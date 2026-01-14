РУС
Новости Объединение Румынии и Молдовы
3 269 44

Румыния готова сесть за стол переговоров с Молдовой относительно идеи объединения стран

Дан и Санду

Румыния готова на высшем уровне обсудить с Молдовой сценарий воссоединения стран.

Об этом заявил в интервью CaleaEuropeană депутат Европарламента и почетный советник президента Румынии Никушора Дана Эуджен Томак, передает Цензор.НЕТ.

По словам Томака, любой гражданин Румынии рассматривает тему объединения двух государств как естественный процесс. Также советник Дана напомнил, что страна признала готовность к обсуждению этой темы еще в марте 2018 года через декларацию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санду заявила, что поддержала бы объединение Молдовы с Румынией на референдуме

Позиция Румынии

"Это официальная позиция румынского государства. Она не изменилась. Румыния готова в любое время сесть за стол переговоров и серьезно обсудить этот сценарий, только если Республика Молдова рассматривает его как вариант. (...) Это их право решать свое будущее", - подчеркнул советник президента Румынии.

По его словам, "нулевая цель" для обеих стран – поддерживать всеми средствами ускорение процесса европейской интеграции.

На вопрос о том, есть ли поддержка этого вопроса со стороны союзников в Евросоюзе, НАТО и от США, Томак ответил, что все партнеры знают, что в Румынии и Молдове якобы живут "одни и те же люди".

Читайте также: Румыния присоединится к механизму PURL: предоставит 50 млн евро

Что предшествовало

  • 12 января президент Молдовы Мая Санду заявила, что проголосовала бы за объединение страны с Румынией при условии проведения референдума по этому вопросу. Она добавила, что Молдове становится все сложнее "выживать" самостоятельно.

Автор: 

Молдова (1980) референдум (1526) Румыния (1233)
Топ комментарии
+10
як погода в Мухасранске?
показать весь комментарий
14.01.2026 19:54 Ответить
+7
Еще в начале 90-х москва сделала все, что бы такое не случилось. Лучшего момента чем сейчас может и не быть.
показать весь комментарий
14.01.2026 19:56 Ответить
+5
Довелося з молдаванами і працювати ,і бути знайомими)Шансон,гроші,побухати ,ми нє румини...Московські попи та політики над мозгами добре попрацювали.Від себе : думаю ,що це накористь обом тепер ще країнам.Так історично склалося,але стануть більшими і сильнішими.
показать весь комментарий
14.01.2026 19:54 Ответить
По идее это Румыния должна воссоединяться с Молдовой а не наоборот. Для Украины это очень плохо в любом случае.
показать весь комментарий
14.01.2026 19:52 Ответить
як погода в Мухасранске?
показать весь комментарий
14.01.2026 19:54 Ответить
Він засцав,що Придністров'я буде відвойовувати чи інтегрувати не трьохмільйонна(лінь перевіряти)) Молдова ,а25мільйонна Румунія))
показать весь комментарий
14.01.2026 19:57 Ответить
А до чого тут Придністров'я ,яке до 1940 року було територією УРСР ,яке Сталін подарував молдованам.
показать весь комментарий
14.01.2026 20:09 Ответить
Ну ,входило до Молдови.
показать весь комментарий
14.01.2026 20:16 Ответить
Воно входило до утвореної Сталіним Молдавской ССР ,яка немала ніякого відношення до Князівства Молдова зі столицею в місті Ясси.
показать весь комментарий
14.01.2026 20:21 Ответить
хто до кого мав відношення і хто на кому стояв у тих краях питання дуже цікаве -

почитайте хоча б у вікі історію Молдови починаючи з Галицько-Волинського князівства, ну або з Володимира Великого

.
показать весь комментарий
14.01.2026 20:36 Ответить
Придністров'я ніколи не входило до складу Румунії ,крім періоду окупації в 1941-44 роках під назвою Трансністрія.
показать весь комментарий
14.01.2026 20:11 Ответить
... придністров'я - приготуватися На вихід....
показать весь комментарий
14.01.2026 19:59 Ответить
а кому потрібен цей піретонітний апендицит ?

могла б Україна підібрати, але ж його років 30-50 лікувати треба - сильними "антибіотиками" винищувати бацилу рузького міра

.
показать весь комментарий
14.01.2026 20:11 Ответить
достатньо просто звідти всіх виселити
показать весь комментарий
14.01.2026 20:38 Ответить
кацапів, яких імперіями задуло, там максимум одна третина, інші дві третини - корінні українці та молдавани, але совки

то кого будемо депортувати ?

