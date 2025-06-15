Дан підтримав ідею об’єднання Румунії з Молдовою: "Хочу, щоб дві країни стали однією"
Президент Румунії Нікушор Дан заявив про підтримку ідеї об'єднання Румунії з Республікою Молдова. Він наголосив, що ця історична мета може бути досягнута лише за умови чіткої волі.
Про це він сказав у промові щодо двосторонніх румунсько-молдовських відносин, повідомляє Stiripesurse, інформує Цензор.НЕТ.
"Я хочу, щоб ці дві країни в якийсь момент стали однією. Має бути воля. У Румунії, на мою думку, вона є. Як тільки вона з'явиться і в Республіці Молдова, ми будемо готові до цього. І для того, щоб це стало можливим, Румунія також повинна виглядати краще, ніж зараз",- заявив Дан.
На запитання, які кроки необхідно зробити для зміцнення довіри між двома державами, президент сказав про важливість вирішення конкретних проблем і розвитку інфраструктури, що з'єднує два береги Пруту. Водночас він зауважив, що цей процес вимагатиме часу.
"Починаючи з найпростіших, менш структурних проблем – таких як митниця та громадянство – і продовжуючи тими інфраструктурними проєктами, мостами, енергетичними з'єднаннями, які ми повинні зробити вчасно або навіть швидше", - сказав очільник Румунії.
За його словами, ключовим кроком для зближення двох країн є підтримка євроінтеграції Молдови.
"Найважливіше – це підтримка європейського шляху, тому що, коли Республіка Молдова – я сподіваюся, через 3-4 роки – стане частиною Європейського Союзу, питання її безпеки стане набагато спрощенішим", - заявив Дан.
Ти впевнений, що маєш уявленя про громадські настрої в Румунії і Молдові і клубок протиріч, пов'язаних із існувванням російських аклавів за Дністром і в Гагаузії?
А ті 14 штук, що тебе пролайкали, також мають?
До чого тут наявність паспортів і об'єднання із іншою країною?
Песпорт- це перепустка на роботу у ЄС, а не бажання об'єднання.
У Молдові опитування показують що більша частина молдован бажає вступити у ЄС, але проти об'єднання із Румунією
Скажи ведмедчуку, що у Молдови відсутні кордони із рф. Щоб військовим шляхом захопити Молодову, потрібно спершу захопити Україну.
А от підтосувати вибори, що ти зараз і робиш, це дійсно завдання рф. Щоб у Кишинів повернулась проросійська влада. Але того не буде, не страйтеся.
Розкажи,яким саме чином буде відбуватися " захопленя пуйлом Молдови"?
тільки не в Україну !!!
Тепер Західня Молдова в складі Румунії має територію 36 тис. кв. км, населення 4,3 млн.
Східня Молдова офіційно має територію 34 тис. кв. км., населення 3 млн. (без Трансністрії менше).
Теж частина історичної території.
У Валахії правив Влад Цепеш, він же "протикач" ( пронзітель) та "Влад на кол сажатель". Пробраз літературного Дракули.
Принаймі маємо прави так ставити питання. Для нас кордон з ЕС це плюс, аби тільки доповідали в ЗСУ, яка політика буде до придністров'я
Якщо буде реструктуризація (злиття територій) двох країн Румунії і Молдови то можемо ставити питання. А якщо ніколи то це зазіхання, як рашизм 😡💩🐷🐶
Теоретично це можливо але є великі але - як зробити "рейд на Суджу" так щоб захопити ті склади а не підірвати⁉️ як бути з російським контингентом а як з місцевою ватою ❗ а там у багатьох українські паспорти, сюрприз, "правогейзахисники" збудяться ...
Там немає ніякої нації, тобто можно чи в Молдову інтегрувати чи зробити анклав під контролем України чи ЕС.
А от слабке місце Молдови - автономія Гагаузія. Дуже просовкова проросійська... Теж забрати, пообіцяти шо "бгатья славянє" захистять від вивчення румунської мови ?? ( Мова Молдови тепер теж так називається)
навіть якщо ви її не помічаєте.
є непомітна пропаганда ставати частиною західного світу.
і правда в тому що втрати від такого набагато менші аніж здобутки, особливо для людей які не цінують історичний спадок молдови.
тому заради европейських заробітків молдовська молодь рано чи пізно на це погодиться.
щодо придністров'я - тоді це стане проблємою румунії, їм і потилицю чухати.
можуть, наприкляд, запровадити програму переселення в росію, заплатять багато то оті бідаки і переїдуть.
потім фсб купило керівництво УНА-УНСО і ті послали своїх дурників жар для москви руками українців загрібати.
має значення що в 91 році ми могли або прийняти всі старі угоди за царя гороха в нашій трактовці або погодитися на статут ООН і визнати кордон молдови.
ми обрали друге.
отже, придністров'я давай, до побачення, ти тепер молдовське.
Бо "прідністровіє" це глобальна проблема... Тим більше ВСЯ територія Молдови стане частиною ЄС, без відмов від територій 😄☝️
На мою думку це їх право аде не обов'язок. І лише волею більше 70 % жителів і там і там.
Я б на місці Петра Олексійовича сказав: якщо 100 % нейтралізуєте придністров'є то може й Ялту вам дамо.... але в аренду, роки на 2 😄😄😄 потім вернете після війни, як каву доп'єте
Ви не знаєте румунів і тут не прозвучало, що румуни ставляться до молдаванів, так, як кацапи до українців. В їхньому розумінні такої нації, як молдавська не існує, мови молдавської не існує, історії своєї молдавани не мають - то все румунське. У випадку "аншлюсу" (а це буде саме "аншлюсом" - поглинанням одної країни іншою )- Молдова утратить свій суверенітет, назву, незалежність, територіальну цілість, мову, історію, культуру, своїх героїв, національні святині і цінності.
Не варто забувати, що там проживає велика українська діаспора. Що ми маємо спільний і немалий кордон з Молдовою. І, нарешті - українці Молдови і Придністрянщини на мають ненависть до своєї історичної Батьківщини України і ніколи не піднімуть зброї проти своїх співвітчизників (це не днр-лнр). І що ця "пасивність" і "байдужість Банкової до своїх співвітчизників (з часів кравчуків-кучмів-ющенків) при відповідному збігу обставин може швидко закінчитись... не все так просто як думають Дан і Санду.