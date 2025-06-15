Дан підтримав ідею об’єднання Румунії з Молдовою: "Хочу, щоб дві країни стали однією"

Президент Румунії Нікушор Дан заявив про підтримку ідеї об'єднання Румунії з Республікою Молдова. Він наголосив, що ця історична мета може бути досягнута лише за умови чіткої волі.

Про це він сказав у промові щодо двосторонніх румунсько-молдовських відносин, повідомляє Stiripesurse, інформує Цензор.НЕТ.

"Я хочу, щоб ці дві країни в якийсь момент стали однією. Має бути воля. У Румунії, на мою думку, вона є. Як тільки вона з'явиться і в Республіці Молдова, ми будемо готові до цього. І для того, щоб це стало можливим, Румунія також повинна виглядати краще, ніж зараз",- заявив Дан.

На запитання, які кроки необхідно зробити для зміцнення довіри між двома державами, президент сказав про важливість вирішення конкретних проблем і розвитку інфраструктури, що з'єднує два береги Пруту. Водночас він зауважив, що цей процес вимагатиме часу.

"Починаючи з найпростіших, менш структурних проблем – таких як митниця та громадянство – і продовжуючи тими інфраструктурними проєктами, мостами, енергетичними з'єднаннями, які ми повинні зробити вчасно або навіть швидше", - сказав очільник Румунії.

За його словами, ключовим кроком для зближення двох країн є підтримка євроінтеграції Молдови.

"Найважливіше – це підтримка європейського шляху, тому що, коли Республіка Молдова – я сподіваюся, через 3-4 роки – стане частиною Європейського Союзу, питання її безпеки стане набагато спрощенішим", - заявив Дан.