можна, звісно, як хорвати операцією "Буря" в Сербській країні - за кілька днів всіх сербів е єпєням !
але то ж Балкани, там до такої різанини люди звиклі

.
показать весь комментарий
14.01.2026 21:13 Ответить
Чому не атомною бімбою? Вам оновили методичку?
показать весь комментарий
14.01.2026 21:49 Ответить
різних Николаєв треба ядеркою знищувати, це правда. смерть русні.
показать весь комментарий
14.01.2026 21:58 Ответить
Румунія- це наслідок об'єднання Валахії та Молдовського князівства. Сьогоднішня Молдова то десь половина Молдовського князівства, тобто десь чверть створеної Румунії. А яка твоя ідея? І чим це погано для нас?
показать весь комментарий
14.01.2026 20:10 Ответить
Довелося з молдаванами і працювати ,і бути знайомими)Шансон,гроші,побухати ,ми нє румини...Московські попи та політики над мозгами добре попрацювали.Від себе : думаю ,що це накористь обом тепер ще країнам.Так історично склалося,але стануть більшими і сильнішими.
показать весь комментарий
14.01.2026 19:54 Ответить
віримо, судячи з голосувань в Молдові - фіфті-фіфті.

що дивно, бо у складі рашистської імперії перебували стільки ж, скільки й народи Балтії, мали потужну загальнорумунську Батьківщину поруч (отже, писемність, літературу, культуру), були навіть в складі Румунії в міжвоєнний період !
Але як їм кацапи мізки загадили !

.
показать весь комментарий
14.01.2026 20:17 Ответить
Православіє головного мозґа довго лікується.
показать весь комментарий
14.01.2026 20:22 Ответить
мабуть що так.

ото Богдана і шляхта треба було Унію приймати і не викаблучуватись.
Тоді б з поляками могли якесь порозуміння або захист через папу знайти, і до кацапського православ'я і імунітет мали.
Історія греко-католиків показує що це був би для України вірний шлях

.
показать весь комментарий
14.01.2026 20:30 Ответить
Доречі, про батьку Хмеля ( чи то полковника Зиновія, чи як його ще кликали тоді... )
У його явно були гетманські державницькі амбіці'- УЯВІТЬ якби син Зиновія не загинув у молдавському поході і якби шляхта не перемогла в присутності короля...
Мали б таку республіку / чи федерацію / чи гетьманат ( Квазімонархію).... Ех, це була б приблизно як Речь Об'єднана по міці своїй + багаті чорноземи + козацька піхота та слава + національне піднесення + добросусідство або й союз з Кримським народом.... + Союз з Доном.
Ех ех.. Богдан-Зиновій мітив контролювати величезні територі!!!
показать весь комментарий
14.01.2026 21:59 Ответить
+ Дніпром вихід до моря + контроль торгових шляхів + дипломатичне міжнародне визнання + ..... багато багато чого..
показать весь комментарий
14.01.2026 22:00 Ответить
То таке, я служiв з молдованами ще за сср, так вони казали - ми румини, .
показать весь комментарий
14.01.2026 22:32 Ответить
Еще в начале 90-х москва сделала все, что бы такое не случилось. Лучшего момента чем сейчас может и не быть.
показать весь комментарий
14.01.2026 19:56 Ответить
Крім молдовської сторони у нас багато хто теж наживався на контрабанді через непідконтрольну диру .... Можливо навіть людішкі с ранзі президентів, міністрів тощо тощо...
показать весь комментарий
14.01.2026 21:52 Ответить
Добре. І шансів у кремля захопити Молдову буде менше.
Тільки усіх хто за росію, висиляйте примусово.
показать весь комментарий
14.01.2026 20:04 Ответить
так, Румунія буде за будь яких розкладів прикривати тил України.
навіть у випадку приходу до влади румунських органів з ЄС вони нікуди не дінуться і викаблучуватись не будуть, бо залишаться без брюссельських дотацій.

