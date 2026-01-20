Европарламент поддержал срочную процедуру для займа Украине на 90 млрд евро

Европейский парламент поддержал срочную процедуру рассмотрения трех законодательных инициатив, необходимых для запуска механизма кредитной поддержки Украины на сумму 90 млрд евро.

Речь идет о документах, которые должны создать правовую основу для предоставления Украине займа в 2026-2027 годах в рамках механизма расширенного сотрудничества ЕС.

Что будет рассматривать Европарламент?

решение о расширенном сотрудничестве для создания кредита Украине; регламент об имплементации усиленного сотрудничества по учреждению кредита поддержки Украины на 2026–2027 годы; изменения в Регламент 2024/792 о создании Фонда для Украины (Ukraine Facility).

Базовый документ, который позволяет создать кредит для Украины на основе механизма расширенного сотрудничества, уже одобрен Советом ЕС и будет вынесен на голосование Европарламента 21 января.

Два других законопроекта должны пройти процедуру согласования между Советом ЕС и Европейским парламентом. Ожидается, что голосование по ним состоится во время следующей сессии Европарламента 9-12 февраля 2026 года.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Европейский совет согласился предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.

14 января Европейская комиссия утвердила пакет законодательных предложений, которые позволят предоставить Украине кредит в 90 млрд евро от ЕС для покрытия финансовых и военных нужд в 2026-2027 годах.

