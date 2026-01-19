Парламент Молдови розгляне документи про вихід з СНД
Молдова розпочала процес виходу зі Співдружності Незалежних Держав (СНД).
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує видання Moldpres.
Міністр закордонних справ Міхай Попшой зазначив, що документи про денонсацію базових угод з СНД будуть розглянуті вже на початку нової парламентської сесії. Процедура погодження триває, а рішення парламенту очікується до середини лютого.
Денонсація ключових угод
За словами Попшоя, мова йде про три угоди, що лежать в основі членства Молдови у СНД:
-
Статут СНД, підписаний у Мінську 22 січня 1993 року;
-
Угода про створення СНД від 8 грудня 1991 року;
-
Додаток до цієї угоди від 22 грудня 1991 року.
"Денонсація цих трьох базових угод дозволить нам заявити, що з юридичної точки зору Республіка Молдова більше не є членом СНД. Де-факто ми призупинили участь уже деякий час тому, але юридично залишалися там", — наголосив міністр.
Процес денонсації є важливим кроком для уточнення юридичного статусу Молдови та зміцнення її європейської орієнтації.
Контекст регіональних змін
Відмова від членства у СНД демонструє прагнення Молдови до більш тісної інтеграції з європейськими структурами та зменшення залежності від колишніх радянських організацій.
Експерти зазначають, що Молдова приєднується до тренду, який розпочала Україна у 2024 році, виходячи з угод СНД, зокрема про співробітництво у галузі технічного переоснащення залізничного рухомого складу.
- Раніше, у травні 2022 року, Верховна Рада України ухвалила постанову про вихід з угоди щодо Міжпарламентської асамблеї держав-учасниць СНД, яку підтримали 280 нардепів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тому Україна мала статус країни-засновниці та учасниці окремих угод, але де-юре членом СНД не була.
Після 2014 року Україна почала згортати співпрацю, а у 2018 році офіційно припинила участь у статутних органах СНД.
