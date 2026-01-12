РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11084 посетителя онлайн
Новости Объединение Румынии и Молдовы
1 696 27

Санду заявила, что поддержала бы объединение Молдовы с Румынией на референдуме

Президент Молдовы Мая Санду

Президент Молдовы Мая Санду проголосовала бы за объединение страны с Румынией при условии проведения референдума по этому вопросу.

Об этом она сказала во время разговора в британском подкасте The Rest is Politics, цитирует Politico, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Молдове становится все труднее выжить"

Санду считает, что, учитывая большое количество людей, которые поддерживали движение национального возрождения в 1980-х годах, в то время, вероятно, можно было бы провести референдум за объединение с Румынией

  • По ее словам, в тот период велись дискуссии об объединении с Румынией, однако референдум не проводился, поэтому невозможно точно определить уровень поддержки этой идеи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дан поддержал идею объединения Румынии с Молдовой: "Хочу, чтобы две страны стали одной"

"Если бы мы провели референдум, я бы проголосовала за объединение с Румынией", - заявила она.

Санду объяснила свою позицию нынешней ситуацией в мире и регионе, отметив, что Молдове становится все сложнее сохранять существование как демократического и суверенного государства.

"Посмотрите, что происходит сегодня вокруг Молдовы. Посмотрите, что происходит в мире. Маленькой стране, как Молдова, становится все труднее выжить как демократии, как суверенной стране и, конечно, противостоять России", - отметила лидер страны.

Смотрите также: Зеленский и Санду обсудили давление на РФ и членство в ЕС. ВИДЕО

Граждане поддерживают вступление в ЕС

В то же время лидер Молдовы отметила, что идею воссоединения с Румынией не поддерживает большинство людей в Молдове, в отличие от вступления в ЕС, которое президент назвала "более реалистичной целью".

Также Санду заявила, что Путин стремится контролировать Европу, и в настоящее время масштабы его вмешательства во внутренние дела Европейского Союза до сих пор недооценивают.

  • Отметим, Молдова была частью Румынии с 1918 по 1940 год, когда ее захватил СССР. После румынской революции 1989 года и обретения Молдовой независимости в 1991-м объединение с Румынией стало популярной идеей.

Читайте также: Румыния присоединится к механизму PURL: предоставит 50 млн евро

Автор: 

Молдова (1979) референдум (1524) Румыния (1230) Мая Санду (241)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Вот так нужно вступать в НАТО и ЕС )
показать весь комментарий
12.01.2026 18:36 Ответить
+6
По суті молдавани та румини це один народ. Не плутати з *********** наративом, що українці та кацапи це теж один нароТ.
показать весь комментарий
12.01.2026 18:39 Ответить
+6
До кого приєднуваться нам?
показать весь комментарий
12.01.2026 18:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот так нужно вступать в НАТО и ЕС )
показать весь комментарий
12.01.2026 18:36 Ответить
До кого приєднуваться нам?
показать весь комментарий
12.01.2026 18:49 Ответить
До Литовців))
показать весь комментарий
12.01.2026 19:06 Ответить
Підтримую. Ми колись з ними була одна могутня країна.
показать весь комментарий
12.01.2026 19:21 Ответить
До США.
показать весь комментарий
12.01.2026 19:13 Ответить
Сша скоро саме розвалиться з такими патужніми хазяйственіками як агент Краснов
показать весь комментарий
12.01.2026 19:22 Ответить
дуже правильно б зробила , головне шоб потім Румунія не зазіхала на теріторію України ...
показать весь комментарий
12.01.2026 18:37 Ответить
Спочатку була Молдова (пам'ятаєте Хмельницького) - а Румунія утворилась у 1864 році .
показать весь комментарий
12.01.2026 18:38 Ответить
Волоське князівство було раніше за Молдовське князівство. А Румунія це об'єднання цих двох князівств
показать весь комментарий
12.01.2026 18:54 Ответить
По суті молдавани та румини це один народ. Не плутати з *********** наративом, що українці та кацапи це теж один нароТ.
показать весь комментарий
12.01.2026 18:39 Ответить
Молодець.
показать весь комментарий
12.01.2026 18:39 Ответить
Через те, що кацапстан намагався максимально нашкодити Україні, Молдові вони не так "потужно підісрали" як нам. Тому у них Санду справжня державниця! Не те що наш неукраїнець!
показать весь комментарий
12.01.2026 18:42 Ответить
В рашистському спектрі спілкувань ганяється тема - Молдова це штучна країна... це шматок Румунії...

Блогер історик Дрібниця( Vox Veritatis)- абсолютно "поДрібненно" цю тему рорзкриває.
А Санду умничка мабуть просто йде на випередження ... Й шо тоді хйло скаже про Придністров"я ?
показать весь комментарий
12.01.2026 18:44 Ответить
Але ж кацапи не бажають щоб цей ..шматок Румунії,, знову ним став. Вони бачать його в руськом мірє. Брацця, адіннарод,уря!
показать весь комментарий
12.01.2026 18:52 Ответить
Рашистько піддане Придністров"я стане на кордоні НАТО ?
показать весь комментарий
12.01.2026 18:54 Ответить
Так до 1940 року Придністров'я було частиною тодішньої УРСР,
показать весь комментарий
12.01.2026 19:06 Ответить
Молдова, Азейбарджан і Вірменія це все штучні країни на окупованих колись кацапською імперією клаптиках - бо в Румунії, Ірані та Туреччині живе відповідно молдаван, азейбарджанців та хайєрів (так себе називають вірмени) більше ніж в цих штучних країнах
показать весь комментарий
12.01.2026 19:08 Ответить
росии можно соеденяться , а Молдове нельзя ???)))
показать весь комментарий
12.01.2026 18:50 Ответить
Майя Санду этим постом поводила }{уйлу куем по губам. Или не куем, но также здорово !!!
показать весь комментарий
12.01.2026 18:54 Ответить
показать весь комментарий
12.01.2026 18:59 Ответить
Приєднались би і спокій на сто років.
Там нема що приховувати.
показать весь комментарий
12.01.2026 18:55 Ответить
Об'єднуйтесь
показать весь комментарий
12.01.2026 18:57 Ответить
спочатку питання ПМР, бо буде вам геморой
показать весь комментарий
12.01.2026 19:03 Ответить
Якщо Молдова приєднається до Румунії а значить і до ЄС і НАТО то пмр буде як засохший хвіст який скоро сам відсохне і відвалиться. Бо всі останні 30 років так зване пмр трималося тільки за рахунок Молдови і України які негласно підтримували цей режим.. Даже під час війни з 2014 року ''українська влада'' підтримувала гнійник в придністров'ї, про що неодноразово виникали гострі дискусії
показать весь комментарий
12.01.2026 19:27 Ответить
якщо будете і далі жувати соплі, то приєднаєтесь хіба що до "придністровської народної республіки" - путін організує "референдум" дуже швидко і "якісно"
показать весь комментарий
12.01.2026 19:04 Ответить
МОЖЕ ДРУГИМ ПИТАННЯМ Придністров'я ? якщо їм не треба,то може нам віддадуть))
показать весь комментарий
12.01.2026 19:12 Ответить
Доречніше щоб донні заявив про Україну як 53 штат США щоб ватникам пукани повідривало! З зеленим керівництвом на жаль Україна приречена бути як самостійною державою.
показать весь комментарий
12.01.2026 19:18 Ответить
 
 