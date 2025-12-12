Інформація про посилення активності РФ у Придністров’ї є перебільшеною, - Міноборони Молдови

У Міністерстві оборони Молдови назвали перебільшенням інформацію про можливе посилення активності Росії в Придністров'ї, яку поширили українські ЗМІ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Newsmaker, про це заявив міністр оборони країни Анатолій Носатий.

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За словами міністра, подібні спекуляції з'являються через те, що конституційні органи влади не контролюють територію лівого берега Дністра.

"Це перебільшення"

"Саме існування цієї неконтрольованої території, незаконна присутність російських військ створюють ґрунт для маніпуляцій. Те, що державні інститути не присутні там, не контролюють, не відстежують всі дії, дає можливість робити такі заяви. Що стосується мобілізаційних заходів, отримання озброєння і так далі – це перебільшення. Це не так", – заявив Носатий.

За його словами, у Придністров'ї постійно проводять різноманітні заходи, які підтримують напруженість.

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"Військові навчання, денні та нічні стрільби. Останнім часом вони почастішали. Навіть сьогодні на миротворчих постах проводили перевірки і тренування, які, на мій погляд, були не потрібні. Це спроба показати свою присутність і підтримувати напруженість", – додав міністр оборони Молдови.

Ситуація - під контролем

Своєю чергою голова парламенту Ігор Гросу, коментуючи цю інформацію, заявив 12 грудня, що ситуація перебуває під контролем.

"Наші установи дуже уважно стежать за всіма переміщеннями і розвитком подій на лівому березі. Зараз ми не бачимо причин для занепокоєння", – запевнив він.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше Суспільне із посиланням на джерела в ГУР повідомляло, що Росія терміново активізує роботу у невизнаному Придністров'ї, щоб відволікти ресурси України, зокрема, перекидає агентів спецслужб до Придністров’я та розгортає виробництво дронів