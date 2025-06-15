РУС
Новости Объединение Румынии и Молдовы
Дан поддержал идею объединения Румынии с Молдовой: "Хочу, чтобы две страны стали одной"

Президент Румынии Никушор Дан заявил о поддержке идеи объединения Румынии с Республикой Молдова. Он подчеркнул, что эта историческая цель может быть достигнута только при условии четкой воли.

Об этом он сказал в речи о двусторонних румынско-молдавских отношениях, сообщает Stiripesurse, информирует Цензор.НЕТ.

"Я хочу, чтобы эти две страны в какой-то момент стали одной. Должна быть воля. В Румынии, по моему мнению, она есть. Как только она появится и в Республике Молдова, мы будем готовы к этому. И для того, чтобы это стало возможным, Румыния также должна выглядеть лучше, чем сейчас",- заявил Дан.

На вопрос, какие шаги необходимо сделать для укрепления доверия между двумя государствами, президент сказал о важности решения конкретных проблем и развития инфраструктуры, соединяющей два берега Прута. В то же время он отметил, что этот процесс потребует времени.

"Начиная с самых простых, менее структурных проблем - таких как таможня и гражданство - и продолжая теми инфраструктурными проектами, мостами, энергетическими соединениями, которые мы должны сделать вовремя или даже быстрее", - сказал глава Румынии.

По его словам, ключевым шагом для сближения двух стран является поддержка евроинтеграции Молдовы.

"Самое важное - это поддержка европейского пути, потому что, когда Республика Молдова - я надеюсь, через 3-4 года - станет частью Европейского Союза, вопрос ее безопасности станет намного проще", - заявил Дан.

Це може статися просто в один день. Як тільки ***** захоче захопити Молдову то уряд цієї країни за годину проголосить про злуку з мамою Румунією та стане під парасольку НАТО. А поки у Молдові є можливість незалежно красти, то розмови про одну країну залишаться розмовами.
показать весь комментарий
15.06.2025 01:16 Ответить
+13
У Молдовы давно был этот шанс. Румыны предлагали широкую автономию у составе Румынии. Но совковые президенты прокацапленные тем более, тему сбивали. И удачно. Но война у нас и Санду подействовали. Есть шанс влететь на автомате в ЕС и НАТО. У Молдовы армии нет. А на Приднестровье просто наплевать и забыть. Оно уже никому не нужно--- задворки там .
показать весь комментарий
15.06.2025 02:49 Ответить
+12
Звісно,"совкові" жителі колишньої НДР ностальгують по "Штазі",Еріку Хонекеру, "Берлинському муру" та багатьом іншим речам,які вони проміняли на "європейську ковбасу".
показать весь комментарий
15.06.2025 07:22 Ответить
Він хоче, але не може. Як він її захопить? Загальних кордонів нема.
показать весь комментарий
15.06.2025 07:14 Ответить
Якщо на Молдову полетять рашистські ракети та дрони-румуни ДУЖЕ швидко передумають!
показать весь комментарий
15.06.2025 12:19 Ответить
Ти часом не нащадок Швейка?
Ти впевнений, що маєш уявленя про громадські настрої в Румунії і Молдові і клубок протиріч, пов'язаних із існувванням російських аклавів за Дністром і в Гагаузії?
А ті 14 штук, що тебе пролайкали, також мають?
показать весь комментарий
15.06.2025 12:37 Ответить
Є статистика. 70 плюс відсотків молдаван мають румунські паспорти вже. То що їх триматиме за молдавську незалежність?
показать весь комментарий
15.06.2025 13:31 Ответить
Ти навмисно дурня граєш?
До чого тут наявність паспортів і об'єднання із іншою країною?
Песпорт- це перепустка на роботу у ЄС, а не бажання об'єднання.
У Молдові опитування показують що більша частина молдован бажає вступити у ЄС, але проти об'єднання із Румунією
Sondaj. Mai mult de jumătate dintre cetățenii R. Moldova nu vor unirea cu România, dar sunt în favoarea aderării la UE

Citește mai mult la: https://www.digi24.ro/stiri/externe/sondaj-mai-mult-de-jumatate-dintre-cetatenii-r-moldova-nu-vor-unirea-cu-romania-dar-sunt-in-favoarea-aderarii-la-ue-2406479

