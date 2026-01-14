Румунія готова сісти за стіл переговорів із Молдовою щодо ідеї об’єднання країн

Дан та Санду

Румунія готова на вищому рівні обговорити з Молдовою сценарій возз'єднання країн.

Про це заявив в інтерв'ю CaleaEuropeană депутат Європарламенту та почесний радник президента Румунії Нікушора Дана Еуджен Томак, передає Цензор.НЕТ.

За словами Томака, будь-який громадянин Румунії розглядає тему об'єднання двох держав як природний процес. Також радник Дана нагадав, що країна визнала готовність до обговорення цієї теми ще у березні 2018 року через декларацію.

Позиція Румунії

"Це офіційна позиція румунської держави. Вона не змінилася. Румунія готова будь-коли сісти за стіл переговорів і серйозно обговорити цей сценарій, лише якщо Республіка Молдова розглядає його як варіант. (…) Це їхнє право вирішувати своє майбутнє", - наголосив радник президента Румунії.

За його словами, "нульова мета" для обох країн – підтримувати всіма засобами прискорення процесу європейської інтеграції.

На запитання про те, чи є підтримка цього питання з боку союзників у Євросоюзі, НАТО та від США, Томак відповів, що всі партнери знають, що в Румунії та Молдові нібито живуть "одні й ті ж люди".

Що передувало

  • 12 січня президентка Молдови Мая Санду заявила, що проголосувала б за об’єднання країни з Румунією за умови проведення референдуму щодо цього питання. Вона додала, що Молдові стає дедалі складніше "виживати" самостійно.

як погода в Мухасранске?
14.01.2026 19:54 Відповісти
а кому потрібен цей піретонітний апендицит ?

могла б Україна підібрати, але ж його років 30-50 лікувати треба - сильними "антибіотиками" винищувати бацилу рузького міра

14.01.2026 20:11 Відповісти
Еще в начале 90-х москва сделала все, что бы такое не случилось. Лучшего момента чем сейчас может и не быть.
14.01.2026 19:56 Відповісти
По идее это Румыния должна воссоединяться с Молдовой а не наоборот. Для Украины это очень плохо в любом случае.
14.01.2026 19:52 Відповісти
як погода в Мухасранске?
показати весь коментар
14.01.2026 19:54 Відповісти
Він засцав,що Придністров'я буде відвойовувати чи інтегрувати не трьохмільйонна(лінь перевіряти)) Молдова ,а25мільйонна Румунія))
14.01.2026 19:57 Відповісти
А до чого тут Придністров'я ,яке до 1940 року було територією УРСР ,яке Сталін подарував молдованам.
Ну ,входило до Молдови.
14.01.2026 20:16 Відповісти
Воно входило до утвореної Сталіним Молдавской ССР ,яка немала ніякого відношення до Князівства Молдова зі столицею в місті Ясси.
14.01.2026 20:21 Відповісти
хто до кого мав відношення і хто на кому стояв у тих краях питання дуже цікаве -

почитайте хоча б у вікі історію Молдови починаючи з Галицько-Волинського князівства, ну або з Володимира Великого

.
14.01.2026 20:36 Відповісти
Придністров'я ніколи не входило до складу Румунії ,крім періоду окупації в 1941-44 роках під назвою Трансністрія.
14.01.2026 20:11 Відповісти
... придністров'я - приготуватися На вихід....
14.01.2026 19:59 Відповісти
а кому потрібен цей піретонітний апендицит ?

могла б Україна підібрати, але ж його років 30-50 лікувати треба - сильними "антибіотиками" винищувати бацилу рузького міра

.
показати весь коментар
14.01.2026 20:11 Відповісти
достатньо просто звідти всіх виселити
14.01.2026 20:38 Відповісти
кацапів, яких імперіями задуло, там максимум одна третина, інші дві третини - корінні українці та молдавани, але совки

то кого будемо депортувати ?

