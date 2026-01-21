ЕС продолжает финансировать военную машину РФ, покупая российскую нефть, - Бессент

В США критикуют ЕС за покупку российской нефти

Евросоюз продолжает покупать российскую нефть, чем питает военную машину диктатора Путина.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, передает Цензор.НЕТ.

ЕС продолжает покупать российскую нефть

"ЕС, спустя четыре года после начала российско-украинского конфликта, продолжает финансировать российскую военную машину, покупая дешевую российскую нефть.

В 2018 году президент Трамп предупреждал европейцев: не стройте "Северный поток-2", не покупайте российскую нефть. И угадайте, что именно профинансировало, что именно дало Владимиру Путину "военную кассу" для финансирования этой войны? Европейские закупки российской нефти", - пояснил он.

Читайте: США хотят ослабить и подчинить Европу, - Макрон

Отказ от российских энергоносителей

Ранее Дональд Трамп не раз призывал страны Европы прекратить покупать российскую нефть и повторил свое требование на Генассамблее ООН.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не откажется от покупки российской нефти, даже если об этом попросит президент США Дональд Трамп, поскольку страна не имеет выхода к морю.

Министр энергетики США Райт сказал, что Штаты готовы полностью заменить российский газ и нефть для Европы.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа окончательно прекратит использование российского ископаемого топлива к 2027 году.

Читайте также: Европарламент поддержал срочную процедуру для займа Украине на 90 млрд евро

Топ комментарии
+18
Євросоюз продовжує купувати російську нафту...
Україна продовжує транспортувати російську нафту...
У чому різниця?
21.01.2026 09:53 Ответить
+6
На жаль-це правда, гірка!
21.01.2026 09:44 Ответить
+4
Не повторюйте пропаганду росії про якісь лгбт. Така категорія людей є в кожній країні і це природа. Але чомусь найбільше їх на росії, вони про це мовчать і займаються цими справами тайно, їх там називають *******
21.01.2026 10:16 Ответить
На жаль-це правда, гірка!
21.01.2026 09:44 Ответить
Ну так власний комфорт завжди на першому місці. А дисципліна - вже десь там на останньому.
21.01.2026 09:45 Ответить
Європа фінансує майбутні бомбардування по країнах ЄС. Най фінансує, стара курва.
21.01.2026 09:49 Ответить
Але чомусь прилітає тільки по Україні, при чому прилітають ракети 2026 року (тобто ніякого загашникп для війни з нато немає)
21.01.2026 09:56 Ответить
ну так це поки що так є. не забуваймо про ультиматум ху йла від грудня 21-го року про забаирання манатків НАТО на кордони 97-го року. і за цей час не раз кацапи про нього нагадували. і ще не раз нагадають. і можуть нагадати не тільки на словах.
21.01.2026 21:29 Ответить
21.01.2026 09:53 Ответить
Присіла Європа на дешеву сировину рашки. Любий друг Трампа Орбан слухає та їсть
21.01.2026 10:08 Ответить
Та не ЄЕС ..а конкретні приватні компанії , яким до задниці санкції і заборони. А хто транспортує ? Уряд зільонського !
21.01.2026 10:09 Ответить
У Європи ще все попереду. Побачимо як їх будуть захищати мігранти та лгбт
21.01.2026 10:11 Ответить
Не повторюйте пропаганду росії про якісь лгбт. Така категорія людей є в кожній країні і це природа. Але чомусь найбільше їх на росії, вони про це мовчать і займаються цими справами тайно, їх там називають *******
21.01.2026 10:16 Ответить
Чому Європа ставить вимогу для вступу в ЄС узаконити однополі шлюби?
21.01.2026 10:30 Ответить
Ти за те що б довбитися в пукан, без оформлення відносин?
21.01.2026 11:02 Ответить
Та довбись якщо хоч, тільки без маршів, пропаганди та нав'язування іншим.
21.01.2026 11:07 Ответить
Євросоюзу мабуть пофіг чиїсь проблеми, їм головне мати собі якусь вигоду. Така ситуація і з іншими. Але чому Україна так себе веде, горе то в нас? Невже забулися, що бізнес-партнер Зеленського - міндіч до кінця 2024 року вів діамантовий бізнес, де мав цілу лінійку заводив на росії і платив податки на укріплення армії ворога? А в кінці минулого року США ввели санкції відносно двох українських фірм в Києві і Харкові, які поставляли комплектуючі до шахедів в Іран? Це тільки приклади відомих фактів, а скільки ще є всього невідомого?
21.01.2026 10:14 Ответить
Він забув додати, що це лише друзі Трампла - Орбан і Фіцо купують.
21.01.2026 10:20 Ответить
майже всі купують, хтось більше, хтось менше.
Нафтопровід, безумовно, більш вигідний
21.01.2026 10:39 Ответить
Тут не йдеться про вигоду, а про цинізм. Купляти крадені речі теж дешевше ніж не крадені, але порядні люди цього не роблять.
21.01.2026 10:43 Ответить
Інколи Трамп каже правильні речі.
21.01.2026 10:25 Ответить
Угорщина купує російську нафту.
Трамп зробив вийняток для Угорщини у санкціях проти Лукойла, а котить діжку на весь ЄС.

То, що він каже правильно?
21.01.2026 11:02 Ответить
україна продовжує фінансувати військову машину РФ, качаючи російську нафту !!!!!!
21.01.2026 10:28 Ответить
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не відмовиться від купівлі російської нафти.

А хто ж це почав робити вийнятки з застосування санкцій для улюбленців? Не Трамп нє?
21.01.2026 10:59 Ответить
Так виглядає ТИСК ес. А щоб підвищити тиск треба більше закуповувати. !!!!

Європа наростила експорт російського газу

https://24tv.ua/economy/import-rosiyskogo-gazu-yak-rostut-postachannya-do-yevropi-hto_n2962809

Найбільше СПГ купують у Росії такі країни:

Угорщина і Словаччина;Франція;Бельгія;Нідерланди.

Офіс нестандартних рішень
21.01.2026 11:03 Ответить
 
 