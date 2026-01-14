Румыния готова сесть за стол переговоров с Молдовой относительно идеи объединения стран
Румыния готова на высшем уровне обсудить с Молдовой сценарий воссоединения стран.
Об этом заявил в интервью CaleaEuropeană депутат Европарламента и почетный советник президента Румынии Никушора Дана Эуджен Томак, передает Цензор.НЕТ.
По словам Томака, любой гражданин Румынии рассматривает тему объединения двух государств как естественный процесс. Также советник Дана напомнил, что страна признала готовность к обсуждению этой темы еще в марте 2018 года через декларацию.
Позиция Румынии
"Это официальная позиция румынского государства. Она не изменилась. Румыния готова в любое время сесть за стол переговоров и серьезно обсудить этот сценарий, только если Республика Молдова рассматривает его как вариант. (...) Это их право решать свое будущее", - подчеркнул советник президента Румынии.
По его словам, "нулевая цель" для обеих стран – поддерживать всеми средствами ускорение процесса европейской интеграции.
На вопрос о том, есть ли поддержка этого вопроса со стороны союзников в Евросоюзе, НАТО и от США, Томак ответил, что все партнеры знают, что в Румынии и Молдове якобы живут "одни и те же люди".
Что предшествовало
- 12 января президент Молдовы Мая Санду заявила, что проголосовала бы за объединение страны с Румынией при условии проведения референдума по этому вопросу. Она добавила, что Молдове становится все сложнее "выживать" самостоятельно.
почитайте хоча б у вікі історію Молдови починаючи з Галицько-Волинського князівства, ну або з Володимира Великого
.
могла б Україна підібрати, але ж його років 30-50 лікувати треба - сильними "антибіотиками" винищувати бацилу рузького міра
.
то кого будемо депортувати ?
можна, звісно, як хорвати операцією "Буря" в Сербській країні - за кілька днів всіх сербів е єпєням !
але то ж Балкани, там до такої різанини люди звиклі
.
що дивно, бо у складі рашистської імперії перебували стільки ж, скільки й народи Балтії, мали потужну загальнорумунську Батьківщину поруч (отже, писемність, літературу, культуру), були навіть в складі Румунії в міжвоєнний період !
Але як їм кацапи мізки загадили !
.
ото Богдана і шляхта треба було Унію приймати і не викаблучуватись.
Тоді б з поляками могли якесь порозуміння або захист через папу знайти, і до кацапського православ'я і імунітет мали.
Історія греко-католиків показує що це був би для України вірний шлях
.
У його явно були гетманські державницькі амбіці'- УЯВІТЬ якби син Зиновія не загинув у молдавському поході і якби шляхта не перемогла в присутності короля...
Мали б таку республіку / чи федерацію / чи гетьманат ( Квазімонархію).... Ех, це була б приблизно як Речь Об'єднана по міці своїй + багаті чорноземи + козацька піхота та слава + національне піднесення + добросусідство або й союз з Кримським народом.... + Союз з Доном.
Ех ех.. Богдан-Зиновій мітив контролювати величезні територі!!!
Тільки усіх хто за росію, висиляйте примусово.
навіть у випадку приходу до влади румунських органів з ЄС вони нікуди не дінуться і викаблучуватись не будуть, бо залишаться без брюссельських дотацій.
.
Фронт будуть фінансувати, щоб не запалала сита Європа, а мирняк розберуть до себе. Ну або може переселять на захід від Дніпра, утворять суб'єкти на кшталт Карпатської України і ЗУНР, тимчасово
.
.
Як бути з проблемою т.зв. пмр ( гібридний анклав росіян ) ???
Адже Румунія це НАТО, без ЗСУ вони навряд будуть наводити порядок
Але отримаємо мінімум два великих мінуси
1. Совкове населення, яке просто має в голові назавжди ссср та/або ПГМ . Воно просто вкрай патерналіське, навіть не утеплюють правильно, не мають жодної енергоефективності !!!! Раша просто дає газ, рахунки складає в шухляду 😄, а Молдова ( тицяє дулю в забор) не збирається оплачувати чужу Халяву 😁💩...
2. Ми визнаємо міжнародні кордони послідовно, бо маємо неприємний дамоклов меч аж з 1990 року → претензії від рсфср / совдепії / імперії. Тому наші дипломати ніколи не визнавали Косово , Сомаліленд а також "пісуари" типу абзазької / асєтінскої "народної республіки" , Пмр і т.д. і самі таке ж отримали у 2014 ( початок відкритої фази багаторічної гібридної війни ) .
маю повагу до Вашої думки, в цілому але для можливості таке обговорювати треба Мати Державність і всі її атрибути: Влада, Президент, Дипломатія, самостійна Суб'єктність