можна, звісно, як хорвати операцією "Буря" в Сербській країні - за кілька днів всіх сербів е єпєням !
але то ж Балкани, там до такої різанини люди звиклі

.
14.01.2026 21:13 Відповісти
З вікіпедії :::
Попри перемогу, через тиск світової спільноти, котра геть не прагнула самостійності країни, віддаючи пріоритети її залишенню у складі Югославії чи консервації конфлікту, Хорватію змусили віддати визначних офіцерів, що були задіяні в операції, до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%97 Гаазького трибуналуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%C2%BB#cite_note-10 [10].
14.01.2026 23:04 Відповісти
Чому не атомною бімбою? Вам оновили методичку?
14.01.2026 21:49 Відповісти
різних Николаєв треба ядеркою знищувати, це правда. смерть русні.
14.01.2026 21:58 Відповісти
Румунія- це наслідок об'єднання Валахії та Молдовського князівства. Сьогоднішня Молдова то десь половина Молдовського князівства, тобто десь чверть створеної Румунії. А яка твоя ідея? І чим це погано для нас?
14.01.2026 20:10 Відповісти
По ряду причин. Самая главная это то что сосед становится намного больше. Что в этом хорошего? Про Буковину и по моему Черновцы они не забыли. Как выше уже говорили, половина голосует за пророссийские партии и кандидатов. Дальше, куски Молдавии, Приднестровье это не так давно была Украина, с уходом Молдовы , эта территория будет дальше намного.
Потом, на данный момент судьба Молдовы на 100% зависит от исхода нынешней войны, без вариантов. С вступлением в Румынию эта зависимость уменьшается намного. И тд
15.01.2026 05:51 Відповісти
В любом случае объединение Румынии и Молдовы - это для Украины хорошо. Как минимум ликвидирует эту опухоль Приднестровье. Нам будет спокойней. И с румынией у нас хорошие отношения. Куда лучше чем с поляками. Был в Румынии этой весной, и был приятно удивлён их повсеместно симпатии к нам
14.01.2026 23:12 Відповісти
ледь вибрали притомного президента. % відриву від кацапського кандидата -мізерний
15.01.2026 01:13 Відповісти
Довелося з молдаванами і працювати ,і бути знайомими)Шансон,гроші,побухати ,ми нє румини...Московські попи та політики над мозгами добре попрацювали.Від себе : думаю ,що це накористь обом тепер ще країнам.Так історично склалося,але стануть більшими і сильнішими.
14.01.2026 19:54 Відповісти
віримо, судячи з голосувань в Молдові - фіфті-фіфті.

що дивно, бо у складі рашистської імперії перебували стільки ж, скільки й народи Балтії, мали потужну загальнорумунську Батьківщину поруч (отже, писемність, літературу, культуру), були навіть в складі Румунії в міжвоєнний період !
Але як їм кацапи мізки загадили !

.
14.01.2026 20:17 Відповісти
Православіє головного мозґа довго лікується.
14.01.2026 20:22 Відповісти
мабуть що так.

ото Богдана і шляхта треба було Унію приймати і не викаблучуватись.
Тоді б з поляками могли якесь порозуміння або захист через папу знайти, і до кацапського православ'я і імунітет мали.
Історія греко-католиків показує що це був би для України вірний шлях

