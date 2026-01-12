Санду заявила, що підтримала б об’єднання Молдови з Румунією на референдумі

Президентка Молдови Мая Санду проголосувала б за об’єднання країни з Румунією за умови проведення референдуму щодо цього питання.

Про це вона сказала під час розмови в британському подкасті The Rest is Politics, цитує Politico, передає Цензор.НЕТ.

"Молдові стає дедалі важче вижити"

Санду вважає, що, з огляду на велику кількість людей, які підтримували рух національного відродження у 1980-х роках, на той час, ймовірно, можна було б провести референдум за об'єднання з Румунією.

За її словами, у той період велися дискусії щодо об’єднання з Румунією, однак референдуму не проводили, тому неможливо точно визначити рівень підтримки цієї ідеї.

"Якби ми провели референдум, я б проголосувала за об'єднання з Румунією", - заявила вона.

Санду пояснила свою позицію нинішньою ситуацією у світі та регіоні, зазначивши, що Молдові дедалі складніше зберігати існування як демократичної та суверенної держави.

"Подивіться, що відбувається сьогодні навколо Молдови. Подивіться, що відбувається у світі. Маленькій країні, як Молдова, стає дедалі важче вижити як демократії, як суверенній країні й, звичайно, протистояти Росії", - зазначила лідерка країни.

Громадяни підтримують вступ у ЄС

Водночас лідерка Молдови зазначила, що ідею возз'єднання з Румунією не підтримує більшість людей у Молдові, на відміну від вступу до ЄС, який президентка назвала "більш реалістичною метою".

Також Санду заявила, що Путін прагне контролювати Європу, і нині масштаби його втручання у внутрішні справи Європейського Союзу досі недооцінюють.

Зазначимо, Молдова була частиною Румунії з 1918 до 1940 року, коли її захопив СРСР. Після румунської революції 1989 року та здобуття Молдовою незалежності в 1991-му об’єднання з Румунією стало популярною ідеєю.

