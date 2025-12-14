Росія не може використати Придністров’я для нападу, - ДПСУ
Росія наразі не має можливості використати Придністровський напрямок для активних агресивних дій проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Суспільному" заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
За його словами, на цій ділянці кордону не спостерігається жодних активних переміщень чи нарощування сил з боку невизнаного Придністров’я.
Безпосередньо поряд нашого кордону, з того боку, якихось активних рухів або ж нарощення чи переміщення ми, на щастя, не фіксуємо", - зазначив Демченко.
Речник ДПСУ наголосив, що українські підрозділи системно укріплюють цю ділянку кордону в інженерному плані, щоб забезпечити належний контроль і безпеку.
"Ця ділянка кордону в інженерному відношенні укріплюється нами для того, щоб більш повноцінно ми могли контролювати її і забезпечити безпеку для нашої країни. Безпосередньо поряд нашого кордону, з того боку, якихось активних рухів або ж нарощення чи переміщення ми, на щастя, не фіксуємо", – зазначив Демченко.
Активність була лише на початку вторгнення
За словами Демченка, незначні переміщення груп людей на цьому напрямку фіксувалися лише на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.
У 2023–2024 роках, за даними прикордонників, жодної активності з цього напрямку не зафіксовано.
"Росія розуміє, що з цього напрямку не може досягти для себе необхідної активності, яка б дала результат", - підсумував речник ДПСУ.
Що передувало?
- Раніше Суспільне із посиланням на джерела в ГУР повідомляло, що Росія терміново активізує роботу у невизнаному Придністров'ї, щоб відволікти ресурси України, зокрема, перекидає агентів спецслужб до Придністров’я та розгортає виробництво дронів.
- Згодом
у Міністерстві оборони Молдови назвали перебільшенням інформацію про можливе посилення активності Росії в Придністров'ї, яку поширили українські ЗМІ.
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