.
14.01.2026 20:30 Відповісти
Доречі, про батьку Хмеля ( чи то полковника Зиновія, чи як його ще кликали тоді... )
У його явно були гетманські державницькі амбіці'- УЯВІТЬ якби син Зиновія не загинув у молдавському поході і якби шляхта не перемогла в присутності короля...
Мали б таку республіку / чи федерацію / чи гетьманат ( Квазімонархію).... Ех, це була б приблизно як Речь Об'єднана по міці своїй + багаті чорноземи + козацька піхота та слава + національне піднесення + добросусідство або й союз з Кримським народом.... + Союз з Доном.
Ех ех.. Богдан-Зиновій мітив контролювати величезні територі!!!
14.01.2026 21:59 Відповісти
+ Дніпром вихід до моря + контроль торгових шляхів + дипломатичне міжнародне визнання + ..... багато багато чого..
14.01.2026 22:00 Відповісти
Що вiн там мiтив ми не знаємо. Але знаємо що вiн зробив - кинув Україну пiд кацапськi молотки на 300 рокiв.
14.01.2026 22:36 Відповісти
Союз з Кримом був не можливий без згоди їх сюзерена Османів + не було би національного піднесення бо нації почали зявлятися в 19 столітті після промислової революції .
15.01.2026 05:29 Відповісти
Алекс, Вы абсолютно правы. Если бы Украина была католической, она вообще бы не было в совке. У меня уже давно мысли принять католичество. Мне даже внешние признаки католической Веры нравится куда больше чем православный. Их костёлы выглядят строго. И священники подтянутые, без иконостаса на пузе. И даже пожертвования в закрытую копилку. Когда не видно кто сколько даёт. Огромная разница с пузатыми православными попами.
14.01.2026 23:17 Відповісти
Молдова не була в складі кацапської імперії - як і Галичина .
15.01.2026 05:19 Відповісти
Южане. Уважения к труду и соответственно частной собственности меньше чем в северных, холодных, бедных ресурсами/плодородной землёй странах.
15.01.2026 05:57 Відповісти
То таке, я служiв з молдованами ще за сср, так вони казали - ми румини, .
14.01.2026 22:32 Відповісти
Еще в начале 90-х москва сделала все, что бы такое не случилось. Лучшего момента чем сейчас может и не быть.
показати весь коментар
14.01.2026 19:56 Відповісти
Крім молдовської сторони у нас багато хто теж наживався на контрабанді через непідконтрольну диру .... Можливо навіть людішкі с ранзі президентів, міністрів тощо тощо...
14.01.2026 21:52 Відповісти
Добре. І шансів у кремля захопити Молдову буде менше.
Тільки усіх хто за росію, висиляйте примусово.
14.01.2026 20:04 Відповісти
так, Румунія буде за будь яких розкладів прикривати тил України.
навіть у випадку приходу до влади румунських органів з ЄС вони нікуди не дінуться і викаблучуватись не будуть, бо залишаться без брюссельських дотацій.

.
14.01.2026 20:19 Відповісти
Хто б нас ще до себе приєднав , тільки крім рашки.
14.01.2026 20:14 Відповісти
Без Уряду Національного Порятунку так і буде.....
Фронт будуть фінансувати, щоб не запалала сита Європа, а мирняк розберуть до себе. Ну або може переселять на захід від Дніпра, утворять суб'єкти на кшталт Карпатської України і ЗУНР, тимчасово
14.01.2026 21:50 Відповісти
Уявляю писк на балотах)Точно гагаузів омоскалених підбурюватимуть на самопровазглашеніє а потім аб'єдінєніє с лонам))
14.01.2026 20:17 Відповісти
Якщо б у нас був Президент а не ЗЕро-яйцо пустопорожнє... Якщо б НАТО так не сцяло ( а Румунія саме там) → вже можно було б зосередити сили для блокади цих двох районів, давно б вже здались
14.01.2026 21:48 Відповісти
Цє їх справи. Прост треба вирішити з Придністров'ям.
14.01.2026 20:18 Відповісти
видавити цей чиряк на сраках двох сусідніх і дружніх народів українського і молдавського (=румунського)

.
14.01.2026 20:33 Відповісти
судячи по тому як українці з поляками чубились всю історію, то ми дійсно братні народи, бо ніхто крім братів так "палко" не кохає один одного

.
14.01.2026 20:48 Відповісти
Хехе, Трамп недавно заборонив Молдавії давати візи. А Румунії ні, хитрий план Марія, дуже хитрий.
14.01.2026 20:36 Відповісти
Красава при тому що Румунія вже в НАТО) може нам до Польщі?😸
14.01.2026 20:43 Відповісти
Проїбали такий шанс. У 1654му.
14.01.2026 22:40 Відповісти
Який шанс - поляки не відали Вільнюс литовцям в 1920 році , а ви про 17 століття шось друкуєте .
15.01.2026 05:31 Відповісти
Боже збав
15.01.2026 01:15 Відповісти
Як гадаєте, чи лише плюси будуть?
Як бути з проблемою т.зв. пмр ( гібридний анклав росіян ) ???

