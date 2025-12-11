На Гуляйпільському напрямку ворог, переодягнувшись у цивільне, намагався проникнути в тил наших оборонців

Учора на Гуляйпільському напрямку російські військовослужбовці знову вдалися до заборонених методів ведення війни.

До позицій українських прикордонників наблизилася група чоловіків у цивільному одязі, яка певний час вела спостереження за нашими силами, а згодом, користуючись складними погодними умовами, спробувала обійти позиції та проникнути в тил, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ворог намагався інфільтруватись в тил українських оборонців

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Проте маскування не допомогло: під час пересування в них спрацювала радіостанція, яка ідентифікувала осіб, як військовослужбовців окупаційних військ.

У результаті група противника у складі двох чоловіків була ліквідована. Під цивільним одягом у знищених нападників виявили форму збройних сил РФ.

Зазначимо, що такі дії в міжнародному гуманітарному праві є тяжким порушенням і кваліфікуються як перфідія, тобто умисне видавання себе за цивільних або інших захищених осіб з метою отримання військової переваги.

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