.
показать весь комментарий
14.01.2026 20:19 Ответить
Хто б нас ще до себе приєднав , тільки крім рашки.
показать весь комментарий
14.01.2026 20:14 Ответить
Без Уряду Національного Порятунку так і буде.....
Фронт будуть фінансувати, щоб не запалала сита Європа, а мирняк розберуть до себе. Ну або може переселять на захід від Дніпра, утворять суб'єкти на кшталт Карпатської України і ЗУНР, тимчасово
показать весь комментарий
14.01.2026 21:50 Ответить
Уявляю писк на балотах)Точно гагаузів омоскалених підбурюватимуть на самопровазглашеніє а потім аб'єдінєніє с лонам))
показать весь комментарий
14.01.2026 20:17 Ответить
Якщо б у нас був Президент а не ЗЕро-яйцо пустопорожнє... Якщо б НАТО так не сцяло ( а Румунія саме там) → вже можно було б зосередити сили для блокади цих двох районів, давно б вже здались
показать весь комментарий
14.01.2026 21:48 Ответить
Цє їх справи. Прост треба вирішити з Придністров'ям.
показать весь комментарий
14.01.2026 20:18 Ответить
видавити цей чиряк на сраках двох сусідніх і дружніх народів українського і молдавського (=румунського)

.
показать весь комментарий
14.01.2026 20:33 Ответить
судячи по тому як українці з поляками чубились всю історію, то ми дійсно братні народи, бо ніхто крім братів так "палко" не кохає один одного

.
показать весь комментарий
14.01.2026 20:48 Ответить
Хехе, Трамп недавно заборонив Молдавії давати візи. А Румунії ні, хитрий план Марія, дуже хитрий.
показать весь комментарий
14.01.2026 20:36 Ответить
Красава при тому що Румунія вже в НАТО) може нам до Польщі?😸
показать весь комментарий
14.01.2026 20:43 Ответить
Як гадаєте, чи лише плюси будуть?
Як бути з проблемою т.зв. пмр ( гібридний анклав росіян ) ???

Адже Румунія це НАТО, без ЗСУ вони навряд будуть наводити порядок
показать весь комментарий
14.01.2026 21:44 Ответить
Однозначно Україна має окупувати пмр та провести референдум, щодо повернення власних історичних земель. Отже, на курвщину можна було зайти, а до пмр ніт? Не бачу логіки.
показать весь комментарий
14.01.2026 21:52 Ответить
Логіка хороша! Гібридна, воєнного часу логіка.
Але отримаємо мінімум два великих мінуси
1. Совкове населення, яке просто має в голові назавжди ссср та/або ПГМ . Воно просто вкрай патерналіське, навіть не утеплюють правильно, не мають жодної енергоефективності !!!! Раша просто дає газ, рахунки складає в шухляду 😄, а Молдова ( тицяє дулю в забор) не збирається оплачувати чужу Халяву 😁💩...
2. Ми визнаємо міжнародні кордони послідовно, бо маємо неприємний дамоклов меч аж з 1990 року → претензії від рсфср / совдепії / імперії. Тому наші дипломати ніколи не визнавали Косово , Сомаліленд а також "пісуари" типу абзазької / асєтінскої "народної республіки" , Пмр і т.д. і самі таке ж отримали у 2014 ( початок відкритої фази багаторічної гібридної війни ) .

маю повагу до Вашої думки, в цілому але для можливості таке обговорювати треба Мати Державність і всі її атрибути: Влада, Президент, Дипломатія, самостійна Суб'єктність
показать весь комментарий
14.01.2026 22:11 Ответить
Я чудово розумію, що моя пропозиція була не ідеальна, але менше за все очікував почути від Вас отакі два пункти. Особливо про те, що сексологіні та рестораторші з контори Сибіги-Кулеби лопатного, творці Будапештського меморандуму та решта, як Ви висловилися, "дипломатів", бачте, не визнають право Косоварів на самовизначення, тобто спростовують Статут ООН. Що ж то за "дипломати" такі? В той час як нормальні країни - визнали Косово, якщо я не помиляюся. Але повернемося до Вашого п.1. Чому така ж сама причина (отримати нелояльне населення) не зупиняє Ху?ло в Україні, та не зупинила Сраліна у 1939 та 1946? Та тому що населення беззбройне та беззахисне перед військовою та пропагандиською машиною: сьогодні ти зневажаєш загарбників, а після 3 тижнів фільтраційного табора, з 24/7 прослухування Солов'йов-ТБ, сімоньян та скабєєвої - будеш оркам ноги цілувати. Саме тому на думку населення зважати взагалі не заведено, от й Дермако-міндічі й не зважають, якщо Ви не помітіли. А щодо кордонів, то безхозна, нічійна земля, що колись належала якраз нам, потім Молдові, а наразі окупована *************, з якою в нас, якщо що, війна. Зайти туди, як на курвщину, років на 10 (орки в Луганську взагалі з 2014 стоять!), а там з Молдовою якось домовимося.
показать весь комментарий
14.01.2026 22:32 Ответить
 
 