Informaţiile publicate pe site-ul Digi24.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 120 de caractere.
показать весь комментарий
15.06.2025 14:05 Ответить
Якщо ти читала мій допис повністью, а не одне слово, то там йдеться про ситуацію з загрозою захвату Молдови росією. Та вихід з цеї ситуації блискавичним входом в союз з Румунією. Все.
показать весь комментарий
15.06.2025 14:12 Ответить
Вас, що навмисно навчають дурнів розігрувати?
Скажи ведмедчуку, що у Молдови відсутні кордони із рф. Щоб військовим шляхом захопити Молодову, потрібно спершу захопити Україну.
А от підтосувати вибори, що ти зараз і робиш, це дійсно завдання рф. Щоб у Кишинів повернулась проросійська влада. Але того не буде, не страйтеся.
показать весь комментарий
15.06.2025 14:59 Ответить
Ого, яка потужна фантазія. Взяла один допис з двух моїх коротких речень і вивалила цілий трактат з висновками про мою шпигунську діяльність на користь ведмедчуку. А чому не ***** зразу, чи міжнародним сіоністам, чи японсько-австрійській сигуранці? Наталю, проходь повз мої дописи втиху. Не дратуй тупістю.
показать весь комментарий
15.06.2025 15:49 Ответить
Харош кисіль водою розводити.
Розкажи,яким саме чином буде відбуватися " захопленя пуйлом Молдови"?
показать весь комментарий
15.06.2025 18:01 Ответить
Проходь, наостопи...ла!
показать весь комментарий
15.06.2025 20:05 Ответить
І яку назву буде мати обʼєднана країна? Молдова існувала років так 400 раніше за Румунію.
показать весь комментарий
15.06.2025 01:20 Ответить
Королівство Молдови, Румунії, Валахії і Трансильванії.

МоРоВаТра, скорочено.
показать весь комментарий
15.06.2025 01:22 Ответить
Як папіроси Ватра))))
показать весь комментарий
15.06.2025 01:28 Ответить
Румдова, або Молмуния...
показать весь комментарий
15.06.2025 01:45 Ответить
І що? Молдова і Валлахія об'єдналися і взяли собі назву Румунія.
показать весь комментарий
15.06.2025 06:19 Ответить
Буде Румунія,а Молдова буде автономією ,наприклад.
показать весь комментарий
15.06.2025 07:33 Ответить
більша частина історичної Молдови і молдаван зараз і так в складі Румунії - окремо тільки маленький клаптик Молдови, який колись окупувала російська імперія
показать весь комментарий
15.06.2025 10:52 Ответить
Як путлер? Одиннарот.
показать весь комментарий
15.06.2025 01:26 Ответить
Молдаване сами хотят присоединения к Румунии. Так что нет.
показать весь комментарий
15.06.2025 01:33 Ответить
А ви в цьому впевнені? Там багато прихильників рашки.
показать весь комментарий
15.06.2025 12:21 Ответить
Они и есть один народ. Молдаван придумали в совке, когда оттяпали Бессарабию от Румынии.
показать весь комментарий
15.06.2025 09:21 Ответить
А з Придністровʼям як?
показать весь комментарий
15.06.2025 01:31 Ответить
куда дівати придністровьє ?

тільки не в Україну !!!

