадати не тільки на словах.
21.01.2026 21:29 Відповісти
Євросоюз продовжує купувати російську нафту...
Україна продовжує транспортувати російську нафту...
У чому різниця?
21.01.2026 09:53 Відповісти
Присіла Європа на дешеву сировину рашки. Любий друг Трампа Орбан слухає та їсть
21.01.2026 10:08 Відповісти
Та не ЄЕС ..а конкретні приватні компанії , яким до задниці санкції і заборони. А хто транспортує ? Уряд зільонського !
21.01.2026 10:09 Відповісти
У Європи ще все попереду. Побачимо як їх будуть захищати мігранти та лгбт
21.01.2026 10:11 Відповісти
Не повторюйте пропаганду росії про якісь лгбт. Така категорія людей є в кожній країні і це природа. Але чомусь найбільше їх на росії, вони про це мовчать і займаються цими справами тайно, їх там називають *******
21.01.2026 10:16 Відповісти
Чому Європа ставить вимогу для вступу в ЄС узаконити однополі шлюби?
21.01.2026 10:30 Відповісти
Ти за те що б довбитися в пукан, без оформлення відносин?
21.01.2026 11:02 Відповісти
Та довбись якщо хоч, тільки без маршів, пропаганди та нав'язування іншим.
21.01.2026 11:07 Відповісти
Євросоюзу мабуть пофіг чиїсь проблеми, їм головне мати собі якусь вигоду. Така ситуація і з іншими. Але чому Україна так себе веде, горе то в нас? Невже забулися, що бізнес-партнер Зеленського - міндіч до кінця 2024 року вів діамантовий бізнес, де мав цілу лінійку заводив на росії і платив податки на укріплення армії ворога? А в кінці минулого року США ввели санкції відносно двох українських фірм в Києві і Харкові, які поставляли комплектуючі до шахедів в Іран? Це тільки приклади відомих фактів, а скільки ще є всього невідомого?
21.01.2026 10:14 Відповісти
Він забув додати, що це лише друзі Трампла - Орбан і Фіцо купують.
21.01.2026 10:20 Відповісти
майже всі купують, хтось більше, хтось менше.
Нафтопровід, безумовно, більш вигідний
21.01.2026 10:39 Відповісти
Тут не йдеться про вигоду, а про цинізм. Купляти крадені речі теж дешевше ніж не крадені, але порядні люди цього не роблять.
21.01.2026 10:43 Відповісти
Інколи Трамп каже правильні речі.
21.01.2026 10:25 Відповісти
Угорщина купує російську нафту.
Трамп зробив вийняток для Угорщини у санкціях проти Лукойла, а котить діжку на весь ЄС.

То, що він каже правильно?
21.01.2026 11:02 Відповісти
україна продовжує фінансувати військову машину РФ, качаючи російську нафту !!!!!!
21.01.2026 10:28 Відповісти
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не відмовиться від купівлі російської нафти.

А хто ж це почав робити вийнятки з застосування санкцій для улюбленців? Не Трамп нє?
21.01.2026 10:59 Відповісти
Так виглядає ТИСК ес. А щоб підвищити тиск треба більше закуповувати. !!!!

Європа наростила експорт російського газу

https://24tv.ua/economy/import-rosiyskogo-gazu-yak-rostut-postachannya-do-yevropi-hto_n2962809

Найбільше СПГ купують у Росії такі країни:

Угорщина і Словаччина;Франція;Бельгія;Нідерланди.

Офіс нестандартних рішень
21.01.2026 11:03 Відповісти
 
 