РУС
На Гуляйпольском направлении враг, переодевшись в гражданское, пытался проникнуть в тыл наших защитников

Враг, переодевшись в гражданское, пытался проникнуть в тыл

Вчера на Гуляйпольском направлении российские военнослужащие снова прибегли к запрещенным методам ведения войны.

К позициям украинских пограничников приблизилась группа мужчин в гражданской одежде, которая некоторое время вела наблюдение за нашими силами, а затем, пользуясь сложными погодными условиями, попыталась обойти позиции и проникнуть в тыл, сообщает Цензор.НЕТ.

Враг пытался проникнуть в тыл украинских защитников

Однако маскировка не помогла: во время передвижения у них сработала радиостанция, которая идентифицировала лиц как военнослужащих оккупационных войск.

В результате группа противника в составе двух мужчин была ликвидирована. Под гражданской одеждой у уничтоженных нападавших обнаружили форму вооруженных сил РФ.

Отметим, что такие действия в международном гуманитарном праве являются тяжким нарушением и квалифицируются как перфидия, то есть умышленное выдавание себя за гражданских или других защищенных лиц с целью получения военного преимущества.

Автор: 

В цивільному розстрілюють на місці. Ніякі Женевські конвенції тоді не діють.
11.12.2025 12:27 Ответить
Як наші полонені потрапляють до кацапії там теж ніякі женевські конвенції не діють, ти не знав? А як до нас потрапляють, то дотримуємося щосили, годуємо борщами, даємо дзвонити додому, тільки лярв не вистачало їм ще й приводити.
11.12.2025 12:55 Ответить
Перфідія - за звучанням щось середнє між під@рами та педофілами. Тобто, навіть з наукової точки зору бійці ЗСУ їх правильно називають під@рами.
11.12.2025 12:36 Ответить
перфидия..умняк какой то.прочитал-пердифия.)
11.12.2025 12:38 Ответить
Тільки прикол в тому, що Гуляйполе україномовне, на що розраховували коли переодягалися
11.12.2025 12:40 Ответить
Ховатися за жінками і дітьми і порушувати всі правила і закони війни, бити в спину це у рузгих називається рузга смикалка. Я тільки не розумію які можна вести перемовини і про що домовлятися з тими хто не знає що таке закон і договір?
11.12.2025 12:45 Ответить
Їх мабуть, як штирлица, видав парашут, що волочився за ними
11.12.2025 12:54 Ответить
Покидьки рашистські.Скоро в жіноче будуть переодягатися.Немає для них ні законів, ні правил.От про що можна домовлятися? Тільки силою душити, як тарганів.
Зеленський був би розумним, уже б пішов, і Залужного чи Драпатого замість себе поставив, які розуміють, що таке війна з варварами.
11.12.2025 12:55 Ответить
 
 