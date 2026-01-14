РУС
Для сдерживания возможных угроз: на Виннитчине на границе с Приднестровьем устанавливают минно-взрывные заграждения

В Винницкой области устанавливают минно-взрывные заграждения на границе с Приднестровьем

В Винницкой области устанавливают дополнительные минно-взрывные заграждения участков пограничной полосы в пределах Тульчинского и Могилев-Подольского района, граничащих с Приднестровским районом Молдавской Республики.

Об этом в соцсети Facebook сообщил Винницкий горсовет, информирует Цензор.НЕТ.

Сдерживание возможной угрозы

Отмечается, что инженерные работы по наращиванию защитных рубежей проводятся для сдерживания возможных угроз.

Винничан призвали воздерживаться от посещения приграничной полосы без специального разрешения.

"Не приближайтесь к указанным участкам, содержащим соответствующие предупредительные знаки. Немедленно сообщайте правоохранительные органы или пограничников о подозрительных лицах, предметах или деятельности (активности) вблизи границы (горячая линия ГПСУ 1598)", - говорится в сообщении. 

Читайте также: Информация об усилении активности РФ в Приднестровье преувеличена, - Минобороны Молдовы

Среди участков, на которых наращиваются защитные рубежи:

  •  западнее н. п. СТУДЕНА
  • восточнее и западнее н. п. БОЛГАН
  • вдоль реки КИСЕРНЯК
  •  восточнее н. п. ВЕЛИКАКИСНИЦА
  •  южная окраина н. п. ГРАБАРОВКА

Что предшествовало?

Напомним, что в декабре 2025 года спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявлял, что Россия пока не имеет возможности использовать Приднестровское направление для активных агрессивных действий против Украины.

Читайте также: Россия не может использовать Приднестровье для нападения, - ГПСУ

Автор: 

Винницкая область (1141) Молдова (1980) Приднестровье (672) мина (379)
цікава новина для тих хто знае про автобус Кишинів-Ананьев, з Тіраполя до Кишиніва на маршрутці яких ціла купа бігае а потім хоч на Одесу хоч на Київ. через Паланку або Старокозаче або Атаки. взагалі показник роботи прикордонників це наявність цигарок з Тірасполя на Привозі та Кучурганах. а вони там е у продажу, так що мінуйте далі, списуйте гроші.
14.01.2026 19:01 Ответить
 
 