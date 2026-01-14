Румунія готова сісти за стіл переговорів із Молдовою щодо ідеї об’єднання країн

Румунія готова на вищому рівні обговорити з Молдовою сценарій возз'єднання країн.

Про це заявив в інтерв'ю CaleaEuropeană депутат Європарламенту та почесний радник президента Румунії Нікушора Дана Еуджен Томак, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами Томака, будь-який громадянин Румунії розглядає тему об'єднання двох держав як природний процес. Також радник Дана нагадав, що країна визнала готовність до обговорення цієї теми ще у березні 2018 року через декларацію.

Позиція Румунії

"Це офіційна позиція румунської держави. Вона не змінилася. Румунія готова будь-коли сісти за стіл переговорів і серйозно обговорити цей сценарій, лише якщо Республіка Молдова розглядає його як варіант. (…) Це їхнє право вирішувати своє майбутнє", - наголосив радник президента Румунії.

За його словами, "нульова мета" для обох країн – підтримувати всіма засобами прискорення процесу європейської інтеграції.

На запитання про те, чи є підтримка цього питання з боку союзників у Євросоюзі, НАТО та від США, Томак відповів, що всі партнери знають, що в Румунії та Молдові нібито живуть "одні й ті ж люди".

