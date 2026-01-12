Санду заявила, що підтримала б об’єднання Молдови з Румунією на референдумі

Президентка Молдови Мая Санду

Президентка Молдови Мая Санду проголосувала б за об’єднання країни з Румунією за умови проведення референдуму щодо цього питання.

Про це вона сказала під час розмови в британському подкасті The Rest is Politics, цитує Politico, передає Цензор.НЕТ.

"Молдові стає дедалі важче вижити"

Санду вважає, що, з огляду на велику кількість людей, які підтримували рух національного відродження у 1980-х роках, на той час, ймовірно, можна було б провести референдум за об'єднання з Румунією

  • За її словами, у той період велися дискусії щодо об’єднання з Румунією, однак референдуму не проводили, тому неможливо точно визначити рівень підтримки цієї ідеї.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дан підтримав ідею об’єднання Румунії з Молдовою: "Хочу, щоб дві країни стали однією"

"Якби ми провели референдум, я б проголосувала за об'єднання з Румунією", - заявила вона.

Санду пояснила свою позицію нинішньою ситуацією у світі та регіоні, зазначивши, що Молдові дедалі складніше зберігати існування як демократичної та суверенної держави.

"Подивіться, що відбувається сьогодні навколо Молдови. Подивіться, що відбувається у світі. Маленькій країні, як Молдова, стає дедалі важче вижити як демократії, як суверенній країні й, звичайно, протистояти Росії", - зазначила лідерка країни.

Дивіться також: Зеленський і Санду обговорили тиск на РФ та членство в ЄС. ВIДЕО

Громадяни підтримують вступ у ЄС

Водночас лідерка Молдови зазначила, що ідею возз'єднання з Румунією не підтримує більшість людей у Молдові, на відміну від вступу до ЄС, який президентка назвала "більш реалістичною метою".

Також Санду заявила, що Путін прагне контролювати Європу, і нині масштаби його втручання у внутрішні справи Європейського Союзу досі недооцінюють.

  • Зазначимо, Молдова була частиною Румунії з 1918 до 1940 року, коли її захопив СРСР. Після румунської революції 1989 року та здобуття Молдовою незалежності в 1991-му об’єднання з Румунією стало популярною ідеєю.

