Европарламент поддержал срочную процедуру для займа Украине на 90 млрд евро

Европейский парламент поддержал срочную процедуру рассмотрения трех законодательных инициатив, необходимых для запуска механизма кредитной поддержки Украины на сумму 90 млрд евро.

Речь идет о документах, которые должны создать правовую основу для предоставления Украине займа в 2026-2027 годах в рамках механизма расширенного сотрудничества ЕС.

Что будет рассматривать Европарламент?

  1. решение о расширенном сотрудничестве для создания кредита Украине;

  2. регламент об имплементации усиленного сотрудничества по учреждению кредита поддержки Украины на 2026–2027 годы;

  3. изменения в Регламент 2024/792 о создании Фонда для Украины (Ukraine Facility).

Базовый документ, который позволяет создать кредит для Украины на основе механизма расширенного сотрудничества, уже одобрен Советом ЕС и будет вынесен на голосование Европарламента 21 января.

Два других законопроекта должны пройти процедуру согласования между Советом ЕС и Европейским парламентом. Ожидается, что голосование по ним состоится во время следующей сессии Европарламента 9-12 февраля 2026 года.

Что предшествовало?

zельоні гниди-кліщі лопнуть чи ні ?
20.01.2026 15:56 Ответить
Кацапські пердаки вже репають...
20.01.2026 15:59 Ответить
Контролю ніякого то ще лопатимуть за дві щоки.
20.01.2026 16:12 Ответить
ПОЗИКИ!!!!!!! а то тут деякі довбодятли кажуть шо тільки Трамп заробляє на продажі зброї...
20.01.2026 16:10 Ответить
 
 