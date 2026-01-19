Новости Вступление Молдовы в ЕС
Парламент Молдовы рассмотрит документы о выходе из СНГ

Молдова начала выход из СНГ

Молдова начала процесс выхода из Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует издание Moldpres.

Министр иностранных дел Михай Попшой отметил, что документы о денонсации базовых соглашений с СНГ будут рассмотрены уже в начале новой парламентской сессии. Процедура согласования продолжается, а решение парламента ожидается до середины февраля.

Читайте: Для сдерживания возможных угроз: в Винницкой области на границе с Приднестровьем устанавливают минно-взрывные заграждения

Денонсация ключевых соглашений

По словам Попшоя, речь идет о трех соглашениях, лежащих в основе членства Молдовы в СНГ:

  • Устав СНГ, подписанный в Минске 22 января 1993 года;

  • Соглашение о создании СНГ от 8 декабря 1991 года;

  • Приложение к этому соглашению от 22 декабря 1991 года.

"Денонсация этих трех базовых соглашений позволит нам заявить, что с юридической точки зрения Республика Молдова больше не является членом СНГ. Де-факто мы приостановили участие уже некоторое время назад, но юридически оставались там", — подчеркнул министр.

Процесс денонсации является важным шагом для уточнения юридического статуса Молдовы и укрепления ее европейской ориентации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Румыния готова сесть за стол переговоров с Молдовой по идее объединения стран

Контекст региональных изменений

Отказ от членства в СНГ демонстрирует стремление Молдовы к более тесной интеграции с европейскими структурами и уменьшению зависимости от бывших советских организаций.

Эксперты отмечают, что Молдова присоединяется к тренду, который начала Украина в 2024 году, выходя из соглашений СНГ, в частности о сотрудничестве в области технического переоснащения железнодорожного подвижного состава.

  • Ранее, в мае 2022 года, Верховная Рада Украины приняла постановление о выходе из соглашения о Межпарламентской ассамблее государств-участников СНГ, которое поддержали 280 нардепов.

Читайте также: Украина вышла из соглашения СНГ о посещении военных захоронений ветеранами Великой Отечественной войны

+13
А вони шо, до цих пір були в цій помийці совка?
19.01.2026 22:50 Ответить
+9
Молдова-вилезіть вже нарешті з цього лайна...
19.01.2026 22:55 Ответить
+6
пуйлу кинули червону ганчірку... Очікуємо реакцію піськова або коняки...
19.01.2026 22:44 Ответить
СНГ это что вобще такое?
19.01.2026 22:42 Ответить
Это то, куда жители этих стран без виз ездить могут
20.01.2026 01:11 Ответить
Молдова має приєднатись до відбиття збройної агресії рф і надіслати свої війська на фронт.
20.01.2026 02:52 Ответить
В тебе санітари вже коли телефон заберуть?
20.01.2026 04:19 Ответить
На обломках совка создали союз независимых государств.
20.01.2026 14:56 Ответить
Нарешті.
19.01.2026 22:45 Ответить
Так Украина тоже только недавно его покинула :

Раніше, у травні 2022 року, Верховна Рада України ухвалила постанову про вихід з угоди СНД …
20.01.2026 08:29 Ответить
Україна ніколи не була повноправним членом СНД, оскільки не підписала його Статут, але була державою-засновницею, і процес її остаточного виходу з угод та органів СНД завершився фактично у 2018 році указом Порошенка, хоча розрив угод триває, особливо після 2022 року, коли Зеленський підписав укази про вихід з багатьох документів.
20.01.2026 11:27 Ответить
ми теж вибралися звідти лише в 2018...
19.01.2026 22:55 Ответить
ми там ніколи не були.
19.01.2026 23:01 Ответить
Школота )
19.01.2026 23:28 Ответить
Україна ніколи не ратифікувала Статут СНД, а без цього держава не вважається повноправним членом.
Тому Україна мала статус країни-засновниці та учасниці окремих угод, але де-юре членом СНД не була.
Після 2014 року Україна почала згортати співпрацю, а у 2018 році офіційно припинила участь у статутних органах СНД.
Навчайся школота.
20.01.2026 10:03 Ответить
Были , до 22 года .
Раніше, у травні 2022 року, Верховна Рада України ухвалила постанову про вихід з угоди щодо Міжпарламентської асамблеї держав-учасниць СНД, яку підтримали 280 нардепів.
20.01.2026 08:31 Ответить
Ні, не були. Україна ніколи не ратифікувала Статут СНД, а без цього держава не вважається повноправним членом.
20.01.2026 10:04 Ответить
стояти в лайні однією ногою не значить бути чистим...це суперечка на кшталт стакан напівпустий чи напівповний...
20.01.2026 12:03 Ответить
як би це пояснити.. якщо я прочитав шлюбну угоду, але не підписав, то я не був у шлюбі.
20.01.2026 13:52 Ответить
А що це взагалі?
19.01.2026 23:12 Ответить
це такий труп срср для кремлівських та подібних ним некрофілів
20.01.2026 06:28 Ответить
 
 