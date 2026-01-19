Парламент Молдовы рассмотрит документы о выходе из СНГ
Молдова начала процесс выхода из Содружества Независимых Государств (СНГ).
Как сообщает издание Moldpres.
Министр иностранных дел Михай Попшой отметил, что документы о денонсации базовых соглашений с СНГ будут рассмотрены уже в начале новой парламентской сессии. Процедура согласования продолжается, а решение парламента ожидается до середины февраля.
Денонсация ключевых соглашений
По словам Попшоя, речь идет о трех соглашениях, лежащих в основе членства Молдовы в СНГ:
-
Устав СНГ, подписанный в Минске 22 января 1993 года;
-
Соглашение о создании СНГ от 8 декабря 1991 года;
-
Приложение к этому соглашению от 22 декабря 1991 года.
"Денонсация этих трех базовых соглашений позволит нам заявить, что с юридической точки зрения Республика Молдова больше не является членом СНГ. Де-факто мы приостановили участие уже некоторое время назад, но юридически оставались там", — подчеркнул министр.
Процесс денонсации является важным шагом для уточнения юридического статуса Молдовы и укрепления ее европейской ориентации.
Контекст региональных изменений
Отказ от членства в СНГ демонстрирует стремление Молдовы к более тесной интеграции с европейскими структурами и уменьшению зависимости от бывших советских организаций.
Эксперты отмечают, что Молдова присоединяется к тренду, который начала Украина в 2024 году, выходя из соглашений СНГ, в частности о сотрудничестве в области технического переоснащения железнодорожного подвижного состава.
- Ранее, в мае 2022 года, Верховная Рада Украины приняла постановление о выходе из соглашения о Межпарламентской ассамблее государств-участников СНГ, которое поддержали 280 нардепов.
Раніше, у травні 2022 року, Верховна Рада України ухвалила постанову про вихід з угоди СНД …
Тому Україна мала статус країни-засновниці та учасниці окремих угод, але де-юре членом СНД не була.
Після 2014 року Україна почала згортати співпрацю, а у 2018 році офіційно припинила участь у статутних органах СНД.
Раніше, у травні 2022 року, Верховна Рада України ухвалила постанову про вихід з угоди щодо Міжпарламентської асамблеї держав-учасниць СНД, яку підтримали 280 нардепів.