На Гуляйпольском направлении враг, переодевшись в гражданское, пытался проникнуть в тыл наших защитников

Вчера на Гуляйпольском направлении российские военнослужащие снова прибегли к запрещенным методам ведения войны.

К позициям украинских пограничников приблизилась группа мужчин в гражданской одежде, которая некоторое время вела наблюдение за нашими силами, а затем, пользуясь сложными погодными условиями, попыталась обойти позиции и проникнуть в тыл, сообщает Цензор.НЕТ.

Враг пытался проникнуть в тыл украинских защитников

Однако маскировка не помогла: во время передвижения у них сработала радиостанция, которая идентифицировала лиц как военнослужащих оккупационных войск.

В результате группа противника в составе двух мужчин была ликвидирована. Под гражданской одеждой у уничтоженных нападавших обнаружили форму вооруженных сил РФ.

Отметим, что такие действия в международном гуманитарном праве являются тяжким нарушением и квалифицируются как перфидия, то есть умышленное выдавание себя за гражданских или других защищенных лиц с целью получения военного преимущества.

