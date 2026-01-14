Для стримування можливих загроз: на Вінниччині на кордоні з Придністров’ям встановлюють мінно-вибухові загородження

У Вінницькій області встановлюють додаткові мінно-вибухові загородження ділянок прикордонної смуги в межах Тульчинського та Могилів-Подільського району, що межують з Придністровським районом Молдавської Республіки.

Про це в соцмережі фейсбук повідомила Вінницька міськрада, інформує Цензор.НЕТ.

Стримування можливої загрози

Зазначається, що інженерні роботи з нарощення захисних рубежів проводять для стримування можливих загроз.

Вінничан закликали утримуватись від відвідування прикордонної смуги без спеціального дозволу.

"Не наближайтесь до вказаних ділянок, які містять відповідні попереджувальні знаки. Негайно повідомляйте правоохоронні органи чи прикордонників про підозрілих осіб, предмети чи діяльність (активність) поблизу кордону (гаряча лінія ДПСУ 1598)", - сказано в повідомленні. 

Читайте також: Інформація про посилення активності РФ у Придністров’ї є перебільшеною, - Міноборони Молдови

Серед ділянок, на яких нарощуються захисні рубежі:

  •  західніше н. п. СТУДЕНА
  • східніше та західніше н. п. БОЛГАН
  • вздовж річки КИСЕРНЯК
  •  східніше н. п. ВЕЛИКАКИСНИЦЯ
  •  південна околиця н. п. ГРАБАРІВКА

Що передувало?

Нагадаємо, що в грудні 2025 року речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявляв, що Росія наразі не має можливості використати Придністровський напрямок для активних агресивних дій проти України.

Читайте також: Росія не може використати Придністров’я для нападу, - ДПСУ

цікава новина для тих хто знае про автобус Кишинів-Ананьев, з Тіраполя до Кишиніва на маршрутці яких ціла купа бігае а потім хоч на Одесу хоч на Київ. через Паланку або Старокозаче або Атаки. взагалі показник роботи прикордонників це наявність цигарок з Тірасполя на Привозі та Кучурганах. а вони там е у продажу, так що мінуйте далі, списуйте гроші.
14.01.2026 19:01 Відповісти
Молодцi хлопцi, вiйна ще й 4x рокiв не йде, а вони вже мiни встановили! Оце оперативнiсть!
14.01.2026 20:32 Відповісти
 
 