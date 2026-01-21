ЕС продолжает финансировать военную машину РФ, покупая российскую нефть, - Бессент
Евросоюз продолжает покупать российскую нефть, чем питает военную машину диктатора Путина.
Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, передает Цензор.НЕТ.
ЕС продолжает покупать российскую нефть
"ЕС, спустя четыре года после начала российско-украинского конфликта, продолжает финансировать российскую военную машину, покупая дешевую российскую нефть.
В 2018 году президент Трамп предупреждал европейцев: не стройте "Северный поток-2", не покупайте российскую нефть. И угадайте, что именно профинансировало, что именно дало Владимиру Путину "военную кассу" для финансирования этой войны? Европейские закупки российской нефти", - пояснил он.
Отказ от российских энергоносителей
Ранее Дональд Трамп не раз призывал страны Европы прекратить покупать российскую нефть и повторил свое требование на Генассамблее ООН.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не откажется от покупки российской нефти, даже если об этом попросит президент США Дональд Трамп, поскольку страна не имеет выхода к морю.
Министр энергетики США Райт сказал, что Штаты готовы полностью заменить российский газ и нефть для Европы.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа окончательно прекратит использование российского ископаемого топлива к 2027 году.
Україна продовжує транспортувати російську нафту...
У чому різниця?
Нафтопровід, безумовно, більш вигідний
Трамп зробив вийняток для Угорщини у санкціях проти Лукойла, а котить діжку на весь ЄС.
То, що він каже правильно?
А хто ж це почав робити вийнятки з застосування санкцій для улюбленців? Не Трамп нє?
Європа наростила експорт російського газу
Найбільше СПГ купують у Росії такі країни:
Угорщина і Словаччина;Франція;Бельгія;Нідерланди.
