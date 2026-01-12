Санду заявила, что поддержала бы объединение Молдовы с Румынией на референдуме
Президент Молдовы Мая Санду проголосовала бы за объединение страны с Румынией при условии проведения референдума по этому вопросу.
Об этом она сказала во время разговора в британском подкасте The Rest is Politics, цитирует Politico, передает Цензор.НЕТ.
"Молдове становится все труднее выжить"
Санду считает, что, учитывая большое количество людей, которые поддерживали движение национального возрождения в 1980-х годах, в то время, вероятно, можно было бы провести референдум за объединение с Румынией.
- По ее словам, в тот период велись дискуссии об объединении с Румынией, однако референдум не проводился, поэтому невозможно точно определить уровень поддержки этой идеи.
"Если бы мы провели референдум, я бы проголосовала за объединение с Румынией", - заявила она.
Санду объяснила свою позицию нынешней ситуацией в мире и регионе, отметив, что Молдове становится все сложнее сохранять существование как демократического и суверенного государства.
"Посмотрите, что происходит сегодня вокруг Молдовы. Посмотрите, что происходит в мире. Маленькой стране, как Молдова, становится все труднее выжить как демократии, как суверенной стране и, конечно, противостоять России", - отметила лидер страны.
Граждане поддерживают вступление в ЕС
В то же время лидер Молдовы отметила, что идею воссоединения с Румынией не поддерживает большинство людей в Молдове, в отличие от вступления в ЕС, которое президент назвала "более реалистичной целью".
Также Санду заявила, что Путин стремится контролировать Европу, и в настоящее время масштабы его вмешательства во внутренние дела Европейского Союза до сих пор недооценивают.
- Отметим, Молдова была частью Румынии с 1918 по 1940 год, когда ее захватил СССР. После румынской революции 1989 года и обретения Молдовой независимости в 1991-м объединение с Румынией стало популярной идеей.