Адже Румунія це НАТО, без ЗСУ вони навряд будуть наводити порядок
14.01.2026 21:44 Відповісти
Однозначно Україна має окупувати пмр та провести референдум, щодо повернення власних історичних земель. Отже, на курвщину можна було зайти, а до пмр ніт? Не бачу логіки.
14.01.2026 21:52 Відповісти
Логіка хороша! Гібридна, воєнного часу логіка.
Але отримаємо мінімум два великих мінуси
1. Совкове населення, яке просто має в голові назавжди ссср та/або ПГМ . Воно просто вкрай патерналіське, навіть не утеплюють правильно, не мають жодної енергоефективності !!!! Раша просто дає газ, рахунки складає в шухляду 😄, а Молдова ( тицяє дулю в забор) не збирається оплачувати чужу Халяву 😁💩...
2. Ми визнаємо міжнародні кордони послідовно, бо маємо неприємний дамоклов меч аж з 1990 року → претензії від рсфср / совдепії / імперії. Тому наші дипломати ніколи не визнавали Косово , Сомаліленд а також "пісуари" типу абзазької / асєтінскої "народної республіки" , Пмр і т.д. і самі таке ж отримали у 2014 ( початок відкритої фази багаторічної гібридної війни ) .

маю повагу до Вашої думки, в цілому але для можливості таке обговорювати треба Мати Державність і всі її атрибути: Влада, Президент, Дипломатія, самостійна Суб'єктність
14.01.2026 22:11 Відповісти
Я чудово розумію, що моя пропозиція була не ідеальна, але менше за все очікував почути від Вас отакі два пункти. Особливо про те, що сексологіні та рестораторші з контори Сибіги-Кулеби лопатного, творці Будапештського меморандуму та решта, як Ви висловилися, "дипломатів", бачте, не визнають право Косоварів на самовизначення, тобто спростовують Статут ООН. Що ж то за "дипломати" такі? В той час як нормальні країни - визнали Косово, якщо я не помиляюся. Але повернемося до Вашого п.1. Чому така ж сама причина (отримати нелояльне населення) не зупиняє Ху?ло в Україні, та не зупинила Сраліна у 1939 та 1946? Та тому що населення беззбройне та беззахисне перед військовою та пропагандиською машиною: сьогодні ти зневажаєш загарбників, а після 3 тижнів фільтраційного табора, з 24/7 прослухування Солов'йов-ТБ, сімоньян та скабєєвої - будеш оркам ноги цілувати. Саме тому на думку населення зважати взагалі не заведено, от й Дермако-міндічі й не зважають, якщо Ви не помітіли. А щодо кордонів, то безхозна, нічійна земля, що колись належала якраз нам, потім Молдові, а наразі окупована *************, з якою в нас, якщо що, війна. Зайти туди, як на курвщину, років на 10 (орки в Луганську взагалі з 2014 стоять!), а там з Молдовою якось домовимося.
14.01.2026 22:32 Відповісти
Дадуть грошей, паспорта ЕС та пообiцяють мiсце у румуньськом парламентi, i усi негайно забудуть за ту Козлярню.
14.01.2026 22:48 Відповісти
Так i буде, люди пiдуть до сну у Маркулештах, а прокинуться у ЕС.
14.01.2026 22:43 Відповісти
Молодці, що є на цій землі мудрі люди
15.01.2026 02:06 Відповісти
зустріч пройшла в теплій трансильванскій обстановці
15.01.2026 04:31 Відповісти
Трансильванія то якби не в тему - Брем Стокер трішечки підтупив бо Дракула був валаським князем а не трансільванським ( а Трансільванію тоді контролювала Угорщина ).
15.01.2026 05:34 Відповісти
Забудьте про Придністров'я.Є договір між Україною і Молдовою про дружбу і цілістність територій 1992року і про кордони 1999року.❤️🇺🇦❤️
15.01.2026 09:28 Відповісти
А хто перед можливим возз'єднанням зачистить ПМР? Молдова ,як завжди, не наважиться, НАТО боягузи,Трамп лояльний до росіяк,ЗСУ фронт тримає,..
15.01.2026 11:21 Відповісти
 
 