Для сдерживания возможных угроз: на Виннитчине на границе с Приднестровьем устанавливают минно-взрывные заграждения
В Винницкой области устанавливают дополнительные минно-взрывные заграждения участков пограничной полосы в пределах Тульчинского и Могилев-Подольского района, граничащих с Приднестровским районом Молдавской Республики.
Об этом в соцсети Facebook сообщил Винницкий горсовет, информирует Цензор.НЕТ.
Сдерживание возможной угрозы
Отмечается, что инженерные работы по наращиванию защитных рубежей проводятся для сдерживания возможных угроз.
Винничан призвали воздерживаться от посещения приграничной полосы без специального разрешения.
"Не приближайтесь к указанным участкам, содержащим соответствующие предупредительные знаки. Немедленно сообщайте правоохранительные органы или пограничников о подозрительных лицах, предметах или деятельности (активности) вблизи границы (горячая линия ГПСУ 1598)", - говорится в сообщении.
Среди участков, на которых наращиваются защитные рубежи:
- западнее н. п. СТУДЕНА
- восточнее и западнее н. п. БОЛГАН
- вдоль реки КИСЕРНЯК
- восточнее н. п. ВЕЛИКАКИСНИЦА
- южная окраина н. п. ГРАБАРОВКА
Что предшествовало?
Напомним, что в декабре 2025 года спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявлял, что Россия пока не имеет возможности использовать Приднестровское направление для активных агрессивных действий против Украины.
