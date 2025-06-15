Дан поддержал идею объединения Румынии с Молдовой: "Хочу, чтобы две страны стали одной"
Президент Румынии Никушор Дан заявил о поддержке идеи объединения Румынии с Республикой Молдова. Он подчеркнул, что эта историческая цель может быть достигнута только при условии четкой воли.
Об этом он сказал в речи о двусторонних румынско-молдавских отношениях, сообщает Stiripesurse, информирует Цензор.НЕТ.
"Я хочу, чтобы эти две страны в какой-то момент стали одной. Должна быть воля. В Румынии, по моему мнению, она есть. Как только она появится и в Республике Молдова, мы будем готовы к этому. И для того, чтобы это стало возможным, Румыния также должна выглядеть лучше, чем сейчас",- заявил Дан.
На вопрос, какие шаги необходимо сделать для укрепления доверия между двумя государствами, президент сказал о важности решения конкретных проблем и развития инфраструктуры, соединяющей два берега Прута. В то же время он отметил, что этот процесс потребует времени.
"Начиная с самых простых, менее структурных проблем - таких как таможня и гражданство - и продолжая теми инфраструктурными проектами, мостами, энергетическими соединениями, которые мы должны сделать вовремя или даже быстрее", - сказал глава Румынии.
По его словам, ключевым шагом для сближения двух стран является поддержка евроинтеграции Молдовы.
"Самое важное - это поддержка европейского пути, потому что, когда Республика Молдова - я надеюсь, через 3-4 года - станет частью Европейского Союза, вопрос ее безопасности станет намного проще", - заявил Дан.
Ти впевнений, що маєш уявленя про громадські настрої в Румунії і Молдові і клубок протиріч, пов'язаних із існувванням російських аклавів за Дністром і в Гагаузії?
А ті 14 штук, що тебе пролайкали, також мають?
До чого тут наявність паспортів і об'єднання із іншою країною?
Песпорт- це перепустка на роботу у ЄС, а не бажання об'єднання.
У Молдові опитування показують що більша частина молдован бажає вступити у ЄС, але проти об'єднання із Румунією
Sondaj. Mai mult de jumătate dintre cetățenii R. Moldova nu vor unirea cu România, dar sunt în favoarea aderării la UE
Citește mai mult la: https://www.digi24.ro/stiri/externe/sondaj-mai-mult-de-jumatate-dintre-cetatenii-r-moldova-nu-vor-unirea-cu-romania-dar-sunt-in-favoarea-aderarii-la-ue-2406479
Informaţiile publicate pe site-ul Digi24.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 120 de caractere.
Скажи ведмедчуку, що у Молдови відсутні кордони із рф. Щоб військовим шляхом захопити Молодову, потрібно спершу захопити Україну.
А от підтосувати вибори, що ти зараз і робиш, це дійсно завдання рф. Щоб у Кишинів повернулась проросійська влада. Але того не буде, не страйтеся.
Розкажи,яким саме чином буде відбуватися " захопленя пуйлом Молдови"?
МоРоВаТра, скорочено.
тільки не в Україну !!!
хоча, можна оформити як бантустан
.
Тепер Західня Молдова в складі Румунії має територію 36 тис. кв. км, населення 4,3 млн.
Східня Молдова офіційно має територію 34 тис. кв. км., населення 3 млн. (без Трансністрії менше).
Теж частина історичної території.
У Валахії правив Влад Цепеш, він же "протикач" ( пронзітель) та "Влад на кол сажатель". Пробраз літературного Дракули.
З вікі: Граф Дра́кула (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Count Dracula) - https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%8B вампир, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9 заглавный персонаж и главный https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82_(%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) антагонист https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 готического романа https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%91%D1%80%D1%8D%D0%BC Брэма Стокера «https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD) Дракула» (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5 1897). В качестве архетипического https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%8B вампира Дракула появлялся во множестве произведений массовой культуры, даже не имеющих непосредственного отношения к роману Брэма Стокера. Кроме того, Дракула изображён в романе как прародитель https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C оборотней..
