Парламент Молдови розгляне документи про вихід з СНД

Молдова почала вихід з СНД

Молдова розпочала процес виходу зі Співдружності Незалежних Держав (СНД).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує видання Moldpres.

Міністр закордонних справ Міхай Попшой зазначив, що документи про денонсацію базових угод з СНД будуть розглянуті вже на початку нової парламентської сесії. Процедура погодження триває, а рішення парламенту очікується до середини лютого.

Читайте: Для стримування можливих загроз: на Вінниччині на кордоні з Придністров’ям встановлюють мінно-вибухові загородження

Денонсація ключових угод

За словами Попшоя, мова йде про три угоди, що лежать в основі членства Молдови у СНД:

  • Статут СНД, підписаний у Мінську 22 січня 1993 року;

  • Угода про створення СНД від 8 грудня 1991 року;

  • Додаток до цієї угоди від 22 грудня 1991 року.

"Денонсація цих трьох базових угод дозволить нам заявити, що з юридичної точки зору Республіка Молдова більше не є членом СНД. Де-факто ми призупинили участь уже деякий час тому, але юридично залишалися там", — наголосив міністр.

Процес денонсації є важливим кроком для уточнення юридичного статусу Молдови та зміцнення її європейської орієнтації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Румунія готова сісти за стіл переговорів із Молдовою щодо ідеї об’єднання країн

Контекст регіональних змін

Відмова від членства у СНД демонструє прагнення Молдови до більш тісної інтеграції з європейськими структурами та зменшення залежності від колишніх радянських організацій.

Експерти зазначають, що Молдова приєднується до тренду, який розпочала Україна у 2024 році, виходячи з угод СНД, зокрема про співробітництво у галузі технічного переоснащення залізничного рухомого складу.

  • Раніше, у травні 2022 року, Верховна Рада України ухвалила постанову про вихід з угоди щодо Міжпарламентської асамблеї держав-учасниць СНД, яку підтримали 280 нардепів.

Також читайте: Україна вийшла з угоди СНД про відвідування військових поховань ветеранами Великої Вітчизняної війни

А вони шо, до цих пір були в цій помийці совка?
19.01.2026 22:50 Відповісти
Молдова-вилезіть вже нарешті з цього лайна...
19.01.2026 22:55 Відповісти
пуйлу кинули червону ганчірку... Очікуємо реакцію піськова або коняки...
19.01.2026 22:44 Відповісти
СНГ это что вобще такое?
19.01.2026 22:42 Відповісти
Это то, куда жители этих стран без виз ездить могут
20.01.2026 01:11 Відповісти
Молдова має приєднатись до відбиття збройної агресії рф і надіслати свої війська на фронт.
20.01.2026 02:52 Відповісти
В тебе санітари вже коли телефон заберуть?
20.01.2026 04:19 Відповісти
На обломках совка создали союз независимых государств.
20.01.2026 14:56 Відповісти
Нарешті.
19.01.2026 22:45 Відповісти
Так Украина тоже только недавно его покинула :

Раніше, у травні 2022 року, Верховна Рада України ухвалила постанову про вихід з угоди СНД …
20.01.2026 08:29 Відповісти
Україна ніколи не була повноправним членом СНД, оскільки не підписала його Статут, але була державою-засновницею, і процес її остаточного виходу з угод та органів СНД завершився фактично у 2018 році указом Порошенка, хоча розрив угод триває, особливо після 2022 року, коли Зеленський підписав укази про вихід з багатьох документів.
20.01.2026 11:27 Відповісти
ми теж вибралися звідти лише в 2018...
19.01.2026 22:55 Відповісти
ми там ніколи не були.
19.01.2026 23:01 Відповісти
Школота )
19.01.2026 23:28 Відповісти
Україна ніколи не ратифікувала Статут СНД, а без цього держава не вважається повноправним членом.
Тому Україна мала статус країни-засновниці та учасниці окремих угод, але де-юре членом СНД не була.
Після 2014 року Україна почала згортати співпрацю, а у 2018 році офіційно припинила участь у статутних органах СНД.
Навчайся школота.
20.01.2026 10:03 Відповісти
Были , до 22 года .
Раніше, у травні 2022 року, Верховна Рада України ухвалила постанову про вихід з угоди щодо Міжпарламентської асамблеї держав-учасниць СНД, яку підтримали 280 нардепів.
20.01.2026 08:31 Відповісти
Ні, не були. Україна ніколи не ратифікувала Статут СНД, а без цього держава не вважається повноправним членом.
20.01.2026 10:04 Відповісти
стояти в лайні однією ногою не значить бути чистим...це суперечка на кшталт стакан напівпустий чи напівповний...
20.01.2026 12:03 Відповісти
як би це пояснити.. якщо я прочитав шлюбну угоду, але не підписав, то я не був у шлюбі.
20.01.2026 13:52 Відповісти
Молдова-вилезіть вже нарешті з цього лайна...
19.01.2026 22:55 Відповісти
А що це взагалі?
19.01.2026 23:12 Відповісти
це такий труп срср для кремлівських та подібних ним некрофілів
20.01.2026 06:28 Відповісти
 
 