Також читайте: Румунія приєднається до механізму PURL: надасть 50 млн євро

Вот так нужно вступать в НАТО и ЕС )
12.01.2026 18:36 Відповісти
По суті молдавани та румини це один народ. Не плутати з *********** наративом, що українці та кацапи це теж один нароТ.
12.01.2026 18:39 Відповісти
До кого приєднуваться нам?
12.01.2026 18:49 Відповісти
До Литовців))
12.01.2026 19:06 Відповісти
Підтримую. Ми колись з ними була одна могутня країна.
12.01.2026 19:21 Відповісти
сьогоднішні литовці то в минулому жемантійці, а ті кого ти на увазі маєш - то литвини, сьогодні білоруси
12.01.2026 20:00 Відповісти
А як же незалежність? Мова буде теж литовська?
12.01.2026 20:27 Відповісти
Буде двомовна держава
12.01.2026 21:11 Відповісти
Точно? І як довго?
12.01.2026 23:59 Відповісти
До США.
12.01.2026 19:13 Відповісти
Сша скоро саме розвалиться з такими патужніми хазяйственіками як агент Краснов
12.01.2026 19:22 Відповісти
От, кацапські методички ще часів совка вже у мудрого наріду на користуванні.
12.01.2026 19:48 Відповісти
До США, навіть, Гренландія з Канадою не хочуть приєднуватись.
12.01.2026 20:28 Відповісти
дуже правильно б зробила , головне шоб потім Румунія не зазіхала на теріторію України ...
12.01.2026 18:37 Відповісти
Спочатку була Молдова (пам'ятаєте Хмельницького) - а Румунія утворилась у 1864 році .
12.01.2026 18:38 Відповісти
Волоське князівство було раніше за Молдовське князівство. А Румунія це об'єднання цих двох князівств
12.01.2026 18:54 Відповісти
По суті молдавани та румини це один народ. Не плутати з *********** наративом, що українці та кацапи це теж один нароТ.
12.01.2026 18:39 Відповісти
Молодець.
12.01.2026 18:39 Відповісти
Через те, що кацапстан намагався максимально нашкодити Україні, Молдові вони не так "потужно підісрали" як нам. Тому у них Санду справжня державниця! Не те що наш неукраїнець!
12.01.2026 18:42 Відповісти
І в чому полягає її державність?
12.01.2026 20:25 Відповісти
А в тому, що безпека громадян Молдови для неї важливіша, ніж її президентське крісло і рейтинги. Це очевидна річ - важко додуматися було?
12.01.2026 22:15 Відповісти
Втратити незалежність - це безпека держави? Тоді зрозуміло...
12.01.2026 23:58 Відповісти
Краще з розумним загубити, ніж з дурним знайти - є таке прислів'я. Якщо мова про втрату незалежності, то краще вкупі з Румунією, ніж з кацапстаном!
13.01.2026 00:06 Відповісти
Звідкіля впевненість, що краще? Невідомо, як румуни до молдаван будуть ставитись.
13.01.2026 00:11 Відповісти
Ну точно не гірше ніж кацапи! Дуже не погано було б втратити Україні незалежність у вигляді 51-го штату США, де кожен штат має свої окремі закони. Але нас навіть у ЄС не беруть поки що.
13.01.2026 00:30 Відповісти
Чому ж Гренландія та Канада категорично не хочуть ставати штатами США, якщо це непогано?
13.01.2026 00:33 Відповісти
Бо вони самодостатні, їм добре і без США. Але через загрозу з боку Китаю, краще б погодилися. Бо якщо залежати то краще від демократичної країни Заходу, а не людоїстської диктатури Сходу.
13.01.2026 00:37 Відповісти
Зрозуміло. Ти за всіх знаєш, що кому буде краще. Про "демократичний" Захід я взагалі промовчу...
13.01.2026 00:48 Відповісти
Сидиш в Британії і поливаєш брудом демократичний Захід, наволоч? Морда ти тупа! Їдь в кацапстан чи в кндр і лижи їм там сраки, якщо демократії Заходу не до шмигу, лайнюк!
13.01.2026 01:42 Відповісти
В рашистському спектрі спілкувань ганяється тема - Молдова це штучна країна... це шматок Румунії...

