12 736 70

Дан підтримав ідею об’єднання Румунії з Молдовою: "Хочу, щоб дві країни стали однією"

Дан, Санду

Президент Румунії Нікушор Дан заявив про підтримку ідеї об'єднання Румунії з Республікою Молдова. Він наголосив, що ця історична мета може бути досягнута лише за умови чіткої волі.

Про це він сказав у промові щодо двосторонніх румунсько-молдовських відносин, повідомляє Stiripesurse, інформує Цензор.НЕТ.

"Я хочу, щоб ці дві країни в якийсь момент стали однією. Має бути воля. У Румунії, на мою думку, вона є. Як тільки вона з'явиться і в Республіці Молдова, ми будемо готові до цього. І для того, щоб це стало можливим, Румунія також повинна виглядати краще, ніж зараз",- заявив Дан.

На запитання, які кроки необхідно зробити для зміцнення довіри між двома державами, президент сказав про важливість вирішення конкретних проблем і розвитку інфраструктури, що з'єднує два береги Пруту. Водночас він зауважив, що цей процес вимагатиме часу.

Читайте також: РФ не зупиниться навіть у Молдові, якщо не зупинити її в Україні, - Санду

"Починаючи з найпростіших, менш структурних проблем – таких як митниця та громадянство – і продовжуючи тими інфраструктурними проєктами, мостами, енергетичними з'єднаннями, які ми повинні зробити вчасно або навіть швидше", - сказав очільник Румунії.

За його словами, ключовим кроком для зближення двох країн є підтримка євроінтеграції Молдови.

"Найважливіше – це підтримка європейського шляху, тому що, коли Республіка Молдова – я сподіваюся, через 3-4 роки – стане частиною Європейського Союзу, питання її безпеки стане набагато спрощенішим", - заявив Дан.

Читайте також: Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні вести переговори з позиції сили, - президент Румунії Дан

Автор: 

Молдова (2128) Румунія (1246) Дан Нікушор (15)
Це може статися просто в один день. Як тільки ***** захоче захопити Молдову то уряд цієї країни за годину проголосить про злуку з мамою Румунією та стане під парасольку НАТО. А поки у Молдові є можливість незалежно красти, то розмови про одну країну залишаться розмовами.
15.06.2025 01:16 Відповісти
Він хоче, але не може. Як він її захопить? Загальних кордонів нема.
15.06.2025 07:14 Відповісти
Якщо на Молдову полетять рашистські ракети та дрони-румуни ДУЖЕ швидко передумають!
15.06.2025 12:19 Відповісти
Ти часом не нащадок Швейка?
Ти впевнений, що маєш уявленя про громадські настрої в Румунії і Молдові і клубок протиріч, пов'язаних із існувванням російських аклавів за Дністром і в Гагаузії?
А ті 14 штук, що тебе пролайкали, також мають?
15.06.2025 12:37 Відповісти
Є статистика. 70 плюс відсотків молдаван мають румунські паспорти вже. То що їх триматиме за молдавську незалежність?
15.06.2025 13:31 Відповісти
Ти навмисно дурня граєш?
До чого тут наявність паспортів і об'єднання із іншою країною?
Песпорт- це перепустка на роботу у ЄС, а не бажання об'єднання.
У Молдові опитування показують що більша частина молдован бажає вступити у ЄС, але проти об'єднання із Румунією
Sondaj. Mai mult de jumătate dintre cetățenii R. Moldova nu vor unirea cu România, dar sunt în favoarea aderării la UE

Citește mai mult la: https://www.digi24.ro/stiri/externe/sondaj-mai-mult-de-jumatate-dintre-cetatenii-r-moldova-nu-vor-unirea-cu-romania-dar-sunt-in-favoarea-aderarii-la-ue-2406479

