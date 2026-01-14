Для стримування можливих загроз: на Вінниччині на кордоні з Придністров’ям встановлюють мінно-вибухові загородження

У Вінницькій області встановлюють додаткові мінно-вибухові загородження ділянок прикордонної смуги в межах Тульчинського та Могилів-Подільського району, що межують з Придністровським районом Молдавської Республіки.

Про це в соцмережі фейсбук повідомила Вінницька міськрада, інформує Цензор.НЕТ.

Стримування можливої загрози

Зазначається, що інженерні роботи з нарощення захисних рубежів проводять для стримування можливих загроз.

Вінничан закликали утримуватись від відвідування прикордонної смуги без спеціального дозволу.

"Не наближайтесь до вказаних ділянок, які містять відповідні попереджувальні знаки. Негайно повідомляйте правоохоронні органи чи прикордонників про підозрілих осіб, предмети чи діяльність (активність) поблизу кордону (гаряча лінія ДПСУ 1598)", - сказано в повідомленні.

Серед ділянок, на яких нарощуються захисні рубежі:

західніше н. п. СТУДЕНА

східніше та західніше н. п. БОЛГАН

вздовж річки КИСЕРНЯК

східніше н. п. ВЕЛИКАКИСНИЦЯ

південна околиця н. п. ГРАБАРІВКА

Що передувало?

Нагадаємо, що в грудні 2025 року речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявляв, що Росія наразі не має можливості використати Придністровський напрямок для активних агресивних дій проти України.

