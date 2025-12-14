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Новини Провокації з Придністров’я
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Росія не може використати Придністров’я для нападу, - ДПСУ

придністров’я

Росія наразі не має можливості використати Придністровський напрямок для активних агресивних дій проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це в коментарі "Суспільному" заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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За його словами, на цій ділянці кордону не спостерігається жодних активних переміщень чи нарощування сил з боку невизнаного Придністров’я.

Безпосередньо поряд нашого кордону, з того боку, якихось активних рухів або ж нарощення чи переміщення ми, на щастя, не фіксуємо", - зазначив Демченко.

Речник ДПСУ наголосив, що українські підрозділи системно укріплюють цю ділянку кордону в інженерному плані, щоб забезпечити належний контроль і безпеку.

"Ця ділянка кордону в інженерному відношенні укріплюється нами для того, щоб більш повноцінно ми могли контролювати її і забезпечити безпеку для нашої країни. Безпосередньо поряд нашого кордону, з того боку, якихось активних рухів або ж нарощення чи переміщення ми, на щастя, не фіксуємо", – зазначив Демченко.

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Активність була лише на початку вторгнення

За словами Демченка, незначні переміщення груп людей на цьому напрямку фіксувалися лише на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

У 2023–2024 роках, за даними прикордонників, жодної активності з цього напрямку не зафіксовано.

"Росія розуміє, що з цього напрямку не може досягти для себе необхідної активності, яка б дала результат", - підсумував речник ДПСУ.

Що передувало?

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Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6780) Придністров’я (484)
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Топ коментарі
+11
На початку 22 також не помічали жодного нарощення москальських вйськ
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14.12.2025 08:24 Відповісти
+6
Тобто контробанда з Придністров'я не вартує уваги? Може це ОП сидить на цих потоках? Бо полізли чомусь на Курськ, операція, яка принісла Україні тільки шкоду.
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14.12.2025 08:54 Відповісти
+6
В могли б спокійно вдарити на те пимири і швидко з тою клоакою розібратися. Причому можна було би використати РДК і полк білорусів, що всякі трампи не волали про напад України на Молдова. Думаю, серед "білорусів" було б багато і молдован, Санду неофіційно теж би підтримала.
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14.12.2025 09:57 Відповісти

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