Informaţiile publicate pe site-ul Digi24.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 120 de caractere.
15.06.2025 14:05 Відповісти
Якщо ти читала мій допис повністью, а не одне слово, то там йдеться про ситуацію з загрозою захвату Молдови росією. Та вихід з цеї ситуації блискавичним входом в союз з Румунією. Все.
15.06.2025 14:12 Відповісти
Вас, що навмисно навчають дурнів розігрувати?
Скажи ведмедчуку, що у Молдови відсутні кордони із рф. Щоб військовим шляхом захопити Молодову, потрібно спершу захопити Україну.
А от підтосувати вибори, що ти зараз і робиш, це дійсно завдання рф. Щоб у Кишинів повернулась проросійська влада. Але того не буде, не страйтеся.
15.06.2025 14:59 Відповісти
Ого, яка потужна фантазія. Взяла один допис з двух моїх коротких речень і вивалила цілий трактат з висновками про мою шпигунську діяльність на користь ведмедчуку. А чому не ***** зразу, чи міжнародним сіоністам, чи японсько-австрійській сигуранці? Наталю, проходь повз мої дописи втиху. Не дратуй тупістю.
15.06.2025 15:49 Відповісти
Харош кисіль водою розводити.
Розкажи,яким саме чином буде відбуватися " захопленя пуйлом Молдови"?
15.06.2025 18:01 Відповісти
Проходь, наостопи...ла!
15.06.2025 20:05 Відповісти
І яку назву буде мати обʼєднана країна? Молдова існувала років так 400 раніше за Румунію.
15.06.2025 01:20 Відповісти
Королівство Молдови, Румунії, Валахії і Трансильванії.

МоРоВаТра, скорочено.
15.06.2025 01:22 Відповісти
Як папіроси Ватра))))
15.06.2025 01:28 Відповісти
Румдова, або Молмуния...
15.06.2025 01:45 Відповісти
І що? Молдова і Валлахія об'єдналися і взяли собі назву Румунія.
15.06.2025 06:19 Відповісти
Буде Румунія,а Молдова буде автономією ,наприклад.
15.06.2025 07:33 Відповісти
більша частина історичної Молдови і молдаван зараз і так в складі Румунії - окремо тільки маленький клаптик Молдови, який колись окупувала російська імперія
15.06.2025 10:52 Відповісти
Як путлер? Одиннарот.
15.06.2025 01:26 Відповісти
Молдаване сами хотят присоединения к Румунии. Так что нет.
15.06.2025 01:33 Відповісти
А ви в цьому впевнені? Там багато прихильників рашки.
15.06.2025 12:21 Відповісти
Они и есть один народ. Молдаван придумали в совке, когда оттяпали Бессарабию от Румынии.
15.06.2025 09:21 Відповісти
А з Придністровʼям як?
15.06.2025 01:31 Відповісти
куда дівати придністровьє ?

тільки не в Україну !!!

