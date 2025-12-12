Информация об усилении активности РФ в Приднестровье преувеличена, - Минобороны Молдовы

В Министерстве обороны Молдовы назвали преувеличением информацию о возможном усилении активности России в Приднестровье, которую распространили украинские СМИ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsmaker, об этом заявил министр обороны страны Анатолий Носатый.

По словам министра, подобные спекуляции появляются из-за того, что конституционные органы власти не контролируют территорию левого берега Днестра.

"Это преувеличение"

"Само существование этой неконтролируемой территории, незаконное присутствие российских войск создают почву для манипуляций. То, что государственные институты не присутствуют там, не контролируют, не отслеживают все действия, дает возможность делать такие заявления. Что касается мобилизационных мероприятий, получения вооружения и так далее – это преувеличение. Это не так", – заявил Носатый.

По его словам, в Приднестровье постоянно проводят различные мероприятия, которые поддерживают напряженность.

"Военные учения, дневные и ночные стрельбы. В последнее время они участились. Даже сегодня на миротворческих постах проводили проверки и тренировки, которые, на мой взгляд, были не нужны. Это попытка показать свое присутствие и поддерживать напряженность", – добавил министр обороны Молдовы.

Ситуация - под контролем

В свою очередь, председатель парламента Игорь Гросу, комментируя эту информацию, заявил 12 декабря, что ситуация находится под контролем.

"Наши учреждения очень внимательно следят за всеми перемещениями и развитием событий на левом берегу. Сейчас мы не видим причин для беспокойства", – заверил он.

Что предшествовало?

Напомним, ранее Суспільне со ссылкой на источники в ГУР сообщало, что Россия срочно активизирует работу в непризнанном Приднестровье, чтобы отвлечь ресурсы Украины, в частности, перебрасывает агентов спецслужб в Приднестровье и разворачивает производство дронов.