Дан поддержал идею объединения Румынии с Молдовой: "Хочу, чтобы две страны стали одной"

Президент Румынии Никушор Дан заявил о поддержке идеи объединения Румынии с Республикой Молдова. Он подчеркнул, что эта историческая цель может быть достигнута только при условии четкой воли.

Об этом он сказал в речи о двусторонних румынско-молдавских отношениях, сообщает Stiripesurse, информирует Цензор.НЕТ.

"Я хочу, чтобы эти две страны в какой-то момент стали одной. Должна быть воля. В Румынии, по моему мнению, она есть. Как только она появится и в Республике Молдова, мы будем готовы к этому. И для того, чтобы это стало возможным, Румыния также должна выглядеть лучше, чем сейчас",- заявил Дан.

На вопрос, какие шаги необходимо сделать для укрепления доверия между двумя государствами, президент сказал о важности решения конкретных проблем и развития инфраструктуры, соединяющей два берега Прута. В то же время он отметил, что этот процесс потребует времени.

"Начиная с самых простых, менее структурных проблем - таких как таможня и гражданство - и продолжая теми инфраструктурными проектами, мостами, энергетическими соединениями, которые мы должны сделать вовремя или даже быстрее", - сказал глава Румынии.

По его словам, ключевым шагом для сближения двух стран является поддержка евроинтеграции Молдовы.

"Самое важное - это поддержка европейского пути, потому что, когда Республика Молдова - я надеюсь, через 3-4 года - станет частью Европейского Союза, вопрос ее безопасности станет намного проще", - заявил Дан.