хоча, можна оформити як бантустан

.
показать весь комментарий
15.06.2025 01:33 Ответить
Ватное население Бендер и других оккупированных парашей участков правого берега выдавить за Днестр, и по Днестру минные поля и автоматические пулемёты. А на левом берегу пусть они хоть сожрут друг друга. Ни Румынии, ни Молдове эти ******** парашей на всю голову дармоеды даром не нужны.
показать весь комментарий
15.06.2025 08:05 Ответить
А от з останньою фразою згоден!
показать весь комментарий
15.06.2025 09:12 Ответить
Всмислі забути ? Ту клоаку нам спихнуть чи як ? У нас своїх донбассят вистачає.
показать весь комментарий
15.06.2025 07:55 Ответить
Там є ще гагаузи - дуже совкові! І дуже бажають до рашки...
показать весь комментарий
15.06.2025 09:33 Ответить
Цікавий спосіб вступу до ЄС.
показать весь комментарий
15.06.2025 06:09 Ответить
Це теж потребує часу, за один день нічого не станеться. Уявляю як ************* завиють, різні фіцо та орбани
показать весь комментарий
15.06.2025 06:28 Ответить
Звісно,"совкові" жителі колишньої НДР ностальгують по "Штазі",Еріку Хонекеру, "Берлинському муру" та багатьом іншим речам,які вони проміняли на "європейську ковбасу".
показать весь комментарий
15.06.2025 07:22 Ответить
Ну ти ж все добровільно поміняв, на американські бургери. А вони що, гірші?
показать весь комментарий
15.06.2025 07:44 Ответить
Та то кацап під "проксі",пише з бараку під Рязані.
показать весь комментарий
15.06.2025 08:34 Ответить
Румунія була створена лише в 1866 р. з князівств Молдови і Валахії (або Волощини, звідси і назва волоських горіхів). Назву об'єднаного королівства обрали з натяком на спорідненість з Давнім Римом, до складу якого входила Дакія, що існувала колись на цих теренах.
показать весь комментарий
15.06.2025 08:21 Ответить
Тобто Румунія без Молдови це вже не зовсім Румунія.
показать весь комментарий
15.06.2025 08:22 Ответить
Теперішня Республіка Молдова - то східня частина історичної Молдови (зі столицею в Ясах, а перед тим у ******). Із Кишинева зроблено столицю аж 1940 р. - для отієї східнбої частини.

Тепер Західня Молдова в складі Румунії має територію 36 тис. кв. км, населення 4,3 млн.

Східня Молдова офіційно має територію 34 тис. кв. км., населення 3 млн. (без Трансністрії менше).
показать весь комментарий
15.06.2025 10:11 Ответить
Ще було князівство Трансільванія.
Теж частина історичної території.
У Валахії правив Влад Цепеш, він же "протикач" ( пронзітель) та "Влад на кол сажатель". Пробраз літературного Дракули.
З вікі: Граф Дра́кула (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Count Dracula) - https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%8B вампир, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9 заглавный персонаж и главный https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82_(%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) антагонист https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 готического романа https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%91%D1%80%D1%8D%D0%BC Брэма Стокера «https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD) Дракула» (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5 1897). В качестве архетипического https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%8B вампира Дракула появлялся во множестве произведений массовой культуры, даже не имеющих непосредственного отношения к роману Брэма Стокера. Кроме того, Дракула изображён в романе как прародитель https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C оборотней..

