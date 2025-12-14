Россия не может использовать Приднестровье для нападения, - ГПСУ

Россия в настоящее время не имеет возможности использовать Приднестровское направление для активных агрессивных действий против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Суспільному" заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, на этом участке границы не наблюдается никаких активных перемещений или наращивания сил со стороны непризнанного Приднестровья.

Непосредственно рядом с нашей границей, с той стороны, каких-либо активных движений или наращивания, или перемещения мы, к счастью, не фиксируем", - отметил Демченко.

Представитель ГПСУ подчеркнул, что украинские подразделения системно укрепляют этот участок границы в инженерном плане, чтобы обеспечить надлежащий контроль и безопасность.

Активность была только в начале вторжения

По словам Демченко, незначительные перемещения групп людей в этом направлении фиксировались только в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

В 2023-2024 годах, по данным пограничников, никакой активности в этом направлении не зафиксировано.

"Россия понимает, что с этого направления не может достичь для себя необходимой активности, которая дала бы результат", - подытожил спикер ГПСУ.

Что предшествовало?

Ранее Суспільне со ссылкой на источники в ГУР сообщало, что Россия срочно активизирует работу в непризнанном Приднестровье, чтобы отвлечь ресурсы Украины, в частности, перебрасывает агентов спецслужб в Приднестровье и разворачивает производство дронов.

Впоследствии в Министерстве обороны Молдовы назвали преувеличением информацию о возможном усилении активности России в Приднестровье, которую распространили украинские СМИ.