хоча, можна оформити як бантустан

.
15.06.2025 01:33 Відповісти
Ватное население Бендер и других оккупированных парашей участков правого берега выдавить за Днестр, и по Днестру минные поля и автоматические пулемёты. А на левом берегу пусть они хоть сожрут друг друга. Ни Румынии, ни Молдове эти ******** парашей на всю голову дармоеды даром не нужны.
15.06.2025 08:05 Відповісти
А от з останньою фразою згоден!
15.06.2025 09:12 Відповісти
У Молдовы давно был этот шанс. Румыны предлагали широкую автономию у составе Румынии. Но совковые президенты прокацапленные тем более, тему сбивали. И удачно. Но война у нас и Санду подействовали. Есть шанс влететь на автомате в ЕС и НАТО. У Молдовы армии нет. А на Приднестровье просто наплевать и забыть. Оно уже никому не нужно--- задворки там .
15.06.2025 02:49 Відповісти
Всмислі забути ? Ту клоаку нам спихнуть чи як ? У нас своїх донбассят вистачає.
15.06.2025 07:55 Відповісти
Там є ще гагаузи - дуже совкові! І дуже бажають до рашки...
15.06.2025 09:33 Відповісти
Цікавий спосіб вступу до ЄС.
15.06.2025 06:09 Відповісти
Це теж потребує часу, за один день нічого не станеться. Уявляю як ************* завиють, різні фіцо та орбани
15.06.2025 06:28 Відповісти
Звісно,"совкові" жителі колишньої НДР ностальгують по "Штазі",Еріку Хонекеру, "Берлинському муру" та багатьом іншим речам,які вони проміняли на "європейську ковбасу".
15.06.2025 07:22 Відповісти
Ну ти ж все добровільно поміняв, на американські бургери. А вони що, гірші?
15.06.2025 07:44 Відповісти
Та то кацап під "проксі",пише з бараку під Рязані.
15.06.2025 08:34 Відповісти
Румунія була створена лише в 1866 р. з князівств Молдови і Валахії (або Волощини, звідси і назва волоських горіхів). Назву об'єднаного королівства обрали з натяком на спорідненість з Давнім Римом, до складу якого входила Дакія, що існувала колись на цих теренах.
15.06.2025 08:21 Відповісти
Тобто Румунія без Молдови це вже не зовсім Румунія.
15.06.2025 08:22 Відповісти
Теперішня Республіка Молдова - то східня частина історичної Молдови (зі столицею в Ясах, а перед тим у ******). Із Кишинева зроблено столицю аж 1940 р. - для отієї східнбої частини.

Тепер Західня Молдова в складі Румунії має територію 36 тис. кв. км, населення 4,3 млн.

Східня Молдова офіційно має територію 34 тис. кв. км., населення 3 млн. (без Трансністрії менше).
15.06.2025 10:11 Відповісти
Ще було князівство Трансільванія.
Теж частина історичної території.
У Валахії правив Влад Цепеш, він же "протикач" ( пронзітель) та "Влад на кол сажатель". Пробраз літературного Дракули.
З вікі: Граф Дра́кула (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Count Dracula) - https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%8B вампир, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9 заглавный персонаж и главный https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82_(%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) антагонист https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 готического романа https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%91%D1%80%D1%8D%D0%BC Брэма Стокера «https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD) Дракула» (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5 1897). В качестве архетипического https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%8B вампира Дракула появлялся во множестве произведений массовой культуры, даже не имеющих непосредственного отношения к роману Брэма Стокера. Кроме того, Дракула изображён в романе как прародитель https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C оборотней..