Блогер історик Дрібниця( Vox Veritatis)- абсолютно "поДрібненно" цю тему рорзкриває.
А Санду умничка мабуть просто йде на випередження ... Й шо тоді хйло скаже про Придністров"я ?
12.01.2026 18:44 Відповісти
Але ж кацапи не бажають щоб цей ..шматок Румунії,, знову ним став. Вони бачать його в руськом мірє. Брацця, адіннарод,уря!
12.01.2026 18:52 Відповісти
Рашистько піддане Придністров"я стане на кордоні НАТО ?
12.01.2026 18:54 Відповісти
Так до 1940 року Придністров'я було частиною тодішньої УРСР,
12.01.2026 19:06 Відповісти
РАШИСТСЬКА ВІКІПЕДІЯ
Приднестровско-российские отношения - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC двусторонние https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F дипломатические отношения между https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 непризнанным государством https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Приднестровской Молдавской Республикой (Приднестровьем) и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россией. Москва официально не признает независимость Приднестровья, тем не менее Россия поддерживает особые отношения с Приднестровьем в политической, военной, культурной и экономической сферах. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F Молдавия и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B ПАСЕ считают ПМР оккупированной Россией частью Молдавииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-1 [1
12.01.2026 20:58 Відповісти
Молдова, Азейбарджан і Вірменія це все штучні країни на окупованих колись кацапською імперією клаптиках - бо в Румунії, Ірані та Туреччині живе відповідно молдаван, азейбарджанців та хайєрів (так себе називають вірмени) більше ніж в цих штучних країнах
12.01.2026 19:08 Відповісти
Само ти штучне... лайно.
12.01.2026 22:18 Відповісти
росии можно соеденяться , а Молдове нельзя ???)))
12.01.2026 18:50 Відповісти
Майя Санду этим постом поводила }{уйлу куем по губам. Или не куем, но также здорово !!!
12.01.2026 18:54 Відповісти
12.01.2026 18:59 Відповісти
Взагалі то Стефан Гюго
12.01.2026 21:04 Відповісти
Приєднались би і спокій на сто років.
Там нема що приховувати.
12.01.2026 18:55 Відповісти
Об'єднуйтесь
12.01.2026 18:57 Відповісти
спочатку питання ПМР, бо буде вам геморой
12.01.2026 19:03 Відповісти
Якщо Молдова приєднається до Румунії а значить і до ЄС і НАТО то пмр буде як засохший хвіст який скоро сам відсохне і відвалиться. Бо всі останні 30 років так зване пмр трималося тільки за рахунок Молдови і України які негласно підтримували цей режим.. Даже під час війни з 2014 року ''українська влада'' підтримувала гнійник в придністров'ї, про що неодноразово виникали гострі дискусії
12.01.2026 19:27 Відповісти
Зрадники в українській владі це підтримували, яких і зараз хоч греблю гати!
12.01.2026 22:20 Відповісти
якщо будете і далі жувати соплі, то приєднаєтесь хіба що до "придністровської народної республіки" - путін організує "референдум" дуже швидко і "якісно"
12.01.2026 19:04 Відповісти
МОЖЕ ДРУГИМ ПИТАННЯМ Придністров'я ? якщо їм не треба,то може нам віддадуть))
12.01.2026 19:12 Відповісти
Доречніше щоб донні заявив про Україну як 53 штат США щоб ватникам пукани повідривало! З зеленим керівництвом на жаль Україна приречена бути як самостійною державою.
12.01.2026 19:18 Відповісти
Давно пора. Ц якраз єдиний народ. І мова одна, і історія до кацапського захвату єдина. Просто кацапам потрібно було відокремити захоплену частину від Румунії. Назвали Молдавією, перевели на кирилицю, і написали нову історію.
12.01.2026 19:33 Відповісти
спочатку імперці, віджавшии половину Молдовського князівства, назвали Бесарабією...
12.01.2026 20:02 Відповісти
Давно было пора. Тогда и мы могли бы при такой конфигурации войти в Приднестровье после 22 года! В ответ на присоединение ордло в кацапию. Но для таких действий нужна смелая власть. А не это кино вино и домино!
12.01.2026 20:24 Відповісти
А самі молдавани цього хочуть? З якого переляку ти за них вирішив, що давно пора?
12.01.2026 20:29 Відповісти
Не пни чушь, я о молдаванах не писал. А о наших действиях--- если бы так сталось. Хотя Румыния сразу после вступления в ЕС и НАТО предлагала Молдове широкую автономию в составе Румынии. Но у власти комуняки тогда были в МОЛДОВЕ, 20 лет назад. Ущучил?
12.01.2026 22:17 Відповісти
"Давно было пора." - це про кого ти написав? Не про молдаван?
12.01.2026 23:57 Відповісти
Отлично,румыны быстро зачистят приднестровский гнойник,а граница Украины и Евросоюза заметно увеличится.
12.01.2026 20:42 Відповісти
Чубчика можно попросити, щоб допоміг.
12.01.2026 21:25 Відповісти
так собі заява. Але якщо молдавани підтримують, і румуни, то най буде
12.01.2026 21:29 Відповісти
Якщо населення України хоче мати мир, спокій, справедливі суди, не корумповану владу, треба теж до когось приєднуватись, навіть з втратою суверенітету . Територіально до Румунії, Польщі, Угорщини та Словаччини. На наступний день люди будуть жити по нормальному, як весь цивілізований світ. Хто захоче, нехай переїздить в приєднані території, в хто не захоче, нехай живе в центральних, східних та південних областях, які завжди будуть сірою зоною між цивілізованим світом і ордою (як це було раніше). В сірій зоні нічого, в порівнянні в сьогоденням, не зміниться. Війна колись закінчиться, виберуть придурка президента, СБУ, судді, прокурори залишаться на місці (нахер вони потрібні в ЄС), до них навіть приєднаються такі самі непотрібні з інших областей. І житимуть всі щасливо. Нормальні люди в нормальних країнах, а непотріб (вт.ч:ждуни) в сірій зоні, бідні, зате горді незалежні, і з президентом, таким, як і самі