Влад III, также известный как Влад Це́пеш (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA рум. Vlad Țepeș, «Колосажатель») и Влад Дра́кула (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA рум. Vlad Dracula)https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4_III_%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%88#%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0 - https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%B8 господарь https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) Валахии в 1448, 1456-1462 и 1476 годах. Благодаря роману ирландского писателя https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%91%D1%80%D1%8D%D0%BC Брэма Стокера «https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD) Дракула» прозвище Влада III вошло в мировую культуру как имя https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BF_(%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0) архетипического https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80 вампира - https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0 графа Дракулы.
показать весь комментарий
15.06.2025 13:56 Ответить
Правда Влад Цепеш - етнічний угорець ,ну то таке.
показать весь комментарий
15.06.2025 17:32 Ответить
Якщо стоїть питання європейська ковбаса чи кацапські жилякові сосиски,-то вибір очевидний.Для адекватів.
показать весь комментарий
15.06.2025 09:44 Ответить
На чиїх плечах нам влетіти в ЄС та НАТО...🤔😁
показать весь комментарий
15.06.2025 09:26 Ответить
Половина населення Молдови має румунські паспорти.
показать весь комментарий
15.06.2025 07:30 Ответить
О, то значить це вважається голосуванням де факто? Мені так здається ⁉️
Принаймі маємо прави так ставити питання. Для нас кордон з ЕС це плюс, аби тільки доповідали в ЗСУ, яка політика буде до придністров'я
показать весь комментарий
15.06.2025 13:51 Ответить
Тут виграла б Молдова однозначно,бо Румунія натівська,а отже з усіма наслідками.А придністров'я б просто вмилося,або самі захотіли в ЄС,або їх би економічно задушили.
показать весь комментарий
15.06.2025 13:54 Ответить
Давно пора!
показать весь комментарий
15.06.2025 07:34 Ответить
В них практично одна мова (в СРСР, щоб це було не так помітно, перевели молдавську на кирилицю, але зараз там знову латиниця); нинішня Молдова це частини Румунії, яка з'явилася на світових мапах після скинення турецького іга, та України. А Румунія в нинішніх кордонах це по суті лише середньовічна Валахія, бо ще й Трансільванія відійшла до Угорщини.
показать весь комментарий
15.06.2025 08:13 Ответить
Трансільванія знаходиться в ******** Румунії.
показать весь комментарий
15.06.2025 09:42 Ответить
А вопрос Придестровья как решать,румынской армии придеться поработать,к чему что она и ее командиры явно не готовы.
показать весь комментарий
15.06.2025 08:15 Ответить
Для чого армія?! Кацапську сарану виганяють дустом.
показать весь комментарий
15.06.2025 08:41 Ответить
На дуст даже их ********** не отреагируют,только огнем и мечом нужно действовать.
показать весь комментарий
15.06.2025 08:54 Ответить
Самые упоротые свалят на родину, кто прошареный - в Европу, старики передохнут. Кто останется будут сидеть тихо, как мыши под веником.
показать весь комментарий
15.06.2025 09:26 Ответить
Це мрія абсолютної більшості молдаван і вони залюбки увійдуть у состав Румунії.
показать весь комментарий
15.06.2025 08:38 Ответить
Мріють як автономія чи повністю ??
показать весь комментарий
15.06.2025 13:48 Ответить
Мої родичі з Кишинева кажуть що повністю то було б супер, нова адміністративна одиниця/регіон як в свій час і була така в Румунії під назвою Молдова,вернійше був такий край як Молдова,Манат чи Трансільванія. Ну або до ********* адміністративного розподілу в якості певної кількості повітів.
показать весь комментарий
15.06.2025 14:21 Ответить
Объединение Молдовы с Румынией - это правильное решение молодцы, на добровольной основе
показать весь комментарий
15.06.2025 09:28 Ответить
Придністров'я- це українська територія.
показать весь комментарий
15.06.2025 09:38 Ответить
Це як?
Якщо буде реструктуризація (злиття територій) двох країн Румунії і Молдови то можемо ставити питання. А якщо ніколи то це зазіхання, як рашизм 😡💩🐷🐶
Теоретично це можливо але є великі але - як зробити "рейд на Суджу" так щоб захопити ті склади а не підірвати⁉️ як бути з російським контингентом а як з місцевою ватою ❗ а там у багатьох українські паспорти, сюрприз, "правогейзахисники" збудяться ...
Там немає ніякої нації, тобто можно чи в Молдову інтегрувати чи зробити анклав під контролем України чи ЕС.
А от слабке місце Молдови - автономія Гагаузія. Дуже просовкова проросійська... Теж забрати, пообіцяти шо "бгатья славянє" захистять від вивчення румунської мови ?? ( Мова Молдови тепер теж так називається)
показать весь комментарий
15.06.2025 13:47 Ответить
Я думаю так і буде. Інакше в Молдові буде як в нас, я думаю там це добре розуміють.
показать весь комментарий
15.06.2025 09:47 Ответить
Це розуміє керівництво Молдови. Простий наріт розділений навпіл, на жаль.
показать весь комментарий
15.06.2025 14:51 Ответить
Там 90% за нато і євросоюз. Вони ж не самовбивці. А в анклаві захопленому люьителями русміру і того більше.
показать весь комментарий
15.06.2025 15:02 Ответить
Не 90%, а лише 40%. Прихильників пуйла на кілька відсотків менше. Інші - не визначилися. Це результати останніх виборів 8 місяців тому, де проєвропейська Санду лише чудом перемогла.
показать весь комментарий
15.06.2025 16:18 Ответить
пропаганда є, була і буде.
навіть якщо ви її не помічаєте.
є непомітна пропаганда ставати частиною західного світу.
і правда в тому що втрати від такого набагато менші аніж здобутки, особливо для людей які не цінують історичний спадок молдови.
тому заради европейських заробітків молдовська молодь рано чи пізно на це погодиться.
щодо придністров'я - тоді це стане проблємою румунії, їм і потилицю чухати.
можуть, наприкляд, запровадити програму переселення в росію, заплатять багато то оті бідаки і переїдуть.
показать весь комментарий
15.06.2025 11:37 Ответить
Придністров'я ніколи не було румунською територією( і немогло нею буту бо то історична українська територія),крім часів окупації в 1941-44 роках під назвою Трансністрія.
показать весь комментарий
15.06.2025 17:30 Ответить
придністров'я перестало бути історичною українською територією в 91 році коли ми проголосили незалежність на підставі статуту ООН що передбачає непорушність кордону молдови.
потім фсб купило керівництво УНА-УНСО і ті послали своїх дурників жар для москви руками українців загрібати.
показать весь комментарий
15.06.2025 17:36 Ответить
А Молдова офіційно перестала бути Румунською територією в 1947 році ,згідно Радянсько-румунського договору про державний кордон.на підставі статуту ООН.
показать весь комментарий
15.06.2025 17:43 Ответить
до 91 року україна не мала суб'єктности, не має значення що відбувалося за царя гороха.
має значення що в 91 році ми могли або прийняти всі старі угоди за царя гороха в нашій трактовці або погодитися на статут ООН і визнати кордон молдови.
ми обрали друге.
отже, придністров'я давай, до побачення, ти тепер молдовське.
показать весь комментарий
15.06.2025 17:49 Ответить
Євросоюз на бутилку його посадить за слова...
Бо "прідністровіє" це глобальна проблема... Тим більше ВСЯ територія Молдови стане частиною ЄС, без відмов від територій 😄☝️