Влад III, также известный как Влад Це́пеш (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA рум. Vlad Țepeș, «Колосажатель») и Влад Дра́кула (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA рум. Vlad Dracula)https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4_III_%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%88#%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B0 - https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%B8 господарь https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) Валахии в 1448, 1456-1462 и 1476 годах. Благодаря роману ирландского писателя https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%91%D1%80%D1%8D%D0%BC Брэма Стокера «https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD) Дракула» прозвище Влада III вошло в мировую культуру как имя https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BF_(%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0) архетипического https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80 вампира - https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0 графа Дракулы.
15.06.2025 13:56 Відповісти
Правда Влад Цепеш - етнічний угорець ,ну то таке.
15.06.2025 17:32 Відповісти
Якщо стоїть питання європейська ковбаса чи кацапські жилякові сосиски,-то вибір очевидний.Для адекватів.
15.06.2025 09:44 Відповісти
На чиїх плечах нам влетіти в ЄС та НАТО...🤔😁
15.06.2025 09:26 Відповісти
Половина населення Молдови має румунські паспорти.
15.06.2025 07:30 Відповісти
О, то значить це вважається голосуванням де факто? Мені так здається ⁉️
Принаймі маємо прави так ставити питання. Для нас кордон з ЕС це плюс, аби тільки доповідали в ЗСУ, яка політика буде до придністров'я
15.06.2025 13:51 Відповісти
Тут виграла б Молдова однозначно,бо Румунія натівська,а отже з усіма наслідками.А придністров'я б просто вмилося,або самі захотіли в ЄС,або їх би економічно задушили.
15.06.2025 13:54 Відповісти
Давно пора!
15.06.2025 07:34 Відповісти
В них практично одна мова (в СРСР, щоб це було не так помітно, перевели молдавську на кирилицю, але зараз там знову латиниця); нинішня Молдова це частини Румунії, яка з'явилася на світових мапах після скинення турецького іга, та України. А Румунія в нинішніх кордонах це по суті лише середньовічна Валахія, бо ще й Трансільванія відійшла до Угорщини.
15.06.2025 08:13 Відповісти
Трансільванія знаходиться в ******** Румунії.
15.06.2025 09:42 Відповісти
А вопрос Придестровья как решать,румынской армии придеться поработать,к чему что она и ее командиры явно не готовы.
15.06.2025 08:15 Відповісти
Для чого армія?! Кацапську сарану виганяють дустом.
15.06.2025 08:41 Відповісти
На дуст даже их ********** не отреагируют,только огнем и мечом нужно действовать.
15.06.2025 08:54 Відповісти
Самые упоротые свалят на родину, кто прошареный - в Европу, старики передохнут. Кто останется будут сидеть тихо, как мыши под веником.
15.06.2025 09:26 Відповісти
Це мрія абсолютної більшості молдаван і вони залюбки увійдуть у состав Румунії.
15.06.2025 08:38 Відповісти
Мріють як автономія чи повністю ??
15.06.2025 13:48 Відповісти
Мої родичі з Кишинева кажуть що повністю то було б супер, нова адміністративна одиниця/регіон як в свій час і була така в Румунії під назвою Молдова,вернійше був такий край як Молдова,Манат чи Трансільванія. Ну або до ********* адміністративного розподілу в якості певної кількості повітів.
15.06.2025 14:21 Відповісти
Объединение Молдовы с Румынией - это правильное решение молодцы, на добровольной основе
15.06.2025 09:28 Відповісти
Придністров'я- це українська територія.
15.06.2025 09:38 Відповісти
Це як?
Якщо буде реструктуризація (злиття територій) двох країн Румунії і Молдови то можемо ставити питання. А якщо ніколи то це зазіхання, як рашизм 😡💩🐷🐶
Теоретично це можливо але є великі але - як зробити "рейд на Суджу" так щоб захопити ті склади а не підірвати⁉️ як бути з російським контингентом а як з місцевою ватою ❗ а там у багатьох українські паспорти, сюрприз, "правогейзахисники" збудяться ...
Там немає ніякої нації, тобто можно чи в Молдову інтегрувати чи зробити анклав під контролем України чи ЕС.
А от слабке місце Молдови - автономія Гагаузія. Дуже просовкова проросійська... Теж забрати, пообіцяти шо "бгатья славянє" захистять від вивчення румунської мови ?? ( Мова Молдови тепер теж так називається)
15.06.2025 13:47 Відповісти
Я думаю так і буде. Інакше в Молдові буде як в нас, я думаю там це добре розуміють.
15.06.2025 09:47 Відповісти
Це розуміє керівництво Молдови. Простий наріт розділений навпіл, на жаль.
15.06.2025 14:51 Відповісти
Там 90% за нато і євросоюз. Вони ж не самовбивці. А в анклаві захопленому люьителями русміру і того більше.
15.06.2025 15:02 Відповісти
Не 90%, а лише 40%. Прихильників пуйла на кілька відсотків менше. Інші - не визначилися. Це результати останніх виборів 8 місяців тому, де проєвропейська Санду лише чудом перемогла.
15.06.2025 16:18 Відповісти
пропаганда є, була і буде.
навіть якщо ви її не помічаєте.
є непомітна пропаганда ставати частиною західного світу.
і правда в тому що втрати від такого набагато менші аніж здобутки, особливо для людей які не цінують історичний спадок молдови.
тому заради европейських заробітків молдовська молодь рано чи пізно на це погодиться.
щодо придністров'я - тоді це стане проблємою румунії, їм і потилицю чухати.
можуть, наприкляд, запровадити програму переселення в росію, заплатять багато то оті бідаки і переїдуть.
15.06.2025 11:37 Відповісти
Придністров'я ніколи не було румунською територією( і немогло нею буту бо то історична українська територія),крім часів окупації в 1941-44 роках під назвою Трансністрія.
15.06.2025 17:30 Відповісти
придністров'я перестало бути історичною українською територією в 91 році коли ми проголосили незалежність на підставі статуту ООН що передбачає непорушність кордону молдови.
потім фсб купило керівництво УНА-УНСО і ті послали своїх дурників жар для москви руками українців загрібати.
15.06.2025 17:36 Відповісти
А Молдова офіційно перестала бути Румунською територією в 1947 році ,згідно Радянсько-румунського договору про державний кордон.на підставі статуту ООН.
15.06.2025 17:43 Відповісти
до 91 року україна не мала суб'єктности, не має значення що відбувалося за царя гороха.
має значення що в 91 році ми могли або прийняти всі старі угоди за царя гороха в нашій трактовці або погодитися на статут ООН і визнати кордон молдови.
ми обрали друге.
отже, придністров'я давай, до побачення, ти тепер молдовське.
15.06.2025 17:49 Відповісти
Євросоюз на бутилку його посадить за слова...
Бо "прідністровіє" це глобальна проблема... Тим більше ВСЯ територія Молдови стане частиною ЄС, без відмов від територій 😄☝️

