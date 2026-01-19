Парламент Молдови розгляне документи про вихід з СНД

Молдова розпочала процес виходу зі Співдружності Незалежних Держав (СНД).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує видання Moldpres.

Міністр закордонних справ Міхай Попшой зазначив, що документи про денонсацію базових угод з СНД будуть розглянуті вже на початку нової парламентської сесії. Процедура погодження триває, а рішення парламенту очікується до середини лютого.

Денонсація ключових угод

За словами Попшоя, мова йде про три угоди, що лежать в основі членства Молдови у СНД:

Статут СНД, підписаний у Мінську 22 січня 1993 року;

Угода про створення СНД від 8 грудня 1991 року;

Додаток до цієї угоди від 22 грудня 1991 року.

"Денонсація цих трьох базових угод дозволить нам заявити, що з юридичної точки зору Республіка Молдова більше не є членом СНД. Де-факто ми призупинили участь уже деякий час тому, але юридично залишалися там", — наголосив міністр.

Процес денонсації є важливим кроком для уточнення юридичного статусу Молдови та зміцнення її європейської орієнтації.

Контекст регіональних змін

Відмова від членства у СНД демонструє прагнення Молдови до більш тісної інтеграції з європейськими структурами та зменшення залежності від колишніх радянських організацій.

Експерти зазначають, що Молдова приєднується до тренду, який розпочала Україна у 2024 році, виходячи з угод СНД, зокрема про співробітництво у галузі технічного переоснащення залізничного рухомого складу.

Раніше, у травні 2022 року, Верховна Рада України ухвалила постанову про вихід з угоди щодо Міжпарламентської асамблеї держав-учасниць СНД, яку підтримали 280 нардепів.

