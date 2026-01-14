Румунія готова сісти за стіл переговорів із Молдовою щодо ідеї об’єднання країн
Румунія готова на вищому рівні обговорити з Молдовою сценарій возз'єднання країн.
Про це заявив в інтерв'ю CaleaEuropeană депутат Європарламенту та почесний радник президента Румунії Нікушора Дана Еуджен Томак, передає Цензор.НЕТ.
За словами Томака, будь-який громадянин Румунії розглядає тему об'єднання двох держав як природний процес. Також радник Дана нагадав, що країна визнала готовність до обговорення цієї теми ще у березні 2018 року через декларацію.
Позиція Румунії
"Це офіційна позиція румунської держави. Вона не змінилася. Румунія готова будь-коли сісти за стіл переговорів і серйозно обговорити цей сценарій, лише якщо Республіка Молдова розглядає його як варіант. (…) Це їхнє право вирішувати своє майбутнє", - наголосив радник президента Румунії.
За його словами, "нульова мета" для обох країн – підтримувати всіма засобами прискорення процесу європейської інтеграції.
На запитання про те, чи є підтримка цього питання з боку союзників у Євросоюзі, НАТО та від США, Томак відповів, що всі партнери знають, що в Румунії та Молдові нібито живуть "одні й ті ж люди".
Що передувало
- 12 січня президентка Молдови Мая Санду заявила, що проголосувала б за об’єднання країни з Румунією за умови проведення референдуму щодо цього питання. Вона додала, що Молдові стає дедалі складніше "виживати" самостійно.
почитайте хоча б у вікі історію Молдови починаючи з Галицько-Волинського князівства, ну або з Володимира Великого
могла б Україна підібрати, але ж його років 30-50 лікувати треба - сильними "антибіотиками" винищувати бацилу рузького міра
то кого будемо депортувати ?
можна, звісно, як хорвати операцією "Буря" в Сербській країні - за кілька днів всіх сербів е єпєням !
але то ж Балкани, там до такої різанини люди звиклі
Попри перемогу, через тиск світової спільноти, котра геть не прагнула самостійності країни, віддаючи пріоритети її залишенню у складі Югославії чи консервації конфлікту, Хорватію змусили віддати визначних офіцерів, що були задіяні в операції, до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%97 Гаазького трибуналуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%C2%BB#cite_note-10 [10].
Потом, на данный момент судьба Молдовы на 100% зависит от исхода нынешней войны, без вариантов. С вступлением в Румынию эта зависимость уменьшается намного. И тд
що дивно, бо у складі рашистської імперії перебували стільки ж, скільки й народи Балтії, мали потужну загальнорумунську Батьківщину поруч (отже, писемність, літературу, культуру), були навіть в складі Румунії в міжвоєнний період !
Але як їм кацапи мізки загадили !
ото Богдана і шляхта треба було Унію приймати і не викаблучуватись.
Тоді б з поляками могли якесь порозуміння або захист через папу знайти, і до кацапського православ'я і імунітет мали.
Історія греко-католиків показує що це був би для України вірний шлях
У його явно були гетманські державницькі амбіці'- УЯВІТЬ якби син Зиновія не загинув у молдавському поході і якби шляхта не перемогла в присутності короля...
Мали б таку республіку / чи федерацію / чи гетьманат ( Квазімонархію).... Ех, це була б приблизно як Речь Об'єднана по міці своїй + багаті чорноземи + козацька піхота та слава + національне піднесення + добросусідство або й союз з Кримським народом.... + Союз з Доном.
Ех ех.. Богдан-Зиновій мітив контролювати величезні територі!!!
Тільки усіх хто за росію, висиляйте примусово.
навіть у випадку приходу до влади румунських органів з ЄС вони нікуди не дінуться і викаблучуватись не будуть, бо залишаться без брюссельських дотацій.
Фронт будуть фінансувати, щоб не запалала сита Європа, а мирняк розберуть до себе. Ну або може переселять на захід від Дніпра, утворять суб'єкти на кшталт Карпатської України і ЗУНР, тимчасово
Як бути з проблемою т.зв. пмр ( гібридний анклав росіян ) ???
Адже Румунія це НАТО, без ЗСУ вони навряд будуть наводити порядок
Але отримаємо мінімум два великих мінуси
1. Совкове населення, яке просто має в голові назавжди ссср та/або ПГМ . Воно просто вкрай патерналіське, навіть не утеплюють правильно, не мають жодної енергоефективності !!!! Раша просто дає газ, рахунки складає в шухляду 😄, а Молдова ( тицяє дулю в забор) не збирається оплачувати чужу Халяву 😁💩...
2. Ми визнаємо міжнародні кордони послідовно, бо маємо неприємний дамоклов меч аж з 1990 року → претензії від рсфср / совдепії / імперії. Тому наші дипломати ніколи не визнавали Косово , Сомаліленд а також "пісуари" типу абзазької / асєтінскої "народної республіки" , Пмр і т.д. і самі таке ж отримали у 2014 ( початок відкритої фази багаторічної гібридної війни ) .
маю повагу до Вашої думки, в цілому але для можливості таке обговорювати треба Мати Державність і всі її атрибути: Влада, Президент, Дипломатія, самостійна Суб'єктність