На мою думку це їх право аде не обов'язок. І лише волею більше 70 % жителів і там і там.
Я б на місці Петра Олексійовича сказав: якщо 100 % нейтралізуєте придністров'є то може й Ялту вам дамо.... але в аренду, роки на 2 😄😄😄 потім вернете після війни, як каву доп'єте
показать весь комментарий
15.06.2025 13:39 Ответить
Не все так просто, панове і домнулє. Насамперед - Придністрянщина то споконвічна українська земля споконвіків заселена українцями (історію проштудіюйте самі...). Більше 90% населення Придністрянщини і більше 30% населення Молдови - етнічні українці. Українці Придністрянщини свого часу проголосили автономію саме у відповідь на різкі заяви керівництва Кишинева про т.з. "возз"єднання" з Румунією, а збройні рейди молдавської поліції і націоналістів на Бендери, Тирасполь і Лівобережжя спричинили до війни. Українці Придністрянщини ніколи не ляжуть під румуна, бо добре пам"ятають уроки ІІ Св. війни, румунську окупацію і їхню же нагайку. Найменші рухи до "аншлюсу" Молдови Румунією негайно спричинять до спротиву із втягненням т.з. "третіх сторін" і кордон між Україною і Молдовою ляже по Дністру (як це було віками).
Ви не знаєте румунів і тут не прозвучало, що румуни ставляться до молдаванів, так, як кацапи до українців. В їхньому розумінні такої нації, як молдавська не існує, мови молдавської не існує, історії своєї молдавани не мають - то все румунське. У випадку "аншлюсу" (а це буде саме "аншлюсом" - поглинанням одної країни іншою )- Молдова утратить свій суверенітет, назву, незалежність, територіальну цілість, мову, історію, культуру, своїх героїв, національні святині і цінності.
Не варто забувати, що там проживає велика українська діаспора. Що ми маємо спільний і немалий кордон з Молдовою. І, нарешті - українці Молдови і Придністрянщини на мають ненависть до своєї історичної Батьківщини України і ніколи не піднімуть зброї проти своїх співвітчизників (це не днр-лнр). І що ця "пасивність" і "байдужість Банкової до своїх співвітчизників (з часів кравчуків-кучмів-ющенків) при відповідному збігу обставин може швидко закінчитись... не все так просто як думають Дан і Санду.
показать весь комментарий
15.06.2025 18:35 Ответить
 
 