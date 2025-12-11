На Гуляйпольском направлении враг, переодевшись в гражданское, пытался проникнуть в тыл наших защитников
Вчера на Гуляйпольском направлении российские военнослужащие снова прибегли к запрещенным методам ведения войны.
К позициям украинских пограничников приблизилась группа мужчин в гражданской одежде, которая некоторое время вела наблюдение за нашими силами, а затем, пользуясь сложными погодными условиями, попыталась обойти позиции и проникнуть в тыл, сообщает Цензор.НЕТ.
Враг пытался проникнуть в тыл украинских защитников
Однако маскировка не помогла: во время передвижения у них сработала радиостанция, которая идентифицировала лиц как военнослужащих оккупационных войск.
В результате группа противника в составе двух мужчин была ликвидирована. Под гражданской одеждой у уничтоженных нападавших обнаружили форму вооруженных сил РФ.
Отметим, что такие действия в международном гуманитарном праве являются тяжким нарушением и квалифицируются как перфидия, то есть умышленное выдавание себя за гражданских или других защищенных лиц с целью получения военного преимущества.
Зеленський був би розумним, уже б пішов, і Залужного чи Драпатого замість себе поставив, які розуміють, що таке війна з варварами.