Влад III, также известный как Влад Це́пеш (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA рум. Vlad Țepeș, «Колосажатель») и Влад Дра́кула (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA рум. Vlad Dracula)https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4_III_%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%88#%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0 ➤ - https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%B8 господарь https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) Валахии в 1448, 1456-1462 и 1476 годах. Благодаря роману ирландского писателя https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%91%D1%80%D1%8D%D0%BC Брэма Стокера «https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD) Дракула» прозвище Влада III вошло в мировую культуру как имя https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BF_(%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0) архетипического https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80 вампира - https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0 графа Дракулы.
Принаймі маємо прави так ставити питання. Для нас кордон з ЕС це плюс, аби тільки доповідали в ЗСУ, яка політика буде до придністров'я
Якщо буде реструктуризація (злиття територій) двох країн Румунії і Молдови то можемо ставити питання. А якщо ніколи то це зазіхання, як рашизм 😡💩🐷🐶
Теоретично це можливо але є великі але - як зробити "рейд на Суджу" так щоб захопити ті склади а не підірвати⁉️ як бути з російським контингентом а як з місцевою ватою ❗ а там у багатьох українські паспорти, сюрприз, "правогейзахисники" збудяться ...
Там немає ніякої нації, тобто можно чи в Молдову інтегрувати чи зробити анклав під контролем України чи ЕС.
А от слабке місце Молдови - автономія Гагаузія. Дуже просовкова проросійська... Теж забрати, пообіцяти шо "бгатья славянє" захистять від вивчення румунської мови ?? ( Мова Молдови тепер теж так називається)
навіть якщо ви її не помічаєте.
є непомітна пропаганда ставати частиною західного світу.
і правда в тому що втрати від такого набагато менші аніж здобутки, особливо для людей які не цінують історичний спадок молдови.
тому заради европейських заробітків молдовська молодь рано чи пізно на це погодиться.
щодо придністров'я - тоді це стане проблємою румунії, їм і потилицю чухати.
можуть, наприкляд, запровадити програму переселення в росію, заплатять багато то оті бідаки і переїдуть.
потім фсб купило керівництво УНА-УНСО і ті послали своїх дурників жар для москви руками українців загрібати.
має значення що в 91 році ми могли або прийняти всі старі угоди за царя гороха в нашій трактовці або погодитися на статут ООН і визнати кордон молдови.
ми обрали друге.
отже, придністров'я давай, до побачення, ти тепер молдовське.
Бо "прідністровіє" це глобальна проблема... Тим більше ВСЯ територія Молдови стане частиною ЄС, без відмов від територій 😄☝️
На мою думку це їх право аде не обов'язок. І лише волею більше 70 % жителів і там і там.
Я б на місці Петра Олексійовича сказав: якщо 100 % нейтралізуєте придністров'є то може й Ялту вам дамо.... але в аренду, роки на 2 😄😄😄 потім вернете після війни, як каву доп'єте
Ви не знаєте румунів і тут не прозвучало, що румуни ставляться до молдаванів, так, як кацапи до українців. В їхньому розумінні такої нації, як молдавська не існує, мови молдавської не існує, історії своєї молдавани не мають - то все румунське. У випадку "аншлюсу" (а це буде саме "аншлюсом" - поглинанням одної країни іншою )- Молдова утратить свій суверенітет, назву, незалежність, територіальну цілість, мову, історію, культуру, своїх героїв, національні святині і цінності.
Не варто забувати, що там проживає велика українська діаспора. Що ми маємо спільний і немалий кордон з Молдовою. І, нарешті - українці Молдови і Придністрянщини на мають ненависть до своєї історичної Батьківщини України і ніколи не піднімуть зброї проти своїх співвітчизників (це не днр-лнр). І що ця "пасивність" і "байдужість Банкової до своїх співвітчизників (з часів кравчуків-кучмів-ющенків) при відповідному збігу обставин може швидко закінчитись... не все так просто як думають Дан і Санду.