На мою думку це їх право аде не обов'язок. І лише волею більше 70 % жителів і там і там.
Я б на місці Петра Олексійовича сказав: якщо 100 % нейтралізуєте придністров'є то може й Ялту вам дамо.... але в аренду, роки на 2 😄😄😄 потім вернете після війни, як каву доп'єте
15.06.2025 13:39 Відповісти
Не все так просто, панове і домнулє. Насамперед - Придністрянщина то споконвічна українська земля споконвіків заселена українцями (історію проштудіюйте самі...). Більше 90% населення Придністрянщини і більше 30% населення Молдови - етнічні українці. Українці Придністрянщини свого часу проголосили автономію саме у відповідь на різкі заяви керівництва Кишинева про т.з. "возз"єднання" з Румунією, а збройні рейди молдавської поліції і націоналістів на Бендери, Тирасполь і Лівобережжя спричинили до війни. Українці Придністрянщини ніколи не ляжуть під румуна, бо добре пам"ятають уроки ІІ Св. війни, румунську окупацію і їхню же нагайку. Найменші рухи до "аншлюсу" Молдови Румунією негайно спричинять до спротиву із втягненням т.з. "третіх сторін" і кордон між Україною і Молдовою ляже по Дністру (як це було віками).
Ви не знаєте румунів і тут не прозвучало, що румуни ставляться до молдаванів, так, як кацапи до українців. В їхньому розумінні такої нації, як молдавська не існує, мови молдавської не існує, історії своєї молдавани не мають - то все румунське. У випадку "аншлюсу" (а це буде саме "аншлюсом" - поглинанням одної країни іншою )- Молдова утратить свій суверенітет, назву, незалежність, територіальну цілість, мову, історію, культуру, своїх героїв, національні святині і цінності.
Не варто забувати, що там проживає велика українська діаспора. Що ми маємо спільний і немалий кордон з Молдовою. І, нарешті - українці Молдови і Придністрянщини на мають ненависть до своєї історичної Батьківщини України і ніколи не піднімуть зброї проти своїх співвітчизників (це не днр-лнр). І що ця "пасивність" і "байдужість Банкової до своїх співвітчизників (з часів кравчуків-кучмів-ющенків) при відповідному збігу обставин може швидко закінчитись... не все так просто як думають Дан і Санду.
15.06.2025 18:35 Відповісти
 
 