Румыния готова сесть за стол переговоров с Молдовой относительно идеи объединения стран

Румыния готова на высшем уровне обсудить с Молдовой сценарий воссоединения стран.

Об этом заявил в интервью CaleaEuropeană депутат Европарламента и почетный советник президента Румынии Никушора Дана Эуджен Томак, передает Цензор.НЕТ.

По словам Томака, любой гражданин Румынии рассматривает тему объединения двух государств как естественный процесс. Также советник Дана напомнил, что страна признала готовность к обсуждению этой темы еще в марте 2018 года через декларацию.

Позиция Румынии

"Это официальная позиция румынского государства. Она не изменилась. Румыния готова в любое время сесть за стол переговоров и серьезно обсудить этот сценарий, только если Республика Молдова рассматривает его как вариант. (...) Это их право решать свое будущее", - подчеркнул советник президента Румынии.

По его словам, "нулевая цель" для обеих стран – поддерживать всеми средствами ускорение процесса европейской интеграции.

На вопрос о том, есть ли поддержка этого вопроса со стороны союзников в Евросоюзе, НАТО и от США, Томак ответил, что все партнеры знают, что в Румынии и Молдове якобы живут "одни и те же люди".

