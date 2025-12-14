РУС
Новости Провокации из Приднестровья
Россия не может использовать Приднестровье для нападения, - ГПСУ

Приднестровье

Россия в настоящее время не имеет возможности использовать Приднестровское направление для активных агрессивных действий против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Суспільному" заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, на этом участке границы не наблюдается никаких активных перемещений или наращивания сил со стороны непризнанного Приднестровья.

Непосредственно рядом с нашей границей, с той стороны, каких-либо активных движений или наращивания, или перемещения мы, к счастью, не фиксируем", - отметил Демченко.

Представитель ГПСУ подчеркнул, что украинские подразделения системно укрепляют этот участок границы в инженерном плане, чтобы обеспечить надлежащий контроль и безопасность.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Активность вражеских ДРГ существенно снизилась. Большинство случаев фиксируется в Сумской области, - ГПСУ

Активность была только в начале вторжения

По словам Демченко, незначительные перемещения групп людей в этом направлении фиксировались только в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

В 2023-2024 годах, по данным пограничников, никакой активности в этом направлении не зафиксировано.

"Россия понимает, что с этого направления не может достичь для себя необходимой активности, которая дала бы результат", - подытожил спикер ГПСУ.

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В начале полномасштабной войны с территории Приднестровья было "несколько выстрелов", - Зеленский

Госпогранслужба (7024) Приднестровье (671)
На початку 22 також не помічали жодного нарощення москальських вйськ
14.12.2025 08:24 Ответить
Якби пуйло міг використати, то вже б використав, а так, тільки бульки пускає, і ті не ротом
14.12.2025 08:25 Ответить
Тобто контробанда з Придністров'я не вартує уваги? Може це ОП сидить на цих потоках? Бо полізли чомусь на Курськ, операція, яка принісла Україні тільки шкоду.
14.12.2025 08:54 Ответить
В могли б спокійно вдарити на те пимири і швидко з тою клоакою розібратися. Причому можна було би використати РДК і полк білорусів, що всякі трампи не волали про напад України на Молдова. Думаю, серед "білорусів" було б багато і молдован, Санду неофіційно теж би підтримала.
14.12.2025 09:57 Ответить
Точно хоче використати, але не на Україну, а на Молдова і далі на Румунію
14.12.2025 09:03 Ответить
Укріплююють в основному щоб ніхто не втік з ввльної країни до молдаван, а не навпакаи.
14.12.2025 09:11 Ответить
Ну что ж, подождем пока сможет???
14.12.2025 10:00 Ответить
Хотя бы склады разбомбили беспилотниками, как они нам перед войной и в Европе !!! Или цель не легитимная???
Извеняюсь, забыл, наши склады с боеприпасами это же дело рук Порошенко.
14.12.2025 10:12 Ответить
Перші, хто втече при наближенні військ з придністров'я- доблесні прикордонники. Як утікали в 22-му в Закарпаття, навіть із Львівщини переводилися на Закарпатський кордон, а що: втікачі пістолів не носять, а водії фур завжди мають папірці, які нагадуютть долляри. Стрижи в обох напрямках
Бізнес
14.12.2025 10:09 Ответить
 
 