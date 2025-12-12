Активність ворожих ДРГ суттєво знизилась. Більшість випадків фіксується на Сумщині, - ДПСУ

Росіяни суттєво зменшили активність диверсійно-розвідувальних груп за останній час.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Знизилась, але повністю такі спроби не зникли, і більшість випадків (ДРГ, - Ред.) ми продовжуємо фіксувати в межах Сумської області", - зазначив речник.

Демченко зауважив, що розслаблятися не можна, бо тактика дії диверсійно-розвідувальних груп вкрай відрізняється від тих самих малих піхотних груп, які ворог направляє виключно як "живе м'ясо" для того, щоб через втрату своїх солдат пробувати просуватися вглиб території країни.

Також читайте: На Гуляйпільському напрямку ворог, переодягнувшись у цивільне, намагався проникнути в тил наших оборонців

Тактика ДРГ

За його словами, диверсанти діють інакше, зокрема, щоб захопити в полон наших військовослужбовців, знищити позицію, розмінувати місцевість. І головне - розвідати побудову нашої оборони, щоб туди бити вже в подальшому з більш потужного озброєння.

Дивіться також: Бійці ССО знищили російського диверсанта та взяли двох окупантів у полон під час спецоперації. ВIДЕО

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що на Північно-слобожанському напрямку російські ДРГ намагаються перетнути державний кордон і просунутися в бік позицій Сил оборони, діють переважно вночі і невеликими групами.